Özlenen estetikler

Geçen hafta normal yaşama dönmek adına bazı sektörlerde hareketlenmeler başladı. Estetik sektörü de yeni düzene “merhaba” dedi.
Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde birçok estetik kliniği, kuaför ve güzellik merkezi hizmetlerine ara vermişti. 17 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla estetik ameliyatlar ve acil cerrahi gerektirmeyen tüm ameliyatlar da ertelenmişti.
Klinikler ve güzellik merkezleri, kademeli olarak kapılarını açmaya başladı. Buralarda çalışanların sağlığını korumak ve misafirlere sağlıklı hizmet sunmak için önlemlere uyulması, bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Sağlığın ilk şartı ise sosyal mesafe ve maske kullanımı. El ve ortam hijyeni de çok önemli.
MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ KİŞİYE TEMAS EDİLMELİ
Yaklaşık 2 aydır kişisel bakımını kendisi yapmak zorunda kalanlar için estetik hizmet almak, psikolojik ve fiziki açıdan iyi olacak. Ancak estetik klinikleri ve güzellik merkezlerinde kısıtlı zaman geçirmek, ihtiyaçları hızlıca bitirip merkezden ayrılmak ve işlem sırasında bile maskeyi mümkün olduğunca çıkarmamak gerekiyor.
İşlem sırası beklerken açık havada kalmak, bahçe ya da balkon gibi alanlarda beklerken sosyal mesafeye uymak da hepimizin dikkat etmesi gereken kurallar arasında. Bu merkezlere kişilerin kontrollü bir şekilde alınması, mümkün olduğunca az kişiyle temas edilmesi hepimizin sağlığı açısından önem taşıyor.
LAZER EPİLASYON İLK SIRADA
Bu dönemde özellikle yaz öncesi yapılacak acil medikal estetik işlemler arasında lazer epilasyon, birçok kişi için birinci sırada yer alıyor. Lazer epilasyonun kanamasız ve hava püskürtücü bir işlem olmaması da onu güvenli hale getiriyor.
Yüz bölgesine uygulanan lazer işlemlerde ağız ve burnu kapatan maskelerin çıkarılmaması, işlemin hızlıca yapılması, işlemi yapan kişilerin koruyucu maske ve siperlik kullanması özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor.
EVDEYKEN ALINAN KİLOLARA VEDA ZAMANI
Karantina günlerinde evde yapılan ekmekler, pastalar birçok kişiye fazla kilo ve selülit olarak geri döndü. Özellikle yaz öncesi vücut sıkılaştırma işlemleri ve lazer lipolizle vücut yağlarından kurtulma uygulamaları en çok talep edilenler arasında.
Vücut sıkılaştırıcı makinelerin uygulaması esnasında maske kullanımı, odaların hijyenik olması, iyi havalandırılması, işlemi yapan kişilerin maske ve siperlik kullanması çok önemli.
KUAFÖRE GİDERKEN BUNLARA DİKKAT
Geçen hafta kuaförlere giden kadınların en fazla saç boyama, erkeklerin ise saç kesimi yaptırdığı biliniyor. Bu işlemler sırasında kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi çok önemli. Söz konusu el ve ayak bakımı olduğunda ise bu işlemlerin kişisel malzemelerle yapılması gerekiyor.
ÖNCE SAĞLIK SONRA ESTETİK
Her şeyde olduğu gibi estetik bir yaşam da sağlık olunca güzel. O yüzden hepimiz öncelikle sağlığımızı korumalı, çevremizdeki kişilerin güvenliğini sağlamalı ve sonrasında kendimizi iyi hissettirecek estetik uygulamalarla güzel sonuçlara ulaşmayı amaçlamalıyız.
Özlenen estetikler
Geçen hafta normal yaşama dönmek adına bazı sektörlerde hareketlenmeler başladı. Estetik sektörü de yeni düzene “merhaba” dedi.
Pandeminin yoğun olduğu dönemlerde birçok estetik kliniği, kuaför ve güzellik merkezi hizmetlerine ara vermişti. 17 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla estetik ameliyatlar ve acil cerrahi gerektirmeyen tüm ameliyatlar da ertelenmişti.
Klinikler ve güzellik merkezleri, kademeli olarak kapılarını açmaya başladı. Buralarda çalışanların sağlığını korumak ve misafirlere sağlıklı hizmet sunmak için önlemlere uyulması, bundan sonraki süreç için belirleyici olacak. Sağlığın ilk şartı ise sosyal mesafe ve maske kullanımı. El ve ortam hijyeni de çok önemli.
MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ KİŞİYE TEMAS EDİLMELİ
Yaklaşık 2 aydır kişisel bakımını kendisi yapmak zorunda kalanlar için estetik hizmet almak, psikolojik ve fiziki açıdan iyi olacak. Ancak estetik klinikleri ve güzellik merkezlerinde kısıtlı zaman geçirmek, ihtiyaçları hızlıca bitirip merkezden ayrılmak ve işlem sırasında bile maskeyi mümkün olduğunca çıkarmamak gerekiyor.
İşlem sırası beklerken açık havada kalmak, bahçe ya da balkon gibi alanlarda beklerken sosyal mesafeye uymak da hepimizin dikkat etmesi gereken kurallar arasında. Bu merkezlere kişilerin kontrollü bir şekilde alınması, mümkün olduğunca az kişiyle temas edilmesi hepimizin sağlığı açısından önem taşıyor.
LAZER EPİLASYON İLK SIRADA
Bu dönemde özellikle yaz öncesi yapılacak acil medikal estetik işlemler arasında lazer epilasyon, birçok kişi için birinci sırada yer alıyor. Lazer epilasyonun kanamasız ve hava püskürtücü bir işlem olmaması da onu güvenli hale getiriyor.
Yüz bölgesine uygulanan lazer işlemlerde ağız ve burnu kapatan maskelerin çıkarılmaması, işlemin hızlıca yapılması, işlemi yapan kişilerin koruyucu maske ve siperlik kullanması özellikle dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor.
EVDEYKEN ALINAN KİLOLARA VEDA ZAMANI
Karantina günlerinde evde yapılan ekmekler, pastalar birçok kişiye fazla kilo ve selülit olarak geri döndü. Özellikle yaz öncesi vücut sıkılaştırma işlemleri ve lazer lipolizle vücut yağlarından kurtulma uygulamaları en çok talep edilenler arasında.
Vücut sıkılaştırıcı makinelerin uygulaması esnasında maske kullanımı, odaların hijyenik olması, iyi havalandırılması, işlemi yapan kişilerin maske ve siperlik kullanması çok önemli.
KUAFÖRE GİDERKEN BUNLARA DİKKAT
Geçen hafta kuaförlere giden kadınların en fazla saç boyama, erkeklerin ise saç kesimi yaptırdığı biliniyor. Bu işlemler sırasında kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesi çok önemli. Söz konusu el ve ayak bakımı olduğunda ise bu işlemlerin kişisel malzemelerle yapılması gerekiyor.
ÖNCE SAĞLIK SONRA ESTETİK
Her şeyde olduğu gibi estetik bir yaşam da sağlık olunca güzel. O yüzden hepimiz öncelikle sağlığımızı korumalı, çevremizdeki kişilerin güvenliğini sağlamalı ve sonrasında kendimizi iyi hissettirecek estetik uygulamalarla güzel sonuçlara ulaşmayı amaçlamalıyız.