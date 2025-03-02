Aşk, estetik ve para konularına dikkat!

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Venüs’ün geri hareketi Koç burcunun 10’uncu derecesinde başladı ve Balık burcunun 24’üncü derecesinde son bulacak. Özellikle aşk, estetik ve parasal konularda karşımıza sorunlar çıkabilir. Önce günlük astrolojik tüyolara, sonra da Venüs’ün geri hareketinin burçlar üzerinde nasıl etkileri olacağına göz atalım.

Bugün Ay tüm gün Koç burcunda ilerlerken cesur, enerjik ve girişimci hissedebiliriz. Ancak sabırsızlık ve acelecilik nedeniyle yanlış adımlar atmaktan kaçınmalıyız. Venüs’ün Koç burcunda geri harekete başlaması ilişkilerde ani değişimlere, eski konuların gündeme gelmesine neden olabilir. 16.50’den sonra Ay boşlukta olacağı için akşam saatlerinde belirsizlik hissi artabilir.

Yarın Ay’ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte daha sakin, güven arayışında ve maddi konulara odaklı bir ruh haline bürünebiliriz. Merkür’ün Koç burcuna geçişi düşüncelerimizi hızlandırırken iletişimde daha direkt olmamızı sağlayabilir. Önümüzdeki süreçte fikirlerimizi açıkça ifade etmek isteyeceğiz. Ancak aceleci kararlardan kaçınmalıyız. Zihinsel olarak yeni başlangıçlar yapmak ve harekete geçmek için motivasyonumuz yüksek olacak.

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Salı Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat ederken pratik ve sağlam kararlar almak için uygun bir gün olacak. Merkür ve Plüton’un sekstil açısı, bize derinlemesine düşünme, araştırma yapma ve güçlü konuşmalar gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Duyduklarımızın altında yatan gerçekleri daha iyi anlayabilir, sezgilerimizi mantığımızla birleştirebiliriz. Etkisi iki gün sürecek olan bu açı, özellikle önemli konuşmalar, anlaşmalar ve stratejik planlamalar için değerlendirilebilir.

Cesur adımlar atabileceğiz

Çarşamba Ay, Boğa burcunda boşluktayken işler biraz durağanlaşabilir, belirsizlikler yaşayabiliriz. Öğleden sonra Ay’ın İkizler burcuna geçişiyle birlikte iletişimimiz hızlanacak, merakımız artacak ve bilgi akışı yoğunlaşacak. Zihinsel olarak hareketli ve çokyönlü düşünmeye açık bir gün. Birden fazla konuya odaklanabiliriz ancak dikkat dağınıklığına karşı temkinli olmak gerekiyor.

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Perşembe Ay tüm gün İkizler burcunda hareket ederek iletişimi, öğrenmeyi ve sosyalleşmeyi ön plana çıkaracak. Konuşmalarımız daha hızlı, fikirlerimiz daha esnek olacak. Yeni şeyler öğrenmek ve fikir alışverişi yapmak için harika bir gün. Duygusal olarak fazla derinleşmektense olayları yüzeysel ve mantıklı bir şekilde ele almak isteyebiliriz. Gün içinde planlarımız beklenmedik şekilde değişebilir.

Cuma Ay’ın İkizler burcunda boşlukta olduğu saatlerde belirsizlik ve kararsızlık artabilir, önemli işlerimizi bu aralığa denk getirmemekte fayda var. Ay’ın akşam saatlerinde Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte duygusal olarak daha içedönük ve hassas bir ruh haline bürünebiliriz. Güneş ve Mars arasındaki üçgen açı, enerji ve motivasyonumuzu yükseltirken, hedeflerimize cesaretle ilerleme fırsatı sunuyor. Önümüzdeki üç gün boyunca cesur adımlar atmak, girişimlerde bulunmak ve fiziksel enerjimizi doğru yönlendirmek için güzel bir zaman dilimi olacak.

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8 Mart Cumartesi Ay’ın Yengeç burcundaki seyahati, ailevi konuları, duygusal ihtiyaçları ve geçmişe dair meselelerimizi ön plana çıkarıyor. Bugün evde vakit geçirmek, sevdiklerimizle bağ kurmak ve kendimizi duygusal olarak beslemek isteyebiliriz. Güneş-Mars üçgeninin etkisi devam ettiği için hem duygusal hem de fiziksel anlamda güçlü hissedebiliriz. İçgüdülerimize güvenerek hareket etmek, bizi doğru yönlendirebilir.

VENÜS’ÜN GERİ HAREKETİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Ani imaj değişikliği isteyebilirsiniz

Venüs burcunuzda geri gidiyor. Kendinize olan güveninizi sorgulamaya girebilir, ‘İnsanlar beni gerçekten seviyor mu’ gibi sorular sorabilirsiniz. Eski aşklarınız gündeme gelebilir ama geri dönüşler genellikle problemli olur. İlişkilerde ‘Ben haklıyım’ moduna fazla girerseniz karşınızdaki insanı bıktırabilirsiniz. Ani imaj değişikliği isteyebilirsiniz ama pişmanlık riski yüksek. Harcamalarınızda da dikkatli olun.

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Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Geçmiş flörtler aklınıza düşebilir

Venüs geri giderken enerjiniz düşebilir ve bazı şeyler eskisi kadar keyifli gelmeyebilir. Geçmiş ilişkiler aklınıza düşebilir ama güzel anıları hatırlamak yerine neden bittiğini sorguladığınız bir ruh haline girebilirsiniz. İç dünyanızda karmaşa olabilir. Eski hatalara takılıp kendinize gereksiz yüklenme eğiliminde olabilirsiniz. İletişiminizde yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Bazen susmak en iyi cevaptır.

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Söyledikleriniz sert ve yanlış algılanabilir

Eski dostlar, eski flörtler bir anda mesaj atabilir ama her geri dönüş iyi bir şey anlamına gelmez, dikkatli olun. Arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Söyledikleriniz normalde komik ya da zararsız olsa da şu dönemde fazla sert algılanabilir. Sosyal medya hesaplarını fazla didikleme, eski sevgilinizin paylaşımlarına odaklanma gereksiz kıskançlıklara sebep olabilir.

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Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Ego savaşlarından uzak durmak önemli

Kariyeriniz ve toplumsal imajınızla ilgili bazı konular sizi düşündürebilir. İşyerinde eskiden yaptığınız hatalar ya da geçmişte aldığınız kararlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminiz gergin olabilir, özellikle ego savaşlarından kaçınmalısınız. İlişkilerinizde statü ve sorumluluk konuları ön plana çıkabilir. İş ve özel hayat dengesini iyi kuramadığınızı fark edebilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz

Hayata bakışınız ve gelecek planlarınızla ilgili sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Eğitim ve yurtdışıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. İlişkilerinizde değerler bazında anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Eski sevgilinizle yollarınız kesişebilir. Kendinizi geliştirme konularına odaklanmak istiyorsanız, bu süreç size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Seyahat planlıyorsanız, detayları iyi kontrol etmelisiniz.

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz

Venüs’ün geri hareketi sizi özellikle maddi konular ve derin duygusal bağlar alanında etkiliyor. Eğer ortak bir yatırımınız, kredi borcununuz ya da miras gibi bir konunuz varsa geçmişte yapılan hatalar veya göz ardı edilen detaylar önünüze çıkabilir. Eski, problemli ilişkiler zihninize düşebilir ve bu kişilerle beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz bu dönemde çok güçlü olabilir.

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Küçük meseleler büyüyebilir

Venüs yönetici gezegeniniz olduğu için bu geri hareket sizi en çok ilişkiler konusunda etkiliyor. Mevcut ilişkinizde küçük meseleler büyüyebilir, dengenin bozulduğunu fark edebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız Venüs düz hareketine geçene kadar beklemek daha sağlıklı olabilir. Uzun süredir devam eden bir ilişkiniz varsa bu dönemde sabrınızı zorlayan gelişmeler olabilir.

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Yarım kalmış projeler karşınıza çıkabilir

Venüs’ün geri hareketi sizi rutinler, iş hayatı ve sağlık konularında etkileyebilir. Geçmişten gelen problemler gündeminize taşınabilir, yarım kalmış projelerle uğraşmak zorunda olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerginlikler yaşanabilir. İşlerinizi planlı yapmaya çalışsanız da bir şeyler gecikebilir veya ertelenebilir. Evcil hayvanlarınız varsa sağlığıyla ilgili küçük problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

Eski bir ilişkiyi canlandırmak mantıklı olmayabilir

Venüs retrosu aşk, flört, yaratıcılık ve eğlence alanlarınızda etkili olacak. Yaşadığınız bir aşk hikâyesi yarım kaldıysa ya da içinizi kemiren bir keşke varsa bu dönemde tekrar yüzleşmeniz gerekebilir. Eski sevgililer sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir. Ancak Venüs’ün Koç’taki geri hareketi genellikle anlık hevesleri tetiklediğinden eski bir ilişkiyi canlandırmak uzun vadede doğru sonuçlar getirmeyebilir.

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Aile içinde yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz

Venüs’ün Koç burcundaki geri hareketi sizi özellikle aile, ev ve geçmiş meseleler konusunda düşündürecek. Aile bireyleriyle yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle eski kırgınlıklar tekrar konuşulmaya başlayabilir. Geçmişte kalan aile içi meseleleri çözme fırsatınız olabilir ama fazla sert olmamaya dikkat etmelisiniz. Büyük değişimler için Venüs’ün düz harekete geçmesini bekleyin.

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Planlarınızda sarkmalar meydana gelebilir

Eski arkadaşlar, uzaklaştığınız kardeşleriniz ya da görüşmediğiniz insanlar gündeminize gelebilir. Ticaret, pazarlama ve seyahatlerle ilgili aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Planlarınız sürekli değişebilir ya da gecikebilir. Eğitimle ilgili kararlar almak istiyorsanız, Venüs retrosu bitene kadar beklemek iyi olabilir. Bazı ilişkileri tamir etmek için uygun bir dönemdesiniz. Ancak polemiklere girmemeye özen gösterin.

Balık (19 Şubat-20 Mart)

Duygusal güvence ihtiyacınız artabilir

Para harcama konusunda dikkatli olmalısınız çünkü gereksiz harcamalara eğilim gösterebilirsiniz. İlişkilerde kendinizi yeterince değerli hissedip hissetmediğinizle ilgili farkındalık kazanabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde alma-verme dengesine daha fazla dikkat edebilirsiniz. Maddi konular kadar duygusal güvence ihtiyacınız da artabilir, geçmişte sizi mutsuz eden ilişkileri tekrar değerlendirebilirsiniz.