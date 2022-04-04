Mezoterapi bir tedavi midir?

Mezoterapi, tek başına çarpışan bir ordu gibidir. İyi donatıldığında etkin sonuç sağlar, uygulama yapılan kişiyi de sonuçları ile memnun eder. Özellikle de mevsim geçişlerinde derde devadır.
Bu hafta siz değerli okuyucularıma ne yazsam ne paylaşsam diye düşünürken biz doktorların ve hastalarımızın sonuçları ile mutlu olduğu mezoterapiyi tekrar anlatmaya karar verdim.
Enjeksiyonlu bir uygulama olduğu için özellikle iğne fobisi olanların uygulatmaktan çekindiği mezoterapi aslında birçok uygulamaya göre daha acısızdır.
Yazının başlığı olan sorunun cevabı da “Evet mezoterapi bir tedavi yöntemidir. Cilt altına uygulandığı için iyileştirme, yenilemeye yönelik bir tedavi protokolüdür. Çok fazla kullanım ve uygulama alanı vardır.”
Mezoterapi, hazırlanan içeriklerle mevsim geçişlerinde cildi korur ve bu dönemin en az hasarla atlatmasını sağlar. Ancak spesifik olarak birçok cilt sorunun iyileştirilmesinde çok etkilidir.
Yüz geneli, boyun, dekolte, ellerde oluşan kırışıklık, renk düzensizliği, nemsizlik, kuruluk, leke, yaşlanma izlerinin iyileştirilmesinde; gıdı, kol, iç bacak, bel çevresi, karın bölgesinde bölgesel yağlanmalarda, selülitten kaynaklanan portakal kabuğu görünümün iyileştirilmesi ve saçlı deri dökülmeleri için mezoterapiyi hastalarıma önerir, sıklıkla da uygularım.
Nem aşısı mezoterapi midir?
Değerli okuyucularım nem aşısı olarak adlandırdığımız uygulama bir mezoterapidir. Mezoterapide soruna yönelik olarak içerik uygulandığı için daha belirleyici olduğundan ileri boyuttaki cilt kuruluklarında, nemsizlikte; cildi derinden nemlendirmek, ışıltı ve parlak sağlamak için ve aynı zamanda cildin nem tutmasını sağlayarak dış etkenlere karşı güçlendirmek için yapılan mezoterapilere, nem aşısı diyoruz.
Nem aşılarının da dönemsel olarak kür halinde uygulanmasının cilt için birçok faydası vardır. Hatta 40’lı yaşlardan sonra anti-aging etkili içeriklerle desteklenen ürünlerle yani yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir. Burada önemli olan mezoterapi için doğru ürünü hasta ile buluşturmak.
Saç ve selülit mezoterapisinin
tam zamanı
Her ne kadar mezoterapi için mevsimsiz desek de yılın bazı zamanları spesifik uygulamalar için daha uygundur. Yaz öncesi saçlı deriye yapılacak uygulama ile saçların güneş, deniz, kum gibi faktörlerden daha az etkilenmesini sağlamak mümkün. Tabii saç mezoterapisinin asıl amacı saç köklerini güçlendirmek ve saç dökülmelerinin önüne geçmektir.
Saç mezoterapisinde vitamin, mineral ve amino asitler saçlı deriye enjekte edilerek saç köklerinin güçlenmesi hedeflenir. Kür halinde uygulandığında 3-4 hafta sonra etkileri görülmeye başlanır. Ancak saç mezoterapisi yaptırmak isteyen hastaların uygulama sırasında uyması gereken kurallar bulunmakta, bu protokolün sonuç vermesi için önemlidir. Bunları da zaten hastalarımıza görüşmede aktarıyoruz.
Bu ara ön plana çıkan bir konu da selülit... Yaz yaklaşırken kışın beslenme, hareketsizlik ile daha da görünür hale gelen selülitler için mezoterapi-lipoliz önemli bir iyileştirme protokolüdür. Kadınların kilodan bağımsız en büyük dertlerinden biri olan selülitte mezoterapi, yağ dokuya enjekte edilen yağ çözücü etken maddelerle yapılır. Çözülen yağlar boşaltım sistemi yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Kol, iç bacak, basen, karın çevresindeki bölgesel yağlanmalarda, selülitlerde lipoliz-mezoterapiyi öneriyoruz. Burada da seans sayısı hastanın durumuna göre 4-6 seans arası olarak uygulanır.
Biraz acılı bir uygulama olarak nitelendirebileceğimiz bu uygulama olan mezoterapi, gülü seven dikenine katlanır dedirtecek bir uygulamadır desem yeridir.
Mezoterapi için de yine diğer uygulamalarda olduğu gibi uyarımı yapmak isterim. Mezoterapi kesinlikle doktorlar tarafından yapılmalıdır. Dermapen, dermaroller, saçlarda kullanılan uygulamalar, enjeksiyonlar hepsi farklı katmanlara ulaşan mezoterapi uygulamalarıdır.
Birçok salonda uzman estetisyenler tarafından da yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken çok önemli iki konu, birisi doktor tarafından yapılması. İkincisi ise ürünün patenti, tescili ve içeriği. Mutlaka ne ürün kullanıldığını sorgulamalısınız.
Mezoterapi bir tedavi midir?
Mezoterapi, tek başına çarpışan bir ordu gibidir. İyi donatıldığında etkin sonuç sağlar, uygulama yapılan kişiyi de sonuçları ile memnun eder. Özellikle de mevsim geçişlerinde derde devadır.
Bu hafta siz değerli okuyucularıma ne yazsam ne paylaşsam diye düşünürken biz doktorların ve hastalarımızın sonuçları ile mutlu olduğu mezoterapiyi tekrar anlatmaya karar verdim.
Enjeksiyonlu bir uygulama olduğu için özellikle iğne fobisi olanların uygulatmaktan çekindiği mezoterapi aslında birçok uygulamaya göre daha acısızdır.
Yazının başlığı olan sorunun cevabı da “Evet mezoterapi bir tedavi yöntemidir. Cilt altına uygulandığı için iyileştirme, yenilemeye yönelik bir tedavi protokolüdür. Çok fazla kullanım ve uygulama alanı vardır.”
Mezoterapi, hazırlanan içeriklerle mevsim geçişlerinde cildi korur ve bu dönemin en az hasarla atlatmasını sağlar. Ancak spesifik olarak birçok cilt sorunun iyileştirilmesinde çok etkilidir.
Yüz geneli, boyun, dekolte, ellerde oluşan kırışıklık, renk düzensizliği, nemsizlik, kuruluk, leke, yaşlanma izlerinin iyileştirilmesinde; gıdı, kol, iç bacak, bel çevresi, karın bölgesinde bölgesel yağlanmalarda, selülitten kaynaklanan portakal kabuğu görünümün iyileştirilmesi ve saçlı deri dökülmeleri için mezoterapiyi hastalarıma önerir, sıklıkla da uygularım.
Nem aşısı mezoterapi midir?
Değerli okuyucularım nem aşısı olarak adlandırdığımız uygulama bir mezoterapidir. Mezoterapide soruna yönelik olarak içerik uygulandığı için daha belirleyici olduğundan ileri boyuttaki cilt kuruluklarında, nemsizlikte; cildi derinden nemlendirmek, ışıltı ve parlak sağlamak için ve aynı zamanda cildin nem tutmasını sağlayarak dış etkenlere karşı güçlendirmek için yapılan mezoterapilere, nem aşısı diyoruz.
Nem aşılarının da dönemsel olarak kür halinde uygulanmasının cilt için birçok faydası vardır. Hatta 40’lı yaşlardan sonra anti-aging etkili içeriklerle desteklenen ürünlerle yani yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir. Burada önemli olan mezoterapi için doğru ürünü hasta ile buluşturmak.
Saç ve selülit mezoterapisinin
tam zamanı
Her ne kadar mezoterapi için mevsimsiz desek de yılın bazı zamanları spesifik uygulamalar için daha uygundur. Yaz öncesi saçlı deriye yapılacak uygulama ile saçların güneş, deniz, kum gibi faktörlerden daha az etkilenmesini sağlamak mümkün. Tabii saç mezoterapisinin asıl amacı saç köklerini güçlendirmek ve saç dökülmelerinin önüne geçmektir.
Saç mezoterapisinde vitamin, mineral ve amino asitler saçlı deriye enjekte edilerek saç köklerinin güçlenmesi hedeflenir. Kür halinde uygulandığında 3-4 hafta sonra etkileri görülmeye başlanır. Ancak saç mezoterapisi yaptırmak isteyen hastaların uygulama sırasında uyması gereken kurallar bulunmakta, bu protokolün sonuç vermesi için önemlidir. Bunları da zaten hastalarımıza görüşmede aktarıyoruz.
Bu ara ön plana çıkan bir konu da selülit... Yaz yaklaşırken kışın beslenme, hareketsizlik ile daha da görünür hale gelen selülitler için mezoterapi-lipoliz önemli bir iyileştirme protokolüdür. Kadınların kilodan bağımsız en büyük dertlerinden biri olan selülitte mezoterapi, yağ dokuya enjekte edilen yağ çözücü etken maddelerle yapılır. Çözülen yağlar boşaltım sistemi yoluyla vücuttan uzaklaştırılır. Kol, iç bacak, basen, karın çevresindeki bölgesel yağlanmalarda, selülitlerde lipoliz-mezoterapiyi öneriyoruz. Burada da seans sayısı hastanın durumuna göre 4-6 seans arası olarak uygulanır.
Biraz acılı bir uygulama olarak nitelendirebileceğimiz bu uygulama olan mezoterapi, gülü seven dikenine katlanır dedirtecek bir uygulamadır desem yeridir.
Mezoterapi için de yine diğer uygulamalarda olduğu gibi uyarımı yapmak isterim. Mezoterapi kesinlikle doktorlar tarafından yapılmalıdır. Dermapen, dermaroller, saçlarda kullanılan uygulamalar, enjeksiyonlar hepsi farklı katmanlara ulaşan mezoterapi uygulamalarıdır.
Birçok salonda uzman estetisyenler tarafından da yapılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken çok önemli iki konu, birisi doktor tarafından yapılması. İkincisi ise ürünün patenti, tescili ve içeriği. Mutlaka ne ürün kullanıldığını sorgulamalısınız.