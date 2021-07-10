Astro-kano: Ruhsal yolculuk

10 Temmuz’da, 18 derece Yengeç burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniay Plüton ile karşı karşıya dururken Neptün ve Uranüs’ten de güzel destek alacak. Ayrıca Wasat sabit yıldızı da etkin olacak. Etkilerini 8-20 Temmuz arasında hissedeceğimiz bu yeniayın önce hayatlarımız, sonra dünya, sonra da ülkemiz üzerindeki etkilerine göz atalım...





Yeniay Yengeç burcunda olacağından Yengeç’in sembolize ettiği tüm konular bireysel yaşamımızda gündemimizde olabilir. Yengeç burcu astrolojide güvenlik duygusu, ailevi her türlü konu, barınma ihtiyacı, üreme, beslenme, anılar, eski ve yaşam kökleriyle ilgili konuları temsil eder.

Yeniay sürecinde evimize ait birtakım uğraşlar içine girebiliriz. Evin eksiklerini gidermek, tamirat ve bakım işleriyle ilgilenmek, taşınmak, ev alıp satmak, şehir veya ülke değiştirmek, evimizin dekorasyonuyla ilgilenmek, güvenlik için alarm taktırmak gibi uğraşlarımız olabilir. Sadece evimizde değil, etrafımızdaki diğer insanlarla kurduğumuz bağlarla ilgili de güvenli ortamlar yaratabilir, güvensiz olanlarıysa eleyebiliriz.

ESKİ DOSTLAR, ANILAR...

Ailemizle ilgili önemli konular masaya yatırılabilir; eskide kalan ya da konuşulmayıp üstü kapanan konular gündeme gelebilir. Bu yeniay zamanında ailevi sorumluluklarımız da artabilir.

Çocuklar da ön planda... Hamile kalmak isteyenler için destekleyici bir tarafı olacak bu yeniayın. Yine çocuklarımızla özel olarak ilgilenmek, onların yaşamlarındaki önemli konuları çözmek için de kolları sıvayabiliriz. Etrafımızdaki insanlara farkında olmadan biraz annelik de yapabiliriz. Sevdiğimiz insanları daha fazla korumak ve kollamak isteyebiliriz.

Eskiye dair birçok konu gündeme gelebilir. Eski dostlar, eski resimler, eski anılar... Bu arada soyunuz kimlere dayanıyor merak edip aile geçmişinize dair araştırmalar yapabilirsiniz. Ya da aile içinde böyle sohbetler dönebilir...