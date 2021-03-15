Pandemi sürecinde sağlık çalışanı olmak

Prof. Dr. Aslı Ekmekçi (Marmara İşletme Fakültesi Profesörü)
En büyük arzum gençlerin meslek sahibi olması
◊ Mesleğinizin en iyilerindensiniz bunun için ne yaptınız?
- Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra hocalarımın önerisiyle üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladım. Bugün mesleğimin 30’uncu senesi içindeyim. Ne mutlu bana ki her gün aynı heyecan ve mutlulukla derslerime başlıyorum. Ve şunu da biliyorum ki son nefesime kadar öğrenmeye ve öğretmeye de devam edeceğim.
◊ Dünyada ve ülkemizde kadını kendi meslek grubunda nerede görüyorsunuz?
- Konu ne olursa olsun bir insanın hayatına dokunabilmek çok önemli. Bir gün annem dedi ki; “Bu aralar hep online olduğu için tabii daha çok görüşebiliyoruz. Kızım sen bu jürilerden hiç bıkmaz mısın?” Bu kadar öğrencinin hayatına bir katkım olmayacaksa ben niye bu kadar çalıştım ki...
Bu arada benim bu mesleği yapmam için yüreklendiren ve hep destekleyen babama çok minnettar olduğumu söylemeliyim. Çağımız bilgi çağı artık ve bilgiye ulaşmak çok kolay. Asıl olan rahatlıkla erişebildiğimiz bilgileri doğru özümseyerek yeni bir perspektif kazanabilmek ve kazandırabilmek.
◊ Liposuction kadınlara mı, yoksa erkeklere mi uygulanmalı?
- Liposuction uygulamaları çok uzun zamandır kadınların tercih ettiği estetik operasyonlarda ilk sıralarda yer alsa da son zamanlarda erkekler arasında da oldukça revaçta. Özellikle bir an önce vücut konturlarını düzeltmek isteyen kişiler için liposuction ideal bir işlem olarak görülebilir. Kadın vücudundaki östrojen hormonunun yağların bölgesel dağılımında etkin bir yapısı bulunur.
Kadınlarda yağlanma elma ya da armut vücut tipi şeklinde gerçekleşir. Elma tipinde; yağlanma öncelikle karın bölgesi, kol ve bacaklarda meydana gelir. Armut tipi yağlanmada ise basenler geniş, bel ve karın bölgesi ince olur. Yağlar kadınlarda yüz bölgesinde, özellikle gıdıda toplanır. Liposuction hem östrojen hormonu hem de kadınların yapısal özellikleri nedeniyle daha yağlı yapıları olduğu için büyük fayda sağlar.
Erkeklerde ise yağ salınımı daha düzenli olduğundan yağlar neredeyse her bölgede eşit denecek kadar düzenli yayılır. Aynı zamanda cilt altı dokusu ve yağları sert olduğu için liposuction daha zor yapılır ve daha az fayda sağlar.
Kadınlarda, yağlanan bölgelerde östrojenin yan etkisi olarak portakal kabuğu görünümü dediğimiz selülit yapılar görebiliriz. Selülit, cilt altındaki bağ dokusunun iltihabı olarak tanımlanır. En önemli etkeni östrojen hormonu olan selülit, kadınlara ait bir problemken erkeklerde görülmez. Erkeklerde görülmediği için de liposuction tedavilerinde selülite özel bir uygulama yer almaz. Selülit tedavisinde yağlı bölgelerdeki yağın alınması ve o bölgede cildi çeken bağların kırılması çok iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur.
◊ Liposuction hangi bölgelere yapılır?
Depresyona dayalı kişilik yapıları incelendiğinde mutlaka altta genetik bir yatkınlık ortaya çıkar. Özellikle çocukluk travmaları olup onları üzerinden atamayan ve genetik olarak psikolojisi rahat olmayan kişilerde sürekli bir endişe ve mutlu olamama hali gelişir. Tüm vücutları gergin, yüzler asık ve bakışlar mat görünür.
Oysaki hayata daha yumuşak tutunan, fiziki ve ruhsal sağlığı iyi olan anne babaların çocukları tüm yaşantıları boyunca hem daha sağlıklı hem de daha mutlu yaşadıkları bilinir.
Estetik dediğimiz dış görünüm ise tüm vücudumuzun bedensel ve psikolojik olarak dışa yansıması olur. Ruhsal olarak rahat olan bir insanın altta başka bir sebep yoksa kan basıncı kolay kolay yükselmez. Gece rahat uyur, yeme bozuklukları görülmez, vücut dengesi yerinde ve hormonal yapısı da düzenlidir.
“Cilt yapım anneme hatta anneanneme benziyor” gibi söylemleri yakın çevremizdeki kişilerden de duyarız. Zaman içinde ve yaşanılan dönemlere bağlı olarak güzellik algısı da değişir. Bundan 40-50 yıl önce 35-40 yaşındaki insanlara yaşlı denilirken; 25-30 yıl önce bu yaş grubuna orta yaşlı denmeye başlandı.
Günümüzde ise orta yaş 65’li yaşlarda başlıyor. Kişiler kendilerine dikkat etmeye başlamalarıyla düşünce yapıları, yeme alışkanlıkları yanı sıra fiziki aktiviteleri de değişti ve daha sağlıklı yaş alınmaya başlandı. Bununla birlikte, güzellik algısı da değişti. Bir kişiye güzel demek için önce ondaki ruh ışığını sonra gözlerdeki parlaklığı ve ciltteki kaliteyi arar olduk. Tüm bunları bütün olarak gördüğümüzde de güzellik tanımı doğru ifade edilmiş oluruz.
Genetik miras yaş almayı etkilediği gibi yaş alma sırasında ortaya çıkan deformasyonların da belirleyicisi olabilir. Örneğin, annenizin cildi çok incedir ve sigara kullanmadığı halde üst dudak çizgileri çok belirgindir. Sizin de böyle bir sıkıntınız olacağını erken yaşta fark ederseniz.
Genetik mirasın değiştirilmesi mümkün değilse de bazı durumlarda yönlendirilmesi mümkündür. Genetik mirasla birlikte beslenme şekli, hayat görüşleri, yaşanan bölge, yapılan meslek, yaşadığımız sosyal çevre de yaş almada etkili birer faktör diyebiliriz.
“Gözlerinin feri gitmiş” sözünü çok duyarız. Yoğun çalışmalar, uykusuz geceler, kilo kaybı ve doğal olarak yaşın ilerlemesiyle birlikte göz çevresinin yorulduğunu ve yıprandığını hem etrafımızdaki kişilerde hem de kendimizde görebiliriz.
Kişinin anne ya da babasından kaş düşüklüğü, üst göz kapaklarında fazlalık ya da alt göz kapaklarında torbalanma mirası varsa, çok erken yaşlarda dahi göz çevresi problemleri yaşayabilir.
Kuru cilt yapısına sahip kişilerde göz etrafında ince kırışıklıklar olabilir.
Bu kırışıklıklar gözleri uzağı görmekte zorlanan miyoplarda, sarışınlarda ve güneş gözlüğü kullanmadan açık havada çok fazla kalan kişilerde sıklıkla gözlemlenir.
Göz çevresinin yaşlanmasını engellemek için en etkili yöntem, göz çevresini çok iyi nemlendirmektir.
Tabii ki sağlıklı beslenmek, bol su içmek, sık sık kilo alıp vermemek ve vücutta su tutan gıdaları fazla tüketmemek de önemlidir.
Sevgililer Günü öncesi kadınlar estetik operasyon yaptırmayı tercih edebilir. İşte bu dönem en fazla yaptırılan 5 işlem:
1- Meme estetiği
2- Dudak dolgusu
3- Cilt bakimi
4- Lazer epilasyon
5- Şok diyetler
Meme estetiği
Genç kadınlarda meme küçüklüğü zaman zaman sıkıntıya neden olabilir. Aslında meme küçüklüğü işlevsel olarak hiçbir sıkıntıya neden olmaz. Sadece estetik olarak vücut konturunu tamamlamak için meme büyütmek istenebilir. Özellikle göğüs dekoltesini tamamlamak için hafif dolgun meme dokusu tercih edilebilir. Günümüzdeki trend, doğal ancak dekoltesi dolgun duran Fransız tipi meme...
Yani hareketsiz yaşam ve fazla karbonhidratla beslenme, kilo artışlarına sebep oldu. Bu nedenle karın germe ameliyatları için doğru zaman diyebiliriz. Çünkü vücut şekillendirmenin temelinde karın germe operasyonları yer alır.
Ayrıca hamilelik ve hızlı kilo alıp verme gibi durumlarda sıklıkla karşılaşılan sarkmalar çoğu kadın için büyük bir sorundur. Bu gibi durumlarda vücuda en çok şekil veren ve metabolizma hızını artıran ameliyatlardan biri olarak yine karın germe ameliyatı yapılabilir.
Anti-aging uygulamalarda vücut sağlığını koruma ve vücut şekillendirmede de ayrıca etkilidir. Özellikle doğum sonrası ve fazla kiloların verilmesinden sonra karın bölgesinde olan yağlanma ve deformitelerin giderilmesinde yapılan işlemlerin başında gelir.
◊ Karın germe ameliyatı hangi durumlarda tercih edilebilir?
- Karın germe ameliyatı, karın bölgesinde yağlanma ve sarkma olan kişilerde tercih edilen cerrahi işlemdir. Karın germede amaç, karın kaslarını onarmak ve karın bölgesindeki fazla yağı ve sarkan cildi dışarıya almaktır. Özellikle sezaryen doğumlar, ikiz hamilelikler, fazla kilo alıp vermelere bağlı olarak karın bölgesinde yağlanma ve sarkma oluşur.
Genetik olarak da bazı kişilerin karın bölgesinde yağlanma ve gevşeklik görülebiliyor. Hayatında spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları olmasına rağmen kişinin karın bölgesindeki deformitenin düzelmediği ya da istenildiği kadar sonuç alınamadığı durumlarda karın bölgesindeki kasların onarılıp ciltteki fazlalığın dışarıya alınması gerekir.
Karın germe ameliyatına karar veren kişilerin ameliyat öncesinde kendilerini ameliyat ve sonrasındaki sürece hazırlamaları çok önemlidir.
Gençler için cildin kalitesini korumak çok önemli. Dengeli ve sağlıklı beslendikleri takdirde ciltlerinde de vücutlarında da bir deforme olmayacaktır. Gençlerin sağlıklı beslenmeleri gelecek hayatlarını da çok etkileyecektir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, psikolojik ve fizyolojik olarak güçlü yapılar kazanmalarını sağlar. Okul stresi, pandemide yaşanan kaygılar ve değişen hormonal yapı nedeniyle ciltlerinde döküntü ve sivilce problemi bu dönem çok yaşayabilir.
Tatil dönemini verimli geçirmek için öneriler
İşte tatilin başladığı bu hafta güzel bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Medikal bir bakım için klinik ortamına şu dönemde gidemeyen gençler evde de sağlıklı bir bakım yapabilirler.
Gençler için evde yapılacak cilt bakımı; öncelikle cildinizi ılık su ile yıkayıp yumuşak kullanılmamış bir diş fırçasını batikona batırdıktan sonra cildinize hafif masaj yaparak yedirin. Ancak alerji ve tiroid hastalığı olanların batikon kullanmasını önermiyoruz. Birkaç dakika sonra ılık su ile cildinizi yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın.
Kurulama sonrası su bazlı bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirin. Gün içinde ise yüzünüze mümkün olduğu kadar dokunmayın ve saçlarınızı toplayın ki yüzünüze gelmesin. Özellikle maske kullanımına bağlı çene bölgesinde oluşan sivilceler de bu sayede hafifleyecektir. Evde kaldığınız süre içinde ciltten kimyasalları uzaklaştırmak, makyaj yapmamak ve kozmetiklere ara vermekte cildin rahatlamasını sağlar.
Lazer epilasyon; bu dönem yazdan kalan bronzluğun geçmesi ve güneşin olmaması lazer epilasyon için uygun bir zamandır. Tüm vücut için rahatlıkla epilasyona girilebilir. Sömestir tatilinde özellikle seans aralığında bir buçuk, iki ay gibi bir süre olduğu için lazer epilasyon işlemi planlanabilir.
Fazla kilolardan kurtulmak için diyet ve spor ile medikal destek alınabilir; vücut şekillendirme medikal uygulamalarından legacy ultrasonik ses dalgaları, yağların parçalanmasını ve sıkılaşmasını sağlar. İşte bu dönemde sağlıklı yemek, erken akşam yemekleri ve planlanmış egzersizle birlikte beş günde bir legacy gibi medikal şekillendirici aletlerden de yardım alınabilir.
Tatilde yapılan minik bakımlar, biraz daha iyi hissetmeyi ve motive olmayı sağlarken bazı cerrahi işlemler de planlanabilir. Özellikle cerrahi işlemlerin tatilin ikinci haftasına kadar yapılıp bitirilmesi, iyileşmeye yeterli zamanın bırakılması için önemlidir.
Hepimiz daha güzel yaşamak için bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Güzelliğin saçta, yüzde, vücutta saklı olduğunu zannediyoruz. Bir de bakıyoruz ki hayat her an değişen sürprizlerle dolu. Zaman zaman bizi güldürüyor, bazen de ağlatabiliyor. Hepimiz daha güzel yaşamak için bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Güzelliğin saçta, yüzde, vücutta saklı olduğunu zannediyoruz. Bir de bakıyoruz ki hayat her an değişen sürprizlerle dolu. Zaman zaman bizi güldürüyor, bazen de ağlatabiliyor. Her zaman “Yüzümde bir yaşlanma, bir sarkma var” diyen hastalarıma “Önce aynaya bakın” derim. Eğer keyfiniz iyi, enerjiniz yüksek bir anda aynaya bakarsanız, kendinizi dünyanın en güzeli hissedersiniz. Oysa ki mutsuz bir anda aynaya baktığınızda yorgun ve her şeyden vazgeçmiş bir yüz size merhaba diyebilir. Mutlu insanların gözleri parlar, yüzleri güler ve kıpır kıpır olurlar. İşte böyle bir genç kadının; Gamze Keçeli’nin hayata ve güzelliğe bakışını sizin için sorguladım.
◊ Kısaca geçmişinden bahseder misin?
- Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Uzun yıllar hentbol oynadım. Daha sonra güzellik yarışmasına katıldım. Ardından okulumu bitirdim ve Ayla Algan hocamdan oyunculuk dersleri almaya başladım. Sonrası diziler, televizyon programları...
◊ Üniversite ve gençlik yıllarında güzellik takıntıların var mıydı?
- Ben güzel olan her şeye oldum olası bayılırım, bu güzellik takıntısı ise cevabım evet. Sadece kadın-erkek olarak değil. Güzel döşenmiş bir ev, doğa ananın güzelliği, güzel bir manzara beni kendine hayran bırakabilir.
◊ Peki güne kendin için nasıl başlarsın?
- Kocaman bir bardak su içerek güne başlarım.
Estetik, öncelikle iyi bir yaşam şekline sahip olabilmektir. Dengeli beslenmek, günlük aktivitelerin yanında düzenli spor yapabilmek, hayatta beklentilerinizin olması ve sevdiğiniz işi yapabilmek güzel bir yaşam şeklidir.
Tüm bu güzelliklerin bir takım estetik işlemlerle renklendirilmesi de kişinin hayatına renk katar. Ancak hiçbir zaman bedeniniz sizin üzerinde yap-boz yapabileceğiniz bir yağlı boya tuvali değildir.
Fiziki olarak estetik işlemler adına yapılan herhangi bir hatalı uygulama sizi ruhsal ve fiziki olarak keyifsiz hale getirebilir. O yüzden de yapılacak her uygulamanın artı ve eksi yönlerini iyi değerlendirmek gerekir.
Örneğin; vücudunuza yaptırdığınız basit bir dövmeyi daha sonra istemediğinizde onu sildirmeniz hem çok meşakkatlidir hem de istenen sonuca ulaşabilmek ne yazık ki her zaman mümkün değildir.
Bazen de düşünmeden sırf arkadaşınızda görüp beğendiğiniz dudak dolgusunu kendinize yaptırdığınızda beğenmeyebilirsiniz. Özellikle botoksun geçici etkisi olarak alnı oynatamamak ya da gülerken ve konuşurken yaşanan ifade kaybı sizi çok rahatsız edebilir.
En azından bu tür medikal işlemlerle şunu biliriz ki; tüm bu etkiler geçicidir ve tekrarlanmadığı zamanlarda kişi eski haline geri döner.
Cilt bakımları, geçici dolgu, botoks uygulamaları tekrar edilmediği sürece ortalama 6-12 ay içinde eski haline geri döneceğini biliriz.
Bu işlemleri yaparken veya yaptırırken de daha rahat oluruz. Ancak bu işlemleri dahi yaptırırken ki ruh halimiz çok önemlidir.
Bu yıl ilk mottomuz; kendimizi sevmek olsun. Kendini seven kişi olmak aslında her şeyi sevip, her güzel şeyden mutlu olmaktır. Güzellikleri görebiliyor ve gördüğümüz güzelliklerle mutlu olabiliyorsak, sağlıklı bir ruha sahibiz demektir.
MUTLU İNSAN SAĞLIKLI OLUR
Günümüzdeki en önemli sıkıntı ve hepimizin gizli anksiyetesinin gerçek sebebi, zamansızlıktan kaynaklanmaktadır. Zaman su gibi geçerken izlediğimiz bir gösterinin videosunu çekmeye takılıp o anı yakalayamazsak, sonradan geriye dönüp baktığımızda o tadı da yakalayamayız.
İşte tüm bunları unutmadan daha basit ama daha samimi yaşarsak hem çok yıpranmaz hem de mutlu oluruz.
Mutluluk her şeyin kapısını açar. Mutlu insan her zaman daha sağlıklı olur ve kendinde sorun yaratacak bir problemle karşılaştığında problemi çözmenin yollarını arar.
Bu yılki inovasyon haftasının konusu yaşadığımız pandemiden dolayı da “sağlıkta inovasyon” oldu.
Sağlıkta inovasyon panelinde, hastane yöneticileri, sağlık teknolojisi üreten uluslararası başarılar yakalamış ve ülkemiz adına güzel işler başarmış hekimlerle bilim insanları yer aldı.
Etkinlikte, “Estetikte İnovasyon” adlı panelde Opr. Dr. Yakup Avşar ile birlikte estetik cerrahide bizi nelerin beklediğini anlattık.
İnovasyon Haftası, sağlıkta Türkiye olarak iyi bir konumda olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi.
Pandemi sürecinde güçlükleri nasıl aştığımız, insanlara nasıl ulaştığımız, hastane hizmetlerimiz ve kullandığımız teknolojilerin yanı sıra 21’inci yüzyılda nasıl olacağımız tartışılan konular oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve
güçlü ekibinin gerçekleştirdiği bu organizasyonda, sağlığın büyüyen dalı estetik cerrahideki son yenilikler de ele alındı. Estetikte inovasyonun hedeflerinden birinin anti-aging olduğunu gördük.
Yani yaş alırken nasıl genç kalındığını konuştuk.
Jülide Ateş, 90’lı yıllarda gençlerin gözdesiydi. Modern Türk kadını olarak birçok gence de eminim bir örnek teşkil etti. Eskiden hep bir algı vardı. “Güzel kadının kafası çok çalışmaz” ya da “güzel kadın çıtkırıldım olur” diye. Türkiye güzeli olarak taç taktı ve ciddi bir üniversite eğitiminin yanı sıra ana haber bülteni sundu.
O genç kız şimdilerde yine aynı iş temposu, güzellik ve zarafetiyle bizi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Güzelliğin üç halini kendisinde görüyorum. Kalpten gelen güzel bir yürek, onda genetik miras gibi... İyi düşünmek, aldığı eğitimin sonucu gibi... Zarafet ise güzellikle birleşince muhteşem bir sonuç sağlıyor. İşte güzelliğin üç hali dediğimiz; kalpten, düşünceden ve fizikten gelen güzelliğin birleştiği bu genç kadının bize önerilerini okuyalım.
◊ Yoğun çalışma temposuna rağmen cildini nasıl korudun?
- Bugün burada güzellik üzerine sohbet edeceğiz ama öncelikle güzelliğin bendeki tezahürüyle başlamak isterim. Üreten, çabalayan, emek veren, iyi niyet besleyen, ilham veren insanlar... Özgün, sade ve ahengi, denge ve uyumu olan kavramlar benim için güzeldir. Hatta bu tanımlara sığmayan hayatın bizlere bahşettiği daha nice güzellikler var. En güzeli de güzelliği zihinde tanımlayıp algılayacak bir farkındalık seviyesidir. Ruh ve düşünce güzelliğiyle bütünleşmiş, zarafetle, derinlikle harmanlanmış bir fizik, ölçüsü ve şekli ne olursa olsun güzeldir.
Aslında benim cildim sade bir insanınkine göre çok daha fazla makyaja ve kamera ışığına maruz kaldı. 20 yaşından beri ekrandayım.
Her gün canlı yayın ve ağır TV makyajı... Gençken bu kadar bilinçli de değildim. Dolayısıyla bugünkü özeni gösteremiyordum. Özellikle sabah programından sonra hemen okula yetişmem gerekiyordu. Makyajımı okulun tuvaletinde temizlediğim anlarım var ama yıllar içinde daha bilinçlendim.
Tüm dünyanın üzerinde belki de en çok çalıştığı konulardan biri, güzel yaş almanın sırları. Tabii ki pandemi günleri bitecek ve normal yaşantımıza geri döneceğiz. Ancak pandeminin bize öğrettiği bir konu da ne olursa olsun hayat devam ediyor. Kendimizi her koşulda iyi görmek istiyoruz.
İyi görünme hali kişinin sadece şimdiki zamanda aynada gördüğü kendisi değil, yaşıtlarıyla ve geçmiş yıllarıyla da kıyaslamasında elde ettiği sonuçtur da... Mesela eski yıllarda kilolu olup zaman içinde kilo verdikçe kazanılan özgüvene bağlı olarak duyulan mutluluk...
Sağlıklı yaşamanın şartlarından olan sağlıklı beslenmeyi ve spor aktiviteleri de yaşlanmayı yavaşlatır.
Kilo vermek, spor yapmak, postürünü düzeltmek, hayata pozitif bakacak düşünce yapısı kazanmak, özellikle de şükretmek birçok kişi için adeta yılları durdurucu etkiye sahip bir iksir haline gelir.
İyi yaş almanın sırları
Evde yaşamaya alıştık. Eşofman ve spor ayakkabı rahatlığıyla iş toplantıları yaparken, Zoom gibi dijital ortamlar hepimizin yeni plazaları oldu. Sağlıklı olduğumuz her zaman daha iyi gözükmenin yollarını aramaktan kendimizi alıkoyamadığımızı da bu süreçte gördük.
Peki bu durum ne kadar sağlıklı?
Biz doktorlar, sağlığı “ruhsal ve fiziksel açıdan iyi olma hali” diye tanımlarız. Konu estetik olduğunda da tanım aynıdır. Estetik, kişiye zarar vermeden iyi olma halinin korunmasıdır. Peki neden iyi gözükmek isteriz? Kendimiz için mi, yoksa yaşadığımız çevreye iyi gözükmek için mi?
Tabii ki hem kendimiz hem de yaşadığımız çevre için iyi gözükmek isteriz. Öncelikle kendimizi iyi hissederek dış dünya ile ilişkilerimizi daha sağlam kurarız. Mutluluğun ilk şartlarından biridir kişinin kendisini sevmesi. Bu nedenle her her şartta hep daha iyi olmak için uğraşırız.
YENİ NORMALDE İLGİ YÜZE KAYDI
Nasıl koruyabiliriz?
Egzama ya da kimyasal veya fiziki etkenlere bağlı olarak eller bu dönemde fazla yıpranmaktadır. Yeni estetik trendlerde ellere yapılan işlemlerle yaşlanmasının da durdurulması planlanmaktadır. İşte bu dönemde el estetiğimizi nasıl koruyalım...
Yazın güneşin etkisiyle ellerde güneş lekeleri meydana gelirken kışında eller suyunu kaybederek ince kırışıklar oluşur. Yaşın ilerlemesi ile de cilt altındaki yağ dokusunu azalırken ellerin genetiğinin etkisiyle yaşlanma başlar. Ellerini çok sık sabunla yıkayan ve özellikle ellerini direkt bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemeleriyle temasta bırakmamızla yaşlanma hızlanır. Elleri deterjanlardan uzak tutmak gerekir. Çıplak elle çamaşır veya bulaşık deterjanın kullanılması yaşlanma ve yıpranmayı artırır.
Yaz ya da kış aylarında dışarıya çıkarken ellerin üzerine yüze uyguladığımız gibi güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Elleri korumak için her yıkama sonrası özellikle yağ bazlı kremlerle ya da losyonlarla eller nemlendirilmelidir. Ellerin nemini iyi tutmak için çok soğuk havalarda dışarıya çıkarken soğuktan koruyucu eldiven takmak çok önemlidir. Geceleri yatarken saf zeytin yağı, vazelin gibi iyi nem sağlayan kremler ele uygulanmalı ve çok yıpranmışsa ellerde gerekirse koruyucu bir eldiven de giyilerek yatılabilir. Elleri çok sıcak ya da çok soğuk su ile yıkamakta yıpranmayı arttırdığından ellerin hijyenini sağlarken ılık su tercih edilmelidir.
Lazer uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir?
Pandemi döneminde ellere Icon gibi uygulamalar yaparken daha dikkatli olmak gerekir. Ellerin kimyasallarla direkt teması lazer tedavisinde olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle el sırtındaki lekeleri hafifletmek ve anti-aging uygulamada Q-Switch lazer işleminin hem daha yumuşak hem de uzun süre de etkili sonuçları ellerde görülecektir.
Yazın güneşin etkisiyle ellerde güneş lekeleri meydana gelirken; kışın da eller suyunu kaybeder ve üzerinde ince kırışıklıklar oluşur. Yaşın ilerlemesiyle de cilt altındaki yağ dokusu azalır ve ellerde yaşlanma başlar.
Çok sık sabunla yıkamak, çamaşır, bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemeleriyle direkt temasta bulunmak da ellerdeki yaşlanmayı hızlandırır. Bu nedenle elleri deterjanlardan uzak tutmak gerekir.
Hem yaz hem de kış aylarında dışarı çıkarken ellerin üzerine güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Eller, her yıkama sonrası özellikle yağ bazlı kremlerle ya da losyonlarla nemlendirilmelidir.
Ellerin nemini kaybetmemesi için çok soğuk havalarda eldiven takmak da çok önemlidir. Geceleri saf zeytinyağı, vazelin gibi iyi nem sağlayan kremler uygulanmalıdır. Çok yıpranmışsa, geceleri koruyucu bir eldiven de giyilebilir.
Ayrıca çok sıcak ya da çok soğuk suyla yıkamak da ellerdeki yıpranmayı artırır, o nedenle hijyen sağlarken ılık su tercih edilmelidir.
Yüzünüzle uyumlu bakışlar
Yeni dönemde en çok istenen estetik uygulamanın gözlerde olduğunu söylersek kimse şaşırmaz. Pandemi dönemi bize daha etkili yani etkisini kısa sürede göreceğimiz ve uzun süre de bitmeyen kalıcı işlemlerin daha çok rağbet gördüğünü gösterdi. Özellikle küçük cerrahi uygulamalarla kalıcı sonuçlara ulaşmanın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladık.
Bununla birlikte hızlı yapılan ve kalıcı sonuçlar alınan cerrahi işlemler birçok kişi için tercih edilmeye başlandı. 30-35 yaş sonrası yavaş yavaş yer çekiminin etkisi hissedilir. Kaşlar düşmeye başlar, göz altlarında boşluklar bazen de torbalanmalar oluşur.
Üst göz kapağındaki ve kaşlardaki düşüklük, şakaklardaki boşalmalar kişiyi mutsuz ya da daha ileri bir yaşta gösterir.
Bazen de genetik nedenlerle daha erken yaşlarda kaşlar düşüktür ve bu durum kişiye mutsuz ifade verir.
Yaşın ilerlemesi, kişinin genetik yapısı, kaşların yanlış alınması ya da fazla yapılan bazı uygulamalar kaşların şeklini bozar.
Kaşlar daha düşük ve gözler yorgun gözükür. Bununla birlikte kişide orta yüz dediğimiz yanaklarda sarkma ve boşalma gözükür.
Ben Balçiçek’te önce güçlü anne imajını, sonra iyi bir haberciyi, sonra da “Bu dünyada ben de varım” diyen bir genç kadını görüyorum.
Hepimiz üniversite yıllarında bir kariyere sahip olup sonra çocuk sahibi olmayı hayal etmişizdir. Ancak kariyer merdivenlerini çıktığımız dönemde çocuk sahibi olduğumuzda, acaba genç bir kadın olduğumuzu unutuyor muyuz? Maalesef öyle. Biraz kendimizi salıyoruz ve önceliklerimiz değişiyor.
Bu sözlerim kesinlikle estetik ameliyatlarla ilgili değil. Sadece kendimize iyi bakmak adına diyetimizi, sporumuzu, hobilerimizi erteliyoruz...
Sizi bilmem ama kendim dahil, etrafımdaki birçok kadında ben bunu gördüm.
Zaman zaman hepimizin hayatında öncelikler değişir. Ancak bu durumlar “zaman zaman” olmalı, kronik hale gelmemelidir.
Sürekli hale geldiğinde kadın ya da erkek için uzun vadede bu yaşam şekli çok yorucu ve yıpratıcı olur.
Genç kalmanın en büyük sırrı, mutlu olmayı bilmektir. Mutluluk kişinin kendisini sevmesiyle başlar. Kendisini seven kişi, beden ve ruh sağlığının bir bütün olduğunu bilmesinin yanı sıra onları korumaya özen gösterir.
Kadınlarda meme dokusu ortalama 15 yaşında olgunlaşır ve o yaştan sonra fazla değişiklik göstermez. Doğumlar, kilo alıp vermeler meme şeklinde tabii ki etkilidir. Ancak meme dokusunun asıl şeklini genetik miras verir. Anneden, büyükanneden ya da babadan gelen genlerin özelliğine göre göğüs şeklide tüm vücut genetiği gibi şekillenir.
Genç kızlık döneminden başlayarak, ergenlik ve sonrasında yetişkin olarak birçok kadın meme şeklinden memnun olsa da meme hacmi bazen değiştirilmek istenebilir. Küçük memeleri büyütmek, büyük memeleri ise küçültmek isteyebilir. Burada en önemli konu meme dokusunun yeterli diklikte olup olmamasıdır. Meme hacmi büyük ya da küçük olabilir. Eğer sarkma yoksa kadın onu bir şekilde idare edebilir. Ancak sarkık meme zamanla yerçekiminin de etkisi ile daha da sarkabilir ve bu kadınlarda birçok probleme neden olabilir.
Meme sarkıklığını kamufle etmek için postur bozulur. Özellikle iri ve sarkık meme, kişinin omuzlarının daha da aşağıya düşmesine neden olur. Bu sorunu sırtta kamburlaşma, omuzlarda düşüklük, boyun ve kol ağrıları sırasıyla takip eder. Özellikle genç kızlarda beden eğitimi derslerinden kaçış, sosyalleşmede sıkıntılar gibi bazı psikolojik sorunlarda görülebilir.
İri meme dokusunu baskılamak için çift katlı sütyenlerin takılması, çok dar iç çamaşırı giyerek göğüslerin kapatılması da diğer çözümler olarak görülebilir. Oysa meme büyüklüğü ve sarkıklığı fizyolojik olarak da istenen bir durum değildir.
Meme küçültme ameliyatlarında kullanılan teknik aynı zaman da göğüslerde dikliğinde de oluşmasını sağlar. Çoğu kez meme toparlama işlemi tek aşama yapılırken, bir miktar meme dokusu çıkarılır.
Ameliyat sonrası yaşam
Meme küçültme ameliyatı sonrası birey günlük hayatına mutlu bir şekilde hem sağlıklı hem de fit görünümle devam eder. Kişi istediği kıyafetleri rahat giyme özgürlüğünün yanında memelerinin omuzlara ve tüm bedene verdiği yükten kurtulmuş olur. Meme küçültme ameliyatları zaman zaman da ileri yaşlarda yapılabiliyor. Özellikle sırt ağrıları, diz ağrıları yaşayan kişilerde kemik dokuya yükünü azaltmak için yapılan bu ameliyatlar sonrası yaşam kalitesi artar. İyileşme süreci de hızlıdır.
Hangi kontroller yapılmalı?
Pandemi sürecinde sağlık çalışanı olmak
Pandemi ile yaşadığımız bir yılı geride bırakırken sağlığımızın kıymetini anladık. Estetiğin önce sağlık olduğunu çok iyi bildiğimiz için de dünyamızı güzelleştiren mesleklerin başında hekimliğin yer aldığını gördük. Hekimliğin bir meslek değil, bir yaşam tarzı olduğunu belki de yaşadığımız bugünler herkese gösterdi. Ben de “14 Mart Tıp Bayramı” adına köşemde farklı branşların süper kahramanı üç yakın arkadaşıma yer verdim.
ANNE VE BABAMI BİR YILDA SADECE BİRKAÇ DAKİKA GÖRDÜM
Uzm. Dr. Mustafa Erdede - Acil hekimi
◊ Bir yılı geride bıraktığınız, çok uğraştığınız ve yorulduğunuz bu dönemde hekim olmak özellikle Nöroloji Hastalıkları Uzmanı olarak hasta bakmak nasıldı?
- Tüm sağlık çalışanları olarak hep beraber inanılmaz zor bir dönem geçirdik. Performansımızı hep zorladık, mesailerimizi hep aştık. Bir taraftan hastaları iyileştirmek, bir taraftan toplumu bilinçlendirmek, bir taraftan ailemize ve sevdiklerimize bu hastalığı bulaştırmamak için günlerce, haftalarca, hatta aylarca ayrı kaldık. Belki inanması güç ama hiç yorulmadık, hiç karamsarlığa düşmedik. Çünkü çok iyi bir eğitim ve görgü ile meslek hayatımıza atılmıştık.
◊ Mesleğinizi yaparken en çok ne sizi yorar ve mutlu eder?
- Yine iddialı cevap vereceğim ama biz acil sağlık çalışanları hiç yorulmayız ve yorulmadık da. Ancak bu zorlu dönemde tedbir kurallarından özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayanları gördükçe karamsarlığa düştüğümüz oldu. “Bana bir şey olmaz, ben bu salgına inanmıyorum” diyenlerin aile üyelerini kaybettiklerine şahit olduk. Evet belki onlar hastalanmadı, belki hiçbir bulgu göstermediler ama en yakınlarına bulaştırarak hastalanmalarına belki de kaybetmelerine neden oldular. Mutlu eden tek şey ise bu dönemde verdiğimiz yoğun emeğin mesleki başarısını görmek oldu.
◊ Dünyayı güzelleştirmek için yaptığınız bunca şeyin yanında kendiniz ve aileniz için neler yapıyorsunuz?
- İnanın tedbir ve mesafe dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Aynı evde farklı odalarda ayrı ayrı yaşıyoruz. Bir yıldır ailemizle dışarıda bir bardak çay içmedik, bir tabak yemek yemedik. Bunları yapmadığımız için hiçbir şey kaybetmedik ama çok şey kazandık; o da başkalarına hastalığı taşımadık ve ailemizi hastalandırmadık. Anne ve babamı bir yıldır sadece birkaç dakikalığına üç kez daire kapısının dışından gördüm.
◊ Dünyadaki en fedakâr meslek grubundan biri olan hekimliği gençlere tavsiye eder misiniz?
- Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle bir acil sağlık çalışanı olarak acil serviste çalışmayı tavsiye ediyorum. Çünkü alınan eğitim, bilgi, beceri ve görgünün karşılığını çok hızlı alıyorsunuz. Düşünsenize, nefes alamayan birine saniyeler içerisinde nefes oluyorsunuz. Acil bir müdahale ile hayatını kurtarıyorsunuz.
DOKTORLUK BENİM YAŞAM TARZIM
Uzm. Dr. Emel Gürcüoğlu - Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
◊ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak pandemi döneminde hasta bakmak nasıldı?
- Tıp tarihi enfeksiyon hastalıkları ile başlar. Tarihin en önemli olayları, pandemiler ve epidemilerle ilişkilendirilerek toplumların konuşlanmasında, sosyal ekonomik yaşamın düzenlenmesinde belirleyici olmuştur.
Bir enfeksiyoncu olarak; hep kitaplardan okuduğumuz büyük bir pandemiye, böylesi acı bir olaya canlı şekilde tanık olmak üzücü olduğu kadar da heyecan vericiydi. Ailem dediğim herkes pandemiden etkilendi.
Üstelik annem babam onkoloji hastası. Ailem hep endişeli ve özlem duyuyor.
◊ Bu meslekte sizi en çok yoran ve mutlu eden şeyler neler?
- Hastamın, hastalığının ayırıcı tanısı ve tedavi planım sırasında tek düşündüğüm; ayırıcı tanılarımı ortaya koyup hastamı bulmaca çözer gibi çözmek ve iyileştirmek oluyor.
◊ Kendiniz ve aileniz için pandemi sürecinde neler yaptınız?
- Üç çocuğum var. Ancak pandemi sürecinde mesleğimizin getirdiği sorumlulukla daha çok hastalarıma yoğunlaştım diyebilirim.
◊ Doktorluk çok fedakarlık isteyen bir meslek. Gençlere hekimliği tavsiye eder misiniz?
- Eğer hekimliği sadece meslek olarak seçmeyi düşünenler varsa onlara önermem, mutsuz olurlar.
Benim için doktorluk her anından zevk alarak yaptığım yaşam tarzım. Başka meslek yapamazdım herhalde.
Ayrıca enfeksiyon hastalıklarının bölüm olarak en renkli bölümlerden biri olduğunu söyleyebilirim.
Enfeksiyon vakaları çok olan bir ülke olarak; Doğu-Batı arasında yer alan çoğu meslektaşımızdan daha çok vaka görme şansımız var.
HER ŞEY ÇINARLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN
Uzm. Dr. Özlem Şahin - Nöroloji Uzmanı
◊ Nöroloji Hastalıkları Uzmanı olarak pandemide hasta bakmak nasıl bir tecrübeydi sizin için?
- Tam bir yılı geride bıraktık. Nöroloji branşı olarak kronik hastalarımın yaşı nedeniyle kontrollere gelememesi takiplerimizde sıkıntılar yarattı. Fakat bu süreci zorda olsa ihmal etmeden telefon görüş-meleriyle yürütmeye çalıştık. Zordu ama her şey o çınarlarımızın sağlığı içindi.
◊ Mesleğinizi yaparken sizi en çok yoran ve mutlu eden şeyler nelerdir?
- Mesleğimi yaparken hastamın gözündeki mutluluk ve iyi olduğunu görmek o günkü yorgunluğumu her daim aldı. Beni yoran tek şey de hasta yakınının gözüne bakıp çaresiz ve tedavisi olmayan durumu söylemek ve onlardaki çaresizlik diyebilirim.
◊ Pandemi döneminde kendiniz ve aileniz için nasıl bir yol izlediniz?
- Pandemi döneminde bu zorlu sürecin yarattığı stresli durumu en aza indirmek için ailemle az ama verimli zaman geçirmeye çalışıyorum. Bazen Pollyannacılık yaptığım da bir gerçek.
◊ Hekimlik mesleğini gençlere tavsiye eder misiniz?
- Gençlere özellikle tavsiye ediyorum. Birilerinin hayatına dokunmak her ne kadar fedakârlık istese de ve bu durum zor olsa da sonucunda gözlerdeki o mutluluk her şeye değermiş diyorsunuz.
Bu pandemi döneminde bir kez daha anlamış oldum.
Sağlıkla kalın.