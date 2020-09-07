Yeni normalde estetik operasyonlar

Yeni rutinimizde, estetik ameliyat yaptıracak kişilere operasyon öncesinde koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testi yapılması gerekiyor.
Geçtiğimiz hafta sonbahara merhaba dedik. Sonbahar, estetik ameliyatlar için tüm dünyada en çok tercih edilen mevsimdir. Tatilin bitmesi, yeni sezon hazırlıklarının başlaması, hava sıcaklıklarının azalması, evde geçirilen iyileşme sürecinde sıcak ya da soğuk için klima kullanımına ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle bu dönemin estetik operasyonlar için doğru zamanlama olduğunu söyleyebiliriz.
Yaz aylarında planlaması yapılan ve sonbahar aylarında gerçekleştirilecek olan estetik operasyonlar öncesinde, kişiler kendilerini daha iyi hissetmek için bazı hazırlıklar yapmak isteyebilir.
Estetik ameliyatlara acil karar vermemek gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaç duyuluyorsa ve yapılacak operasyonun iyileşme süresi için yeterli zaman varsa, her tür estetik ameliyat rahatlıkla yapılabilir.
AMELİYAT ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKENLER
Tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinde, “yeni normal” dediğimiz düzende estetik operasyonlara dikkatli bir şekilde karar verilmelidir. Özellikle uzun ve kombine ameliyatlar yerine operasyon ve iyileşme süreleri kısa olan ameliyatlar tercih edilmelidir. Yeri gelmişken lokal anestezi uygulamalarının daha çok tercih edildiğini de söyleyebiliriz.
Yeni rutinimizde, estetik ameliyat yaptıracak kişilere operasyon öncesinde Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testi yapılması gerekir. PCR testi öncesinde hastanın yurtiçi veya yurtdışındaki seyahat öyküsü araştırılmalı, şüpheli bir temasının olup olmadığı incelenmelidir.
Yakın zamanda ateşlenme, vücutta kırgınlık, gribal semptomların olup olmadığı da incelenmesi gereken bir başka nokta. Eğer şüpheli bir durum varsa hasta takip edilmeli ve ameliyat ertelenmelidir. Her şey yolundaysa ve PCR testi negatifse, şüpheli semptomlar da yoksa hasta ameliyata alınabilir.
Pandemi döneminde hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının sağlığının dikkatlice korunması her zamankinden daha önemlidir. Bu nedenle ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında gerekli görülen adımların dikkatli şekilde uygulanması gerekir.
AMELİYAT SONRASINDA
NELER YAPILMALI?
Estetik ameliyat sonrasında hastanın sosyal mesafeyi koruması, refakatçi kabul etmemesi ve hastanede olabildiğince kısa süre kalması gerekir.
Hastanede geçen sürenin ardından eve dönüldüğünde de hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir.
Sık sık duş almak, kişisel bakıma özen göstermek önemlidir.
Vücut direncini korumak için iyi beslenmek, bol sıvı almak, iyi uyumak, bol istirahat etmek ve sadece bedeni değil, zihni de dinlendirmek gerekir.
Pandemi döneminde
medikal estetik yaptırmak
Son günlerde vaka sayılarında görülen artış, hepimize daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.
Medikal estetik uygulamalar konusunda da özenli davranılmalı, doktorunun tüm talimatlarına mutlaka uyulmalı.
Örneğin botoks gibi yüze yapılacak medikal uygulamalar sırasında ve öncesinde maske kullanmak, mümkün olduğu kadar az kişiyle temas etmek ve uygulamanın yapıldığı kliniği hızlıca terk etmek çok önemlidir.
Klinikte kapalı alan yerine mümkünse bahçe, balkon gibi açık alanda, sosyal mesafeye dikkat ederek beklemek, maske kullanmak, kişilerle bir arada bulunma süresini en aza indirmek gerekir.
Estetik uygulama yaptırmayı planlarken sadece pandemi sürecinde değil, her zaman bu konunun uzmanı olan hekimlere danışmak önemlidir.
Pandemi süreci bu önemi bir kez daha hatırlattı. Hekimliğin ilk hedefi, zarar vermemektir.
Bu nedenle özellikle estetik işlemler yapılırken uygulayan kişilerin gerekli özeni göstermeleri hem kendilerinin hem de işlem gören kişilerin korunması açısından büyük önem taşır.
İşlem yapan hekim ve asistanların maske, koruyucu gözlük, önlük ve eldiven kullanmaları, ayrıca hijyen kurallarına uymaları riskleri önlemede çok etkilidir. Yüze ve vücuda yapılan tüm medikal uygulamaların hekim kontrolünde gerçekleştirilmesi, pandemi sürecinde risklerin azaltılmasına yardımcı olur.
Her türlü estetik uygulama ve ameliyat planlanırken pandemi sürecinde olduğumuzu bilerek davranmak, kendimizi daha iyi hissederken herkesin sağlığını korumamızı sağlayacaktır.
Yeni normalde estetik operasyonlar
Yeni rutinimizde, estetik ameliyat yaptıracak kişilere operasyon öncesinde koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testi yapılması gerekiyor.
Geçtiğimiz hafta sonbahara merhaba dedik. Sonbahar, estetik ameliyatlar için tüm dünyada en çok tercih edilen mevsimdir. Tatilin bitmesi, yeni sezon hazırlıklarının başlaması, hava sıcaklıklarının azalması, evde geçirilen iyileşme sürecinde sıcak ya da soğuk için klima kullanımına ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle bu dönemin estetik operasyonlar için doğru zamanlama olduğunu söyleyebiliriz.
Yaz aylarında planlaması yapılan ve sonbahar aylarında gerçekleştirilecek olan estetik operasyonlar öncesinde, kişiler kendilerini daha iyi hissetmek için bazı hazırlıklar yapmak isteyebilir.
Estetik ameliyatlara acil karar vermemek gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaç duyuluyorsa ve yapılacak operasyonun iyileşme süresi için yeterli zaman varsa, her tür estetik ameliyat rahatlıkla yapılabilir.
AMELİYAT ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKENLER
Tüm dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinde, “yeni normal” dediğimiz düzende estetik operasyonlara dikkatli bir şekilde karar verilmelidir. Özellikle uzun ve kombine ameliyatlar yerine operasyon ve iyileşme süreleri kısa olan ameliyatlar tercih edilmelidir. Yeri gelmişken lokal anestezi uygulamalarının daha çok tercih edildiğini de söyleyebiliriz.
Yeni rutinimizde, estetik ameliyat yaptıracak kişilere operasyon öncesinde Sağlık Bakanlığı onaylı kurumlar tarafından koronavirüs teşhisinde kullanılan PCR testi yapılması gerekir. PCR testi öncesinde hastanın yurtiçi veya yurtdışındaki seyahat öyküsü araştırılmalı, şüpheli bir temasının olup olmadığı incelenmelidir.
Yakın zamanda ateşlenme, vücutta kırgınlık, gribal semptomların olup olmadığı da incelenmesi gereken bir başka nokta. Eğer şüpheli bir durum varsa hasta takip edilmeli ve ameliyat ertelenmelidir. Her şey yolundaysa ve PCR testi negatifse, şüpheli semptomlar da yoksa hasta ameliyata alınabilir.
Pandemi döneminde hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının sağlığının dikkatlice korunması her zamankinden daha önemlidir. Bu nedenle ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında gerekli görülen adımların dikkatli şekilde uygulanması gerekir.
AMELİYAT SONRASINDA
NELER YAPILMALI?
Estetik ameliyat sonrasında hastanın sosyal mesafeyi koruması, refakatçi kabul etmemesi ve hastanede olabildiğince kısa süre kalması gerekir.
Hastanede geçen sürenin ardından eve dönüldüğünde de hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir.
Sık sık duş almak, kişisel bakıma özen göstermek önemlidir.
Vücut direncini korumak için iyi beslenmek, bol sıvı almak, iyi uyumak, bol istirahat etmek ve sadece bedeni değil, zihni de dinlendirmek gerekir.
Pandemi döneminde
medikal estetik yaptırmak
Son günlerde vaka sayılarında görülen artış, hepimize daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.
Medikal estetik uygulamalar konusunda da özenli davranılmalı, doktorunun tüm talimatlarına mutlaka uyulmalı.
Örneğin botoks gibi yüze yapılacak medikal uygulamalar sırasında ve öncesinde maske kullanmak, mümkün olduğu kadar az kişiyle temas etmek ve uygulamanın yapıldığı kliniği hızlıca terk etmek çok önemlidir.
Klinikte kapalı alan yerine mümkünse bahçe, balkon gibi açık alanda, sosyal mesafeye dikkat ederek beklemek, maske kullanmak, kişilerle bir arada bulunma süresini en aza indirmek gerekir.
Estetik uygulama yaptırmayı planlarken sadece pandemi sürecinde değil, her zaman bu konunun uzmanı olan hekimlere danışmak önemlidir.
Pandemi süreci bu önemi bir kez daha hatırlattı. Hekimliğin ilk hedefi, zarar vermemektir.
Bu nedenle özellikle estetik işlemler yapılırken uygulayan kişilerin gerekli özeni göstermeleri hem kendilerinin hem de işlem gören kişilerin korunması açısından büyük önem taşır.
İşlem yapan hekim ve asistanların maske, koruyucu gözlük, önlük ve eldiven kullanmaları, ayrıca hijyen kurallarına uymaları riskleri önlemede çok etkilidir. Yüze ve vücuda yapılan tüm medikal uygulamaların hekim kontrolünde gerçekleştirilmesi, pandemi sürecinde risklerin azaltılmasına yardımcı olur.
Her türlü estetik uygulama ve ameliyat planlanırken pandemi sürecinde olduğumuzu bilerek davranmak, kendimizi daha iyi hissederken herkesin sağlığını korumamızı sağlayacaktır.