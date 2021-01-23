Abartmayın, sağduyulu kalın

Güneş Kova burcunda. Sahne ışıkları Kovaları gösteriyor. İstedikleri her şeyi elde edecekler ancak bu dönemin tek şanslısı onlar değil; Yengeçlere para, Terazilere dolu dolu aşk var.

Haftaya özgürlük çığlıkları atarak başlıyoruz. Jüpiter ile Uranüs arasındaki etkileşimle birlikte hayatınızda özgürleşmek istediğiniz alanlar neyse bunlar için harekete geçme zamanı olacak. Salı günü Güneş’in Kova burcuna geçişiyle gökyüzünde bir aylık Kova dönemi başlayacak. Bir ay boyunca odak noktamız, düşünce ve fikir özgürlüğü, insan hakları, uzay, teknolojik gelişmeler, dostluklar ve arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler olacak. Çarşamba günü dikkat edilmesi gereken bir gün; özellikle parasal konularda ani ve fevri hareket etmemekte fayda var. Mars ve Uranüs’ün birlikte hareket edişi, tepkilerimizi kontrol etmekte zorlanacağımıza hatta isyan bayraklarını çekeceğimize işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Günün ana teması; lezzetli yemekler yemek, parasal konular, güven ihtiyacı. Bugün aşırı inatçı davranışlar ve başkalarına hoşgörüsüz davranışlar bizi zor duruma düşürebilir, dikkat! Cuma günüyse Jüpiter ile Mars arasında sert etkileşimle cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizi zor duruma sokabilir. Cumartesi Venüs ile Neptün arasında güzel ilişkiyle zor başlayan haftayı mutlu tamamlayacaksınız. İlişkiler, aşk, estetik ve yaratıcılık gerektiren konularda şans sizden yana olacak.

Arkadaşlık zamanı

Koç ve Yükselen Koç

Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, grup aktivitelerikonuları olacak.. Odak noktanız iş hayatından arkadaşlarınıza kaymaya başlayacak, daha çok sosyalleşebilecek, yeni arkadaşlar edinebilecek, arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.

İş hayatına dikkat

Boğa ve Yükselen Boğa

Önümüzdeki bir aylık dönemde hayatınızın merkezinde iş, kariyer ve mesleki konular olacak . Bu bir aylık süreçte terfi alabilir, iş değiştirebilirsiniz. İş hayatınızda her adımınızla (doğu veya yanlış) görünür olacaksınız. Tüm ışıklar üzerinize çevrilmiş olacak. Eğer iş arıyorsanız pek havalı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınız oldukça yoğun bir döneme giriyor.