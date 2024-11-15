×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarDinçer GünerAlışılmışın dışına çıkmak isteyebiliriz
Dinçer Güner
Dinçer Güner
Dinçer GünerYazarın Tüm Yazıları

Alışılmışın dışına çıkmak isteyebiliriz

#Dinçer Güner#Burç Yorumları#Astroloji

Boğa burcunun 24’üncü derecesinde Uranüs’ün başrol oynayacağı ve Algol sabit yıldızının da etkili olacağı dolunay 16 Kasım’da meydana gelecek. Etkisi ayın sonuna kadar devam edecek. Bağımsızlık arzumuz tetiklenebilir. Uzun zamandır güvende kalmak için tahammül ettiğimiz durumlara artık katlanamayabiliriz.

Haberin Devamı

Boğa burcunda 16 Kasım’da yaşanacak dolunayla birlikte sahip olduklarımızı, maddi değerlerimizi ve kişisel sınırlarımızı sorgulamaya başlayabiliriz. “Neye ihtiyacım var” veya “Sahip olduklarım bana mutluluk
veriyor mu” gibi sorular odağımızda olabilir. Uranüs’ün radikal enerjisi sebebiyle alışılmışın dışına çıkmak isteyebiliriz. Özellikle Boğa burcunun temsil ettiği maddi dünyayla ilgili konularda ani bir perspektif değişikliği yaşayabiliriz. Belki de uzun süredir ertelediğimiz bir finansal kararı hayata geçirebiliriz ya da kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayacak bir değişiklik yapabiliriz.

Dolunayın bir diğer önemli etkisi özgür olma arzumuzu tetiklemesi. Uranüs bağımsızlıkla ilişkilendirilir. Bu nedenle hayatımızın herhangi bir alanında bizi sınırlayan, sıkan şeyleri bırakmak isteyebiliriz. Uzun zamandır güvende kalmak adına tahammül ettiğimiz durumlara artık katlanamayabiliriz. Sabrımızın sınırına gelmiş olabiliriz. 

Haberin Devamı

İşin içinde Uranüs olduğundan dijital projelerimize hız verebilir, teknolojik işlerimizi yoluna koyabiliriz. Zaten 21 Kasım’da gölge etkisiyle birlikte Merkür retrosu başlayacak, şimdiden elektronik ihtiyaçlarımızı halletsek iyi.

Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir. Bu dönem para biriktirmeye başlayabilir, yatırımlarımızı çok iyi değerlendirebileceğimiz fırsatlarla karşılaşabiliriz. Ya da belki bir süredir yükselsin diye beklediğimiz yatırımımız bize güzel bir sürpriz yapabilir.

Sağlık açısından da bu dolunayda çenemiz, bademciklerimiz ve boğazımız hassas olabilir.

Dolunayın dünya üzerindeki etkilerine bakacak olursak maddi güvenlik ve ekonomi alanında gelişmelerden bahsedebiliriz. Boğa burcu finansal sistemler, tarım, kaynaklar, toprak ve doğal zenginliklerle ilişkilidir. Uranüs’ün radikal, beklenmedik ve özgürlükçü doğası bu dolunayla birleştiğinde bu alanlarda ani gelişmeler yaşanabilir.

Dünyada politik skandallar...

Dolunayla birlikte finansal piyasalarda ani dalgalanmalar veya ekonomik reform çabaları gündeme gelebilir. Özellikle büyük şirketler, bankalar ve finansal kurumlar açısından değişim zorlayıcı ama aynı zamanda kaçınılmaz olabilir. Geleneksel ekonomilerde yeni çözüm arayışları başlayabilir. Dijital para birimleri veya teknoloji tabanlı ekonomik sistemler daha fazla gündeme gelebilir. Gözler kripto varlıklara çevrilebilir.

Haberin Devamı

İşin içinde Uranüs olduğundan grevler ve isyanların meydana gelmesi de olası. Dünyada teknoloji ve dijital konularda sorunlar baş gösterebilir. Ayrıca depremler, havayollarıyla ilgili krizler, kazalar da söz konusu olabilir.

Derecesi itibariyle Algol sabit yıldızı da bu dolunayda tetiklenecek. Algol gökyüzünün en sert ve şiddetli sabit yıldızlarından biridir. Medusa’nın kesik kafasını sembolize eder. Siyasi arenada beklenmedik lider değişiklikleri veya büyük hükümet krizleri yaşanabilir. Politik skandallar, ani istifalar, görevden alınmalar ya da suikast girişimleri olabilir.Alışılmışın dışına çıkmak isteyebiliriz

Ülkemizde neleri konuşacağız?

Dolunayın gerçekleştiği anın haritasını incelediğimizde yurtdışı, medya, uluslararası ilişkiler, akademisyenler, eğitim ve anayasa konusu ülkemizin gündeminde olabilir. Bu konularda beklenmedik, ani, belki de şoke edici açıklamalar duyabiliriz. Ayrıca işin içinde Algol olduğundan idam konusu gündeme gelebilir. Dolunayın gerçekleştiği anda gökyüzünde Başak burcu yükseliyor. Bu da sağlık, hizmet, askeri konulara işaret ediyor. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür, Yay burcunda ve Jüpiter ile karşı karşıya. Eğitim reformları, ticari belgelerin ortaya çıkışı, seyahat firmalarıyla ilgili sorunları konuşabiliriz.

#Dinçer Güner#Burç Yorumları#Astroloji
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Yavaş ve İmamoğlu ile uğraşmak iktidara fayda sağlar mı

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bir kadın şefin açtığı ilk ocakbaşını takdimimdir

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

Dünya iklim zirvesinde bir kadın lider

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Erdoğan neden dünya lideridir (3)

 FUAT BOL
FUAT BOL

LGS ve YKS maratonunda bu hataları yapmayın

 NURAN ÇAKMAKÇI
NURAN ÇAKMAKÇI
TÜM YAZARLARIMIZ