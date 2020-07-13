Yazın göz çevreniz yaşlanmasın

Göz çevresi, yazın vücudun en çok yıpranan noktalarından biridir. Renk koyulaşması, torbalanma, ince kırışıklıklar ve göz kapaklarında fazlalık daha çok artar. Göz sorunlarıyla nasıl baş edebiliriz?
Göz çevresindeki kırışıklıklar
Göz çevresindeki cilt dokusu, vücudun diğer bölgelerindeki cilt dokusundan daha ince ve hassas bir yapıdadır. Göz çevresinde yağ dokusu daha az olduğu için en ufak bir hassasiyette kırışıklık oluşabilir. Örneğin kullanılan bir kozmetik ürünün alerji yapması sonrası göz kapaklarında ödem oluşup gerildiğinde, ciltte kırışıklıklar görülebilir.
Bazen de genetik olarak çok erken yaşlarda göz çevresinde kırışıklıklar görülebilir. Bu nedenle göz çevresinin her mevsim çok iyi nemlendirilmesi gerekir. Bu durum yıpranmayı azaltacaktır.
Göz çevresinde güneşe bağlı olarak ve zaman içinde en sık görülen yıpranma türü göz kenarlarındaki kaz ayakları ve iki kaş arasındaki çatma çizgileridir. Bu sorunların tedavisinde botoks en etkili tedavi yöntemidir.
Botoks tedavisi kırışıklıkların açılmasını ve göz çevresinin gençleşmesini sağlarken, istenildiği takdirde kaşların da hafif kalkmasına yardımcı olur.
Botoks tedavisinin mimikleri azaltma riski bazen kişileri rahatsız edebilir. Düşük dozda uygulanan botoksun yanında günümüzde göz çevresine yapılan mezoterapiler de göz etrafındaki ince kırışıklıkları azaltmada etkilidir.
Göz torbaları
Yazık sıcak havanın etkisiyle birlikte göz etrafındaki torbaların arttığı hissedilebilir. Göz çevresindeki lenf dolaşımının yetersiz olması, kullanılan bazı ilaçlar veya yan hastalıklar göz altında torbalara neden olabilir.
Göz altı torbalarının en sık görülme sebeple ise genetik yatkınlık ve göz çevresine yaptırılan doldu uygulamalarıdır.
Özellikle göz altlarına aşırı dozda yapılan hazır dolgular ya da yağ enjeksiyonları göz kapaklarında torbalanmaya neden olabilir. Yaz aylarından önce veya sonra bu torbaların cerrahi olarak düzeltilmesi en sağlıklı uygulama olacaktır. Yaz döneminde ise göz çevresine yapılan masajın torbalanmayı azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir.
Renk koyulaşmaları
Göz etrafındaki renk koyulaşmaları, daha bilinen tanımıyla koyu halkalar birçok kişiyi rahatsız eder. Bu halkaları kapatıcılarla kapatmaya çalışmak, zamanla rengin daha da koyulaşmasına neden olur.
Göz çevresinde renk koyulaşması olan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerekir. Göz çevresinin iyi nemlendirilmesi, gerekmedikçe kozmetik ürünlerin uygulanmaması gerekir. Özellikle yaz aylarından önce cilt altına hyaluronik asit içerikli, nem verici ve C vitamini içeren mezoterapilerin uygulanması önerilir.
Q Switch lazer tedavileri rengin açılması ve daha da koyulaşmaması üzerinde etkilidir. Ancak bu işlemlerin geçici de olsa hassasiyet oluşturma riski olduğu için tedavi takviminin iyi planlanması ve işlemden sonra cildin güneşten çok iyi korunması gerekir.
Güneşin etkilerinin artması ve yaşın ilerlemesiyle göz çevresindeki renk koyulaşması daha çok artabilir. Bu nedenle düzenli olarak göz çevresindeki lenf drenajını artıracak uygulamaların yapılması önerilir.
Hydro-peel, mesojet, hydro-facial gibi tedavilerle göz çevresinin etkili bir şekilde nemlendirilmesi sağlanır.
Renk koyulaşmalarına karşı göz çevresine güneş koruyucuların da düzenli olarak uygulanması gerekir.
Su bazlı ve yüksek faktörlü güneş koruyucular tercih edilmelidir. Öte yandan güneş gözlüğü ve şapka kullanımı da özellikle lekelenme sorunu yaşayan kişiler için önemlidir.
Göz kapaklarında fazlalık
Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle alt ve üst göz kapaklarında sarkmalar ve fazlalıklar oluşabilir. Bu fazlalığın alınması, yüze daha genç ve sağlıklı bir görünüm katar. Göz kapağı ameliyatlarından sonra gözlerin güneşten çok dikkatli bir şekilde korunması gerekir. Bu nedenle bu tür ameliyatların zamanlamasına dikkat edilmelidir.
Yazın göz çevreniz yaşlanmasın
Göz çevresi, yazın vücudun en çok yıpranan noktalarından biridir. Renk koyulaşması, torbalanma, ince kırışıklıklar ve göz kapaklarında fazlalık daha çok artar. Göz sorunlarıyla nasıl baş edebiliriz?
Göz çevresindeki kırışıklıklar
Göz çevresindeki cilt dokusu, vücudun diğer bölgelerindeki cilt dokusundan daha ince ve hassas bir yapıdadır. Göz çevresinde yağ dokusu daha az olduğu için en ufak bir hassasiyette kırışıklık oluşabilir. Örneğin kullanılan bir kozmetik ürünün alerji yapması sonrası göz kapaklarında ödem oluşup gerildiğinde, ciltte kırışıklıklar görülebilir.
Bazen de genetik olarak çok erken yaşlarda göz çevresinde kırışıklıklar görülebilir. Bu nedenle göz çevresinin her mevsim çok iyi nemlendirilmesi gerekir. Bu durum yıpranmayı azaltacaktır.
Göz çevresinde güneşe bağlı olarak ve zaman içinde en sık görülen yıpranma türü göz kenarlarındaki kaz ayakları ve iki kaş arasındaki çatma çizgileridir. Bu sorunların tedavisinde botoks en etkili tedavi yöntemidir.
Botoks tedavisi kırışıklıkların açılmasını ve göz çevresinin gençleşmesini sağlarken, istenildiği takdirde kaşların da hafif kalkmasına yardımcı olur.
Botoks tedavisinin mimikleri azaltma riski bazen kişileri rahatsız edebilir. Düşük dozda uygulanan botoksun yanında günümüzde göz çevresine yapılan mezoterapiler de göz etrafındaki ince kırışıklıkları azaltmada etkilidir.
Göz torbaları
Yazık sıcak havanın etkisiyle birlikte göz etrafındaki torbaların arttığı hissedilebilir. Göz çevresindeki lenf dolaşımının yetersiz olması, kullanılan bazı ilaçlar veya yan hastalıklar göz altında torbalara neden olabilir.
Göz altı torbalarının en sık görülme sebeple ise genetik yatkınlık ve göz çevresine yaptırılan doldu uygulamalarıdır.
Özellikle göz altlarına aşırı dozda yapılan hazır dolgular ya da yağ enjeksiyonları göz kapaklarında torbalanmaya neden olabilir. Yaz aylarından önce veya sonra bu torbaların cerrahi olarak düzeltilmesi en sağlıklı uygulama olacaktır. Yaz döneminde ise göz çevresine yapılan masajın torbalanmayı azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir.
Renk koyulaşmaları
Göz etrafındaki renk koyulaşmaları, daha bilinen tanımıyla koyu halkalar birçok kişiyi rahatsız eder. Bu halkaları kapatıcılarla kapatmaya çalışmak, zamanla rengin daha da koyulaşmasına neden olur.
Göz çevresinde renk koyulaşması olan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerekir. Göz çevresinin iyi nemlendirilmesi, gerekmedikçe kozmetik ürünlerin uygulanmaması gerekir. Özellikle yaz aylarından önce cilt altına hyaluronik asit içerikli, nem verici ve C vitamini içeren mezoterapilerin uygulanması önerilir.
Q Switch lazer tedavileri rengin açılması ve daha da koyulaşmaması üzerinde etkilidir. Ancak bu işlemlerin geçici de olsa hassasiyet oluşturma riski olduğu için tedavi takviminin iyi planlanması ve işlemden sonra cildin güneşten çok iyi korunması gerekir.
Güneşin etkilerinin artması ve yaşın ilerlemesiyle göz çevresindeki renk koyulaşması daha çok artabilir. Bu nedenle düzenli olarak göz çevresindeki lenf drenajını artıracak uygulamaların yapılması önerilir.
Hydro-peel, mesojet, hydro-facial gibi tedavilerle göz çevresinin etkili bir şekilde nemlendirilmesi sağlanır.
Renk koyulaşmalarına karşı göz çevresine güneş koruyucuların da düzenli olarak uygulanması gerekir.
Su bazlı ve yüksek faktörlü güneş koruyucular tercih edilmelidir. Öte yandan güneş gözlüğü ve şapka kullanımı da özellikle lekelenme sorunu yaşayan kişiler için önemlidir.
Göz kapaklarında fazlalık
Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle alt ve üst göz kapaklarında sarkmalar ve fazlalıklar oluşabilir. Bu fazlalığın alınması, yüze daha genç ve sağlıklı bir görünüm katar. Göz kapağı ameliyatlarından sonra gözlerin güneşten çok dikkatli bir şekilde korunması gerekir. Bu nedenle bu tür ameliyatların zamanlamasına dikkat edilmelidir.