Ramazanda kilo dengesi nasıl sağlanır?

Covid-19’la mücadele ettiğimiz bugünlerde ramazan ayını doya doya yaşamak bedenin ve ruhumuzun güçlenmesini sağlayacaktır.
Covid-19 hepimize çok şey öğretti ya da unutmak üzere olduğumuz birçok şeyi tekrar hatırlamamızı sağladı.
Daha sakin yaşamak gerektiğini, daha çok şey için şükredip teşekkür etmeyi bir kez daha hatırladık.
Bu ramazan hepimiz için biraz buruk geçiyor. Büyük sofralar kuramasak da aile büyüklerimiz ve küçüklerimizle, dostlarımızla bir arada olamasak da buradaki sadeliğin de güzelliğini yaşamalıyız.
Özellikle bu yıl ramazan sofralarımız mümkün olduğu kadar sade olmalı.
Bu sadelik, yemek israfı yapmamayı, yemek sıkıntısı yaşayan insanları anlamamızı hatırlatması adına çok kıymetli.
Nasıl beslenmeliyiz?
Pandemi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde vücut savunmasını azaltacak ya da vücut dengesini bozacak her şey büyük tehlike oluşturur. Oruç tutmadan önce genel sağlık problemi olan herkesin öncelikle kontrollerinin düzenli yapılmış olması gerekir.
Diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişilerin ilaçlarının, mutlaka hekimleri tarafından ramazana özel düzenlemeli.
Oruç; ruhun da bedenin de arınmasını sağlar. Hoşgörü duygusunu, insan, hayvan ve doğa sevgisini hatırlatır. Bu olumlu ruh hali, hastalıklara karşı vücut direncinin artmasına da olumlu etki sağlar.
İftar ve sahurda dengeli ve düzenli beslenerek sağlığımızı koruyabiliriz. Özellikle pandemi günlerinde immun sistemimizi korumak, vücut direncini düşürmemek için bol su içmek, protein ve yeşil sebzelerden zengin gıdaları tüketmek çok önemli.
Ramazan ayında kilo almamak ve sağlıklı kalmak için mutlaka 2 öğün yemek gerekir. Oruç, oda sıcaklığında bir bardak su ve iki hurma ile açıldıktan sonra bir kase çorba içmek iyi olacaktır. En önemli nokta da burada gizli. Oruç açıldıktan sonra hurma yenilip biraz çorba içtikten sonra yemeğe 15-20 dakika ara vermek gerekir. Eğer bu ara verilmezse, beyne tokluk hissi ulaşmadığı için kontrolsüz yeme devam eder.
İftar sofrasına 15-20 dakika ara verildiğinde kan şekeri yükselir ve beyin tokluk hissini algılamaya başlar. Bu arada kalkıp birkaç adım atmak önemlidir. Bu kısa aranın ardından yemeğe salata ile başlamalı. İçinde bir yemek kaşığı zeytinyağı bulunan salata, çok önemlidir. Zeytinyağı, kabızlığın önlenmesine neden olur. Salatanın ardından bir tabak etli sebze yemeği, balık, hindi veya tavuk eti ya da mercimek, fasulye gibi güçlü protein kaynağı da olan baklagiller ana yemek olarak yenmelidir.
Yemek sonrasında tatlı yenilecekse, biraz ara verilmelidir.
Tatlı ihtiyacını karşılamanın en sağlıklı yolu, meyve yemektir. Tatlı ihtiyacını karşılamada meyve kompostoları da iyi bir alternatiftir.
Su tüketimi çok önemli
Sahur ve iftar arasında yaklaşık 2.5-3 litre su içilmesi çok önemli. Ramazan ayında gazlı içeceklerden uzak durulmalı.
Sahurda proteinden zengin beslenmek, oruç süresince acıkmayı azaltır. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt yemek ayran ya da kefir içmek hem sağlıklı beslenmenizi sağlar hem de kan şekerini dengeler.
İftara yakın hafif tempolu yürüyüşler yapmak ve sabahları esneme hareketleri uygulamak bedenin postürünü düzeltmek için önerilir.
Ramazanda uyku düzeninde de değişmeler olacaktır. Ancak pandemi ile mücadelede vücudun savunma mekanizmasını destekleyen en önemli şeylerden birinin uyku olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden uyku saatlerinin 8 saatin altında olmaması gerekir.
Ramazanda kilo dengesi nasıl sağlanır?
Covid-19’la mücadele ettiğimiz bugünlerde ramazan ayını doya doya yaşamak bedenin ve ruhumuzun güçlenmesini sağlayacaktır.
Covid-19 hepimize çok şey öğretti ya da unutmak üzere olduğumuz birçok şeyi tekrar hatırlamamızı sağladı.
Daha sakin yaşamak gerektiğini, daha çok şey için şükredip teşekkür etmeyi bir kez daha hatırladık.
Bu ramazan hepimiz için biraz buruk geçiyor. Büyük sofralar kuramasak da aile büyüklerimiz ve küçüklerimizle, dostlarımızla bir arada olamasak da buradaki sadeliğin de güzelliğini yaşamalıyız.
Özellikle bu yıl ramazan sofralarımız mümkün olduğu kadar sade olmalı.
Bu sadelik, yemek israfı yapmamayı, yemek sıkıntısı yaşayan insanları anlamamızı hatırlatması adına çok kıymetli.
Nasıl beslenmeliyiz?
Pandemi ile mücadele ettiğimiz bugünlerde vücut savunmasını azaltacak ya da vücut dengesini bozacak her şey büyük tehlike oluşturur. Oruç tutmadan önce genel sağlık problemi olan herkesin öncelikle kontrollerinin düzenli yapılmış olması gerekir.
Diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişilerin ilaçlarının, mutlaka hekimleri tarafından ramazana özel düzenlemeli.
Oruç; ruhun da bedenin de arınmasını sağlar. Hoşgörü duygusunu, insan, hayvan ve doğa sevgisini hatırlatır. Bu olumlu ruh hali, hastalıklara karşı vücut direncinin artmasına da olumlu etki sağlar.
İftar ve sahurda dengeli ve düzenli beslenerek sağlığımızı koruyabiliriz. Özellikle pandemi günlerinde immun sistemimizi korumak, vücut direncini düşürmemek için bol su içmek, protein ve yeşil sebzelerden zengin gıdaları tüketmek çok önemli.
Ramazan ayında kilo almamak ve sağlıklı kalmak için mutlaka 2 öğün yemek gerekir. Oruç, oda sıcaklığında bir bardak su ve iki hurma ile açıldıktan sonra bir kase çorba içmek iyi olacaktır. En önemli nokta da burada gizli. Oruç açıldıktan sonra hurma yenilip biraz çorba içtikten sonra yemeğe 15-20 dakika ara vermek gerekir. Eğer bu ara verilmezse, beyne tokluk hissi ulaşmadığı için kontrolsüz yeme devam eder.
İftar sofrasına 15-20 dakika ara verildiğinde kan şekeri yükselir ve beyin tokluk hissini algılamaya başlar. Bu arada kalkıp birkaç adım atmak önemlidir. Bu kısa aranın ardından yemeğe salata ile başlamalı. İçinde bir yemek kaşığı zeytinyağı bulunan salata, çok önemlidir. Zeytinyağı, kabızlığın önlenmesine neden olur. Salatanın ardından bir tabak etli sebze yemeği, balık, hindi veya tavuk eti ya da mercimek, fasulye gibi güçlü protein kaynağı da olan baklagiller ana yemek olarak yenmelidir.
Yemek sonrasında tatlı yenilecekse, biraz ara verilmelidir.
Tatlı ihtiyacını karşılamanın en sağlıklı yolu, meyve yemektir. Tatlı ihtiyacını karşılamada meyve kompostoları da iyi bir alternatiftir.
Su tüketimi çok önemli
Sahur ve iftar arasında yaklaşık 2.5-3 litre su içilmesi çok önemli. Ramazan ayında gazlı içeceklerden uzak durulmalı.
Sahurda proteinden zengin beslenmek, oruç süresince acıkmayı azaltır. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt yemek ayran ya da kefir içmek hem sağlıklı beslenmenizi sağlar hem de kan şekerini dengeler.
İftara yakın hafif tempolu yürüyüşler yapmak ve sabahları esneme hareketleri uygulamak bedenin postürünü düzeltmek için önerilir.
Ramazanda uyku düzeninde de değişmeler olacaktır. Ancak pandemi ile mücadelede vücudun savunma mekanizmasını destekleyen en önemli şeylerden birinin uyku olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden uyku saatlerinin 8 saatin altında olmaması gerekir.