Abartmayın, sağduyulu kalın

Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak. Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı davranışlar ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlu tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana olacak.
Arkadaşlık zamanı
Koç ve Yükselen Koç
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktivitelerikonuları olacak.. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.
İş hayatına dikkat
Boğa ve Yükselen Boğa
Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde iş, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun bir döneme giriyor.
Bu hafta Güneş artık Kova burcuna geçecek ve burada ortalama bir ay kadar seyahat edecek. Güneş bizim odaklandığımız konular, fiziksel anlamda ihtiyaçlarımız, hedeflerimiz ve amaçlarımızın ne olduğuyla ilgilidir. Güneş’in Kova burcuna geçişiyle birlikte önümüzdeki bir aylık süreçte ihtiyaçlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı bu burç karşılayacak demektir.
Kova burcu astrolojide şu başlıkları sembolize eder: Egonun ikinci planda kalması, hareket özgürlüğü, bilgi, özgürce kendini ifade etmek, her anlamda özgürlük, bilimsel konular, sosyal ilişkiler, dostluklar, hümanizm, idealist olmak, ileri teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, asilik, yenilikçi her türlü konu, devrimci grup aktiviteleri, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, birey olmak, toplumsal konular, insan hakları, geleneksel olanı yıkmak, farklı olmak, havayolları, uzayla ilgili çalışmalar...
Güneş hava elementinden sabit nitelikteki Kova burcuna geçtiğinde atmosfer değişir. Daha fazla iletişim kurduğumuz, sosyal bağlarımıza önem verdiğimiz, özgürlük, bağımsızlık, eşitlik ve insan haklarıyla ilişkili konularda hassas olduğumuz bir süreç yaşarız. İdeallerimiz, prensip ve ilkelerimiz, düşünce ve siyasi görüşlerimiz ön plana çıkar. Daha objektif, rasyonel olabilir, işin içine duyguları karıştırmadan, kişisellik katmadan konulara ‘kuşbakışı’ yaklaşabiliriz. Genel anlamda arkadaşlıklar, ‘network’ çalışmaları, internet sitesi tasarımı veya aynı grupta olduğumuz kişilerle interaktif olmak, sosyal medya sitelerinde dolaşmak, internet paylaşımlarımız ve internetteki arkadaşlıklarımız bu süreçte önemli olur. Yine bu dönemde sosyal bilincimiz artar. Görüş ve düşüncelerimizi açık ve net olarak karşımızdakine aktarmak isteriz. Bazen de başkalarının ne düşündüğü umurumuzda olmadan özgür bir şekilde davranmak isteriz.
Sıradışı olaylar mümkün
Sıradışı konular, kişiler ve olaylarla karşılaşmak mümkündür. Orijinal, toplumun genelinden çok daha farklı giyinen, düşünen, davranan ve yaşayan kişiler göze daha çok çarpmaya başlar.
Bu dönemde teknoloji, bilim, astronomi, astroloji, buluşlar, ileri teknoloji ürünleri, robotlar, uçaklar ve havacılıkla ilgili haberler öne çıkabilir. Etnik konularla ilgilenebilirsiniz, eklektik bir dekorasyon tarzıyla evinizi dekore edebilirsiniz. Modern eşyalarla antikaların veya yöresel tarzların birbiriyle harmanlanmasıyla ortaya çıkan görünümle yaratıcı, orijinal tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Giyiminiz de daha sade ama sofistike bir tarzı yansıtabilir.
Güneş Kova burcuna geçtiğinde hayatımızda hafif hafif birtakım konulara isyan etmeye, özgürlüğümüzü elimize almak için planlar yapmaya başlayabiliriz. Amacımız daha çok özgür olmak, zincirlerden kurtulmaya çalışmak olacaktır. Eğer ki bunu kolay yoldan başaramazsak o zaman isyan etmeye, başkaldırmaya başlarız.
Haftaya Merkür ile Jüpiter birlikteliğiyle başlıyoruz. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek için de ideal. Ayrıca ticaret yapmak için internet sitesi açma, eğitime başlama, yurtdışıyla ilgili önemli işlemleri halletme, seyahat gibi planlarınız varsa mutlaka şimdi halledin.
Salı günüyse Merkür ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gereken bir gün, elektronik aletlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Çarşamba günü Oğlak burcunda Plüton etkili bir yeniay meydana gelecek. İş hayatı, parasal konular, sorumluluklar, görevler, yapılması gereken işlerin altında biraz ezilebiliriz. Bugün biten bir şeylerin peşinden daha fazla koşmayın, her türlü değişime açık olun.
Perşembe, Mars ve Satürn arasındaki etkileşim nedeniyle birtakım engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Çok önemli işlerinizi o güne denk getirmeyin. Otorite figürlerle çatışmamaya özen gösterin.
Cuma günü, Venüs ve Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Sürpriz aşklar kapınızı çalabilir; estetik ve güzellikle ilgili konularda farklı şeyler deneyebilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleriyse Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Hayallere dalmak, hiçbir şey yapmamak, uyuklamak, film seyretmek, tembellik yapmak için harika bir hafta sonu!
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ANİ KARARLARA DİKKAT ETMELİSİNİZKoç (21 Mart-19 Nisan)
Plütonik yeniay kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, sonlanma anlamına gelebilir. Üstlendiğiniz bir projenin sonuna gelmek, peşinde koştuğunuz bir işi tamamlamak da olabilir. Üstlerinizden birinin istifası, terfisi veya görevden ayrılması gibi bir durum da... Ani kararlara ve öfke durumlarına dikkat edin.
Bu hafta içinde, 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda, Plüton’un başrol oynadığı ‘Plütonik’ bir yeni ay meydana gelecek. Yılın ilki. Oldukça sert ve zorlu bir yeni ayla başlıyoruz... Peki bu süreçte neler yaşanabilir; hem bireysel yaşamlarımızda, hem Türkiye hem de dünyada...
Oğlak burcu astrolojide disiplin, kurallar, sıkı çalışma, özveri, iş hayatı, mesafeli olma, yalnızlık, cimrilik, katı olma gibi temaları içeriyor. Bedenimizde de dizler, cilt, dişler, kemikler, eklemleri yönetiyor. Yeni ayın başrolündeki Plüton ise güç kazanmak, yok etmek ve yeni bir sistem-düzen kurmakla ilgilidir.
Demek ki bu yeni ay iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çekidüzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç. İş odaklı harekete geçebilir, projeler üretebilir, şirket kurabiliriz. İş hedeflerimizi belirleyip bununla ilgili aksiyon almak için çok ama çok uygundur. İş değiştirmek, iş yapış şeklinde değişimlere gitmek için de güzel bir dönem.
Ya işkoliklik ya istifa
Bu süreçte iş hayatımıza ilişkin gelişmeler yaşayabiliriz. Birtakım olaylara daha ciddi, kuralcı ve mesafeli yaklaşabiliriz. Yaptığımız işlerde daha mükemmeliyetçi olabiliriz. Pratik çözümlerle hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Sosyal olmak yerine yalnız kalmayı tercih edebiliriz. Görevlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, hatta bu süreçte fazla işkolik olabiliriz. Kontrol mekanizmamız her zamankinden daha güçlü bir şekilde çalışabilir. Duygular bu kadar geri plandayken melankoliye de elverişliyiz.
Yeni ay, Plütonik olduğu için biten şeyler konusunda daha fazla çabalama zamanı değil, onlarla yüzleşme ve veda etme zamanı. Bu gezegen güç de verir fakat bu gücü yanlış kullanmamak gerek. Konu Oğlak olunca para ve statü gücünden bahsediyoruz. Yaklaşan değişime direnmeyenler hem para hem de statü anlamında güçlenecek ama bazılarımız da bir güç sınavına gireceğiz. Elimizdeki sosyal ve ekonomik gücü nasıl kullandığımız önem kazanacak. İstifalar daha da artabilir. Yaptığınız işlere karşı tahammülünüz azalabilir. İş değiştirmeyi, belki istifa etmeyi düşünebilirsiniz.
Cildimize, dişlerimize dikkat
Pazartesi günü Ay Başak’ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.
Salı günü Merkür’le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.
Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.
Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa’nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.
Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak’a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.
Cumartesi Venüs’le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,
KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLERKoç (21 Mart-19 Nisan)
O hiç sevmediğiniz, okudukça insanın sinirlerini bozan ‘yeni dünya düzeni’ şimdi başlıyor. Enteresan bir yıla girdik. Zira 21 Aralık’ta gözler Jüpiter ile Satürn’ün bir araya gelişine çevrildi. Satürn’ün mitolojik hikâyesinde karşımıza zamanın tanrısı Kronos çıkıyor, Jüpiter’deyse tanrıların tanrısı Zeus ile karşılaşıyoruz. Bu ikilinin döngüsel ilişkisi önümüzdeki çağları anlatıyor bize.
Astrolojinin temeli elementlerdir: Ateş, hava, toprak ve su. Yunan felsefesi de dört element doktrinine dayanır: Ahlak (ateş), estetik ve ruh (su), akıl (hava) ve fiziksel her şey (toprak)... Sümerlilerde de tanrılar bu dört elemente karşılık gelirdi. Jüpiter ve Satürn’ün aralarındaki döngüler de bunlarla ilgili. 20 yılda bir Jüpiter ve Satürn bir araya gelirler. 10 defa bir araya geldiklerindeyse 200 yıllık büyük döngüleri oluşur. 200 yıllık her döngü bir elementle ilişkilendirilir. 200 yıl hava, 200 yıl su, 200 yıl toprak, 200 yıl ateş gibi...
Tarihi bir durum
Küçük döngüler hep aynı elementte olur. Sadece büyük döngülerinin dokuzuncu bir araya gelişleri farklı bir elementte meydana gelir ve bir kırılım yaşanır. 20 yıl sonra, tekrar bir araya geldiklerindeyse bir önceki, yani ilk sekiz seferdeki elementte buluşarak döngüyü tamamlarlar. Bu büyük döngüler genelde ya savaşla, ya hastalıkla, ya bir icatla ya da keşifle tamamlanır. 21 Aralık 2020’de toprak elementi döngüsü bitti. Hava elementinin 200 yıllık zamanı başladı. Tarihi bir duruma tanıklık ediyoruz.
Toprak; para, mülkiyet, hukuk, sınırlar, kapitalizm, elde etme duygusu, iktidar, tabiat ve doğayla ilgilidir. Yaklaşık 180 yıl her şey yolunda gibiydi. 20 yıl önce Satürn ve Jüpiter, ‘fragman niyetine’ hava elementinde bir araya gelerek toprak döngüsünü bozdu. 2000’e girdikten sonra toprak elementinin temsil ettiği konularda büyük yozlaşmalar başladı ki bu çok normal. Bir döngü biterken çürümeli ve bozulmalı ki yeni döngüye hızlı ve çabuk adapte olalım. Yeni perde hava elementiyle açıldı. Hava elementi astrolojik olarak aklı, bilimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, teknolojiyi ve dijital temaları temsil eder. Yaratıcılık ve entelektüel çabaya değer verir.
2021’de eski dünyadan kopamayanlarla ‘yeni dünya düzencileri’ arasında büyük bir kargaşa ve kaos çıkabilir. Ama ilginçtir, salgından birkaç ay sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganları atılmaya başlamıştı bile. Çok iyi hazırlanmış bir senaryonun hayata geçişi gibi adeta... Daha önce hava elementi çağı yaşanmadı mı diye sorabilirsiniz. Elbette. 1200’lü yıllara denk bu dönemde tarihin akışını değiştiren çok önemli olaylar meydana geldi.
Abartmayın, sağduyulu kalın
Aslan burcunun dokuzuncu derecesindeki dolunay sert ve zor bir haftayı işaret ediyor. Aslında kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak için ideal bir zaman. Ancak sizi ele geçirecek tutkulara dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Perşembe günü, yani 28 Ocak’ta Aslan burcunun dokuzuncu derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bir taraftan Mars ile Uranüs birlikteliği, diğer taraftan Jüpiter ile Satürn birlikteliği bu dolunayla etkileşimde olacak. Oldukça sert ve zor bir dolunay haftası. Dolunay 13 gün kadar etkin kalacak.
Güneş’in yönettiği Aslan’da ve Güneş gününde gerçekleşen bu dolunay kendinize inancınızı ve güveninizi pekiştirmek, kendinizle gurur duymak, çevrenizin beğenisini toplamak konusunda sizi bilinçli adımlar atmaya yönlendirebilir.
Benlik duygusunu ön plana çıkararak tanınma, beğenilme, takdir edilme arzunuzu harekete geçiren enerji yaratıcı özelliklerinizi besleyebilir. Bir yandan da dramatik, abartılı, dikkat çekici davranmanıza neden olabilir. Dolunayın etkin günlerinde sahnede olmak, dostlarla
eğlenmek, size uzatılan dostça bir eli tutmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize isteklerinizi kabul ettirmek gündeminizde olabilir.
İlgi odağı olma arzusu...
Ayrıca, bu dolunay sanat faaliyetleri, her türlü eğlence, gösteri ve etkinlik için uygun bir zaman yaratıyor. Düşüncelerinizi samimi, candan ama bir yandan da esprili bir şekilde aktarmak size popülerlik katacak. Aslan’ın ilgi odağı olma arzusunu içimizde hissedeceğiz. Sevdiğinize ilanı aşk edebilir ya da çok seveceğini bildiğiniz bir hediye alarak aşkınızı pekiştirebilirsiniz. Yaratıcı, eğlenceli yönlerinizi öne çıkaran tavırlarla sevgilinizle harika bir hafta geçirebilirsiniz. Dolunay haftasında risk almaya çok daha yatkın olacağız ama dikkatli olmakta fayda var. İşin içinde Jüpiter de olacağı için her türlü duygu ve hareketi abartılı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Eğitimler ve yolculuklar da organize edilebilir.
Bu süreçte sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine... Dolunayın meydana geleceği Aslan burcunun dokuzuncu derecesi şahdamar ve boyunla ilgilidir. Şimdi daha çok sıvı tüketin. Çok fazla kafein veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalple ilgili bir probleminiz varsa bu dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Asselus Austral sabit yıldızı da dolunayla etkileşimde olduğu için kazalara ve yanıklara dikkat etmek gerekiyor. Bu yıldız göz sorunlarına da işaret eder, gözlerinize de dikkat.
Libidonun arttığı bir dönem
Bu dolunaya Mars ile Uranüs birlikteliği ve Jüpiter’in sert etkileri olacak. Bizi sınırlayan ne varsa kurtulmak için harekete geçeceğimiz bir zaman dilimi. Fakat bu iş planlı ve programlı olmaz. Aksine Mars’ın getirdiği öfkenin etkili olma ihtimali epey yüksek. Bu ikili hayatı altüst eden kötü sürprizlere hazırlıklı olmamız gerektiğine dair de bir uyarı... Özellikle Boğa burcunun sembolize ettiği parasal konular, aşırı inatçılık, çokça sahiplenme, kontrol etme duygusu ciddi krizlere sürükleyebilir. Belli ki tutkular sizi ele geçirecek ve bu duyguyla hareket edeceksiniz. Sağduyuyu elden bırakmayın.
Mars ile Uranüs dengesiz ve tutarsız bir enerji yaratır. Bu nedenle amaçlarınızdan sapmadan yolunuza devam etmeye çalışın. Yapabilirseniz tabii... Libidonun oldukça artacağı bu dönemde cinsel anlamda farklı ve yeni şeyler deneyebilir, yatak odanızı daha hareketli, daha renkli bir ortama dönüştürebilirsiniz.
Jüpiter’in bu dolunaya sert açısı her şeyin abartılabileceğine işaret ediyor. Bu dönemde yaşanacak her şey kocaman bir hale dönüşecek. Abartılı yeme-içme, para harcama, seks, ego, özgürlük, kavgalar ve inat ...
Sabit yıldız Asselus Austral, Güneş ve Mars tabiatında bir yıldız. Kahramanlık etmek, meydan okumak, savaş vermek anlamına gelir. Bu yıldız aşırı inatçılığı da getirir. Bu yüzden bu dolunay zamanı keçi gibi inatçı insanlarla karşılaşabiliriz ya da biz öyle bir inat içine girebiliriz. İnatçılık yapmamakta; farklı seslere, düşüncelere, renklere, fikirlere açık olmakta fayda var.
Türkiye ve dünyaya etkileri
Aslan burcu dünya astrolojisine göre yöneticiler, ünlüler, çocuklar, eğlence yerleri, lüks mekânlar, gazinolar, başkentler, şov dünyası ve altınla sembolize ediliyor.
Dolunay, Mars ve Uranüs’ün birlikteliğiyle isyanları, halkla yöneticiler arasındaki gerginlikleri, parasal konularda meydana gelebilecek skandalları işaret ediyor. Bu dönem büyük finansal riskler de söz konusu. Borsada ani iniş ve çıkışlar görebiliriz. Volkanik hareketlenmeler, özellikle başkentlerde patlamalar, ateşli silahlar, büyük yangınlar ve kazalar söz konusu olabilir. Askeri hareketlilik, meydan okuma gibi olaylarla karşılaşabiliriz. Sabit burçlar arası bu zorlu görünüm grevler, isyanlar olabileceği gibi depremleri de tetikleyebilir. Çocuklarla ilgili skandallar ortaya çıkabilir. Sanatçılar, tiyatrocular grev yapabilir. Asselus Austral sabit yıldızıysa çokça yağmura ve meydan okuyan liderlere işaret ediyor.
Dolunay, Türkiye haritasında ikinci eve düşüyor ve aynı anda hem 11’inci hem de 8’inci evi tetikliyor. Türkiye açısından bu dolunay tamamen parasal konuları, vergileri, ödemeleri, kazançları ve meclisi tetikliyor. Kabine ve Meclis’te revizyonlara gidilmesi mümkün. Meclis’te ciddi ve büyük tartışmalar, kavgalar yaşanabilir.
ÖZÜR: Malum Merkür retro etkileri başladı. İletişimde haylazlıklarıyla bilinen Merkür beni de etkiledi. Geçtiğimiz haftanın Hürriyet Cumartesi ekindeki yazımı gönderirken yanlış klasörden ekleme yaptığım için daha önce başka bir gazetede de yayımlanan yazımı okumuş oldunuz. Yazdıklarım doğru olsa da böyle bir dikkatsizlik yaptığım için Hürriyet okurlarından özür dilerim.
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