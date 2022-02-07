Sağlıklı cildin temeli genç yaşlarda atılır

Vücut şeklinden, kilodan bağımsız olarak birçok farklı faktör nedeniyle oluşan ‘portakal kabuğu’ görünümü, özellikle kadınların ortak derdi. Bölgesel metabolik bozukluk olarak tanımlayabileceğimiz bu bağ doku problemi daha çok karın, kalça ve iç bacaklarda, daha az sıklıkla da iç kol ve sırt bölgesinde oluşur. Beslenme, hareketsiz yaşam biçimi ve ilaç kullanımı selülit oluşumunu doğrudan etkilediği gibi genetik yatkınlık da selülit oluşumunda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurdur.
DOĞRU BESLENME VE SPORLA SELÜLİTLİ GÖRÜNÜM İYİLEŞİR Mİ?
Selülit konusunda en sık karşılaştığım soru bu olabilir. Diyet, sağlıklı beslenme veya egzersiz, ne yazık ki selülit görünümünün iyileştirilmesinde tek başına yeterli olmayabilir.
Portakal kabuğu görünümünün iyileştirilmesinde medikal estetik yöntemler, sağlıklı beslenme ve egzersiz programlarına ilave olarak uygulandığında iyileşme sürecini hızlandırır.
NELER YAPIYORUZ?
Selülitli görünümün iyileştirilmesinde öncelikle selülitin derecesini göz önünde bulundurmalıyız. Kimi zaman sadece cihazlı uygulamaları tercih ediyoruz. Kimi zaman da cihazlı uygulamaları hücresel tedaviler ve mezoterapi ile bir arada gerçekleştirerek, bir taraftan da cildi sıkılaştırarak kişinin durumuna göre kombin protokoller hazırlıyoruz.
Selülitli görünümün iyileştirilmesi bir süreç gerektiriyor.
İlk seansta gözle görülür sonuçlar alınsa da tedavinin zamana yayılarak bir düzen içerisinde yapılması gerekiyor.
Yaz mevsiminde hepimiz daha enerjik oluyoruz. Sıcaklar, uzun yaz günleri ve yaz mevsiminin verdiği enerji ile sabah erkenden uyanabiliyor, kendimizi daha mutlu, daha dinç hissediyoruz. Dolayısıyla yüzümüzdeki mutlu ifade tüm yorgunlukları, gözle görünen birtakım sorunları arka plana itebiliyor.
Oysa kış mevsimi öyle mi? Sabah yataktan kalkmak, güne başlamak başlı başına bir mutsuzluk sebebi.
Bu hafta güne dinç başlamak ve aynada gördüğünüz sizden memnun olabilmenin yollarını sizlerle paylaşmak istedim.
Uzun kış gecelerinde
uykusuz kalmayın
Upuzun kış gecelerinde ne yazık ki daha az hareket ediyor, daha çok tüketiyoruz. Yaza göre ağır besleniyor, abur cuburun ucunu kaçırabiliyor, daha fazla TV karşısında vakit geçiriyoruz. Bunun bedenimize yansımaları olduğu kadar cildimize de olumsuz etkileri oluyor. Uzun saatler uykusuz kalıyor, özellikle dijital platformlarda 6-8 bölümü aynı anda yayınlanan dizileri izliyor, neredeyse sabaha karşı yatıyoruz. Ancak işte tüm bunlar sabah yorgun bir yüz ve bedenle güne başlamamıza neden oluyor.
Kimyasal peeling nedir?” sorusuna en yalın haliyle cevap vermek gerekirse; içeriğinde kimyasal soyucu elementler bulunan solüsyonlar ile cilt yüzeyine yapılan medikal estetik müdahaledir. Kimyasal peeling uygulamasının muhakkak uzman bir doktor tarafından yapılması gerekir.
Bu uygulamada içerik ve protokol, cildin durumuna göre belirlenir. Kimyasal peeling genellikle kırışıklıkların iyileştirilmesi, cilt tonunun homojen hale getirilmesi ve akne-yara izlerinin silinmesinde tercih edilir. Sonuçlarıyla memnuniyet yaratan bir uygulamadır.
Kimyasal peeling’de kullanılacak formül ve asit çeşidi, ciltte alınmak istenen sonuca göre değişir. Bu doğrultuda hafif, orta ve daha alt katmanlara etki edecek formüller tercih edilir.
AMELİYATSIZ CİLT GENÇLEŞTİRME UYGULAMASI
Kimyasal peeling’lerin kullanım alanlarını; yüz genelinde özellikle ağız ve göz çevresinde oluşan ince kırışıklıklar, yaş alma ile birlikte oluşan lekeler, çiller, güneşlenmeden kaynaklanan cilt deformasyonları ve lekelenmeleri, akne, yara izleri; yaş alma, ilaç kullanımı ile ciltte oluşan renk düzensizlikleri olarak ele alabiliriz.
Yine özellikle yaş alma ile birlikte 28 günlük döngüde kendini yenileyen cildin parlaklığı azalır ve cilt yüzeyinde ölü hücreler birikmeye başlar.
Kimyasal peeling, ölü hücrelerin birikmesi sonucu ortaya çıkan mat, donuk görünümün ortadan kaldırılmasında etkin sonuç aldığımız bir ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamasıdır.
UYGULANAN BAŞLICA ASİT ÇEŞİTLERİ
Çene, yüzün şeklini doğrudan belirler
Herkes yüz deyince gözlere, dudaklara odaklanır. Badem gözler, dolgun dudaklar yüzde her zaman en dikkat çeken bölgeler arasında yer alır. Oysa çenenin şekli, formu altın oranda es geçilmemesi gereken yüz bölgesi olarak bilinir. Genetik faktörler nedeniyle daha yuvarlak, köşeli olabilir ve özellikle yaş alma ile birlikte çenenin formunda küntleşme meydana gelebilir, çene ucu hattı keskinliğini kaybedebilir. Kolajen kaybı ile yaşanan doku kaybı çenenin görünümünün de bozulmasına neden olabilir.
Çene uygulamaları hangi durumlarda yapılır?
Çenenin geride ya da öne doğru çıkık olduğu, uzun veya sivriliğini kaybettiği durumlarda ve cilt sarkmalarında çene bölgesine medikal estetik müdahalelerde bulunulabilir.
Hangi uygulamalar yapılır?
Çene denince ilk akla gelen uygulama her zaman dolgu oluyor.
Oysa çenenin görüntüsünü yüzün geneline oranlamak için yağ enjeksiyonu, botoks, radyofrekans gibi medikal estetik uygulamalar ile özellikle çenenin küçük olduğu durumlarda çene implantı ameliyatı yapılır. Ancak çene implantı son seçenek olarak değerlendirilir, dolgu ile çenenin küçük görüntüsü iyileştirilir.
Çeneye yapılan uygulamaların starı: Dolgu (JawlIne)
Antik çağdan Yunan’a, Anadolu medeniyetlerinden günümüze kadın memesi hep bolluğun, bereketin ve doğurganlığın sembolü olarak kabul edilip kutsal sayılmıştır.
Bugün de her çağda, her medeniyette kutsallığı kabul edilmiş kadın memesi ile ilgili yeni gelişen teknolojiler ışığında uygulanan operasyonlardan bahsedeceğim. Meme; büyüklüğü, şekli ve yapısı ile kişiye özeldir. Bu sebeple de meme operasyonları kişiye özel tasarlanır.
Büyütme ya da küçültme operasyonu öncesinde kişinin boyu, kilosu, omuz genişliği ve hastanın isteğine göre operasyonun planlaması yapılır. Meme operasyonu dendiğinde akla ilk büyütme operasyonları gelse de küçültme, dikleştirme, meme asimetrisi düzeltme ve meme ucu estetiği operasyonları da yapılmaktadır.
MEME BÜYÜTME
Meme büyütme operasyonlarında amaç; formundan ve büyüklüğünden hoşnut olunmayan durumlarda meme protezi ile memenin istenen büyüklüğe getirilmesidir. Bu operasyonda meme protezi koltuk altından, meme ucu ve meme altından yerleştirilebilir.
Kas dokusu altına yerleştirilen meme protezlerinin ömrü daha uzun olur. Bu operasyonda kullanılan protezlerin yüzeyi düz ya da pürtüklüdür, şekilleri ise yuvarlak ya da damla görünümlüdür.
Meme büyütme operasyonları 1 saat kadar sürer ve bir gece hastanede kalınır. Yeni nesil meme büyütme operasyonları süt vermeye engel değildir ve rutin meme taramalarında sıkıntı yaratmaz. Operasyon sonrası 3-4 gün içinde de işe dönülebilecek kadar hızlı iyileşme olur.
MEME KÜÇÜLTME
Kimi kışlar daha ılık geçer ama bu durum kesinlikle bu kış için geçerli değil. Aralık ayı ile birlikte soğuklar kendini iyice göstermeye başladı. Ağaçların üzerinde kalan son yapraklar da kuvvetli rüzgârlarla yollara savruldu ve doğa derin uykusunda kendini soğuklardan koruyarak bahara gün saymaya başladı.
Kış aylarını sevenler hariç sanırım büyük bir kısmımız da tıpkı doğa gibi karakışın geçmesi için gün saymaya başladık. Ancak şimdi yapılması gerekenler var. Yüzümüzü, cildimizi, ellerimizi ve hatta tüm vücut derimizi soğuk, kuru havadan korumalı, su tüketimini azaltmadan, cilt bariyerini güçlendirerek en az hasarla bu günleri geçirmeliyiz.
NE YAPMALIYIZ?
Cilt bakımı bir bütündür. Klinikte uzmanlarımızın bakımları, biz hekimlerin gerekli gördüğümüz işlemlerle desteklediğimiz medikal uygulamalar ve sizlerin günlük olarak evde yaptığınız devam bakımları... Bu üçlü her zaman çok önemli ama kışın daha da önem kazanıyor. Bu bütünü doktorunuzla birlikte programlayıp, cildinizin ihtiyacını uygun reçetelerle destekleyerek kışı en az hasarla geçirebilirsiniz.
Kışın cilt bakım ürünlerinizi nem maskeleriyle takviye edin.
Özellikle kuru ciltlerde tonik seçimi çok önemli. Tonik seçerken içeriğinde alkol olmamasına dikkat edin. Ev bakımınızda kuruyan cildi tahriş etmeden temizlemek için belirli bir rutinde peeling uygulayın. Yine haftada 1 ya da 10 günde bir nem maskesi yaparak cildinizi derinden nemlendirmelisiniz. Göz çevresi ve dudaklarınızı da dışarı çıkarken koruma altına alın.
Yıl sonu geldiğinde herkes kendiyle muhasebe yapar. 365 günün artıları, eksileri, gerçekleşenleri, değişmesi istenip değişemeyenleri terazinin kefelerine konur. Umarım bu yıl dilediğiniz gibi geçmiştir ve 2021’e girerken aldığınız kararları, hedefleri tutturarak istediğiniz gibi bir yıl geçirmişsinizdir.
Yazılarımı takip ediyorsanız benim için güzelliğin içten dışa, ruh ve beden aynı dili konuştuğunda bir manası olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden 2022’de de öncelikle yine iyi insan olabilmeyi, iyilikleri paylaşabilmeyi ve çoğaltabilmeyi tüm insanlık için diliyorum. Dünyanın ve insanlığın güzel enerjilerine çok ihtiyacı var. Bununla beraber yine çok okuyup öğreneceğimiz, kendimizi geliştireceğimiz, bir insana, bir çocuğa dokunabileceğimiz, dünya kaynaklarını dikkatli kullanıp dünyanın geleceği için sorumluluk bilincini yaymakta öncülük edeceğimiz bir yıl olsun.
Tüm bunları da yenilenmenin bir parçası olarak görüyorum. Buraya kadar yazdıklarım ruhumuza iyi gelecek. Bunları yaparken bedenen de yenilenmek, zamanın, yılların bizden götürdüklerini yerine koymak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de radikal kararları almanın tam zamanı.
Kendinize iyi davranın
Bazen hayatın telaşı içinde bazı şeyleri pas geçip, sürekli erteliyoruz. Mesela rutin sağlık kontrollerini, sigarayı bırakmayı ya da şeker kullanmamayı... 2022’ye girerken size iyi gelmediğini bildiğiniz alışkanlıklarınızla vedalaşıp, ertelediğiniz kontrolleriniz için randevularınızı alın.
Bunlar için 1 Ocak 2022 bir milat olsun. Ertelediklerinizin ve ötelediklerinizin yükü ile yeni yıla girmeyin. Kendinize ve yediklerinize dikkat ederek, alışkanlıklarınızdan kurtularak, daha fazla hareket edip, sporu, yürüyüşü hayatınıza katarak “kendinize iyi davranın”. Bunları yaptıktan sonra bedeninizde ya da yüzünüzde değişmesini istedikleriniz için harekete geçin.
Kendinize hediye verin
Hayat bize sunulan en büyük armağan, o armağanı iyi yaşamak bizim görevimiz. Yaşanan bir günü geri getirmek hiçbirimizin elinde değil. Hayatınızı kendinize armağanlar vererek, istediklerinizi yaparak güzellikler katın.
Yaz mevsiminin insanda ayrı bir motivasyonu olduğu aşikâr. Sıcak hava, tatil hayali ve beraberinde getirdiklerinin bize kattığı enerji, bizi daha zinde ve sağlıklı olmak için harekete geçiriyor.
Kış mevsiminin motivasyonu, yazın tam 180 derece zıddı. Soğuyan havaların yarattığı karbonhidrat ihtiyacı, “2 dakika daha battaniye altında yatayım” derken ihmal edilen egzersizler ve sabah yürüyüşleri ister istemez kışın bizleri daha hareketsiz ve kalorili bir döngüye itiyor.
Soğuklar henüz kendini yeni hissettirmeye başlamışken siz de kıştan etkilenmeye hazırsanız, bu yazım özellikle sizin için...
BU GİDİŞATA DUR
DEMENİN TAM ZAMANI
Estetik operasyonlara önyargı ile yaklaşılmasının birçok sebebi var. Hasta kafasında sorularıyla birlikte bizlere gelir. Çünkü medyada gördüğü haberler, çevresinden gelen fikrini değiştirmeye yönelik eleştirel yaklaşımlar hastanın kafasında soru işaretlerine sebep olur.
Biz doktorların birinci görevi gelen hastayı, operasyondan önce mental olarak ameliyata ikna etmek ve hazır olmasını sağlamak. Bunu da ancak hastamızı doğru bilgilendirerek ve ameliyat sonrası uyması gerekenleri anlatarak yapabiliriz.
İşte bu noktada bugün tam mevsimi olduğu için karın germe ameliyatı olmayı düşünüp de hâlâ kafasında soru işaretleri olanlar için “karın germe” operasyonu hakkında bilgi vermek istedim.
◊ Karın germe operasyonları hangi durumlarda yapılır?
Hamilelik, hızlı kilo alıp verme, yanlış beslenmeden dolayı kaynaklanan yağlanmalar, egzersiz ve cihazlı uygulamalarla toparlanamayan sarkmalarda karın germe operasyonlarını hastalarımıza öneriyorum.
Özellikle çoklu hamilelikler ve sezaryen doğum sonrasında deformasyonların giderilmesinde karın germe yapılır. Karın germe, vücut şekillendirme operasyonlarının en temel ameliyatlarından biridir.
Genel anestezi ile yapılan karın germede amaç, karın kaslarını onarmak ve karın bölgesindeki fazla yağı ve sarkan cildi dışarıya almaktır.
◊
Yurtdışına yaptığım seyahatlerde daha havaalanına iner inmez dergi, gazete kiokslarındaki zenginlik gözüme çarpar. Çeşitliliği gördükçe hem çok keyiflenir hem de kendi ülkem adına üzülürüm.
Çünkü basılan dergi, kitap, gazete sayısı okuryazarlık oranı ile paraleldir. Okuma alışkanlığının kişiyi bireysel olarak geliştirmesinin yanı sıra yaşadığı çevreyi pozitif etkilediği ise tartışmasız bir gerçek.
Yapılan araştırmalara göz gezdirdiğimde ülkemizin genel sıralamalarda çok altta olduğunu görmek beni çok mutsuz etti.
Aslında bu gerçek hepimizin bildiği ancak göz ardı ettiği bir toplumsal gerçeklik. Geçmiş yıllarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için kurumların başlattığı kampanyalar vardı. Belki yine el birliği ile kampanyalar başlatabilir, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanması için çalışabiliriz.
Özellikle sosyal medya kullanımın artması ile günde 5-6 saat mavi ışığa maruz kalan genç zihinlerin, okuma alışkanlığı kazanmalarını bu noktada çok önemsiyorum.
Dijitalleşmenin faydaları olduğu kadar fiziken ve zihnen olumsuzluklarının zaman geçtikçe ortaya çıkacağını hepimiz yaşayarak tanık olacağız. Dolayısıyla bu hafta yazımda bir çağrı olması adına “okumanın, hatta çok okumanın” pozitif etkileri ile ilgili bir hatırlatma yazısı yazdım.
BİZE NE KAZANDIRIR
◊ Stresle baş etmeyi kolaylaştırır
Bugünkü yazımın konusu; hastalarıma önerirken sonuçlarıyla onları mutlu edeceğini bildiğim fraksiyonel radyofrekans enerjisiyle çalışan bir cihazlı uygulama.
Yeni nesil bakım seçenekleri sayesinde “minimal non invaziv” olarak tanımladığımız bu cihazlı ve benzeri uygulamalar, uzun iyileşme süreçleri gerektiren estetik ameliyatları ikinci planda bırakıyor.
Ayrıca acısız ve hızlı dokunuşlarla güzelleşmek daha konforlu hale geliyor.
Artık sizlerin de bildiği gibi genç görünen bir cildin sırrı kolajen üretiminin tetiklenmesiyle mümkün oluyor.
Parlak, sıkı, pürüzsüz, akne skarlarından arınmış, gözenekleri, renk düzensizliği olmayan bir cilt istisnasız herkesin isteği...
Biz doktorların bunu yapabilmesinde en büyük destekçimiz ise elimizdeki cihazlar ve iyileştirmede uygulanan işlemler.
Yeni nesil iyileştirme uygulamalarıyla epidermal yenilenme sağlayarak ve cilt yağ dokusunu yeniden şekillendirerek özellikle ileri yaş hastalarda bile daha sıkı, daha pürüzsüz, canlı bir cilt elde edebiliyoruz.
Yaş almanın izleri, yüz bölgesine paralel olarak vücudumuzun genelinde kendini gösterir. Ancak güneşin doğrudan değdiği bölgelerde bu izlerin belirtileri daha derin olur.
Yine duruş bozuklukları, sürekli öne eğilerek durmak, özellikle telefonlar hayatımıza girdikten sonra bu bölgede yaşanan deformasyonların arttığını söylemek mümkün.
Gününün büyük bir bölümünü ekrana bakarak geçirenlerde; duruş bozuklukları, kaslarda kısalmalar, kırışıklık ve cilt sarkmalarının yanı sıra daha genç yaşlarda bile boyun bölgesinde deformasyonlar görüyoruz.
Bunun üzerine yaş almanın getirdiği dezavantajları da ekleyin. Dolayısıyla kaliteli yaş almak istiyorsanız boyun bölgenizi asla ihmal etmemeniz gerekir.
Boyun bölgesine yapılan işlemler, ilk etapta ameliyatsız gençleştirme ve iyileştirme uygulamalarıdır.
Yüz, dekolte bölgelerine de uygulanan botoks, mezoterapi, PRP, ultrason ve lazer teknolojileri ile yapılan cihazlı işlemlerdir. Daha ileri safhada ameliyatlı uygulamalar da tercih edilebilir.
Altın uygulama
Genelde panellere ve sempozyumlara uzmanlık alanım olan plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kadın-estetik trendler konusunda davet edilirim. Bu sefer farklı bir konuda davet edilince çok heyecanlanarak daveti kabul ettim.
Ekim ayı sizlerin de bildiği tüm dünya çapında “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”dır ve bu kapsamda global, yerel markalar ile kuruluşlar bu konuya dikkat çekmek için çalışmalar yapar.
Meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için de Contemporary İstanbul Vakfı bir panel organize etmişti ve çok sevgili Nazlı Keçili ile konuşmacı olarak bizi ağırlamak istediklerini ilettiler, bizler de kabul ettik. İşte bu yazımda da siz değerli okuyucularım, takipçilerimle bugünden anekdotları paylaşmak isterim.
Bizi dinlemeye gelen ve sosyal medya üzerinden bizi takip eden tüm kadınlara 40 yaşından sonra mamografi çektirmeleri gerektiğini söyleyip, artık hepimizin bildiği meme kanseri faktörlerine değindikten sonra “kadın ve sanat” ile ilgili paylaşımlarımızı, sohbetimizi gerçekleştirdik.
STRES HASTALIKLARIN GİZLİ SEBEBİ
Sevgili Nazlı Keçili bize sanatın stresi yönetmedeki pozitif etkisinden, iyileştirici gücünden bahsetti.
Bahçeşehir Üniversitesi ile pandemi döneminde yaptıkları çevrim içi eğitimleri anlatan Keçili, “Sanat iletişimin en güçlü yoludur ve sanat çok erken yaşta hayatımıza girmelidir. Artkolik’le biz bunu insanların hayatında tesis etmeye çalışıyoruz.
Bizim yetişme dönemimizde sadece göz önünde olan ünlüler yaptırdıkları estetik operasyonlarla televizyon ve gazetelerin gündeminde olurdu. O nedenle estetik operasyonlar lüks ve ulaşılmaz gibi görünürdü. Ancak son yıllarda hem ameliyatlı hem de ameliyatsız müdahalelere olan ilginin arttığını söylemek mümkün.
Fizyolojik gereklilikleri bir tarafa bıraktığımızda, sosyal medya kullanımının hayatın merkezinde yer almasıyla birlikte, çevresel faktörlerin dayattığı güzellik normlarının insanları estetik olmaya yönelttiğini görüyoruz.
Estetik dayatmalar, daha zayıf olma, daha fit görünme, daha belirgin yüz hatlarına ve kusursuz bir cilde sahip olma isteğini ortaya koyarken; beğenilme arzusu, daha iyi görünme ya da ünlülere benzeme isteği yaş ve cinsiyet fark etmeden insanları arayışa sevk ediyor.
Oysa biz doktorlar için “yerinde ve olması gerektiği kadar müdahaleler” en makul olanı. Tabii burada gereklilikleri bir tarafa koyuyoruz.
HERKESİN KENDİ
Farklı sebeplerin sonucu olarak ortaya çıkan saç dökülmelerinin en yaygın sebepleri arasında kadınlarda menopoz ve doğum sonrasında yaşanan hormonal iniş çıkışlar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, metabolik hastalıklar öne çıkıyor. Saç dökülmelerinin bir başka sebebi de genetik yatkınlıklar.
Ancak artık saç dökülmelerini bir sorun olarak görmüyoruz.
Çünkü uyguladığımız işlemlerle saç köklerini güçlendirerek, dökülmeleri durdurup, hatta yeni saç çıkışını da vitamin destekleriyle sağlayabiliyoruz.
Yani saç ekiminde başarılı uygulamalarla artık dökülme süreci gerçekleşmeden durdurabiliyoruz.
Genel cilt iyileştirmede kullandığımız mezoterapi, PRP, dermapen gibi yöntemleri saçlı deriye uyguluyor ve sonuç alıyoruz.
Bu yazımda bu uygulamalardan ziyade son dönemde daha popüler olan saç dökülmesine karşı uyguladığımız yöntemlerden bahsedeceğim.
Son yıllarda saç dökülmelerinde uygulanan en etkin tedavilerden biri kök hücre tedavisi
Birçok hastalığın tedavisinde kök hücre tedavilerini uyguluyoruz.
İçinde bulunduğumuz ekim ayı; Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlenmiştir.
Meme kanseri, kadınlarda en çok görülen kanser türleri arasında birinci sırada yer alıyor. Meme kanseri aslında erken tanı aldığı zaman “tam kür” dediğimiz tam iyileşme imkânı olan hastalıklardan biri. Özellikle kadınların yoğun iş temposu, geç anne olması veya doğum sayısının az olması, az emzirmeleri gibi nedenler meme kanseri riskini artırıyor.
Sigara kullanımı ve stresli yaşam, kanser hastalığı nedenlerinin başında geliyor. Ancak erken teşhis edildiği takdirde, tedavi yüz güldürücü sonuçlar verebiliyor. Ülkemizde meme cerrahisi konusunda alanında uzman birçok cerrah bulunuyor. Türkiye’nin en iyi cerrahlarından biri de Prof. Dr. Cihan Uras. Hocamız Cihan Uras’la sizler için meme kanseri hakkında küçük bir röportaj gerçekleştirdik.
Memede kitle hissederseniz
Yazımın içinde ürün adı geçiremediğim için genel adıyla bilinen ve özellikle kullanım alanı nedeniyle geçiş mevsimlerinde rahatça uygulanabilen bilinen adıyla 10 saatlik maskeyi size anlatacağım.
Ciltte kalış süresinden dolayı 10 saatlik maske olarak bilinen maske, leke oluşumu sürecini baskıladığı için genel olarak cilt lekelerinin görünümünün iyileştirilmesi, melazma, hamilelik sonrası oluşan lekeler, akne izleri ve yaşlılık lekelerinde oldukça etkilidir.
Ciltte leke oluşumuna sebep veren melanin miktarının azalmasını sağlar. Belirtmek isterim ki maskenin hedefi cilt lekelerinin iyileştirilmesi olsa da cildin sıkılaşmasına, yüz ovalinin toparlanmasına da etki eder.
İçeriğindeki etkin maddelerden dolayı lekelerin giderilmesinde ve daha homojen bir cilt tonu elde edilmesinde etkili bir medikal maske olduğundan kesinlikle uzman doktor gözetiminde yapılmalıdır. Bu tür uygulamalarda hep yazdığım gibi merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz salonlarda lütfen işlem yaptırmayınız.
10 saatlik maske kimlere uygulanabilir?
Kadın–erkek gözetmeksizin her cilt tipine çok rahat uygulanabilir.
Nasıl uygulanır?
Adından da anlaşıldığı üzere 10 saatlik maske ciltte yaklaşık 10 saat tutulduğu için adını buradan alır. Ancak ciltte kalış süresine, lekelerin yoğunluğuna göre karar verilir.
Aynaya baktığımızda ilk olarak yüzümüz ve cildimiz gözümüze takılır. Bunlar öncelikli bölgelerimizdir. Bize gelen hastalarımız da önce yüz ya da ciltleriyle ilgili memnuniyetsizliklerine dile getirerek çözüm önerileri ister. Biz uzmanlar ise güzellik bir bütün olduğundan dekolte ve boyun bölgelerinin de yüz için yapılacak iyileştirme, gençleştirme uygulamalarına dahil edilmesini öneririz.
DEKOLTE BÖLGESİNDE
EN SIK GÖRÜLEN
SORUNLAR
Yaş almayla birlikte ince çizgiler, doku kaybı; yanlış yatış pozisyonundan kaynaklı oluşan dikey çizgilenmeler, duruş bozuklukları ve tabii güneşlenme ile birlikte görülen lekeler, çiller... Dekolte bölgesinde önce bu sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim.
Sağlık açısından yapılacak operasyonları bir tarafa bırakırsak, daha kalkık, daha küçük ya da daha kısa olması için burun estetiği olmak isteyenlerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de estetik operasyonlar arasında burun ameliyatları birinci sırada yer alıyor. Ancak bugün yazımda burunda minik dokunuşlarla, dolgu ile yapılabilen bir uygulamadan siz değerli okuyucularıma bahsetmek istiyorum.
Yazımın girişinde de bahsettiğim gibi estetik operasyon arasında burna yapılan müdahaleler birinci sırada yer alıyor. Özellikle gençler burun estetiğine ilgi duyuyor. Bu yaşlarda yapılan operasyonlarda da oldukça iyi sonuç alıyoruz diyebilirim.
Sizlerin de bildiği gibi artık mikro cerrahi ile yapılan endoskopik burun ameliyatları, burun estetiği operasyonlarında kesinin küçük olmasının birçok avantajı oluyor. Mikro cerrahi aletleri ile yapılmasından dolayı operasyon sonrasında da kısa sürede iyileşip, sosyal hayata dönmeye olanak sağlıyor. Bugün ise size burun estetiği operasyonuna gerek kalmadan ufak dokunuşlarla gerçekleştirdiğimiz, burnun şeklini değiştirmenin mümkün olduğu burun dolgusu hakkında bilgi vereceğim.
Burun dolgusu; ameliyatsız olarak nitelendirdiğimiz medikal estetik bir uygulama olup, bazı hastalarımızda burun şeklini hyalüronik asit, kristal bazlı dolgular ya da kişinin kendi yağının enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir.
Dolgu ile yapılan ufak dokunuşlar; var olan, hastayı mutsuz eden şekilsel bozuklukları gidermek için yapılır.
Burun dolgusunu kimler yaptırabilir?
Burun dolgusu ile yüz genelini ve görünümü etkileyebilecek sonuçlar elde edebiliyoruz. Dolayısıyla ameliyata gerek olmayan durumlarda her yaş grubunda kadın ve erkek hastaya dolgu ile burun müdahalesi gerçekleştirmek mümkün. Burada belirtmek istediğim en önemli noktalardan biri, görünümde bütünlük sağlamak için burun dolgusu ile birlikte alt yüze yapılacak müdahaleleri de hastalarıma tavsiye ediyorum.
Tabii buna bir hastanın tanısı sırasında karar vererek, hastanın kendi rızası ile müdahale ediyoruz.
Sağlıklı cildin temeli genç yaşlarda atılır
İnsanın yüzündeki ilk ince kırışığı görmeden aklına botoks, cildi kurumadan nemlendirmek için çare düşünmek gelmez. Oysa bazı uygulamaları ve bakımları vakit varken yaptırmak geleceğe yatırım yapmak gibidir. Bugün cilde erken yaşlarda yapılması gerekenleri sizlerle paylaşmak istedim.
Gençlik altın çağımız. Duyguların en deli olduğu, hormonların bizi yönettiği iniş çıkışları, değişimleri ile içinde yaşarken kimi zaman zirvede kimi zaman da diplerde yaşadığımız, geriye bakıp da “Ah keşke şimdiki aklım olsaydı da o günleri öyle yaşasaydım” dediğimiz ömrümüzün ilkbaharı... Fiziksel olarak değiştiğimiz, hormonların çok hızlı çalışmasından dolayı cildimizde, vücudumuzda değişimlerin yaşandığı, bedenimizin şekillendiği yıllar...
Peki ya cildimiz?
Otuzlu yaşların başına kadar cildimiz gençtir, çünkü hâlâ kolajen üretimi devam eder. Kolajen üretiminin durması ve sonraki yıllarda da her yıl yüzde 1 azalması ile cildimiz gençliğindeki dolgunluğunu, canlılığını, parıltısını kaybetmeye başlar. Ancak genç ve sağlıklı cildi sadece kolajen üretimine bağlamak olayı çok basite indirgemek olur. Ergenlik dönemi ile başlayan hormonal değişimler cildin yapısını da belirler.
Kimi cilt ergenlik dönemini daha sakin geçirse de büyük bir çoğunluk akne, sivilce, siyah noktalar ve T bölgesinde yağlanma gibi sorunlarla sıkça karşılaşıyor.
Bakımla kontrol
altına alabilirsiniz
Gençlikte yapılan en büyük hata, “nasıl olsa bu dönem geçer” diyerek cildi kendi haline bırakmak ve bunun yanında akne-sivilceleri sıkmak, cilde yeterince özen göstermemek, derinlemesine bakım yapmamak... Oysa erken dönemde yapılacak medikal ve yeni nesil cilt bakımları ile akne-sivilce oluşumunun önüne geçilebilir, gözeneklerin tıkanması ve siyah nokta oluşumu da engellenebilir.
Yani işin sırrı düzenli yapılan derinlemesine ve cilde uygun bakımda yatıyor. Tabii özellikle akneye, sivilceye meyilli ciltlerin diyetlerine de dikkat etmesinde fayda var. Atıştırmalıklar, çerezler, fazla yağlı gıdalar ve fast food yerine düzenli Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli. Asitli içecekler yerine daha sağlıklı içecekler tüketilmesine de özen gösterilmeli.
En büyük hata akne
ve sivilceleri sıkmak
İleri yaşlarda özellikle uyguladığımız leke tedavilerinin büyük kısmı akne ve sivilce izlerinden
cildi arındırmak için yapılır. Çünkü gençken kurtulmak için sıkılan sivilcelerin yerinde kalan izler yaş ilerledikçe derinleşir, yer eder. O zamanlarda rahatsızlık vermeyen bu izler, yaş ilerledikçe ciltte başlayan sarkmalarla birlikte daha fazla göze batar ve bu izlerden kurtulmak için çareler aramaya başlarız.
Yeni nesil uygulamaları tercih edin
Yeni nesil cilt bakımları, klasik cilt bakımlarının aksine ciltte sıkma işlemi yapmadan derinlemesine temizlediği ve nemlendirdiği için erken yaş gruplarında rahatça uygulanabiliyor. Sıkça yazılarımda bahsettiğim gibi yeni nesil cilt bakımlarında ilk aşamada cildin pH’ına uygun solüsyonlarla dışarıdan sıvılar püskürtülerek cilt, üzerindeki ölü tabakadan arındırılır.
Ölü hücrelerden arındırılması cilde tekrar nefes aldırır ve bununla birlikte tıkanan gözenekler de temizlenmiş olur.
Bu işlemle cilt, kendini yenilemek için aldığı uyarılarla kan dolaşımını hızlandırır.
Dolaşımın artması ile cildin oksijenlenmesi daha iyi hale gelir ve tazelenme başlar. Sonrasında vakumlama başlığı çalıştırılarak yüz-dekolte ve boyundaki lenfatik akım hızlandırılır.
Vakumla cilt altında biriken toksinler lenfatik dolaşıma atılarak vücuttan uzaklaştırılırken artan lenfatik dolaşımla birlikte, ciltteki asıl problemi gidermek için tedavi başlar.
Cilde daha fazla nem sağlayacak vitamin mineralleri ve aminoasitlerden oluşan solüsyonlar cilt altına taşınır.
Bu solüsyonlar akne ve sivilcelerin kurumasına da etki eder.
Son olarak, cildi dinlendirmek ve nemini içine hapsetmek için özel nem maskeleri, LED terapi ile bakım bitirilir.
Bu bakımlar bir rutin olarak uygulandığında cildi sadece temizlemekle kalmayıp ileri yaşlara hazırlık yapmış oluyoruz. Dolayısı ile genç cilde uygulanan bu bakımlar geleceğe yapılan yatırım olarak kabul edilmeli.