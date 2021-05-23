Abartılı davranmayın, açık fikirli olun

Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle iletişim ve öğrenmenin hızı artıyor. Oldukça haraketli ve sosyal bir dönem bekliyor tüm burçları. Koçlar yeni iş yatırımları yapmak, Teraziler de ev, araba, arsa almak için doğru zamanda.

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki güçlü kontakla başlıyoruz. Bu ikili toprak grubunda olduğundan; hem kariyer hem de parasal konularda haftaya güçlü başlıyoruz. İş değiştirmek, iş kurmak için de güzel etkiler söz konusu. Salı günüyse Venüs ile Şiron arasındaki destekleyici etki sayesinde ilişkilerdeki yaraları sarmak çok daha kolay. Çarşamba günü Venüs ile Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Uzun soluklu ilişkiler, ortaklıklar başlatmak, dayanıklı eşya almak, estetikle ilgili konularla ilgilenmek için oldukça destekleyici. Perşembe günü Güneş artık İkizler burcuna geçecek ve gökyüzünde bir aylık ikizler dönemi başlayacak. İletişimin, öğrenmenin hızı artacak. Oldukça hareketli ve sosyal bir dönem bekliyor bizi. Cuma Güneş ile Jüpiter arasında sert bir etkileşim olacak. Özellikle parasal konularda abartılı harcamalar olabilir. Hafta sonu Merkür ile Neptün arasında sert bir etki olacak. Kafa karışıklığı, yanılgılar, hatalı yargılar, hesap hataları olabilir.

İŞ KURMAK İÇİN DOĞRU ZAMANKoç (21 Mart-19 Nisan)

Güneş ile Püton arasındaki güçlü etkileşimle kariyerinizde güç sahibi olacağınız; yolunda gitmeyen koşulları kontrol altına alarak istediğiniz gibi yön vereceğiniz bir hafta. Eğer iş kurmak gibi bir niyetiniz varsa bu haftayı kaçırmayın.

DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇİNBoğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Medya, satış, pazarlama, reklam, eğitimler, yurtdışıyla ilgili konularda güç kazanabileceksiniz. Bu hafta hangi alanda değişime ve yeni sisteme ihtiyacınız varsa harekete geçebilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz.

YANLIŞ KARARLARA DİKKAT, KAFANIZ KARIŞABİLİRİkizler (21 Mayıs-20 Haziran)