Sağlıklı cildin temeli genç yaşlarda atılır

Mevsimsel olarak estetik müdahaleler için en uygun dönemdeyiz. Ben de her hafta size hatırlatma olabilmesi için bu dönemde hangi müdahalelerin ve operasyonların yapılabileceğini kaleme alıyorum. Bu hafta çoğunlukla kadınlarda, nadiren de erkeklerde görülen ‘selülit’ ve iyileştirme yöntemlerinden bahsetmek isterim.

Vücut şeklinden, kilodan bağımsız olarak birçok farklı faktör nedeniyle oluşan ‘portakal kabuğu’ görünümü, özellikle kadınların ortak derdi. Bölgesel metabolik bozukluk olarak tanımlayabileceğimiz bu bağ doku problemi daha çok karın, kalça ve iç bacaklarda, daha az sıklıkla da iç kol ve sırt bölgesinde oluşur. Beslenme, hareketsiz yaşam biçimi ve ilaç kullanımı selülit oluşumunu doğrudan etkilediği gibi genetik yatkınlık da selülit oluşumunda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir unsurdur.

DOĞRU BESLENME VE SPORLA SELÜLİTLİ GÖRÜNÜM İYİLEŞİR Mİ?

Selülit konusunda en sık karşılaştığım soru bu olabilir. Diyet, sağlıklı beslenme veya egzersiz, ne yazık ki selülit görünümünün iyileştirilmesinde tek başına yeterli olmayabilir.

Portakal kabuğu görünümünün iyileştirilmesinde medikal estetik yöntemler, sağlıklı beslenme ve egzersiz programlarına ilave olarak uygulandığında iyileşme sürecini hızlandırır.

NELER YAPIYORUZ?

Selülitli görünümün iyileştirilmesinde öncelikle selülitin derecesini göz önünde bulundurmalıyız. Kimi zaman sadece cihazlı uygulamaları tercih ediyoruz. Kimi zaman da cihazlı uygulamaları hücresel tedaviler ve mezoterapi ile bir arada gerçekleştirerek, bir taraftan da cildi sıkılaştırarak kişinin durumuna göre kombin protokoller hazırlıyoruz.

Selülitli görünümün iyileştirilmesi bir süreç gerektiriyor.

İlk seansta gözle görülür sonuçlar alınsa da tedavinin zamana yayılarak bir düzen içerisinde yapılması gerekiyor.