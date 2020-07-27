Yaz aylarındaki medikal uygulamalar

Yaz mevsimi özellikle yeni sezona hazırlandığımız, kendimizi yeniden yapılandırdığımız ve yeni başlangıçlara “merhaba” dediğimiz bir dönemdir. Peki, yaz aylarında hangi medikal uygulamalar uygulanır?
Kişinin kendisini daha iyi hissetmek ve fiziki olarak sıkıntılarını gidermek için küçük dokunuşlar yaptırdığı dönemlerden birindeyiz. Pandemi sürecinde evde olmak ve hareketlerin kısıtlanması bazılarında vücut deformitelerine neden olurken bazıları da bu süreci kendisine fayda sağlayacak şekilde geçirmeyi başarabildi. Bol bol egzersiz yapan, yemek düzenine dikkat eden kişiler karantina sürecini kilo vererek ve daha fit kalarak tamamladı. Karantina günlerinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması, kontrolsüz kilo alımına neden oldu.
Kilo
verme
Yaz döneminde aralıklı oruç yöntemi kilo kontrolünde çok etkili olabilir. Bu uygulamada önemli olan akşam yemeğini erken tamamlamak ve hareketi artırmaktır. Yaklaşık 16 saat sürecek açlık aralığına akşam yemeği erken saatlere çekilerek başlanmalı ve bu öğünde de karbonhidratlara yer verilmemelidir.
Vücut sıkılaştırma
Günümüzde vücut sıkılaştırma için kullanılan radyofrekans ve ultrasonik ses dalgalarının kombine edildiği yöntemler de vücut şekillendirme de çok etkili medikal uygulamalardır.
Vücut şekillendirme için medikal yöntemlerin yetmediği durumlarda da özellikle liposuction yöntemi düşünülebilir. Liposuction, vücut kontürünü sağlamada etkili bir yöntemdir. Liposuction planlanırken hedef hiçbir zaman kilo verme olmamalıdır. Liposuction işleminde hedef vücutta kontürü bozan yağın alınması ve cildin sıkılaştırılması olmalıdır. Ancak ciltte sarkma olacağı düşünülürse, bu durumlarda germe işlemi de planlanabilir.
Liposuction işleminin medikal alternatifleri olarak lipoliz seçenekleri her zaman vardır. İlaç, soğuk uygulama veya lazer ile lipoliz uygulanabilir. Lipoliz yönteminde yağ hücrelerinin çapı küçültülür ve vücuttan atılması sağlanır.
Lipolize en büyük destek radyofrekans uygulamalarından gelir. Radyofrekans tedavileri elektrik enerjisi ile yağ dokusunun daha çabuk şekillenmesini ve cildin sıkılaştırılmasını sağlayan bir yöntemdir.
İncecik kıyafetlerin ve deniz sezonunun yaşandığı yaz mevsiminde, bu tür uygulamaların etkisi hemen görülür. Günümüzde özellikle vücut kasını çalıştıran yöntemlerin de vücut şekillendirmeye katkıları büyüktür. Ancak hiçbir yöntem tek başına yeterli olmadığı gibi mutlaka spor ve diyetle desteklenmelidir.
Botoks
Botoks ince kırışıklıkları açarak özellikle güneşe çıkıldığında yüzde daha fazla kırışıklık oluşmasını engeller. Aynı zamanda eğer alın bölgesinde fazla terleme sorunu varsa bunun da önüne geçer.
Çiğneme kaslarına botoks yaparak yüzün incelmesi de sağlanabilir. Özellikle yaz aylarında makyaj yapmayan kişiler için yüzdeki bu incelik hoş bir görüntü ve rahatlık sağlayabilir.
Botoks uygulamaları yüzdeki kırışıklıkları açma ve canlı bir görünüm sağlamanın yanı sıra terlemeyi durdurmak için de yapılmaktadır. Koltuk altı ve ayak tabanı terlemelerine karşı botoks uygulaması günden güne daha yaygın hale gelmektedir.
Yüze yapılan
uygulamalar
Yaz mevsiminde vücut derisinin çok iyi nemlendirilmesi ve güneşten korunması gerekir. Cildimize dikkat etmeliyiz.
Yaz aylarında hedef, makyaj yapmadan daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak olduğu için özellikle cilde ışık veren bakımlar ve uygulamalar çok tercih edilir.
Cildin nemini sağlayan vitamin enjeksiyonları ve kırışıklıkları açan botoks uygulamaları bu dönemde çok tercih edilir.
Vitamin enjeksiyonları
Yüz bölgesinin nem kaybetmemesi veya kaybedilen nemin yerine konması için yapılan vitamin enjeksiyonları son dönemde birçok kişi tarafından tercih edilen faydalı bir uygulama.
Yüze vitamin uygulamalarında da boyun ve ellerin de unutulmaması gerekir.
Boyuna yapılacak nem uygulamaları ile boyundaki yaşlanmanın geciktirilmesi ve gergin bir görünüm yakalanması sağlanır.
Özellikle Covis-19’la mücadele edilen bugünlerde ellerin sık sık yıkanması ve dezenfektan kullanımı el cildini tahrip eder. Ellere yapılan vitamin uygulamaları ile kaybedilen yağ cilt altından yerine konmuş gibi bir etki yaratır ve el cildi gençleşir.
Günümüzde en sık olarak kullanılan multivitamin kompleksleri içinde hyaluronik asit, peptit ve vücudun ihtiyacı olan multivitamin kompleksleridir.
Yaz aylarındaki medikal uygulamalar
Yaz mevsimi özellikle yeni sezona hazırlandığımız, kendimizi yeniden yapılandırdığımız ve yeni başlangıçlara “merhaba” dediğimiz bir dönemdir. Peki, yaz aylarında hangi medikal uygulamalar uygulanır?
Kişinin kendisini daha iyi hissetmek ve fiziki olarak sıkıntılarını gidermek için küçük dokunuşlar yaptırdığı dönemlerden birindeyiz. Pandemi sürecinde evde olmak ve hareketlerin kısıtlanması bazılarında vücut deformitelerine neden olurken bazıları da bu süreci kendisine fayda sağlayacak şekilde geçirmeyi başarabildi. Bol bol egzersiz yapan, yemek düzenine dikkat eden kişiler karantina sürecini kilo vererek ve daha fit kalarak tamamladı. Karantina günlerinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması, kontrolsüz kilo alımına neden oldu.
Kilo
verme
Yaz döneminde aralıklı oruç yöntemi kilo kontrolünde çok etkili olabilir. Bu uygulamada önemli olan akşam yemeğini erken tamamlamak ve hareketi artırmaktır. Yaklaşık 16 saat sürecek açlık aralığına akşam yemeği erken saatlere çekilerek başlanmalı ve bu öğünde de karbonhidratlara yer verilmemelidir.
Vücut sıkılaştırma
Günümüzde vücut sıkılaştırma için kullanılan radyofrekans ve ultrasonik ses dalgalarının kombine edildiği yöntemler de vücut şekillendirme de çok etkili medikal uygulamalardır.
Vücut şekillendirme için medikal yöntemlerin yetmediği durumlarda da özellikle liposuction yöntemi düşünülebilir. Liposuction, vücut kontürünü sağlamada etkili bir yöntemdir. Liposuction planlanırken hedef hiçbir zaman kilo verme olmamalıdır. Liposuction işleminde hedef vücutta kontürü bozan yağın alınması ve cildin sıkılaştırılması olmalıdır. Ancak ciltte sarkma olacağı düşünülürse, bu durumlarda germe işlemi de planlanabilir.
Liposuction işleminin medikal alternatifleri olarak lipoliz seçenekleri her zaman vardır. İlaç, soğuk uygulama veya lazer ile lipoliz uygulanabilir. Lipoliz yönteminde yağ hücrelerinin çapı küçültülür ve vücuttan atılması sağlanır.
Lipolize en büyük destek radyofrekans uygulamalarından gelir. Radyofrekans tedavileri elektrik enerjisi ile yağ dokusunun daha çabuk şekillenmesini ve cildin sıkılaştırılmasını sağlayan bir yöntemdir.
İncecik kıyafetlerin ve deniz sezonunun yaşandığı yaz mevsiminde, bu tür uygulamaların etkisi hemen görülür. Günümüzde özellikle vücut kasını çalıştıran yöntemlerin de vücut şekillendirmeye katkıları büyüktür. Ancak hiçbir yöntem tek başına yeterli olmadığı gibi mutlaka spor ve diyetle desteklenmelidir.
Botoks
Botoks ince kırışıklıkları açarak özellikle güneşe çıkıldığında yüzde daha fazla kırışıklık oluşmasını engeller. Aynı zamanda eğer alın bölgesinde fazla terleme sorunu varsa bunun da önüne geçer.
Çiğneme kaslarına botoks yaparak yüzün incelmesi de sağlanabilir. Özellikle yaz aylarında makyaj yapmayan kişiler için yüzdeki bu incelik hoş bir görüntü ve rahatlık sağlayabilir.
Botoks uygulamaları yüzdeki kırışıklıkları açma ve canlı bir görünüm sağlamanın yanı sıra terlemeyi durdurmak için de yapılmaktadır. Koltuk altı ve ayak tabanı terlemelerine karşı botoks uygulaması günden güne daha yaygın hale gelmektedir.
Yüze yapılan
uygulamalar
Yaz mevsiminde vücut derisinin çok iyi nemlendirilmesi ve güneşten korunması gerekir. Cildimize dikkat etmeliyiz.
Yaz aylarında hedef, makyaj yapmadan daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak olduğu için özellikle cilde ışık veren bakımlar ve uygulamalar çok tercih edilir.
Cildin nemini sağlayan vitamin enjeksiyonları ve kırışıklıkları açan botoks uygulamaları bu dönemde çok tercih edilir.
Vitamin enjeksiyonları
Yüz bölgesinin nem kaybetmemesi veya kaybedilen nemin yerine konması için yapılan vitamin enjeksiyonları son dönemde birçok kişi tarafından tercih edilen faydalı bir uygulama.
Yüze vitamin uygulamalarında da boyun ve ellerin de unutulmaması gerekir.
Boyuna yapılacak nem uygulamaları ile boyundaki yaşlanmanın geciktirilmesi ve gergin bir görünüm yakalanması sağlanır.
Özellikle Covis-19’la mücadele edilen bugünlerde ellerin sık sık yıkanması ve dezenfektan kullanımı el cildini tahrip eder. Ellere yapılan vitamin uygulamaları ile kaybedilen yağ cilt altından yerine konmuş gibi bir etki yaratır ve el cildi gençleşir.
Günümüzde en sık olarak kullanılan multivitamin kompleksleri içinde hyaluronik asit, peptit ve vücudun ihtiyacı olan multivitamin kompleksleridir.