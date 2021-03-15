Pandemi sürecinde sağlık çalışanı olmak

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bana her zaman ilham veren üç dostumu sizinle tanıştırmak istedim. Yetiştirdiği binlerce öğrenciyle ekonomiye yön veren Prof. Dr. Aslı Ekmekçi, aileden aldığı sanayi şirketini Japonlarla birleştirip dünya lideri haline getiren iş insanı Özlem Öztiryaki Yılmaz ve büyük davalarda hemcinslerinin kurtarıcısı avukat Sibel Engin...

Prof. Dr. Aslı Ekmekçi (Marmara İşletme Fakültesi Profesörü)

En büyük arzum gençlerin meslek sahibi olması

◊ Mesleğinizin en iyilerindensiniz bunun için ne yaptınız?

- Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra hocalarımın önerisiyle üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladım. Bugün mesleğimin 30’uncu senesi içindeyim. Ne mutlu bana ki her gün aynı heyecan ve mutlulukla derslerime başlıyorum. Ve şunu da biliyorum ki son nefesime kadar öğrenmeye ve öğretmeye de devam edeceğim.

◊ Dünyada ve ülkemizde kadını kendi meslek grubunda nerede görüyorsunuz?

- Konu ne olursa olsun bir insanın hayatına dokunabilmek çok önemli. Bir gün annem dedi ki; “Bu aralar hep online olduğu için tabii daha çok görüşebiliyoruz. Kızım sen bu jürilerden hiç bıkmaz mısın?” Bu kadar öğrencinin hayatına bir katkım olmayacaksa ben niye bu kadar çalıştım ki...

Bu arada benim bu mesleği yapmam için yüreklendiren ve hep destekleyen babama çok minnettar olduğumu söylemeliyim. Çağımız bilgi çağı artık ve bilgiye ulaşmak çok kolay. Asıl olan rahatlıkla erişebildiğimiz bilgileri doğru özümseyerek yeni bir perspektif kazanabilmek ve kazandırabilmek.