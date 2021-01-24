Ani kararlar almayın, sevgi ve aşkı büyütün

Aslan burcunun dokuzuncu derecesindeki dolunay sert ve zor bir haftayı işaret ediyor. Aslında kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak için ideal bir zaman. Ancak sizi ele geçirecek tutkulara dikkat etmenizi tavsiye ederim.



Perşembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliği, diğer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliği bu dolunayla etkileşimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftası. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.

Güneş’in yönettiği Aslan’da ve Güneş gününde gerçekleşen bu dolunay kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir.

Benlik duygusunu ön plana çıkararak tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratıcı özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir. Dolunayın etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla

eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.

İlgi odağı olma arzusu...

Ayrıca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eğlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratıyor. Düşüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir şekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğiz. Sevdiğinize ilanı aşk edebilir ya da çok seveceğini bildiğiniz bir hediye alarak aşkınızı pekiştirebilirsiniz. Yaratıcı, eğlenceli yönlerinizi öne çıkaran tavırlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama dikkatli olmakta fayda var. İşin içinde Jüpiter de olacağı için her türlü duygu ve hareketi abartılı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.

Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine... Dolunayın meydana geleceği Aslan burcunun dokuzuncu derecesi şahdamar ve boyunla ilgilidir. Şimdi daha çok sıvı tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yıldızı da dolunayla etkileşimde olduğu için kazalara ve yanıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu yıldız göz sorunlarına da işaret eder, gözlerinize de dikkat.