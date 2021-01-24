Ani kararlar almayın, sevgi ve aşkı büyütün

Perşembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliği, diğer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliği bu dolunayla etkileşimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftası. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
Güneş’in yönettiği Aslan’da ve Güneş gününde gerçekleşen bu dolunay kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çıkararak tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratıcı özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir. Dolunayın etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
İlgi odağı olma arzusu...
Ayrıca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eğlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratıyor. Düşüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir şekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğiz. Sevdiğinize ilanı aşk edebilir ya da çok seveceğini bildiğiniz bir hediye alarak aşkınızı pekiştirebilirsiniz. Yaratıcı, eğlenceli yönlerinizi öne çıkaran tavırlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama dikkatli olmakta fayda var. İşin içinde Jüpiter de olacağı için her türlü duygu ve hareketi abartılı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine... Dolunayın meydana geleceği Aslan burcunun dokuzuncu derecesi şahdamar ve boyunla ilgilidir. Şimdi daha çok sıvı tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yıldızı da dolunayla etkileşimde olduğu için kazalara ve yanıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu yıldız göz sorunlarına da işaret eder, gözlerinize de dikkat.
Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak. Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı davranışlar ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlu tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana olacak.
Arkadaşlık zamanı
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktivitelerikonuları olacak.. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
İş hayatına dikkat
Boğa ve Yükselen Boğa
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde iş, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun bir döneme giriyor.
Bu hafta Güneş artık Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızın ne olduğuyla ilgilidir. Güneş’in Kova burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı bu burç karşılayacak demektir.
Kova burcu astrolojide şu başlıkları sembolize eder: Egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, havayolları, uzayla ilgili çalışmalar...
Güneş hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve insan haklarıyla ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel olabilir, işin içine duyguları karıştırmadan, kişisellik katmadan konulara ‘kuşbakışı’ yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, ‘network’ çalışmaları, internet sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz.
Sıradışı olaylar mümkün
Sıradışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.
Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzıyla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel tarzların birbiriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan görünümle yaratıcı, orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.
Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif birtakım konulara isyan etmeye, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, başkaldırmaya başlarız.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda, Plüton’un başrol oynadığı ‘Plütonik’ bir yeni ay meydana gelecek. Yılın ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeni ayla başlıyoruz... Peki bu süreçte neler yaşanabilir; hem bireysel yaşamlarımızda, hem Türkiye hem de dünyada...
Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olma gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeni ayın başrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeni ay iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. İş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabiliriz. İş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya işkoliklik ya istifa
Bu süreçte iş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Birtakım olaylara daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elverişliyiz.
Yeni ay, Plütonik olduğu için biten şeyler konusunda daha fazla çabalama zamanı değil, onlarla yüzleşme ve veda etme zamanı. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem para hem de statü anlamında güçlenecek ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasıl kullandığımız önem kazanacak. İstifalar daha da artabilir. Yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir. İş değiştirmeyi, belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz.
Cildimize, dişlerimize dikkat
Pazartesi günü Ay Başak’ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.
Salı günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.
Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.
Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa’nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.
Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,
KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Ani kararlar almayın, sevgi ve aşkı büyütün
Bu hafta Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji, sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Ancak ani kararlara dikkat!
Haftaya Güneş ile Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Otorite figürleriyle çatışmamaya özen gösterin. Hayatınızda radikal değişiklikler yapma adına güçlü istekler duyabilirsiniz. Çok ani kararlar almaya eğilimli olabileceğiniz bir dönem; ancak gökyüzü bunun için hiç uygun değil.
Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun. Kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin. Sakin kalın. Perşembe günü Aslan burcunda zorlayıcı bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda başrol Mars’a ait. Benlik duygusunu ön plana çıkaran; tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren bu enerji sizin yaratıcı yanınızı besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir.
Aslan dolunayında hem Mars hem de Jüpiter etkili olduğu için her şey büyüyecek ve kocaman olacak! Kavgalar da kazalar da çok büyüyebilir. Ama Aslan burcu bedenimizde kalbi sembolize eder. Hafta boyunca sevgiyi ve aşkı büyütmeye özen gösterin!
EĞLENMEK VE GÜLMEK İSTEYECEKSİNİZ
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Bu hafta daha fazla eğlenmek ve gülmek isteyeceksiniz. Aşka kendinizi daha yakın hissedebilirsiniz. Yalnız parasal konular ve arkadaşlık ilişkilerinde gerginlikler söz konusu olabilir. Merkür arkadaşlıkları ilgilendiren alanda geri hareketine başlıyor. 22 Şubat’a kadar yanlış anlamalar ve planlarda ani değişiklikler yaşanabilir.
SAKİN KALMAK İÇİN ÇABALAMANIZ GEREKECEK
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta odak noktanız eviniz ve aile ilişkileriniz olacak. Harekete geçebilir, taşınabilir, yer değiştirebilir, evinize yeni eşyalar alabilirsiniz. Ancak sakin kalmak pek kolay olmayabilir. Zira Mars burcunuzda seyahat ediyor. Bir yandan da Merkür kariyer alanınızda 22 Şubat’a dek geri hareket edecek. İletişim kazalarına dikkat!
FİKİRLERİNİZLE ÖN PLANA ÇIKACAKSINIZ
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
Sizin odak noktanız yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız olacak. Fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız ama bunları hayata geçirecek motivasyonu bulamayabilirsiniz. Arkanızdan dönen işler, konuşmalar canınızı sıkabilir. Merkür 22 Şubat’a kadar eğitim ve seyahat alanınızda geri hareket edecek. Bu konularda gecikmeler ve aksaklıklar olabilir.
STRESLİ DURUMLAR YARATMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Maddi konular gündeminizde. Harcamalar epey artacak. Bunun sebebi artan sosyal hareketlilik olabilir. Ya da arkadaşlarınız borç isteyebilir. Stresli durumlar yaratmamaya özen gösterin. 22 Şubat’a kadar Merkür krediler ve borçlar alanında geri gidecek. Ödeme takibinizi dikkatli yapın, güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmayın.
İMZA ATMAK, EVLENMEK İÇİN UYGUN GÜNLER DEĞİL
Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)
Burcunuzdaki dolunay, sakin bir dolunay değil. Zira işle ilgili konular stres ve mücadele getirebilir. İnatçılık ve değişime kapalı olmak sizi zora sokabilir. Merkür, 22 Şuba’ta kadar ilişkiler alanında geri hareket edecek. İmza atmak, evlenmek için uygun bir zaman değil. Eski ilişkiler yeniden gündeme gelebilir.
KENDİNİZE VAKİT AYIRMA, İZOLE OLMA DÖNEMİ
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
İç dünyanıza, psikolojinize odaklanacağınız bir hafta. Kendinize vakit ayırma zamanı. İzole olmak ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür’ün geri hareketiyle günlük işler aksayabilir. Birlikte çalıştığınız kimselerle iletişimde sık sık kazalar yaşanabilir.
ALACAKLARINIZI HEMEN TAHSİL EDEMEYEBİLİRSİNİZ
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Bu hafta gündeminizde dostlarınız ve arkadaşlarınız olacak. Daha çok sosyalleşebileceksiniz. Yalnız Mars’ın para alanınızdaki hareketiyle hafta boyunca finansal konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Alacaklarınızı tahsil edemeyebilirsiniz. Merkür’ün geri hareketi nedeniyle de özel hayatınızda yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.
ELEKTRONİK ALETLERDE BİRTAKIM SORUNLAR MEYDANA GELEBİLİR
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Sizin gündeminiz kariyeriniz olacak. Yalnız bu alan çok sakin değil. İşle ilgili konularda enerjiniz epey yüksek ama bir yandan da sert ve gergin günler yaşayabilirsiniz. Bu gerginlik özel hayatınıza da yansıyabilir. Merkür’ün geri hareketi aile içinde iletişim kazalarına neden olabilir ya da evde elektronik aletlerde sorunlar meydana gelebilir.
BOYUN VE BOĞAZ BÖLGENİZE DİKKAT EDİN
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Odak noktanız eğitim, yurtdışıyla ilgili işler ve seyahatler olabilir. Seyahat planları yapabilir, önemli bir sınav veya mülakata hazırlanabilirsiniz. Mars’ın sağlık alanında seyahat etmesiyle hafta boyunca boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmenizde fayda var. İletişim gereçleriyle sorunlar yaşayabilirsiniz, telefonunuzla ilgili şikâyetleriniz artabilir.
YATIRIM YAPMA KONUSUNDA ACELE ETMEYİN
Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)
Gündeminizde krediler, borçlar, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirler var. Bir borcunuzu yapılandırabilir ya da bitirebilirsiniz. Belki de kredi araştırmaları yapacaksınız. Yatırım konusunda acele etmeyin, şubatın sonunu bekleyin. Haritanızın tüm para evlerinde zorlu görünümler var. Acele hareket etmek size zarar verebilir.
ORTAKLIKLARLA İLGİLİ SORUNLARI NOKTALAYABİLİRSİNİZ
Kova (22 Ocak-18 Şubat)
Odağınızda ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Ortaklıklarınızda var olan sorunları noktalayabilirsiniz. Bu hafta evde, yuvada, ailede huzuru yakalamak kolay olmayabilir. Sakin kalmakta fayda var. Merkür burcunuzda geri hareket edecek. Elektronik cihaz almak, imza atmak, yeni işlere başlamak için uygun bir süreçte değilsiniz.
DİYETE VE SPORA BAŞLAMAK İÇİN İYİ BİR HAFTA
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Günlük işleriniz ve sağlığınız gündeminizi belirleyecek. Diyete ve spora başlamak için uygun bir hafta. Yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle ilişkiler biraz gergin seyredebilir. Merkür de 22 Şubat’a kadar geri hareket edecek. Kendinizi yeteri kadar iyi ifade edemeyebilirsiniz. Fikirleriniz çalınabilir, dikkatli olun!
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