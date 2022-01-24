Sabahları aynada gördüğünüz sizden memnun musunuz?

“Tam zamanı” diyebileceğimiz bazı uygulamalar vardır. Cilt yenileme ve gençleştirme uygulamaları için de kış mevsimi doğru bir zaman. Kışın yaptırabileceğiniz uygulamalardan biri de kimyasal peeling. Bugünkü yazımda kimyasal peeling’ler hakkında a’dan z’ye bilinmesi gerekenleri kaleme aldım.

Kimyasal peeling nedir?” sorusuna en yalın haliyle cevap vermek gerekirse; içeriğinde kimyasal soyucu elementler bulunan solüsyonlar ile cilt yüzeyine yapılan medikal estetik müdahaledir. Kimyasal peeling uygulamasının muhakkak uzman bir doktor tarafından yapılması gerekir.

Bu uygulamada içerik ve protokol, cildin durumuna göre belirlenir. Kimyasal peeling genellikle kırışıklıkların iyileştirilmesi, cilt tonunun homojen hale getirilmesi ve akne-yara izlerinin silinmesinde tercih edilir. Sonuçlarıyla memnuniyet yaratan bir uygulamadır.

Kimyasal peeling’de kullanılacak formül ve asit çeşidi, ciltte alınmak istenen sonuca göre değişir. Bu doğrultuda hafif, orta ve daha alt katmanlara etki edecek formüller tercih edilir.

AMELİYATSIZ CİLT GENÇLEŞTİRME UYGULAMASI

Kimyasal peeling’lerin kullanım alanlarını; yüz genelinde özellikle ağız ve göz çevresinde oluşan ince kırışıklıklar, yaş alma ile birlikte oluşan lekeler, çiller, güneşlenmeden kaynaklanan cilt deformasyonları ve lekelenmeleri, akne, yara izleri; yaş alma, ilaç kullanımı ile ciltte oluşan renk düzensizlikleri olarak ele alabiliriz.

Yine özellikle yaş alma ile birlikte 28 günlük döngüde kendini yenileyen cildin parlaklığı azalır ve cilt yüzeyinde ölü hücreler birikmeye başlar.

Kimyasal peeling, ölü hücrelerin birikmesi sonucu ortaya çıkan mat, donuk görünümün ortadan kaldırılmasında etkin sonuç aldığımız bir ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamasıdır.

UYGULANAN BAŞLICA ASİT ÇEŞİTLERİ