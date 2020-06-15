Yazın makyaja ara verme zamanı

Havaların ısınması ve tatil sezonu açılmasıyla cildimize dikkat etmemiz gerek. Peki, yaz döneminde cildinize nasıl bakmanız gerek?
Cilt dokusu vücudumuzun en büyük organıdır. Cilt gözenekleri ise cilt altı dokusunun nefes almasını sağlar.
Cilt gözenekleri tıkandığında cilt nefes alamaz ve cilt altındaki artıklar dışarıya atılamaz. Bir süre sonra da gözenekler genişleyerek ciltte problemler oluşmaya başlar.
Cilt problemleri her yaşta farklı şekilde gözlemlenir. Ergenlikte sivilcelerle karşımıza çıkar. Yetişkin dönemde aktif akneler oluşmasa da sivilce izleri olabilir.
Daha ileri yaşlarda ise ciltteki gözeneklerin açılması ile ince kırışıklıklar ve ciltte yumuşama, esneklik kaybı başlar.
Yaş almayla birlikte ciltteki problemler daha farklı bir hal alır ve ciltte sarkmalar görülür.
Erken yaşta başlanmalı
Cilt sağlığı sağlıklı ve estetik bir görünüm için çok önemli bir yere sahiptir. Tüm vücudu olduğu gibi cildi de öncelikle hastalıklardan, sağlıksız koşullardan korumak gerekir. Cilde yapılacak en önemli yatırım, cildi olumsuz etkilerden korumaktır.
Cildine yatırım yapmak isteyen gençler öncelikle onu korumalı ve cilt problemleri ile karşılaştıklarında hekim yardımı almalıdır. Gençlik döneminde yüze el değdirmemeyi öğrenmek, düzenli olarak cildi temizlemek ve güneşten korumak yapılacak en temel uygulamalardır.
Hassas döneme dikkat
Bazı dönemlerde cilt çok hassaslaşır. Özellikle yaz mevsiminde bronzlaşma isteği ve sivilcelerin güneşte kuruduğu düşüncesi insanı heyecanlandırır. Ancak kontrolsüz güneşlenme, güneş lekelerinin oluşmasında ve cilt yaşlanmasında ilk etkendir.
Yaz aylarında mümkün olduğu kadar cildin hava almasını sağlamak gerekir. Özellikle derin kapatıcılar ve renklendiricilerden kaçınmak gerekir.
Yaz aylarında makyaj yapıldığı zaman güneşten korunmak çok önemlidir. Makyajın hemen temizlenip cildin nemlendirilmesi gerekir.
Hydro-facial türünde el değmeden ve uzaktan yapılan medikal bakımlar, cildi nemlendirme özelliği sayesinde güneş lekelerinin, ince kırışıklıkların ve cilt yaşlanmasının önlenmesine yardımcı olur.
Hydro-facial tedavisi, çok yoğun güneşte kalan kişilere iki haftada bir defa, normal şartlarda üç haftada bir defa düzenli olarak uygulanması birçok cilt probleminin önlenmesini sağlar.
Akne, leke gibi cilt problemlerine yönelik spesifik tedavilere yaz aylarında devam edilecekse, bu tedavileri hydro-facial gibi içinde kimyasal olmayan, distile su dediğimiz tıbbi su ile cilde nem veren uygulamalara devam edilmesi faydalı olur.
Hydro-facial tedavisinin en büyük avantajı, her yaşa ve her cinsiyete rahatlıkla uygulanabilir olmasıdır.
Yazın makyaja ara verme zamanı
Havaların ısınması ve tatil sezonu açılmasıyla cildimize dikkat etmemiz gerek. Peki, yaz döneminde cildinize nasıl bakmanız gerek?
Cilt dokusu vücudumuzun en büyük organıdır. Cilt gözenekleri ise cilt altı dokusunun nefes almasını sağlar.
Cilt gözenekleri tıkandığında cilt nefes alamaz ve cilt altındaki artıklar dışarıya atılamaz. Bir süre sonra da gözenekler genişleyerek ciltte problemler oluşmaya başlar.
Cilt problemleri her yaşta farklı şekilde gözlemlenir. Ergenlikte sivilcelerle karşımıza çıkar. Yetişkin dönemde aktif akneler oluşmasa da sivilce izleri olabilir.
Daha ileri yaşlarda ise ciltteki gözeneklerin açılması ile ince kırışıklıklar ve ciltte yumuşama, esneklik kaybı başlar.
Yaş almayla birlikte ciltteki problemler daha farklı bir hal alır ve ciltte sarkmalar görülür.
Erken yaşta başlanmalı
Cilt sağlığı sağlıklı ve estetik bir görünüm için çok önemli bir yere sahiptir. Tüm vücudu olduğu gibi cildi de öncelikle hastalıklardan, sağlıksız koşullardan korumak gerekir. Cilde yapılacak en önemli yatırım, cildi olumsuz etkilerden korumaktır.
Cildine yatırım yapmak isteyen gençler öncelikle onu korumalı ve cilt problemleri ile karşılaştıklarında hekim yardımı almalıdır. Gençlik döneminde yüze el değdirmemeyi öğrenmek, düzenli olarak cildi temizlemek ve güneşten korumak yapılacak en temel uygulamalardır.
Hassas döneme dikkat
Bazı dönemlerde cilt çok hassaslaşır. Özellikle yaz mevsiminde bronzlaşma isteği ve sivilcelerin güneşte kuruduğu düşüncesi insanı heyecanlandırır. Ancak kontrolsüz güneşlenme, güneş lekelerinin oluşmasında ve cilt yaşlanmasında ilk etkendir.
Yaz aylarında mümkün olduğu kadar cildin hava almasını sağlamak gerekir. Özellikle derin kapatıcılar ve renklendiricilerden kaçınmak gerekir.
Yaz aylarında makyaj yapıldığı zaman güneşten korunmak çok önemlidir. Makyajın hemen temizlenip cildin nemlendirilmesi gerekir.
Hydro-facial türünde el değmeden ve uzaktan yapılan medikal bakımlar, cildi nemlendirme özelliği sayesinde güneş lekelerinin, ince kırışıklıkların ve cilt yaşlanmasının önlenmesine yardımcı olur.
Hydro-facial tedavisi, çok yoğun güneşte kalan kişilere iki haftada bir defa, normal şartlarda üç haftada bir defa düzenli olarak uygulanması birçok cilt probleminin önlenmesini sağlar.
Akne, leke gibi cilt problemlerine yönelik spesifik tedavilere yaz aylarında devam edilecekse, bu tedavileri hydro-facial gibi içinde kimyasal olmayan, distile su dediğimiz tıbbi su ile cilde nem veren uygulamalara devam edilmesi faydalı olur.
Hydro-facial tedavisinin en büyük avantajı, her yaşa ve her cinsiyete rahatlıkla uygulanabilir olmasıdır.