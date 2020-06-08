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Dilek Avşar

Dilek Avşar

dilek@avsarestetik.com

Yazın yüze yapılan medikal uygulamalar

8 Haziran 2020

Yaz mevsiminin başlaması ve güneşin kendini hissettirmesiyle alın, göz çevresi ve özellikle de iki kaş arası kırışıklıklar kendini çok fazla göstermeye başlar. Yaz aylarında uygulayabileceğiniz medikal uygulamaları sıraladık...

Genel botoks
Güneşte kalmak göz çevresi ve iki kaş arasındaki çizgilere ve onların derinleşmesine neden olur. Kadın veya erkek fark etmeksizin iki kaş arasındaki derin çizgi, ifadenin sertleşmesine sebep olduğu için kişiye kızgın ve hüzünlü bir ifade verir. Yazın sıcak günlerde birçok kadın makyaj yapmayı tercih etmez ve bu yüzden daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak ister.Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamaları, kişinin daha canlı gözükmesini ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.Yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde güneşle temasımız artacağı için yapılacak botoks uygulamaları etkilidir. Alın bölgesine yapılan botoks uygulamaları, aynı zamanda o bölgenin terlemesini engeller.Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamaları, migreni olan kişilerde migren botoksu ile tamamlanır. Bu migren ataklarını önleyici etki sağlar. Masseter botoks ise günümüzde gece diş gıcırdatmalarını önlemek amacıyla yüze yapılan uygulamalar arasındadır.
Yazın yüze yapılan medikal uygulamalar

Terleme botoksu
Yaz mevsimi terlemenin en fazla görüldüğü mevsim olduğu için özellikle koltuk altına yapılan botoks tedavileri çok yaygındır. Avuç içi ve ayak tabanına da terlemeyi önleyici botoks uygulamaları yapılır. Terleme şiddetine göre yılda bir veya altı ayda bir kez olarak botoks uygulamalarına başvurulabilir.

Işık dolgusu
Yaz mevsiminde daha canlı görünen bir cilde sahip olmak için dolgu uygulamaları tercih edilir. Özellikle göz altına yapılan “ışık dolgusu” daha sağlıklı bir görünüm sağlar.Yaz döneminde dudağa uygulanan uygulamalar genellikle daha dolgun bir görünüm verir.
Dikkat edilmesi gerekenler
Yaz mevsiminde yüze yapılan dolgu uygulamalarında dudak, göz altı, çene ve yanaklar daha yoğun olarak talep edilmektedir.
Yaz mevsiminde yapılan dolgu uygulamalarından hemen sonra doğrudan güneşe çıkmamak ve güneşten korunmak özellikle morluk oluşmuşsa iz kalmaması için çok önemlidir.

Vitamin enjeksiyonu ve nem bakımı
Güneş lekeleri ve cilt yaşlanmasının önlenmesinde cildin nemlendirilmesi çok etkilidir. Yaz döneminde cilt altında suyu tutma özelliği olan ve şişkinlik yapmayan multi-vitamin içerikli mezoterapiler cilt sağlığını korumayı amaçlar.
Hydrafacial gibi dışarıdan suyun püskürtülmesi ile yapılan cilt bakımları etkili bir tedavi ve cilt koruması sağlar.
Yazın yüze yapılan medikal uygulamalar

Lazer epilasyon
Yüz bölgesindeki tüylere yapılacak epilasyon uygulamaları tüylerden arınmanızı sağlar. Lazer epilasyon yüzdeki tüylerden kurtulmada sağlıklı bir yöntemdir. Ancak yaz aylarında yapılacak lazer epilasyon uygulamalarında dikkatli olunmalıdır. Yaz mevsiminde yapılacak epilasyon cihazı,
Q switch olmalıdır.

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