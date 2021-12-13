Yenilenme zamanı

Başlığı okuyunca “Dilek Hoca da artık hiç alanı olmayan konularda yazılar yazmaya başladı” diyebilirsiniz. Oysa bedenimiz bir bütün. Kendimizi geliştirmek için yaptığımız aktivitelerin genel beden sağlığımıza olumlu etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Ben de bu yüzden bugün okumanın sadece zihnimizi geliştirmeye değil, bize kattığı birçok faydasını yazmak istedim. Keyifli okumalar dilerim.

Yurtdışına yaptığım seyahatlerde daha havaalanına iner inmez dergi, gazete kiokslarındaki zenginlik gözüme çarpar. Çeşitliliği gördükçe hem çok keyiflenir hem de kendi ülkem adına üzülürüm.

Çünkü basılan dergi, kitap, gazete sayısı okuryazarlık oranı ile paraleldir. Okuma alışkanlığının kişiyi bireysel olarak geliştirmesinin yanı sıra yaşadığı çevreyi pozitif etkilediği ise tartışmasız bir gerçek.

Yapılan araştırmalara göz gezdirdiğimde ülkemizin genel sıralamalarda çok altta olduğunu görmek beni çok mutsuz etti.

Aslında bu gerçek hepimizin bildiği ancak göz ardı ettiği bir toplumsal gerçeklik. Geçmiş yıllarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için kurumların başlattığı kampanyalar vardı. Belki yine el birliği ile kampanyalar başlatabilir, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanması için çalışabiliriz.

Özellikle sosyal medya kullanımın artması ile günde 5-6 saat mavi ışığa maruz kalan genç zihinlerin, okuma alışkanlığı kazanmalarını bu noktada çok önemsiyorum.

Dijitalleşmenin faydaları olduğu kadar fiziken ve zihnen olumsuzluklarının zaman geçtikçe ortaya çıkacağını hepimiz yaşayarak tanık olacağız. Dolayısıyla bu hafta yazımda bir çağrı olması adına “okumanın, hatta çok okumanın” pozitif etkileri ile ilgili bir hatırlatma yazısı yazdım.

BİZE NE KAZANDIRIR

◊ Stresle baş etmeyi kolaylaştırır