Yağdan gelen gençlik

Estetik cerrahide yüze yapılan işlemlerde saçı dahil etmek, boynu dekolteye işleme almak ve sonrasında tüm vücut cildini değerlendirmek çok önemlidir. Son yıllarda sadece yüze değil, tüm vücuda iyi bakmanın gerekli olduğunu anladığımızdan bir bütün olarak vücudumuzu daha iyi göstermek için çabalamaya başladık.
Yüze yapılan yaşlanma karşıtı uygulamalarda ise ellerin unutulmasının hata olduğunu gördük ve elleri de vücudun ön plana çıkan bir bütünü olarak unutmamak gerektiğini anladık.
Bakım neden önemli?
Yüzümüz nasıl ki güneşle teması en fazla vücut bölgemiz olsa da ellerimizin kimyasallarla, kozmetiklerle ve güneşle teması yüzümüzden daha fazla oluyor. O yüzden de ellerimiz çok çabuk yıpranıyor ve yaşımızdan ileri gidebiliyor. Bu süreç ilk olarak çabuk kurumalar ve çatlamalar başlıyor. Ardından ince kırışıklar başlarken bir de bakıyoruz zaman içinde güneş lekeleri ellerimizin üzerinde belirginleşiyor. Her yazın sonunda yüzümüzde ve ellerimizde güneş lekelerinin daha da belirginleştiğini görmek bizi tedirgin edebiliyor.
Oysaki ellerimizi korumaya çocukluktan başlamak gerekir. Aslında yüze nasıl ki bol bol güneş koruyucu kremleri kullanıyorsak aynı şekilde bu koruyucuları burun üzerine fazla fazla sürerken el sırtına da sürmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor.
Çocukluktan itibaren bu alışkanlığı kazanmaya başlarsak zaman içerisinde günlük rutinimize giren yaz kış demeden yüze ve ellere güneş koruyucu sürerek güneşle temasını da kontrol altına alabiliriz.
Sadece güneş koruyucu sürmek yeterli mi?
Tabii ki hayır. Güneş koruyucu öncesi özellikle bu dönemde önem kazanan el hijyenimizde en fazla dikkat etmemiz gereken konulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle el hijyeninde vücut pH dengesine yakın ve organik ürünler tercih etmek gerekiyor. Sık sık ellerin yıkanması ile de ellerdeki yağ dengesinin bozulmasından dolayı elleri iyi nemlendirmek ve üzerine gün içinde güneş koruyucu sürmek gerekiyor.
Tıp fakültesinde okuyanlar bilir; şöyle bir söz vardır: “Tıp fakültelerinden çok az doktor çıkar. Bir bakarsınız bir kısmı sanatçı, bir kısmı çiftçi olmuş.”
İşte biz hekimlerin hayatını aslında tıp fakültesine girmekten çok uzmanlık sınavında seçtiğimiz bölüm ve sonrasında mesleğimize ne şekilde devam ettiğimiz belirliyor.
Bu nedenle bir kısmımız fakültede akademik hayata devam ederken, bir kısmımız da başka yerlerde mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz.
Bu mesleği icra edenler arasında Dr. Özlem Cankurtaran bana hep güç veren bir kadın olmuştur. Neden mi? Anlatayım...
Cerrahi asistanlık çok zordur. Özellikle bir kadın açısından. Tamam, mental olarak tabii ki erkek meslektaşlarınızdan bir farkınız yoktur. Ancak fiziki olarak onlarla yarışmak sizi zorlar.
Güneş lekeleri; birçoğumuzu üzen, bazılarımızı makyaj yaparak kapatmak zorunda bırakan ve her geçen gün etrafımızda artarak izlediğimiz bir sorun haline gelmedi mi?
Teknoloji ne kadar ilerlese de ne yazık ki henüz tek bir yöntemle kalıcı olarak lekelerle baş etmek mümkün değil. Genetik yatkınlık, bazı hormon ilaçları, kozmetik ürünlerin yanlış kullanılması, güneşe kontrolsüz maruz kalma, hamilelik süreci gibi etkenlerin yanı sıra bazen de hiçbir neden yokken lekelenmeler meydana gelebilir.
Lekelerin en fazla oluşma nedenlerinden birisi özellikle yüze yapılan uygulamalardan sonra kontrolsüz olarak güneşe maruz kalma kaynaklıdır. Lazer uygulamaları, kimyasal uygulamalar, sir ağda yapılması gibi birçok işlemden sonra direkt güneşe çıkmak lekelenmelerin en sık nedenlerinden biridir. Özellikle leke tedavisi yaptırıp sonrasında gerekli özen gösterilmezse lekelenmenin daha da artacağı unutulmamalıdır.
Tedavisi nasıl yapılır?
Leke tedavisinde amaç, lekelenmiş cildi arındırmak ve tekrar lekelenmesini önlemek için korumaya almaktır. O yüzden leke tedavisi cilt altındaki dokuyu iyi sulamakla yani hidrate etmekle mümkün olur. Cilt altı, iyi sıvı aldığında lekelenme riski azalır ve cildin yenilenmesinin hızlanması sayesinde lekelerin yoğunluğu azalabilir.
Günümüzde hydro dediğimiz soğuk sıvı ve tazyikle yapılan bakımların ciltte yarattığı etki çok fazladır. Hydro bakımların içinde hydrofacial, mezojet gibi birçok uygulama yer alır.
Bu uygulamalarda temel hedef; cilt üzerindeki ölü tabakayı uzaklaştırıp, cilt altındaki lenf akımını hızlandırmaktır.
Üst göz kapağı estetiği
Üst göz kapağında cilt fazlalığına bağlı düşüklük ve sarkma olabilir. Bazen de yapısal olarak aynı zamanda kaslarda düşüklük olabilir. Üst göz kapağında cilt fazlalığı varsa lokal anestezi dediğimiz, sadece o bölgenin uyuşturulması ile yapılabilir.
Göz kapağındaki fazla cilt alınırken, altta yağ fıtıkları varsa onun da onarılması gerekir. Yağ fıtıkları onarılıp cilt fazlalığı alındıktan sonra doku ince dikiş ipleri ile kapatılır.
Ortalama beşinci günde dikişler alınabildiği gibi şehir dışında yaşayan ya da dikiş aldırmak istemeyen kişilerde kendiliğinden eriyen ipler hekiminin tercihi ile kullanılabilir.
Üst göz kapağı estetiği sonrasında gözler kapatılmaz. Sadece üst göz kapağındaki katlanma çizgisinde kalan dikiş izinin üzerine gerekiyorsa özel bir bant yapıştırılır veya açıkla bırakılır.
İşlemden sonra aynı gün içinde rahatlıkla eve dönülebilir ve birkaç gün sonra sosyal hayata başlanabilir. Ancak tam iyileşme ve sonuç alma 2 hafta ile 2 ay arasında tamamlanır. Sigara kullanmamak ve uyarılara dikkat etmek göz kapağının çabuk ve güzel iyileşmesini sağlar.
Yazın bitmesi ve havaların serinlemesiyle birlikte estetik operasyonların sayısı da artmaya başladı. Yaz aylarında kişiyi yoran ve düzeltilmek istenen bölgelerdeki sıkıntıları gidermek isteyenler bu dönem estetik operasyonlara daha fazla başvuruyor. Bunlardan biri de meme küçültme ameliyatları.
Meme küçültme ameliyatında temel amaç şöyle açıklanabilir; büyük ve sarkık memeler omuzlarda fazla yük oluşturur.
Omuzlar düşer ve sırt kamburlaşır. Kişinin postürü bozulur, dik durmak zorlaşır ve bir süre sonra omurgaya binen yük sırt, bel, hatta diz ağrılarına neden olur.
İleri yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi sorununun nedeniyle vücuttaki fazla yükün taşınmaması gerekir.
Özellikle kadınlarda ciddi bir risk oluşturan kemik erimesini yavaşlatmak, meme kanseri riskini azaltmak, sağlıklı ve düzgün bir postüre sahip olmak için gerekli durumlarda meme küçültme ameliyatları planlanmalıdır.
İlgi sonbaharda neden artar
Yazın ağır ve sarkık meme dokusunu toparlamak birçok kadın için zordur. İnce kıyafetlerde memeyi kamufle etmenin zorluğu, mayo ve bikini gibi plaj kıyafetlerinde yaşanan sıkıntılar, sıcaktan meme altı ve meme aralarında oluşan egzama gibi rahatsızlıklar kişinin konforunu bozar. Hantal ve kilolu bir görünüme neden olur.
Geçtiğimiz hafta sonbahara merhaba dedik. Sonbahar, estetik ameliyatlar için tüm dünyada en çok tercih edilen mevsimdir. Tatilin bitmesi, yeni sezon hazırlıklarının başlaması, hava sıcaklıklarının azalması, evde geçirilen iyileşme sürecinde sıcak ya da soğuk için klima kullanımına ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle bu dönemin estetik operasyonlar için doğru zamanlama olduğunu söyleyebiliriz.
Yaz aylarında planlaması yapılan ve sonbahar aylarında gerçekleştirilecek olan estetik operasyonlar öncesinde, kişiler kendilerini daha iyi hissetmek için bazı hazırlıklar yapmak isteyebilir.
Estetik ameliyatlara acil karar vermemek gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaç duyuluyorsa ve yapılacak operasyonun iyileşme süresi için yeterli zaman varsa, her tür estetik ameliyat rahatlıkla yapılabilir.
AMELİYAT ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKENLER
Güneş lekelerinden korunmanın ilk yolu güneşten uzak kalmaktır. Güneşe mesafeli olarak yaklaşırsak lekelerin oluşması ve mevcut lekelerin derinleşmesi önlenir.
Özellikle yüz, dekolte ve eller güneşe yoğun bir şekilde maruz kaldığı için bu bölgeler lekelenmeye çok müsaittir. Kısıtlı süre güneşte kalmanın yanı sıra cildin doğrudan güneşle temas etmesi de engellenmelidir.
Güneş koruyucu sürmek, şapka kullanmak ve güneşte geçen süre boyunca sık sık güneş koruyucuları tekrarlamak gerekir. Cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de güneş sonrası cildin çok iyi nemlendirilmesidir. Cilt kuruduğu zaman suyunu kaybeder ve lekelenme, ince kırışıklıkların oluşumu gibi sorunlar artar.
Nasıl tedavi edilir?
Güneş lekelerini tedavi etmede ilk aşama, lekelerin oluşmasını önlemekten geçer. Doğum kontrol hapları veya hormonal ilaçlar kullanan kişilerde, hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde güneş lekesi oluşma riski daha yüksektir. Bu kişilerin güneşe karşı daha fazla tedbirlik olmaları gerekir.
Sıcak yaz günleri yavaş yavaş etkisini azaltırken sonbahar yaklaşıyor. Bazı kararlar alıyor ve yeni sezona daha güçlü girmek için hepimiz tatlı bir hazırlık içinde oluyoruz. Bazılarımız için yeni bir iş hayatı, bazılarımız için yeni kararlar, bazılarımız da yaşam şeklimizdeki ufak değişikliklerle yeni sezona hazırlanıyoruz.
Yaşadığımız pandemi, daha iyi yaşam için sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sosyal mesafeye, maske kullanımına, kişisel izolasyona ve en önemlisi de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize özen gösteren kişilerin sağlığı çok daha iyi koruduklarını gördük.
Yaz kilolarından kurtulmanın yolları
Yaz dönemi akşam dostlarla geç yenen yemekler, sıcak hava nedeniyle hareketlerin kısıtlanması ve yaz meyveleri, dondurma gibi tatlılar nedeniyle birçoğumuzda kilo artışına veya planlanan kilo kaybının gerçekleştirilememesine neden olabiliyor.
Aralıklı oruç yöntemi yeni bir sezona girerken istenen kiloyu vermek için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan sağlıklı bir kahvaltı ve erken saatlerde yenen akşam yemekleri kilo vermeye çok yardımcı olur.
Güneş doğduktan sonra kahvaltı ile güne başlamak ve güneş batmadan akşam yemeğini tamamlamak ve sonrasında su dışında bir şey tüketmemek, genel sağlık problemi olmayan kişiler için çok ideal bir diyet yöntemidir. Bununla birlikte akşam yemeği sonrası yapılan yürüyüş ve egzersiz gece boyunca yağ yakımını artırır.
Pandeminin başladığı ilk günlerde karantinada olduğumuz dönemde fiziksel olarak iyi olsak bile endişe ve stres hali ruhsal olarak birçoğumuz için çok yıpratıcı oldu.
Uyku, konsantrasyon, düzensiz beslenme problemleri olarak ortaya çıktı. Şimdi yeni normale alışırken, hepimiz bu sıkıntılardan kurtulup “Daha iyi nasıl yaşayabilirim?” sorusuna yanıt aramaya başladık.
Kimimiz tatillerini bir köyde geçirmeyi, toprakla haşır neşir olmayı planlarken kimimiz sağlıklı beslenme ve daha sade yaşamanın yollarını araştırmaya başladık.
Huzurun ve sağlığın doğada saklı olduğunu bir kez daha gördük.
İşte ben de sizin için yaşam reçetelerinin ilkini hem hayat arkadaşım hem de meslektaşım olarak Yakup Avşar’ dan almak istedim.
Kendisi veya bir yakını hekim olan okurlarım çok iyi bilir, tıp fakültesine başladığınız gün siz sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam şekli seçersiniz.
Sabah erkenden uzun süre dikkatinizi azaltmadan devam eden çalışma saatleri hasta kontrolleri, ameliyatlar, işlemler, hasta muayeneleriyle geçer.
Ellerin sabunla yıkanması ve ardından dezenfektan kullanılması el cildinde hızlıca nem kaybına sebep olur ve kuruma, çatlama, lekelenme gibi sorunlara neden olur. Uzun yıllar ülkemizdeki kadınlar bulaşık, çamaşır deterjanı ve ev hijyeni için birçok kimyasal temizleyiciyi çıplak elle kullandı. Son zamanlarda ise özellikle içi pamuklu eldivenleri kullanmak, çamaşır ve bulaşığın makinelerde yıkanması el derisindeki yıpranmalara olumlu katkı sağladı.
Ancak yine de kontrolsüz güneşlenme ellerde yıpranma ve yaşlanmanın en önemli sebeplerinden biri. Yaz aylarında güneş koruyucuları yüze ve boyna uygularken ellere sürmemek, solaryumda kontrolsüz kalmak, elleri yaz ve kış gerektiği kadar nemlendirmemek el yaşlanmasına sebep olur. Kuruyan el cildi kırışmaya başlar ve lekelenmeye müsait olur. Yaşla birlikte el üzerinde oluşan güneş lekeleri kuru ciltlerde çok daha erken başlar ve hızlı ilerler.
Bakımını ihmal etmeyin
El bakımına erken yaşlarda başlamak çok önemlidir. Elleri kimyasallardan uzak tutmak, elleri yıkarken pH değeri vücut pH değeriyle uyumlu temizleyici kullanmak, elleri doğal sabunlarla temizlemek ve doğal ürünlerle nemlendirmek ve mümkün olduğu kadar güneş, solaryum gibi ciltte su kaybına neden olan uygulamalardan korumak çok önemlidir. Ellere yaz ve kış aylarında nemlendirici sonrası mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir.
Vücutta yağlanma nasıl oluşur?
Kilo alma birçok kişi için son derece kolay ve ne yazık ki istenmeyen bir durumdur. Kiloyu alırken vücuttaki yağ hücrelerinin hacmi büyür. Yağ hücrelerindeki hacim artışı vücutta kendini yağlanma olarak gösterir. Yağ hücrelerinin dağılımındaki yoğunluğa göre bel, karın, gıdı gibi vücudun değişik yerlerinde yağlanma ortaya çıkar.
Yağlanma sırasında cilt altındaki yağ hücrelerinin çapı artarken ciltte yumuşama başlar çünkü cilt hacmi genişleyerek alınan kilo ile birlikte hareket eder. Genişleyen ciltte, kilo verme söz konusu olduğunda yumuşaklığın etkisiyle sarkmalar yaşanabilir. O yüzden cildi diri tutmak ve yaşlanmasını yavaşlatmak için kişiler kilolarını sabit tutmaya çalışır.
Sarkmalar nasıl önlenir?
Alınan birkaç kilonun verilmesi planlandığında nasıl vücudu harekete geçirecek makinelerden yardım alıyorsak özellikle hızlı kilo vermenin planlandığı dönemde de mutlaka cilde destek olmak gerekir.
Kilo verme sonrası özellikle yüzde oluşacak boşluklara dolgu planlayan kişilere öncesinde mutlaka cilde destek verilmesi gerektiği anlatılmalıdır.
Kişinin kendisini daha iyi hissetmek ve fiziki olarak sıkıntılarını gidermek için küçük dokunuşlar yaptırdığı dönemlerden birindeyiz. Pandemi sürecinde evde olmak ve hareketlerin kısıtlanması bazılarında vücut deformitelerine neden olurken bazıları da bu süreci kendisine fayda sağlayacak şekilde geçirmeyi başarabildi. Bol bol egzersiz yapan, yemek düzenine dikkat eden kişiler karantina sürecini kilo vererek ve daha fit kalarak tamamladı. Karantina günlerinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması, kontrolsüz kilo alımına neden oldu.
Kilo
verme
Yaz döneminde aralıklı oruç yöntemi kilo kontrolünde çok etkili olabilir. Bu uygulamada önemli olan akşam yemeğini erken tamamlamak ve hareketi artırmaktır. Yaklaşık 16 saat sürecek açlık aralığına akşam yemeği erken saatlere çekilerek başlanmalı ve bu öğünde de karbonhidratlara yer verilmemelidir.
Pandemi sürecinde evde vakit geçirdiğimiz günlerde hepimiz kilo alacağımızı zannettik. Oysa bazılarımız formumuzu korumayı başardık hatta 3-5 kilo fazlalıklarından kurtulanlarımız bile oldu.
Sosyal mesafeye dikkat ederek dışarı çıkmaya başladığımız, hareketlerimizin arttığı günlerde ise bazılarımız kilo almaya başladık. Kilo alan herkeste aynı şaşkınlık var: Nasıl oluyor da hareketlerim artmasına rağmen kilo alıyorum? Evde kaldığımız karantina günlerinde bile kilo verirken, şimdi nasıl oluyor da kilo alıyoruz?
Aslında sorunun cevabı oldukça basit. Akşam yemeklerindeki kontrolsüz atıştırmalıklar, yemekten sonra eklenen meyveler, geç saate bırakılan ve uzadıkça uzayan akşam yemekleri yüzünden birçoğumuz kilo alıyoruz.
Peki çözüm ne?
Sorunun çözümü yine bizde saklı. İrademize sahip çıkıp sağlığımıza önem verdiğimiz sürece hiçbir kilo bize yapışmaz.
Göz çevresindeki kırışıklıklar
Göz çevresindeki cilt dokusu, vücudun diğer bölgelerindeki cilt dokusundan daha ince ve hassas bir yapıdadır. Göz çevresinde yağ dokusu daha az olduğu için en ufak bir hassasiyette kırışıklık oluşabilir. Örneğin kullanılan bir kozmetik ürünün alerji yapması sonrası göz kapaklarında ödem oluşup gerildiğinde, ciltte kırışıklıklar görülebilir.
Bazen de genetik olarak çok erken yaşlarda göz çevresinde kırışıklıklar görülebilir. Bu nedenle göz çevresinin her mevsim çok iyi nemlendirilmesi gerekir. Bu durum yıpranmayı azaltacaktır.
Göz çevresinde güneşe bağlı olarak ve zaman içinde en sık görülen yıpranma türü göz kenarlarındaki kaz ayakları ve iki kaş arasındaki çatma çizgileridir. Bu sorunların tedavisinde botoks en etkili tedavi yöntemidir.
Botoks tedavisi kırışıklıkların açılmasını ve göz çevresinin gençleşmesini sağlarken, istenildiği takdirde kaşların da hafif kalkmasına yardımcı olur.
Botoks tedavisinin mimikleri azaltma riski bazen kişileri rahatsız edebilir. Düşük dozda uygulanan botoksun yanında günümüzde göz çevresine yapılan mezoterapiler de göz etrafındaki ince kırışıklıkları azaltmada etkilidir.
Göz torbaları
Yazık sıcak havanın etkisiyle birlikte göz etrafındaki torbaların arttığı hissedilebilir. Göz çevresindeki lenf dolaşımının yetersiz olması, kullanılan bazı ilaçlar veya yan hastalıklar göz altında torbalara neden olabilir.
Kontrolsüz bir şekilde güneşte kalmak, ileride birçok cilt problemine neden olabilir. Cilt yaşlanması, estetik anlamda güneşin olumsuz etkilerinin başında gelir. Bunun dışında güneşe bağlı olarak ciltte lekeler, kuruma ve kurumaya bağlı ince çizgiler oluşur. Özellikle hassas ciltlerde güneş alerjisi gibi sorunlar da görülebilir. Güneşte kaldıktan sonra aşırı şişme, kızarma, kaşıntı ve hassasiyet oluşabilir.
Önce yüzümüz etkileniyor
Güneş, vücudumuzu kaplayan cilt tabakası içinde en fazla yüzümüzü olumsuz anlamda etkiler. Özellikle alın, burun üstü, elmacık bölgesi gibi doğrudan kemik üzerindeki ciltte oluşturduğu tahribat çok fazladır. Yüz cildinden sonra dekolte ve eller güneşin yan etkilerinin en fazla görüldüğü vücut bölgeleridir.
Güneşin ciltte oluşturduğu yan etkiler ilk olarak güneş yanığı şeklinde görülür. Güneş yanıkları hemen tedavi edilmez ve tekrarlarsa vücutta kalıcı izler bırakabilir.
Güneş yanıklarına özellikle küçük çocuklarda çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle bebek ve çocukların güneşte kaldıkları süre çok önemlidir.
Cilt benlerine dikkat
Güneşin bir başka olumsuz etkisi de cilt üzerindeki benlerinde artışa neden olmasıdır. Güneş sonrası vücutta ben sayısı artabilir, mevcut benler büyüyebilir ya da çapları genişleyebilir. Pigmente cilt lezyonları dediğimiz bu tür iyi huylu cilt lezyonları ileri yaşlarda cilt kanseri olarak karşımıza çıkabilir.
Estetik gülüşte diş rengi, cilt rengiyle uyumlu olmalıdır. Öte yandan cilt rengi ile dudağın rengi arasındaki uyum da önemlidir. Sararmış ve yıpranmış dişler, rengini ve canlılığını kaybetmiş diş etleri estetik bir gülüşe sahip olmaya engel olur.
Estetik, canlı ve sağlıklı görünen bir gülüş için diş sağlığı çok önemlidir. Sigara kullanımı, çay ve kahve gibi dişlerde leke oluşuma neden olan içeceklerin fazla tüketimi diş, diş eti ve dudak sağlığını olumsuz etkiler.
Estetik gülüşün bir diğer unsuru olan dudakların, gülerken çok incelmesi ve diş etlerinin gözükmesi birçok kişi için istenmeyen bir durum oluşturur.
Diş etlerini örtmek için yapılabilecek bazı cerrahi uygulamaların yanı sıra medikal olarak dudaklara uygulanacak hyaluronik asit içerikli dinamik dolgular ve üst dudak için botoks istenen gülüşün tamamlanmasına yardımcı olur.
Dudak dolgusunda dikkat edilecekler
Dudakların olması gerekenden ince ya da kalın olması estetik görüntüyü etkiler. Dudakların olması gerekenden ince olması kişiyi mutsuz ve sinirli gösterirken, olduğundan dolgun olması da hantal bir görüntüye neden olabilir.
Dudak dolgusu yapılırken yüzün bütün yapısı incelenmelidir. Alın, burun, çene mesafesi dudak hacmi ile orantılı olmalıdır.
Vücut yağlarından kurtulmanın en sağlıklı yöntemi diyet ve spor yapmaktır. Spor herkesin kendi imkanları ve motivasyonu ölçüsünde düzenli olarak yapıldığı zaman istenilen kalıcı sonuçları sağlar. Açık havada tempolu yürüyüşler, esneme hareketleri forma girmeye yardımcı egzersizlerdir. Bu egzersizlere, haftanın belirli günlerindeki kardiyo ve ağırlık çalışmaları da eklendiğinde istenilen sonuca daha kolay ulaşılabilir.
Fit görünmek için yapılması gereken bir başka önemli nokta da beslenmedir. Akdeniz mutfağı hem sağlıklıdır hem de kilo kontrolünde çok etkilidir.
Bazen de tüm bunlara rağmen vücuttaki yağın dağılımı genetik olarak düzensiz olabilir ve istenmeyen bölgelerde birikebilir. Ancak vücut yağı iyi şekillendirildiği zaman muhteşem sonuçlar alınabiliyor. Yağın belirgin olarak yoğunlaştığı bölgelere, yağın azaltılması için günümüzde uygulanan bazı medikal tedaviler şunlardır:
Ultrasonik tedaviler
Tüm vücutta yağ dokusunun yaygın olduğu ve genel bir incelmeni istendiği durumlarda ultrasonik tedaviler önerilir. Bu tedavi yönteminde ultrason yağ altı dokuya ısı verir ve yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar. Tedavi sırasında lenf damarları da açılır ve dolaşım hızlanır.
Cilt dokusu vücudumuzun en büyük organıdır. Cilt gözenekleri ise cilt altı dokusunun nefes almasını sağlar.
Cilt gözenekleri tıkandığında cilt nefes alamaz ve cilt altındaki artıklar dışarıya atılamaz. Bir süre sonra da gözenekler genişleyerek ciltte problemler oluşmaya başlar.
Cilt problemleri her yaşta farklı şekilde gözlemlenir. Ergenlikte sivilcelerle karşımıza çıkar. Yetişkin dönemde aktif akneler oluşmasa da sivilce izleri olabilir.
Daha ileri yaşlarda ise ciltteki gözeneklerin açılması ile ince kırışıklıklar ve ciltte yumuşama, esneklik kaybı başlar.
Yaş almayla birlikte ciltteki problemler daha farklı bir hal alır ve ciltte sarkmalar görülür.
Erken yaşta başlanmalıCilt sağlığı sağlıklı ve estetik bir görünüm için çok önemli bir yere sahiptir. Tüm vücudu olduğu gibi cildi de öncelikle hastalıklardan, sağlıksız koşullardan korumak gerekir. Cilde yapılacak en önemli yatırım, cildi olumsuz etkilerden korumaktır.
Genel botoks
Güneşte kalmak göz çevresi ve iki kaş arasındaki çizgilere ve onların derinleşmesine neden olur. Kadın veya erkek fark etmeksizin iki kaş arasındaki derin çizgi, ifadenin sertleşmesine sebep olduğu için kişiye kızgın ve hüzünlü bir ifade verir. Yazın sıcak günlerde birçok kadın makyaj yapmayı tercih etmez ve bu yüzden daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak ister.Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamaları, kişinin daha canlı gözükmesini ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.Yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde güneşle temasımız artacağı için yapılacak botoks uygulamaları etkilidir. Alın bölgesine yapılan botoks uygulamaları, aynı zamanda o bölgenin terlemesini engeller.Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamaları, migreni olan kişilerde migren botoksu ile tamamlanır. Bu migren ataklarını önleyici etki sağlar. Masseter botoks ise günümüzde gece diş gıcırdatmalarını önlemek amacıyla yüze yapılan uygulamalar arasındadır.
Terleme botoksu
Yaz mevsimi terlemenin en fazla görüldüğü mevsim olduğu için özellikle koltuk altına yapılan botoks tedavileri çok yaygındır. Avuç içi ve ayak tabanına da terlemeyi önleyici botoks uygulamaları yapılır. Terleme şiddetine göre yılda bir veya altı ayda bir kez olarak botoks uygulamalarına başvurulabilir.
Yağdan gelen gençlik
Yağ hücreleri vücudumuzun joker hücreleridir. Nerede ihtiyaç varsa oraya gönderilir ve aktarıldığı yerin özelliğini taşır. Yağ hücrelerine çoğu zaman gençleşmek, yılların izlerini silmek ve daha sağlıklı görünmek için ihtiyaç duyarız. Yağın bir bölgeden alınarak başka bir bölgeye taşınmasına yağ enjeksiyonu deriz. Yağ enjeksiyonu işlemini ise en çok yüze yaparız. Uzun yıllar yüzdeki etkisi görüldüğü için günümüzde birçok vücut bölgesine de yapılmaya başlandı. İşte daha güzel yaş almak, daha sağlıklı görünmek ve daha iyi gözükmek için yağın değeri gün geçtikçe anlaşıldığı gibi yağa karşı ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
◊ Yağ enjeksiyonu nasıl yapılır?
Yağ enjeksiyonu genellikle hafif bir anestezi altında yapılan bir işlemdir. Ancak çok kısıtlı bir bölge için yapılacağı zamanda lokal anestezi tercih edilebilir. Yağ dokusu vücudun herhangi bir bölgesinden alınarak birtakım işlemlerden geçirilir.
İlk önce mekanik olarak ya da yıkanarak yağ hücreleri içinde bulunan kan ve doku artıklarından ayrılır. Daha sonra saflaştırılan yağ hücresi vücutta istenen yere ince kanüllerle taşınır. Yağ enjeksiyonu için vücudun her bölgesinden yağ alınabilir. Bu işlem sırasında önemli olan yağ alındıktan sonra hızlı hazırlanıp, hava teması en aza indirilerek ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilmesidir.
◊ Hangi bölgelere yapılır?
Yağ enjeksiyonu ihtiyaç duyulan her bölgeye yapılabilir. Yaşın ilerlemesi ile yüzde boşluklar gözükebilir ya da erken yaşlarda göz altlarında ve yanaklarda çökmeler oluşabilir. Bu doku eksikliği olan tüm bölgelere rahatlıkla yağ enjeksiyonu yapılabilir. Yağ enjeksiyonu en çok yüzdeki boşlukları doldurmak için tercih edilir. Yağ transferi sonuçlarının memnuniyet verici olması nedeniyle de vücutta her bölgeye yapılabileceği fark edilir. Çünkü yaş alma süreci tüm vücudu etkiler. Eller yağını kaybeder ve damarlar ortaya çıkar. Dekolte bölgesi kurumaya başlar ve üzerinde ince kırışıklıklar oluşur. Boyun çizgileri derinleşir ve bu bölgelere yağ transferinin yapılması ile vücutta yeniden gençleşme gözükür. Bunun dışında yüzde belirgin bir çene ve
çene hattını oluşturmak, elmacık kemiklerini belirlemek, alın ve şakak kontürünü çıkarmak için de yapılır.
◊ Yağ enjeksiyonu kimlere yapılır?
Yağ enjeksiyonu özellikle yaşın ilerlemesi ile yaşa bağlı gelişen deformasyonu gidermek için kadın ya da erkek her iki cinse de rahatlıkla yapılabilir. Bazen de erken yaşlarda doku desteğini sağlamak için tercih edilebilir. Örneğin göz altlarındaki çökmeleri veya yüzün orta yanak kısmında olan çökmeyi gidermek için yağ enjeksiyonu uygulanır. Kişinin daha genç gözükmesini sağlayan yağ enjeksiyonu işlemi eğer çok genç yaştaki kişilere yapılırsa kişinin daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Özellikle cilt altını beslediği ve iyi nemlendirdiği için cildin gözenekleri sıkılaşır.
◊ Bu işlemin iyileşme süresi nedir?
Yağ enjeksiyonu işlemi yapılacak bölgelerle birlikte yapılan başka bir operasyon varsa bu operasyonların sürelerine de bağlı olarak yaklaşık bir saat süren işlemdir. Yağ enjeksiyonu tek başına yapıldığı zaman hastanede kalmayı gerektirmez. Ancak enjeksiyon sonrası ödem ve morlukların iyileşmesi ortalama 1-2 hafta içinde tamamlanır. Bu işlemin ardından ödem ve morlukların olabileceği bilinmeli ve ona göre ameliyat sonrası iyileşme için yeterli zaman ayrılmalıdır.
Avantajları nelerdir?
Yağ dokusu kişinin kendi dokusu olduğu için alerjik reaksiyon gözükmemesi önemli bir bulgudur. Yağın kalıcılığı her enjeksiyonda ortalama yüzde 30 oranında olduğu için yılda birkaç kez yapılarak yağın kalıcılığı sağlanmalıdır. Ayrıca bu operasyon sonrası yüze dolgu, botoks gibi işlemler ve cilt bakımları rahatlıkla yapılabilir. Yağ enjeksiyonu cilt altındaki boşlukları doldurmasının yanı sıra cilde sıkılaşma, parlaklık ve gerginlik sağlar. Kemik üzerine yapılan yağ transferleri de aynı zamanda yer çekimine karşı dokunun sarkmasını önler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle