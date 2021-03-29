Vitaminlerin cilt için önemi

Cildimiz, kış mevsiminde sert rüzgarlardan, kuru ve soğuk havadan, hava kirliliğinden kurur, nemini kaybeder. Kış güneşi de cildimizi etkiler. Cildimizi tazelemenin ve bahara hazırlamanın tam zamanı...

Cilt, kış mevsiminde tıpkı doğa gibi kurumaya başlar. Mevsimin sert etkilerinden dolayı cilt, fizyolojik reaksiyonlarını gösteremez hale gelir ve cildin koruyucu bariyeri hasar görür. Ağaçlar yapraklarını nasıl döküyorsa cildimiz de kurudukça pul pul döküntüler, bazı ciltlerde kızarıklıklar, yanma hissi yaşayabilir. Yağlı ciltler, diğer cilt tiplerine göre biraz daha şanslılar. Ancak her cilt tipinin kışı sağlam geçirip bahara ermek için bakıma ihtiyacı vardır.

Bir de bu dönemde içilen su miktarı da azaldıysa sadece yüzümüzde değil vücudumuzun genelinde kurumalar, dökülmeler görülebilir. İşte şimdi bu hasarı silmenin tam zamanı... Bahar ayları aslında kışın alınan kilolarla, bölgesel yağlanmalarla vedalaşma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hâlâ yaza kadar vaktimiz var. Özellikle bahar ayları liposuction operasyonları sonrasında gereken zamanı bize sağlıyor.

Mevsim geçişlerinde ihtiyacımız olan bakımlar

Peeling: Ciltte biriken ölü hücreler cildi matlaştırır ve cilt canlılığını yitirir. Yağlı ciltlerde dolan gözenekler ise sivilce ve akneye neden olabilir. İlk adımda peeling ile ölü hücrelerinden temizlemeliyiz.

Evde haftalık yapacağınız peeling işleminin yanı sıra cildin ihtiyacına göre belirli aralıklarla profesyonel olarak da peeling yaptırmak cildi rahatlatacaktır.

Cilt tipine göre hazırlanmış kimyasal peelinglerle (AHA, salisilik, glikolik asit, milk peel gibi) kolajen ve elastin doku uyarıldığı için cilt ölü hücrelerinden arınırken, akne ve sivilce izlerinin görünümü düzelir.