Vücut yağlarından kurtulun

Yağ dokusunun fazlalığı rahatsız edicidir. Bel, göbek, basen bölgesi, sırt, gıdı, kollar ve bacak içinde biriken yağlar yağlardan bir önce kurtulup daha fit görünmenin formülü diyet ve spordur.
Vücut yağlarından kurtulmanın en sağlıklı yöntemi diyet ve spor yapmaktır. Spor herkesin kendi imkanları ve motivasyonu ölçüsünde düzenli olarak yapıldığı zaman istenilen kalıcı sonuçları sağlar. Açık havada tempolu yürüyüşler, esneme hareketleri forma girmeye yardımcı egzersizlerdir. Bu egzersizlere, haftanın belirli günlerindeki kardiyo ve ağırlık çalışmaları da eklendiğinde istenilen sonuca daha kolay ulaşılabilir.
Fit görünmek için yapılması gereken bir başka önemli nokta da beslenmedir. Akdeniz mutfağı hem sağlıklıdır hem de kilo kontrolünde çok etkilidir.
Bazen de tüm bunlara rağmen vücuttaki yağın dağılımı genetik olarak düzensiz olabilir ve istenmeyen bölgelerde birikebilir. Ancak vücut yağı iyi şekillendirildiği zaman muhteşem sonuçlar alınabiliyor. Yağın belirgin olarak yoğunlaştığı bölgelere, yağın azaltılması için günümüzde uygulanan bazı medikal tedaviler şunlardır:
Ultrasonik tedaviler
Tüm vücutta yağ dokusunun yaygın olduğu ve genel bir incelmeni istendiği durumlarda ultrasonik tedaviler önerilir. Bu tedavi yönteminde ultrason yağ altı dokuya ısı verir ve yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar. Tedavi sırasında lenf damarları da açılır ve dolaşım hızlanır.
Yağın vücuttan atılması hızlanır ve yağ hücreleri küçülürken vücuttan atılımı da hızlanır. Ortalama haftada bir defa, 6-8 seans uygulanan bu tedavi genel olarak meme altından diz üstüne ve tüm sırta kadar yağın azalmasını sağlar.
Mekanik masaj
Akustik ses dalgalarının cilt yüzeyine etkisi ile cilt altı yağlarının azalmasında ve lenf hareketlerinin artmasında etkilidir. Mekanik masaj tedavisi aynı zamanda selülit, çatlak ve dolaşım bozukluğunun da düzelmesini sağlar.
Mezoterapi tedavileri
Cilt altına uygulanan ve içinde kafein bulunduran mezoterapi ilaçları yağların yakımını hızlandırır. Bölgesel zayıflamada uygulanan mezoterapi tedavileri 6-8 seans olarak uygulanır. Mezoterapi tedavisi sırasında ciltte morarmaların olabileceği unutulmamalı ve tedavinin zamanlaması buna göre planlanmalıdır.
Yağı eritme amaçlı medikal uygulamalar
Bölgesel yağların 2-3 seans lazer ya da cryo teknolojisi ile eritilmesi günümüzde yaygın olarak kullanılan tedavidir. Yaklaşık 20-25 dakikada yağ hücrelerinin küçülmesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Lipoliz küçük bölgelerde etkilidir. Kol içi, bacak içi, gıdı gibi bölgelerde özellikle tek seanslık ve kısa süreli olmaları sayesinde tercih edilir. Bu uygulamaları diyet ve sporla bütünleştirmelisiniz.
Vücut yağlarından kurtulun
Yağ dokusunun fazlalığı rahatsız edicidir. Bel, göbek, basen bölgesi, sırt, gıdı, kollar ve bacak içinde biriken yağlar yağlardan bir önce kurtulup daha fit görünmenin formülü diyet ve spordur.
Vücut yağlarından kurtulmanın en sağlıklı yöntemi diyet ve spor yapmaktır. Spor herkesin kendi imkanları ve motivasyonu ölçüsünde düzenli olarak yapıldığı zaman istenilen kalıcı sonuçları sağlar. Açık havada tempolu yürüyüşler, esneme hareketleri forma girmeye yardımcı egzersizlerdir. Bu egzersizlere, haftanın belirli günlerindeki kardiyo ve ağırlık çalışmaları da eklendiğinde istenilen sonuca daha kolay ulaşılabilir.
Fit görünmek için yapılması gereken bir başka önemli nokta da beslenmedir. Akdeniz mutfağı hem sağlıklıdır hem de kilo kontrolünde çok etkilidir.
Bazen de tüm bunlara rağmen vücuttaki yağın dağılımı genetik olarak düzensiz olabilir ve istenmeyen bölgelerde birikebilir. Ancak vücut yağı iyi şekillendirildiği zaman muhteşem sonuçlar alınabiliyor. Yağın belirgin olarak yoğunlaştığı bölgelere, yağın azaltılması için günümüzde uygulanan bazı medikal tedaviler şunlardır:
Ultrasonik tedaviler
Tüm vücutta yağ dokusunun yaygın olduğu ve genel bir incelmeni istendiği durumlarda ultrasonik tedaviler önerilir. Bu tedavi yönteminde ultrason yağ altı dokuya ısı verir ve yağ hücrelerinin küçülmesini sağlar. Tedavi sırasında lenf damarları da açılır ve dolaşım hızlanır.
Yağın vücuttan atılması hızlanır ve yağ hücreleri küçülürken vücuttan atılımı da hızlanır. Ortalama haftada bir defa, 6-8 seans uygulanan bu tedavi genel olarak meme altından diz üstüne ve tüm sırta kadar yağın azalmasını sağlar.
Mekanik masaj
Akustik ses dalgalarının cilt yüzeyine etkisi ile cilt altı yağlarının azalmasında ve lenf hareketlerinin artmasında etkilidir. Mekanik masaj tedavisi aynı zamanda selülit, çatlak ve dolaşım bozukluğunun da düzelmesini sağlar.
Mezoterapi tedavileri
Cilt altına uygulanan ve içinde kafein bulunduran mezoterapi ilaçları yağların yakımını hızlandırır. Bölgesel zayıflamada uygulanan mezoterapi tedavileri 6-8 seans olarak uygulanır. Mezoterapi tedavisi sırasında ciltte morarmaların olabileceği unutulmamalı ve tedavinin zamanlaması buna göre planlanmalıdır.
Yağı eritme amaçlı medikal uygulamalar
Bölgesel yağların 2-3 seans lazer ya da cryo teknolojisi ile eritilmesi günümüzde yaygın olarak kullanılan tedavidir. Yaklaşık 20-25 dakikada yağ hücrelerinin küçülmesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Lipoliz küçük bölgelerde etkilidir. Kol içi, bacak içi, gıdı gibi bölgelerde özellikle tek seanslık ve kısa süreli olmaları sayesinde tercih edilir. Bu uygulamaları diyet ve sporla bütünleştirmelisiniz.