Ay tutulması ve potansiyel değişimler

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Başak burcunun 23’üncü derecesinde 14 Mart’ta bir Ay tutulması olacak. Tutulmaya Balık burcundaki Satürn’ün sert etkisi ve Boğa burcundaki Uranüs’ün destekleyici açısı eşlik edecek. Tutulmanın etki süresi, gerçekleşeceği günden 1 ay önce başladı ve sonrasında da 1 ay devam edecek. Peki, bu süreçte bizi neler bekliyor? Bu hafta tutulmanın dünya üzerindeki etkilerine göz atalım, önümüzdeki hafta da bireysel etkilerini ele alalım.

Dünya astrolojisine göre Başak burcu kamu hizmetleri, sağlık çalışanları, tarım işçileri, hizmet sektörü çalışanları, memurlar ve bürokrasiyle ilişkili tüm meslekler, hijyen, tıbbi hizmetler, hastaneler ve ilaç sanayisiyle ilişkilendirilir. Salgın hastalıklar ve sağlıkla ilgili önemli olaylar, işçi hakları, çalışma koşulları, işsizlik oranları, sendikalar ve emekle ilgili tüm meseleler; tarım, çiftçilik, gıda güvenliği ve tarımsal politikalar bu tutulmanın ana konuları arasında.

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Tutulma sağlık sistemlerinde büyük değişiklikleri, reformları veya önemli olayları tetikleyebilir. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, tıbbi altyapıların yeniden yapılandırılması veya yeni sağlık politikalarının uygulanması gündeme gelebilir. İşçi haklarıyla ilgili reformlar veya çalışma koşullarında önemli değişiklikler de duyabiliriz. Hizmet sektöründe büyük dönüşümler yaşanabilir, özellikle teknoloji odaklı iyileştirmeler, köklü ve yenilikçi düzenlemeler hayata geçirilebilir.

DÜNYAYA ETKİLERİ

Sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş, organik tarım ve yerel üretimin desteklenmesi gibi konular daha fazla önem kazanabilir. Aynı zamanda tarımsal ürünlerdeki değişimler veya kıtlık gibi durumlar bu tutulmanın etkileri arasında bulunuyor. Küresel gıda zincirinde yeni düzenlemeler ve politikalar uygulamaya konabilir.

Tutulmanın başrolünde Satürn olacak. Satürn kısıtlayıcı, daraltıcı, kural koyucu, disipline edici, koparıcı ve ayırıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden sağlık alanında yeni kurallar gündeme gelebilir. İlaçlara ulaşımda zorluklar ve hatta krizler yaşanabilir.Denizlerle ilgili sorunlar, deniz kaynaklı depremler meydana gelebilir. İşçi haklarıyla ilgili sorunlar, grevler veya protestolar söz konusu olabilir.

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Tarım ürünlerinin üretilmesi, taşınmasıyla ilgili sorunlar da yaşanabilir. Tüm dünyada ciddi bir tarım kriziyle karşılaşabiliriz

Denizlerdeki canlılık oranları düşebilir, deniz avcılığıyla ilgili yasaklar, kurallar uygulanabilir. İş hayatında ciddi bir daralma ve bunun sonucunda toplu işten çıkarılmalar söz konusu olabilir.

Boğa burcundaki Uranüs’ün güzel desteğiyle de teknolojik yatırımlar artarken uzayla ilgili yeni keşifler, gelişmeler gündeme gelebilir.Bu konularda yapılan yeni araştırmaların sonuçları açıklanabilir. Kripto varlıklarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir, belki de kullanım alanlarını arttıracak çalışmalar yapılabilir.

Tutulma Başak burcunun 3’üncü dekanında meydana gelecek. Bu dekan hastalıkların artışına ve salgın hastalıklara da işaret ediyor.

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ÜLKEMİZE YANSIMALARI

Tutulmanın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre çıkarılan haritasında Boğa burcu yükselmekte. Yöneticisi Venüs ise geri harekette ve 11’inci evde. Bu tutulma TBMM’de bazı yasaların geçmeyeceğine işaret edebilir. Ya da geçmişte onaylanan bir yasanın üzerinden yeniden geçilebilir, düzeltmeler yapılabilir.

Uluslararası alanda bağlı olduğumuz topluluklardan geri çekilme, çıkma gibi gelişmeler olabilir. Siyasi partiler açısından özellikle zor bir süreç. Bazı siyasi partiler ve/veya derneklerin kapatılması için adımlar da atılabilir.

Bir yandan diğer ülkelerle kurulan bazı dostane ilişkiler bir süreliğine askıya alınabilir. Ayrıca küçük bir ihtimal bile olsa sosyal medya sahipleriyle ortak paydada buluşmak zorlaşabilir veya bir süreliğine bazı sosyal medya kanallarına ulaşım zorlaşabilir. Eğlence araçları ve insanların sosyalleştiği alanlarla ilgili kısıtlamalar oluşabilir.

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Ülkemizin doğum haritası üzerinden değerlendirdiğimizdeyse bu dönem muhalefetin ciddi baskıya, kurala, kısıtlanmaya maruz kalabileceğini de düşünebiliriz.