Yeniden normale merhaba

Bugün yeni normallerle dolu ilk günümüz. Sosyal mesafeye dikkat ederek yavaş yavaş dışarıya çıkacağız. Ama evde kaldığımız süre içinde aldığımız kilolardan da kurtulmamız gerekir.
Bundan sonra yapacağımız her şey, bugüne kadar yaptıklarımız kadar önemli. Alışverişe gideceğiz, dışarıda yemek yiyeceğiz, kuaföre gideceğiz, kliniklere ve hastanelere gidip toplu taşıma kullanacağız.
Birçoğumuz zaten işe gidip geliyor, toplu taşıma kullanıyorduk. Bugünden itibaren ise bu sayı artıyor ve yoğunluk başlıyor.
İlk günler biraz korku ve endişe hissetmemiz çok doğal. Ancak birbirimizden uzak durmayı bilmek, sosyal mesafeyi korumak, maskelerimizi olması gerektiği şekilde takmak, el hijyenine özen göstermek, eve döndüğümüzde hızlıca duşa girmek, dışarıda giyilen kıyafetleri yıkamak artık hiç unutmamamız gereken rutinlerimiz olmalı.
Sohbetlerimizi açık havada yapmak, mümkün olduğunca asansör kullanımından kaçınmak, kapalı mekanları sık sık havalandırmak da çok önemli.
Kendimiz için
harekete geçmeliyiz
Yavaş yavaş dışarıya çıkmaya, sevdiğimiz kıyafetlerimizi giymeye başladıkça evde kaldığımız süre içinde vücudumuzda oluşan deformitelerin daha çok farkına varabiliriz.
Kilo alıp vermeler ya da sedanter yaşam dediğimiz yemek yedikten sonra yatıp bir türlü aktivite yapamama nedeniyle oluşan bu deformitelerle mücadele etmek için artık harekete geçmeliyiz.
Vücutta oluşan deformiteleri gidermek için en etkili yöntem; sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek ve fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Tempolu yürüyüşler ve ardından yapılan streching, haftada 2-3 defa kardiyo dediğimiz vücut hızını artıran egzersizler uygulanabilir.
Uzayan günlerde, akşam yemeğini erken saate çekmek kurtarıcınız olabilir.
Vücut şekillendirme için
yapılması gerekenler
Özellikle yaza biraz daha sıkı bir vücutla girmek isteyenler için ultrasonik ve radyofrekans sistemlerinin bir bütün olarak uygulandığı, cilt altı yağlarının küçülüp lenfatik dolaşımın arttığı, ortalama 6-8 seans ve iki ay süren kürler denenebilir. Ancak; vücut şekillendirmede sadece makinelerden medet ummak büyük bir hatadır. Makinelerle uygulanan yöntemlerin etkili olabilmesi ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi için kişinin de çaba göstermesi gerekir.
Önceleri yoğun iş temposu, son dönemde ise COVID-19 pandemisi nedeniyle birçoğumuzun fiziksel aktivitelerinde azalma söz konusu. Özellikle iç bacak ve kol içlerindeki sarkmalar, en çok rahatsızlık duyulan bölgeler arasında. Kol içi ve bacak içini çalıştıran lastikler, egzersiz topları ve çeşitli hareketler ile uygulanan vücut şekillendirme yöntemleri, hızlıca eskiye dönmenizi sağlayacaktır.
Vücut şekillendirmede en temel konulardan biri de devamlılıktır. Genellikle bir süre yoğun bir çaba harcanır ve sonrasında devamı gelmez. Yapılan tüm aktiviteler ve vücut şekillendirme işlemleri düzenli ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmelidir.
Hepimiz yaş alıyoruz ve yer çekimine maruz kalıyoruz. Tüm bu etkenlere karşı koyabilmek için ters yönde yapacağımız her türlü aktivite daha iyi gözükmemizi sağlar. Özellikle elle yapılan ve cilt altı kan dolaşımını hızlandırıcı masajlardan vücut şekillendirme konusunda faydalanabilirsiniz.
Önce sağlık
Güzel bir vücut hepimiz için önemli. Ancak güzel bir vücuda kavuşabilmek için öncelikle sağlığımızı düşünmeli, sağlığımızı hiçbir koşulda riske atmamalıyız.
Kendi sağlığımızı ve çevremizin sağlığını koruyarak yaşamayı öğrendiğimiz gün, istediklerimize sahip olabilmek için güzel bir adım atmış olacağız. Spor yaparken, gezerken, sıra beklerken sosyal mesafe, maske ve hijyenin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hatırlayalım.
Yeniden normale merhaba
Bugün yeni normallerle dolu ilk günümüz. Sosyal mesafeye dikkat ederek yavaş yavaş dışarıya çıkacağız. Ama evde kaldığımız süre içinde aldığımız kilolardan da kurtulmamız gerekir.
Bundan sonra yapacağımız her şey, bugüne kadar yaptıklarımız kadar önemli. Alışverişe gideceğiz, dışarıda yemek yiyeceğiz, kuaföre gideceğiz, kliniklere ve hastanelere gidip toplu taşıma kullanacağız.
Birçoğumuz zaten işe gidip geliyor, toplu taşıma kullanıyorduk. Bugünden itibaren ise bu sayı artıyor ve yoğunluk başlıyor.
İlk günler biraz korku ve endişe hissetmemiz çok doğal. Ancak birbirimizden uzak durmayı bilmek, sosyal mesafeyi korumak, maskelerimizi olması gerektiği şekilde takmak, el hijyenine özen göstermek, eve döndüğümüzde hızlıca duşa girmek, dışarıda giyilen kıyafetleri yıkamak artık hiç unutmamamız gereken rutinlerimiz olmalı.
Sohbetlerimizi açık havada yapmak, mümkün olduğunca asansör kullanımından kaçınmak, kapalı mekanları sık sık havalandırmak da çok önemli.
Kendimiz için
harekete geçmeliyiz
Yavaş yavaş dışarıya çıkmaya, sevdiğimiz kıyafetlerimizi giymeye başladıkça evde kaldığımız süre içinde vücudumuzda oluşan deformitelerin daha çok farkına varabiliriz.
Kilo alıp vermeler ya da sedanter yaşam dediğimiz yemek yedikten sonra yatıp bir türlü aktivite yapamama nedeniyle oluşan bu deformitelerle mücadele etmek için artık harekete geçmeliyiz.
Vücutta oluşan deformiteleri gidermek için en etkili yöntem; sağlıklı bir beslenme düzenine geçmek ve fiziksel aktiviteyi artırmaktır. Tempolu yürüyüşler ve ardından yapılan streching, haftada 2-3 defa kardiyo dediğimiz vücut hızını artıran egzersizler uygulanabilir.
Uzayan günlerde, akşam yemeğini erken saate çekmek kurtarıcınız olabilir.
Vücut şekillendirme için
yapılması gerekenler
Özellikle yaza biraz daha sıkı bir vücutla girmek isteyenler için ultrasonik ve radyofrekans sistemlerinin bir bütün olarak uygulandığı, cilt altı yağlarının küçülüp lenfatik dolaşımın arttığı, ortalama 6-8 seans ve iki ay süren kürler denenebilir. Ancak; vücut şekillendirmede sadece makinelerden medet ummak büyük bir hatadır. Makinelerle uygulanan yöntemlerin etkili olabilmesi ve istenilen sonuca ulaşılabilmesi için kişinin de çaba göstermesi gerekir.
Önceleri yoğun iş temposu, son dönemde ise COVID-19 pandemisi nedeniyle birçoğumuzun fiziksel aktivitelerinde azalma söz konusu. Özellikle iç bacak ve kol içlerindeki sarkmalar, en çok rahatsızlık duyulan bölgeler arasında. Kol içi ve bacak içini çalıştıran lastikler, egzersiz topları ve çeşitli hareketler ile uygulanan vücut şekillendirme yöntemleri, hızlıca eskiye dönmenizi sağlayacaktır.
Vücut şekillendirmede en temel konulardan biri de devamlılıktır. Genellikle bir süre yoğun bir çaba harcanır ve sonrasında devamı gelmez. Yapılan tüm aktiviteler ve vücut şekillendirme işlemleri düzenli ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmelidir.
Hepimiz yaş alıyoruz ve yer çekimine maruz kalıyoruz. Tüm bu etkenlere karşı koyabilmek için ters yönde yapacağımız her türlü aktivite daha iyi gözükmemizi sağlar. Özellikle elle yapılan ve cilt altı kan dolaşımını hızlandırıcı masajlardan vücut şekillendirme konusunda faydalanabilirsiniz.
Önce sağlık
Güzel bir vücut hepimiz için önemli. Ancak güzel bir vücuda kavuşabilmek için öncelikle sağlığımızı düşünmeli, sağlığımızı hiçbir koşulda riske atmamalıyız.
Kendi sağlığımızı ve çevremizin sağlığını koruyarak yaşamayı öğrendiğimiz gün, istediklerimize sahip olabilmek için güzel bir adım atmış olacağız. Spor yaparken, gezerken, sıra beklerken sosyal mesafe, maske ve hijyenin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hatırlayalım.