Akrep burcunda dolunay: Özgürlük mücadelesi

Mars, 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde hem işte hem evde ilişkiler pek sütliman gitmeyebilir. Öte yandan taşınmak, ev almak-satmak gibi konular da gündemde olacak. 5 Haziran civarında dünya üzerinde büyük yangınlar ve patlamalar yaşanabilir; Türkiye’deyse halk sağlığı ve halkın talepleri gündeme gelebilir.





Gökyüzünde bu hafta önemli bir gezegen geçişi olacak, Mars burç değiştirecek. “Bu neden önemli” diyeceksiniz. Önemli çünkü astrolojik olarak Mars ‘küçük kötücül’ olarak bilinir ve burç değiştirdiği anda geçtiği burcun temsil ettiği konularda birtakım zorlanmaları ve stresleri beraberinde getirir. Mars’ın Yengeç burcuna geçişi bizim için ekstra önemli. Türkiye’nin yükselen burcu Yengeç ve bu süreç bizi ülke açısından çok daha yakından ilgilendiriyor.

Bu durum bireysel yaşamımızı nasıl etkileyecek, hem dünyada hem de ülkemizde nelere neden olacak, göz atalım...

Mars 23 Nisan’da Yengeç burcuna geçecek ve 11 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars’ın astrolojik olarak temsil ettiği konular: Harekete geçme, savaşma, savunma, yakıp yıkma, saldırı gerçekleştirme, yangınlar, kıyasıya bir şekilde mücadele etme, her türlü yanıcı-kesici-delici aletler, yangınlar, patlamalar, hastalıklar, ameliyatlar, rekabet etmek, cinsel güç, eril enerji, agresyon ve öfke patlamalarıdır.

EVDE HUZUR ZOR...

Mars, Yengeç burcuna geçerek bütün bu kavramları Yengeç burcuyla birleştirip yoluna devam edecek. Etkilerinin ne olacağını anlayabilmemiz için Yengeç burcunun astrolojik olarak neleri sembolize ettiğini de bilmeliyiz... Bu burç, astrolojide güven duygusu, annelik etmek, duygusal konular, ailevi temalar, gayrimenkulle ilgili konular, çocuklar, vatani konular, korumak ve kollamak, gıdayla ilgili konular, kafeler, restoranlar ve sağlıkta mideyi temsil eder. Yalnız şunu eklememiz gerekiyor: Astroloji terminolojisine göre Mars, Yengeç burcunda ‘düştüğü’ bir konumda. Düşmesi demek; asalet kaybetmesi demek. Asalet kaybetmesi de Mars’ın kalitesiz bir kullanımına işarettir. Ne demek istediğimi, vereceğim örneklerle daha iyi anlayacaksınız.

Mars’ın Yengeç burcunda seyahat edeceği 11 Haziran’a kadar olan süreçte şunların ortaya çıkmasını bekleriz: