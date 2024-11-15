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Boğa burcunda 16 Kasım’da yaşanacak dolunayla birlikte sahip olduklarımızı, maddi değerlerimizi ve kişisel sınırlarımızı sorgulamaya başlayabiliriz. “Neye ihtiyacım var” veya “Sahip olduklarım bana mutluluk

veriyor mu” gibi sorular odağımızda olabilir. Uranüs’ün radikal enerjisi sebebiyle alışılmışın dışına çıkmak isteyebiliriz. Özellikle Boğa burcunun temsil ettiği maddi dünyayla ilgili konularda ani bir perspektif değişikliği yaşayabiliriz. Belki de uzun süredir ertelediğimiz bir finansal kararı hayata geçirebiliriz ya da kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayacak bir değişiklik yapabiliriz.

Dolunayın bir diğer önemli etkisi özgür olma arzumuzu tetiklemesi. Uranüs bağımsızlıkla ilişkilendirilir. Bu nedenle hayatımızın herhangi bir alanında bizi sınırlayan, sıkan şeyleri bırakmak isteyebiliriz. Uzun zamandır güvende kalmak adına tahammül ettiğimiz durumlara artık katlanamayabiliriz. Sabrımızın sınırına gelmiş olabiliriz.

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İşin içinde Uranüs olduğundan dijital projelerimize hız verebilir, teknolojik işlerimizi yoluna koyabiliriz. Zaten 21 Kasım’da gölge etkisiyle birlikte Merkür retrosu başlayacak, şimdiden elektronik ihtiyaçlarımızı halletsek iyi.

Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir. Bu dönem para biriktirmeye başlayabilir, yatırımlarımızı çok iyi değerlendirebileceğimiz fırsatlarla karşılaşabiliriz. Ya da belki bir süredir yükselsin diye beklediğimiz yatırımımız bize güzel bir sürpriz yapabilir.

Sağlık açısından da bu dolunayda çenemiz, bademciklerimiz ve boğazımız hassas olabilir.

Dolunayın dünya üzerindeki etkilerine bakacak olursak maddi güvenlik ve ekonomi alanında gelişmelerden bahsedebiliriz. Boğa burcu finansal sistemler, tarım, kaynaklar, toprak ve doğal zenginliklerle ilişkilidir. Uranüs’ün radikal, beklenmedik ve özgürlükçü doğası bu dolunayla birleştiğinde bu alanlarda ani gelişmeler yaşanabilir.

Dünyada politik skandallar...

Dolunayla birlikte finansal piyasalarda ani dalgalanmalar veya ekonomik reform çabaları gündeme gelebilir. Özellikle büyük şirketler, bankalar ve finansal kurumlar açısından değişim zorlayıcı ama aynı zamanda kaçınılmaz olabilir. Geleneksel ekonomilerde yeni çözüm arayışları başlayabilir. Dijital para birimleri veya teknoloji tabanlı ekonomik sistemler daha fazla gündeme gelebilir. Gözler kripto varlıklara çevrilebilir.

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İşin içinde Uranüs olduğundan grevler ve isyanların meydana gelmesi de olası. Dünyada teknoloji ve dijital konularda sorunlar baş gösterebilir. Ayrıca depremler, havayollarıyla ilgili krizler, kazalar da söz konusu olabilir.

Derecesi itibariyle Algol sabit yıldızı da bu dolunayda tetiklenecek. Algol gökyüzünün en sert ve şiddetli sabit yıldızlarından biridir. Medusa’nın kesik kafasını sembolize eder. Siyasi arenada beklenmedik lider değişiklikleri veya büyük hükümet krizleri yaşanabilir. Politik skandallar, ani istifalar, görevden alınmalar ya da suikast girişimleri olabilir.

Ülkemizde neleri konuşacağız?

Dolunayın gerçekleştiği anın haritasını incelediğimizde yurtdışı, medya, uluslararası ilişkiler, akademisyenler, eğitim ve anayasa konusu ülkemizin gündeminde olabilir. Bu konularda beklenmedik, ani, belki de şoke edici açıklamalar duyabiliriz. Ayrıca işin içinde Algol olduğundan idam konusu gündeme gelebilir. Dolunayın gerçekleştiği anda gökyüzünde Başak burcu yükseliyor. Bu da sağlık, hizmet, askeri konulara işaret ediyor. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür, Yay burcunda ve Jüpiter ile karşı karşıya. Eğitim reformları, ticari belgelerin ortaya çıkışı, seyahat firmalarıyla ilgili sorunları konuşabiliriz.