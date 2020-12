Nasıl güzel yaş alırız ama yaşlanmayız

Covid-19 pandemisi hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Yeni hayatımızda artık birbirimize yaklaşmayı anormal olarak algılıyoruz. Maskesiz birilerini gördüğümüzde garipsiyoruz.

Evde yaşamaya alıştık. Eşofman ve spor ayakkabı rahatlığıyla iş toplantıları yaparken, Zoom gibi dijital ortamlar hepimizin yeni plazaları oldu. Sağlıklı olduğumuz her zaman daha iyi gözükmenin yollarını aramaktan kendimizi alıkoyamadığımızı da bu süreçte gördük.

Peki bu durum ne kadar sağlıklı?

Biz doktorlar, sağlığı “ruhsal ve fiziksel açıdan iyi olma hali” diye tanımlarız. Konu estetik olduğunda da tanım aynıdır. Estetik, kişiye zarar vermeden iyi olma halinin korunmasıdır. Peki neden iyi gözükmek isteriz? Kendimiz için mi, yoksa yaşadığımız çevreye iyi gözükmek için mi?

Tabii ki hem kendimiz hem de yaşadığımız çevre için iyi gözükmek isteriz. Öncelikle kendimizi iyi hissederek dış dünya ile ilişkilerimizi daha sağlam kurarız. Mutluluğun ilk şartlarından biridir kişinin kendisini sevmesi. Bu nedenle her her şartta hep daha iyi olmak için uğraşırız.





YENİ NORMALDE İLGİ YÜZE KAYDI