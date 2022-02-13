Aşk haftasında Aslan dolunayı

16 Şubat’ta Aslan burcunun 27’nci derecesinde bir dolunay meydana gelecek, etkileri 10-12 gün sürecek. Adhafera ve Alphard sabit yıldızlarının etkin olacağı bu dolunay, ayrıca kadersel gelişmelere işaret eden Ay düğümleriyle de etkileşimde olacağı için ekstra önemli...





Bu haftaki dolunay kendinize olan inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı davranmanıza neden olabilir. Aslan dolunayında dostlarla eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize prensiplerinizden ödün vermeden isteklerinizi kabul ettirmek isteyebilirsiniz. Sanat faaliyetleri, her türlü eğlence ve etkinlik için de uygun bir zaman.

Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğimiz bu dolunayda, sevdiğimiz birine aşkımızı itiraf edebilir, hoşlanacağı bir hediye alarak aşkımızı pekiştirebiliriz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama risk alırken dikkatli davranmakta fayda var.

Hazır Venüs retrosu bitmişken, saçlarımıza yeni şekiller verebilir, farklı modeller ve renkler deneyebiliriz.

Venüs ve Mars’ın bu dolunayda birlikte hareket edecek olması; flört etmek, beğendiğiniz kişilere açılmak, ilişkiler başlatmak, sizi iyi gelen, motive eden konu ve koşullara yönelmek için harika zamanlar. Cinsel istek artabilir, bunun yanı sıra bu birkaç gün biraz daha hovarda ve çapkın olabiliriz. Aşk için en güzel zamanlardayız. Konser, davet, parti gibi hareketli, eğlenceli aktivitelere katılmak için de süper zamanlar...

FARK EDİLECEĞİZ!

Çocuklarınızla eğlenebilir, siz de çocuksu yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Dikkat çekici takılar, aksesuarlar, canlı renkler ve pırıltılı giysilerle çekiciliğinizi arttırabilirsiniz. Yaratıcı, artistik çalışmaların, reklam ve promosyon projelerinin desteklendiği bir dönemdeyiz. Beğenilmek, yeteneklerinizle takdir toplamak isteyebilirsiniz. Atacağınız her adımla, söyleyeceğiniz her sözle ve duruşunuzla etrafınızdaki kişiler tarafından fark edileceksiniz.