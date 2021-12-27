Meme operasyonlarını mercek altına alalım

Kimi kışlar daha ılık geçer ama bu durum kesinlikle bu kış için geçerli değil. Aralık ayı ile birlikte soğuklar kendini iyice göstermeye başladı. Ağaçların üzerinde kalan son yapraklar da kuvvetli rüzgârlarla yollara savruldu ve doğa derin uykusunda kendini soğuklardan koruyarak bahara gün saymaya başladı.
Kış aylarını sevenler hariç sanırım büyük bir kısmımız da tıpkı doğa gibi karakışın geçmesi için gün saymaya başladık. Ancak şimdi yapılması gerekenler var. Yüzümüzü, cildimizi, ellerimizi ve hatta tüm vücut derimizi soğuk, kuru havadan korumalı, su tüketimini azaltmadan, cilt bariyerini güçlendirerek en az hasarla bu günleri geçirmeliyiz.
NE YAPMALIYIZ?
Cilt bakımı bir bütündür. Klinikte uzmanlarımızın bakımları, biz hekimlerin gerekli gördüğümüz işlemlerle desteklediğimiz medikal uygulamalar ve sizlerin günlük olarak evde yaptığınız devam bakımları... Bu üçlü her zaman çok önemli ama kışın daha da önem kazanıyor. Bu bütünü doktorunuzla birlikte programlayıp, cildinizin ihtiyacını uygun reçetelerle destekleyerek kışı en az hasarla geçirebilirsiniz.
Kışın cilt bakım ürünlerinizi nem maskeleriyle takviye edin.
Özellikle kuru ciltlerde tonik seçimi çok önemli. Tonik seçerken içeriğinde alkol olmamasına dikkat edin. Ev bakımınızda kuruyan cildi tahriş etmeden temizlemek için belirli bir rutinde peeling uygulayın. Yine haftada 1 ya da 10 günde bir nem maskesi yaparak cildinizi derinden nemlendirmelisiniz. Göz çevresi ve dudaklarınızı da dışarı çıkarken koruma altına alın.
Yıl sonu geldiğinde herkes kendiyle muhasebe yapar. 365 günün artıları, eksileri, gerçekleşenleri, değişmesi istenip değişemeyenleri terazinin kefelerine konur. Umarım bu yıl dilediğiniz gibi geçmiştir ve 2021’e girerken aldığınız kararları, hedefleri tutturarak istediğiniz gibi bir yıl geçirmişsinizdir.
Yazılarımı takip ediyorsanız benim için güzelliğin içten dışa, ruh ve beden aynı dili konuştuğunda bir manası olduğunu bilirsiniz. Bu yüzden 2022’de de öncelikle yine iyi insan olabilmeyi, iyilikleri paylaşabilmeyi ve çoğaltabilmeyi tüm insanlık için diliyorum. Dünyanın ve insanlığın güzel enerjilerine çok ihtiyacı var. Bununla beraber yine çok okuyup öğreneceğimiz, kendimizi geliştireceğimiz, bir insana, bir çocuğa dokunabileceğimiz, dünya kaynaklarını dikkatli kullanıp dünyanın geleceği için sorumluluk bilincini yaymakta öncülük edeceğimiz bir yıl olsun.
Tüm bunları da yenilenmenin bir parçası olarak görüyorum. Buraya kadar yazdıklarım ruhumuza iyi gelecek. Bunları yaparken bedenen de yenilenmek, zamanın, yılların bizden götürdüklerini yerine koymak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de radikal kararları almanın tam zamanı.
Kendinize iyi davranın
Bazen hayatın telaşı içinde bazı şeyleri pas geçip, sürekli erteliyoruz. Mesela rutin sağlık kontrollerini, sigarayı bırakmayı ya da şeker kullanmamayı... 2022’ye girerken size iyi gelmediğini bildiğiniz alışkanlıklarınızla vedalaşıp, ertelediğiniz kontrolleriniz için randevularınızı alın.
Bunlar için 1 Ocak 2022 bir milat olsun. Ertelediklerinizin ve ötelediklerinizin yükü ile yeni yıla girmeyin. Kendinize ve yediklerinize dikkat ederek, alışkanlıklarınızdan kurtularak, daha fazla hareket edip, sporu, yürüyüşü hayatınıza katarak “kendinize iyi davranın”. Bunları yaptıktan sonra bedeninizde ya da yüzünüzde değişmesini istedikleriniz için harekete geçin.
Kendinize hediye verin
Hayat bize sunulan en büyük armağan, o armağanı iyi yaşamak bizim görevimiz. Yaşanan bir günü geri getirmek hiçbirimizin elinde değil. Hayatınızı kendinize armağanlar vererek, istediklerinizi yaparak güzellikler katın.
Yaz mevsiminin insanda ayrı bir motivasyonu olduğu aşikâr. Sıcak hava, tatil hayali ve beraberinde getirdiklerinin bize kattığı enerji, bizi daha zinde ve sağlıklı olmak için harekete geçiriyor.
Kış mevsiminin motivasyonu, yazın tam 180 derece zıddı. Soğuyan havaların yarattığı karbonhidrat ihtiyacı, “2 dakika daha battaniye altında yatayım” derken ihmal edilen egzersizler ve sabah yürüyüşleri ister istemez kışın bizleri daha hareketsiz ve kalorili bir döngüye itiyor.
Soğuklar henüz kendini yeni hissettirmeye başlamışken siz de kıştan etkilenmeye hazırsanız, bu yazım özellikle sizin için...
BU GİDİŞATA DUR
DEMENİN TAM ZAMANI
Estetik operasyonlara önyargı ile yaklaşılmasının birçok sebebi var. Hasta kafasında sorularıyla birlikte bizlere gelir. Çünkü medyada gördüğü haberler, çevresinden gelen fikrini değiştirmeye yönelik eleştirel yaklaşımlar hastanın kafasında soru işaretlerine sebep olur.
Biz doktorların birinci görevi gelen hastayı, operasyondan önce mental olarak ameliyata ikna etmek ve hazır olmasını sağlamak. Bunu da ancak hastamızı doğru bilgilendirerek ve ameliyat sonrası uyması gerekenleri anlatarak yapabiliriz.
İşte bu noktada bugün tam mevsimi olduğu için karın germe ameliyatı olmayı düşünüp de hâlâ kafasında soru işaretleri olanlar için “karın germe” operasyonu hakkında bilgi vermek istedim.
◊ Karın germe operasyonları hangi durumlarda yapılır?
Hamilelik, hızlı kilo alıp verme, yanlış beslenmeden dolayı kaynaklanan yağlanmalar, egzersiz ve cihazlı uygulamalarla toparlanamayan sarkmalarda karın germe operasyonlarını hastalarımıza öneriyorum.
Özellikle çoklu hamilelikler ve sezaryen doğum sonrasında deformasyonların giderilmesinde karın germe yapılır. Karın germe, vücut şekillendirme operasyonlarının en temel ameliyatlarından biridir.
Genel anestezi ile yapılan karın germede amaç, karın kaslarını onarmak ve karın bölgesindeki fazla yağı ve sarkan cildi dışarıya almaktır.
◊
Yurtdışına yaptığım seyahatlerde daha havaalanına iner inmez dergi, gazete kiokslarındaki zenginlik gözüme çarpar. Çeşitliliği gördükçe hem çok keyiflenir hem de kendi ülkem adına üzülürüm.
Çünkü basılan dergi, kitap, gazete sayısı okuryazarlık oranı ile paraleldir. Okuma alışkanlığının kişiyi bireysel olarak geliştirmesinin yanı sıra yaşadığı çevreyi pozitif etkilediği ise tartışmasız bir gerçek.
Yapılan araştırmalara göz gezdirdiğimde ülkemizin genel sıralamalarda çok altta olduğunu görmek beni çok mutsuz etti.
Aslında bu gerçek hepimizin bildiği ancak göz ardı ettiği bir toplumsal gerçeklik. Geçmiş yıllarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için kurumların başlattığı kampanyalar vardı. Belki yine el birliği ile kampanyalar başlatabilir, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanması için çalışabiliriz.
Özellikle sosyal medya kullanımın artması ile günde 5-6 saat mavi ışığa maruz kalan genç zihinlerin, okuma alışkanlığı kazanmalarını bu noktada çok önemsiyorum.
Dijitalleşmenin faydaları olduğu kadar fiziken ve zihnen olumsuzluklarının zaman geçtikçe ortaya çıkacağını hepimiz yaşayarak tanık olacağız. Dolayısıyla bu hafta yazımda bir çağrı olması adına “okumanın, hatta çok okumanın” pozitif etkileri ile ilgili bir hatırlatma yazısı yazdım.
BİZE NE KAZANDIRIR
◊ Stresle baş etmeyi kolaylaştırır
Bugünkü yazımın konusu; hastalarıma önerirken sonuçlarıyla onları mutlu edeceğini bildiğim fraksiyonel radyofrekans enerjisiyle çalışan bir cihazlı uygulama.
Yeni nesil bakım seçenekleri sayesinde “minimal non invaziv” olarak tanımladığımız bu cihazlı ve benzeri uygulamalar, uzun iyileşme süreçleri gerektiren estetik ameliyatları ikinci planda bırakıyor.
Ayrıca acısız ve hızlı dokunuşlarla güzelleşmek daha konforlu hale geliyor.
Artık sizlerin de bildiği gibi genç görünen bir cildin sırrı kolajen üretiminin tetiklenmesiyle mümkün oluyor.
Parlak, sıkı, pürüzsüz, akne skarlarından arınmış, gözenekleri, renk düzensizliği olmayan bir cilt istisnasız herkesin isteği...
Biz doktorların bunu yapabilmesinde en büyük destekçimiz ise elimizdeki cihazlar ve iyileştirmede uygulanan işlemler.
Yeni nesil iyileştirme uygulamalarıyla epidermal yenilenme sağlayarak ve cilt yağ dokusunu yeniden şekillendirerek özellikle ileri yaş hastalarda bile daha sıkı, daha pürüzsüz, canlı bir cilt elde edebiliyoruz.
Yaş almanın izleri, yüz bölgesine paralel olarak vücudumuzun genelinde kendini gösterir. Ancak güneşin doğrudan değdiği bölgelerde bu izlerin belirtileri daha derin olur.
Yine duruş bozuklukları, sürekli öne eğilerek durmak, özellikle telefonlar hayatımıza girdikten sonra bu bölgede yaşanan deformasyonların arttığını söylemek mümkün.
Gününün büyük bir bölümünü ekrana bakarak geçirenlerde; duruş bozuklukları, kaslarda kısalmalar, kırışıklık ve cilt sarkmalarının yanı sıra daha genç yaşlarda bile boyun bölgesinde deformasyonlar görüyoruz.
Bunun üzerine yaş almanın getirdiği dezavantajları da ekleyin. Dolayısıyla kaliteli yaş almak istiyorsanız boyun bölgenizi asla ihmal etmemeniz gerekir.
Boyun bölgesine yapılan işlemler, ilk etapta ameliyatsız gençleştirme ve iyileştirme uygulamalarıdır.
Yüz, dekolte bölgelerine de uygulanan botoks, mezoterapi, PRP, ultrason ve lazer teknolojileri ile yapılan cihazlı işlemlerdir. Daha ileri safhada ameliyatlı uygulamalar da tercih edilebilir.
Altın uygulama
Genelde panellere ve sempozyumlara uzmanlık alanım olan plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kadın-estetik trendler konusunda davet edilirim. Bu sefer farklı bir konuda davet edilince çok heyecanlanarak daveti kabul ettim.
Ekim ayı sizlerin de bildiği tüm dünya çapında “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”dır ve bu kapsamda global, yerel markalar ile kuruluşlar bu konuya dikkat çekmek için çalışmalar yapar.
Meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için de Contemporary İstanbul Vakfı bir panel organize etmişti ve çok sevgili Nazlı Keçili ile konuşmacı olarak bizi ağırlamak istediklerini ilettiler, bizler de kabul ettik. İşte bu yazımda da siz değerli okuyucularım, takipçilerimle bugünden anekdotları paylaşmak isterim.
Bizi dinlemeye gelen ve sosyal medya üzerinden bizi takip eden tüm kadınlara 40 yaşından sonra mamografi çektirmeleri gerektiğini söyleyip, artık hepimizin bildiği meme kanseri faktörlerine değindikten sonra “kadın ve sanat” ile ilgili paylaşımlarımızı, sohbetimizi gerçekleştirdik.
STRES HASTALIKLARIN GİZLİ SEBEBİ
Sevgili Nazlı Keçili bize sanatın stresi yönetmedeki pozitif etkisinden, iyileştirici gücünden bahsetti.
Bahçeşehir Üniversitesi ile pandemi döneminde yaptıkları çevrim içi eğitimleri anlatan Keçili, “Sanat iletişimin en güçlü yoludur ve sanat çok erken yaşta hayatımıza girmelidir. Artkolik’le biz bunu insanların hayatında tesis etmeye çalışıyoruz.
Bizim yetişme dönemimizde sadece göz önünde olan ünlüler yaptırdıkları estetik operasyonlarla televizyon ve gazetelerin gündeminde olurdu. O nedenle estetik operasyonlar lüks ve ulaşılmaz gibi görünürdü. Ancak son yıllarda hem ameliyatlı hem de ameliyatsız müdahalelere olan ilginin arttığını söylemek mümkün.
Fizyolojik gereklilikleri bir tarafa bıraktığımızda, sosyal medya kullanımının hayatın merkezinde yer almasıyla birlikte, çevresel faktörlerin dayattığı güzellik normlarının insanları estetik olmaya yönelttiğini görüyoruz.
Estetik dayatmalar, daha zayıf olma, daha fit görünme, daha belirgin yüz hatlarına ve kusursuz bir cilde sahip olma isteğini ortaya koyarken; beğenilme arzusu, daha iyi görünme ya da ünlülere benzeme isteği yaş ve cinsiyet fark etmeden insanları arayışa sevk ediyor.
Oysa biz doktorlar için “yerinde ve olması gerektiği kadar müdahaleler” en makul olanı. Tabii burada gereklilikleri bir tarafa koyuyoruz.
HERKESİN KENDİ
Farklı sebeplerin sonucu olarak ortaya çıkan saç dökülmelerinin en yaygın sebepleri arasında kadınlarda menopoz ve doğum sonrasında yaşanan hormonal iniş çıkışlar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, metabolik hastalıklar öne çıkıyor. Saç dökülmelerinin bir başka sebebi de genetik yatkınlıklar.
Ancak artık saç dökülmelerini bir sorun olarak görmüyoruz.
Çünkü uyguladığımız işlemlerle saç köklerini güçlendirerek, dökülmeleri durdurup, hatta yeni saç çıkışını da vitamin destekleriyle sağlayabiliyoruz.
Yani saç ekiminde başarılı uygulamalarla artık dökülme süreci gerçekleşmeden durdurabiliyoruz.
Genel cilt iyileştirmede kullandığımız mezoterapi, PRP, dermapen gibi yöntemleri saçlı deriye uyguluyor ve sonuç alıyoruz.
Bu yazımda bu uygulamalardan ziyade son dönemde daha popüler olan saç dökülmesine karşı uyguladığımız yöntemlerden bahsedeceğim.
Son yıllarda saç dökülmelerinde uygulanan en etkin tedavilerden biri kök hücre tedavisi
Birçok hastalığın tedavisinde kök hücre tedavilerini uyguluyoruz.
İçinde bulunduğumuz ekim ayı; Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak belirlenmiştir.
Meme kanseri, kadınlarda en çok görülen kanser türleri arasında birinci sırada yer alıyor. Meme kanseri aslında erken tanı aldığı zaman “tam kür” dediğimiz tam iyileşme imkânı olan hastalıklardan biri. Özellikle kadınların yoğun iş temposu, geç anne olması veya doğum sayısının az olması, az emzirmeleri gibi nedenler meme kanseri riskini artırıyor.
Sigara kullanımı ve stresli yaşam, kanser hastalığı nedenlerinin başında geliyor. Ancak erken teşhis edildiği takdirde, tedavi yüz güldürücü sonuçlar verebiliyor. Ülkemizde meme cerrahisi konusunda alanında uzman birçok cerrah bulunuyor. Türkiye’nin en iyi cerrahlarından biri de Prof. Dr. Cihan Uras. Hocamız Cihan Uras’la sizler için meme kanseri hakkında küçük bir röportaj gerçekleştirdik.
Memede kitle hissederseniz
Yazımın içinde ürün adı geçiremediğim için genel adıyla bilinen ve özellikle kullanım alanı nedeniyle geçiş mevsimlerinde rahatça uygulanabilen bilinen adıyla 10 saatlik maskeyi size anlatacağım.
Ciltte kalış süresinden dolayı 10 saatlik maske olarak bilinen maske, leke oluşumu sürecini baskıladığı için genel olarak cilt lekelerinin görünümünün iyileştirilmesi, melazma, hamilelik sonrası oluşan lekeler, akne izleri ve yaşlılık lekelerinde oldukça etkilidir.
Ciltte leke oluşumuna sebep veren melanin miktarının azalmasını sağlar. Belirtmek isterim ki maskenin hedefi cilt lekelerinin iyileştirilmesi olsa da cildin sıkılaşmasına, yüz ovalinin toparlanmasına da etki eder.
İçeriğindeki etkin maddelerden dolayı lekelerin giderilmesinde ve daha homojen bir cilt tonu elde edilmesinde etkili bir medikal maske olduğundan kesinlikle uzman doktor gözetiminde yapılmalıdır. Bu tür uygulamalarda hep yazdığım gibi merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz salonlarda lütfen işlem yaptırmayınız.
10 saatlik maske kimlere uygulanabilir?
Kadın–erkek gözetmeksizin her cilt tipine çok rahat uygulanabilir.
Nasıl uygulanır?
Adından da anlaşıldığı üzere 10 saatlik maske ciltte yaklaşık 10 saat tutulduğu için adını buradan alır. Ancak ciltte kalış süresine, lekelerin yoğunluğuna göre karar verilir.
Aynaya baktığımızda ilk olarak yüzümüz ve cildimiz gözümüze takılır. Bunlar öncelikli bölgelerimizdir. Bize gelen hastalarımız da önce yüz ya da ciltleriyle ilgili memnuniyetsizliklerine dile getirerek çözüm önerileri ister. Biz uzmanlar ise güzellik bir bütün olduğundan dekolte ve boyun bölgelerinin de yüz için yapılacak iyileştirme, gençleştirme uygulamalarına dahil edilmesini öneririz.
DEKOLTE BÖLGESİNDE
EN SIK GÖRÜLEN
SORUNLAR
Yaş almayla birlikte ince çizgiler, doku kaybı; yanlış yatış pozisyonundan kaynaklı oluşan dikey çizgilenmeler, duruş bozuklukları ve tabii güneşlenme ile birlikte görülen lekeler, çiller... Dekolte bölgesinde önce bu sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim.
Sağlık açısından yapılacak operasyonları bir tarafa bırakırsak, daha kalkık, daha küçük ya da daha kısa olması için burun estetiği olmak isteyenlerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de estetik operasyonlar arasında burun ameliyatları birinci sırada yer alıyor. Ancak bugün yazımda burunda minik dokunuşlarla, dolgu ile yapılabilen bir uygulamadan siz değerli okuyucularıma bahsetmek istiyorum.
Yazımın girişinde de bahsettiğim gibi estetik operasyon arasında burna yapılan müdahaleler birinci sırada yer alıyor. Özellikle gençler burun estetiğine ilgi duyuyor. Bu yaşlarda yapılan operasyonlarda da oldukça iyi sonuç alıyoruz diyebilirim.
Sizlerin de bildiği gibi artık mikro cerrahi ile yapılan endoskopik burun ameliyatları, burun estetiği operasyonlarında kesinin küçük olmasının birçok avantajı oluyor. Mikro cerrahi aletleri ile yapılmasından dolayı operasyon sonrasında da kısa sürede iyileşip, sosyal hayata dönmeye olanak sağlıyor. Bugün ise size burun estetiği operasyonuna gerek kalmadan ufak dokunuşlarla gerçekleştirdiğimiz, burnun şeklini değiştirmenin mümkün olduğu burun dolgusu hakkında bilgi vereceğim.
Burun dolgusu; ameliyatsız olarak nitelendirdiğimiz medikal estetik bir uygulama olup, bazı hastalarımızda burun şeklini hyalüronik asit, kristal bazlı dolgular ya da kişinin kendi yağının enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir.
Dolgu ile yapılan ufak dokunuşlar; var olan, hastayı mutsuz eden şekilsel bozuklukları gidermek için yapılır.
Burun dolgusunu kimler yaptırabilir?
Burun dolgusu ile yüz genelini ve görünümü etkileyebilecek sonuçlar elde edebiliyoruz. Dolayısıyla ameliyata gerek olmayan durumlarda her yaş grubunda kadın ve erkek hastaya dolgu ile burun müdahalesi gerçekleştirmek mümkün. Burada belirtmek istediğim en önemli noktalardan biri, görünümde bütünlük sağlamak için burun dolgusu ile birlikte alt yüze yapılacak müdahaleleri de hastalarıma tavsiye ediyorum.
Tabii buna bir hastanın tanısı sırasında karar vererek, hastanın kendi rızası ile müdahale ediyoruz.
Doğa ile cildimiz ve bedenimiz benzerlik gösterir. Doğa sonbaharda yapraklarını döker ve dağlar, tepeler kahverenginin en güzel tonlarına bürünür.
Cildimiz ve bedenimiz de tıpkı doğa gibi havalar soğudukça, sert rüzgârlar estikçe kurur ve daha çok korumaya, korunmaya ihtiyaç duyar.
Sıcaklıkların hızla düştüğü ve nemin de azaldığı bu dönemde bütün cilt tipleri hassaslaşır ve kızarıklık, kaşıntı, kuruluk gibi belirtiler göstermeye başlar.
Tüm bunların önüne geçmek, medikal estetik teknolojilerinin bize sunduğu ürünler ve uygulamalarla mümkün.
Özellikle kışa henüz girmemişken cildimiz ve bedenimiz için gereken özeni gösterip, bakımla destekleyebilirsek kışı da en az hasarla atlatabiliriz.
Sizler için önerilere geçmeden önce çok önemli iki noktaya değinmek istiyorum.
Sonbaharda havaların serinlemesi ile birlikte su tüketiminde ani bir azalma olduğunu, suyun bedenimiz için bir ihtiyaç olduğunu unuttuğumuzu artık hepimiz biliyoruz.
Eylül ayının zihinlerde yarattığı algı; okul için şehre dönüş, geceleri uyurken artık camların kapanmaya başlaması, aslında yaklaşmakta olan sonbaharın habercileridir. Takvim yapraklarında yaşanacak sarı yazlar, pastırma sıcakları olsa da kuzey yarım küre için çok yakında resmi olarak sonbahar başlayacak. Sonbaharı her yazımda neredeyse belirttiğim gibi cildimiz için bir toparlanma, yapılanma dönemi olarak değerlendirebiliriz. Ancak bu yazımda spesifik olarak sonbahar ve kış aylarında rahatça uygulanabilecek lazer tedavileri ve uygulamaları hakkında bilgiler aktaracağım.
◊ Neden sonbaharda başlanmalı?
- Öncelikle belirtmek isterim ki lazerle cilt iyileştirme işlemleri doktor tarafından yapılmalıdır. Merdiven altı işletmelerde, sağlıksız koşullarda asla uygulanmamalıdır. Her ne kadar güzellik amaçlı gibi algılansa da lazer tedavileri dikkatle yapılması gereken tıbbi prosedürlerdir ve güneşin ışınlarının dünyaya dik gelmediği, daha az ısıttığı dönemlerde, yaz bronzluğu geçmiş ciltlere uygulanmalıdır. Günümüzde artık bronz ciltte etki eden cihazlar olsa da mutlaka tedaviyi uygulayacak uzmana, cihazın özelliklerini sormayı unutmayın.
◊ Lazer uygulamasından sonra neden güneşe çıkılmaz?
- Lazer tedavileri, özellikle ciltte eksfoliye yani soyma etkisi yaratan fraksiyonel lazer uygulamalardır. Cilt yenileme amaçlı yapılan bu işlemler cildi güneş hasarına karşı hassaslaştıracaktır. Dolayısıyla bu uygulamalardan sonra güneşe çıkmak ciltte oluşabilecek tahribatı artırabilir.
Yine lazerle istenmeyen tüyler için uygulanan seanslardan önce ve sonra güneşe maruz kalırsanız, cildinizde lekelenmeler oluşabilir.
Özellikle tüy azaltmaya yönelik lazer uygulamalarının sonbahar ve kış mevsimlerinde yapılmasının bir başka sebebi ise; cilt bronzlaştığında, olması gerekenden daha fazla melanin içerir.
Bu nedenle lazerin tüyleri ten renginden ayırt etmesi zorlaşır. Bunun uygulamayı zora sokmasından dolayı bronz tenli kişilerin lazerle tüy azaltma tedavisi görmemeleri tavsiye edilir.
Hyalüronik asit, cilt nemlendirme ve dolgunlaştırma (hacim kazandırma) özelliğinden dolayı cilt bakım ürünlerinde ve cilde uygulanan tedavi işlemlerinde yaygın kullanılan bir bileşendir. Enjekte edilebilir dolgu maddelerinde, kırışıklıkların giderilmesinin yanı sıra yüze ve dudaklara hacim kazandırılmasında kullanılır.
Ciltteki hyalüronik asit seviyesi, 40 yaşından sonra keskin bir düşüşe başlar.
Vücudumuzda farklı organlarda; doğal olarak ciltte, bağ dokularında, gözlerde ve eklemlerde hyalüronik asit bulunur. Cilde yapı kazandırmaya, dokuyu onarmaya ve eklemleri yağlamaya yardımcı olur.
Bu bileşen sadece cilt hücrelerini çevreleyen bir madde değildir. Cildi nemli tutmak için hayati önem taşır ve vücuttaki en yüksek hyalüronik asit miktarı deride bulunur. Daha iyi bilinen proteinler kolajen ve elastin, aslında hyalüronik asidin bir parçasıdır.
AZALMASI, CİLDİN
Anti-aging, yaşlanma sürecini geciktirmek veya yaşlanma etkilerinin gözle görülür sonuçlarını en aza indirmek için uygulanan tedavi ve bakım protokollerinin genel adıdır.
Aslında bu süreç kişinin hayatı, alışkanlıkları ile yakından ilişkilidir. Cerrahi ve cerrahi olmayan (ameliyatsız) prosedürleri kullanarak yaş almanın izlerini hafifletmeye yardımcı olan birçok uygulama vardır.
Size en uygun anti-aging yani yaşlanma karşıtı tedavi veya iyileştirme protokolünü sizi yakından takip eden doktorunuz belirleyecektir.
Yaş alma belirtileri nelerdir?
· Mimik çizgileri ve kırışıklıklar
· Yağ hacmi kaybı
Erkekler de botoks yaptırır. Daha taze, daha aydınlık bir görünüm, yaş alma ve mimik yapmakla oluşan ince çizgilerden ve kırışıklardan kurtulmak için erkek danışanlarımın en çok tercih ettiği uygulama botoks diyebilirim. Botoks ile iki kaş arasındaki çatma çizgileri, göz kenarlarındaki kaz ayakları gibi ince kırışıklıklar giderilmiş olur.
Botoks uygulamasının etkisi 3. günde başlar, 10 gün içinde tam oturur ve ortalama 4-6 ay devam eder. Erkek danışanlarımda özellikle mimik çizgilerinin derinleşip, oturmaması için botoks uygulamasının yapılmasını öneriyorum.
Çünkü erkeklerin cilt yapıları kadınlara göre daha erken yaşlarını gösteriyor. Yüz bölgesine yapılan botoks uygulamalarında hedef; kişinin ifadesini bozmadan yüze canlılık sağlamaktır.
Kimi erkek hastalarımızda da botoks, dolgu gibi uygulamaları radikal buldukları için yapamıyoruz. İfade değişikliği olmadan daha doğal, daha genç ve sağlıklı bir cilt için birçok vitamin, mineral, amino asit, somon DNA ve peptitleri içeriğinde bulunduran vitamin aşılarını ayda bir kez olmak üzere 6-8 seans olarak erkek danışanlarıma özellikle öneriyorum.
Böylece DNA hasarı, serbest radikallerin cilde verdiği zarar, sigara, alkol gibi alışkanlıkların ciltte yarattığı tahribatı en aza indirebiliyor, yorgun ifadeyi silebiliyoruz.
Bir erkek için de en önemlisi tazelenmiş, genç görünen bir cilt olmalı.
Meme operasyonlarını mercek altına alalım
Bu ara tüm yazılarımda belirttiğim gibi kış mevsimi, tam ameliyatlı müdahalelerin zamanı. Bu zamanları sağlığımız açısından gerekli ya da sadece fiziksel görünümde değişiklikler yapmak için değerlendirebilir, havalar ısınmadan istediğiniz görünüme kavuşabilir, sağlığınız için gerekli operasyonları yaptırabilirsiniz. Bugün de size kimi zaman estetik kaygılarla kimi zaman da sağlık zorunluluklarından yaptığımız meme operasyonlarını anlatmak istiyorum.
Antik çağdan Yunan’a, Anadolu medeniyetlerinden günümüze kadın memesi hep bolluğun, bereketin ve doğurganlığın sembolü olarak kabul edilip kutsal sayılmıştır.
Bugün de her çağda, her medeniyette kutsallığı kabul edilmiş kadın memesi ile ilgili yeni gelişen teknolojiler ışığında uygulanan operasyonlardan bahsedeceğim. Meme; büyüklüğü, şekli ve yapısı ile kişiye özeldir. Bu sebeple de meme operasyonları kişiye özel tasarlanır.
Büyütme ya da küçültme operasyonu öncesinde kişinin boyu, kilosu, omuz genişliği ve hastanın isteğine göre operasyonun planlaması yapılır. Meme operasyonu dendiğinde akla ilk büyütme operasyonları gelse de küçültme, dikleştirme, meme asimetrisi düzeltme ve meme ucu estetiği operasyonları da yapılmaktadır.
MEME BÜYÜTME
Meme büyütme operasyonlarında amaç; formundan ve büyüklüğünden hoşnut olunmayan durumlarda meme protezi ile memenin istenen büyüklüğe getirilmesidir. Bu operasyonda meme protezi koltuk altından, meme ucu ve meme altından yerleştirilebilir.
Kas dokusu altına yerleştirilen meme protezlerinin ömrü daha uzun olur. Bu operasyonda kullanılan protezlerin yüzeyi düz ya da pürtüklüdür, şekilleri ise yuvarlak ya da damla görünümlüdür.
Meme büyütme operasyonları 1 saat kadar sürer ve bir gece hastanede kalınır. Yeni nesil meme büyütme operasyonları süt vermeye engel değildir ve rutin meme taramalarında sıkıntı yaratmaz. Operasyon sonrası 3-4 gün içinde de işe dönülebilecek kadar hızlı iyileşme olur.
MEME KÜÇÜLTME
Meme büyütme kadar küçültme operasyonları da yapılmaktadır. Özellikle meme büyüklüğü nedeniyle, boyun, sırt, omuz, hatta bel ve diz ağrısı sorunu yaşayan kadınlar ile özellikle yaz mevsiminde terlemeye bağlı olarak kızarma kaşıntı yaşayan kadınlara da meme küçültme operasyonlarını öneriyoruz.
Bu gibi durumlarda meme küçültme operasyonları kurtarıcıdır. Postür bozukluğuna sebep olan büyük memeler, fizyolojik sıkıntıların yanı sıra psikolojik sıkıntılar da yaratabiliyor. Kişiyi kilolu ve yaşından büyük gösteren bu durumlarda yeni tekniklerin kullanımı ile azami izle ve süt kanallarını koruyarak operasyonları gerçekleştirebiliyoruz.
Meme küçültme sonrası memeye uygulanan operasyonunun büyüklüğüne göre bir iz kalmakta. Ancak bu iz ilk yılın ardından oldukça azalır. Operasyon sonrası yaşanan estetik konfor ve memnuniyet izleri unutturur.
MEME DİKLEŞTİRME
Meme dikleştirme operasyonları genelde doğumdan sonra emzirme ile deforme olan, içi boşalan memelere ve kilo alıp verme ile yapı dokusu azalan, dolgunluğunu kaybeden memelere “meme dikleştirme” operasyonu yapılır. Bu operasyonda deri fazlalığı çıkartılarak meme toparlanır, istenilen büyüklüğe getirilir. Bazı dikleştirme operasyonlarında protez de kullanılır.
MEME ASİMETRİSİ
Adından da anlaşılacağı gibi bu operasyonda iki meme arasındaki şekil değişiklikleri ve büyüklük farklılıkları eşitlenir. Burada uygulanacak işlem memenin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
Gerekli durumlarda protez takılarak, kimi durumlarda ise doku çıkartılarak iki memenin görüntüsü eşitlenir.
MEME UCU ESTETİĞİ
Yine doğum, hızlı kilo alıp verme gibi sebeplerden dolayı meme uçlarında deformasyon ortaya çıkabilir. Meme ucu estetiği genetik olarak meme ucu içeriye çökük hastalara da uygulanır.
Meme ucu estetiği lokal yapılacak anestezi ile gerçekleştirilecek cerrahi bir müdahaleyle düzeltilebilir.
NOT:
Yazımda yer alan meme büyütme, küçültme ve dikleştirme operasyonları sonrasında hasta birkaç gün içerisinde günlük hayatına kolaylıkla dönebilir. Ancak spor yapmak için vakte ihtiyaç vardır. Doktorunuzun önereceği şekilde hafif tempolu yürüyüşlere 3 haftanın sonunda başlayabilirsiniz.
Nekahat döneminde göstereceğiniz özen memenin formunu bulmasında çok önemlidir. Meme formunu ameliyattan yaklaşık 6 ay sonra tam olarak alır.