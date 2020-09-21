Meme küçültme zamanı

Sonbaharda özellikle tercih edilen estetik ameliyatlardan biri de meme küçültmedir. Ameliyatın temel amacı omuzlardaki fazla yükü alma ve kişiye düzgün postür vermektir.
Yazın bitmesi ve havaların serinlemesiyle birlikte estetik operasyonların sayısı da artmaya başladı. Yaz aylarında kişiyi yoran ve düzeltilmek istenen bölgelerdeki sıkıntıları gidermek isteyenler bu dönem estetik operasyonlara daha fazla başvuruyor. Bunlardan biri de meme küçültme ameliyatları.
Meme küçültme ameliyatında temel amaç şöyle açıklanabilir; büyük ve sarkık memeler omuzlarda fazla yük oluşturur.
Omuzlar düşer ve sırt kamburlaşır. Kişinin postürü bozulur, dik durmak zorlaşır ve bir süre sonra omurgaya binen yük sırt, bel, hatta diz ağrılarına neden olur.
İleri yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi sorununun nedeniyle vücuttaki fazla yükün taşınmaması gerekir.
Özellikle kadınlarda ciddi bir risk oluşturan kemik erimesini yavaşlatmak, meme kanseri riskini azaltmak, sağlıklı ve düzgün bir postüre sahip olmak için gerekli durumlarda meme küçültme ameliyatları planlanmalıdır.
İlgi sonbaharda neden artar
Yazın ağır ve sarkık meme dokusunu toparlamak birçok kadın için zordur. İnce kıyafetlerde memeyi kamufle etmenin zorluğu, mayo ve bikini gibi plaj kıyafetlerinde yaşanan sıkıntılar, sıcaktan meme altı ve meme aralarında oluşan egzama gibi rahatsızlıklar kişinin konforunu bozar. Hantal ve kilolu bir görünüme neden olur.
Yazın bitmesi, havaların serinlemesi ve özellikle meme ameliyatları sonrası memede oluşacak izlerin lazerle tedavisi için ihtiyaç duyulan zamanın kolaylıkla programlanabilmesi, sonbahar aylarında meme ameliyatlarına ilgiyi artıran sebepler arasında gösterilir.
Ameliyat kimlere yapılır
Meme dokusu gelişimini tamamlanmış, memeleri olması gereken büyüklükten fazla ve sarkık olan kişilere yapılır. Doğumlara bağlı olarak memelerinde sarkma ve yağlanma olan kişilere, yaşın ilerlemesiyle vücudundaki yağlanma artan kişilere meme küçültme ameliyatı yapılabilir. Genç kızlarda ise genetik olarak meme büyüklüğü, sarkıklığı çok fazlaysa ve bu durum fiziksel ve psikolojik olarak rahatsız ediyorsa meme küçültme ameliyatı planlanabilir.
Öncesinde nelere dikkat edilmeli
Meme ameliyatı öncesinde 40 yaş altındaki kadınlardan meme ultrasonu, 40 yaş üzerindeki kadınlardan meme ultrasonu ve mamografi istenir. Memede şüpheli veya takip gerektiren bir lezyon varsa mümkünse ameliyat sırasında bu da çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir.
Meme ameliyatı öncesinde tüm genel anestezi gerektiren ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat öncesi tetkikler yapılır. Bu dönemde mutlaka hastaya ameliyat öncesi Covid-19 testi yapılır.
Yoğun sigara içen kişiler meme ameliyatı sonrası bazı risklerle karşı karşıya kalabilir. Sigara meme ucundaki kan dolaşımını bozar. Bu da ameliyat sonrası meme ucunda kayıplara kadar gidebilecek riskler barındırır. Meme küçültme ameliyatlarından önce sigara kullanımına ara vermek hatta mümkünse sigarayı tamamen bırakmak tavsiye edilir.
Ne kadar süre ayrılmalıdır
Meme küçültme ameliyatlarının süresi ve iyileşme zamanı kısadır. Ancak cerrahi bir işlem olması ve iyileşmenin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle yapılacak planlama değişiklik gösterebilir. Ameliyat süresi ortalama 2 saattir. Ameliyat sonrası kişinin durumuna bağlı olarak genellikle 1 gece hastanede kalınır. Ameliyattan sonraki ortalama 7-10 gün içinde normal yaşantıya geri dönülür. Tempolu yürüyüşler, karın ve bacak egzersizleri gibi aktiviteler ameliyattan en az 2 hafta sonrasına bırakılmalıdır. Ameliyatta 2 ay sonra her türlü aktiviteye geri dönülebilir.
Ameliyatın kişiye katkıları
Meme küçültme ameliyatı hem fiziksel hem de psikolojik açıdan rahatlık sağlar. Özellikle büyük ve sarkık meme dokusu fiziksel hareketlerde kısıtlamalara neden olur. Kişi ne kadar diyet ve spor yapsa da memelerde istenen küçülme görülmez.
Memelerin ağırlığı azalsa da sarkma oranı arttığı için fizik kurallar gereği omuz ve boyuna yaptığı yük azalmaz. Bu durum psikolojik olarak özellikle gençlerde öz güven eksikliğine kadar varabilen sıkıntılara neden olur. Meme küçültme ameliyatı fiziksel olarak memeleri istenen ölçüye ulaştırırken aynı zaman da psikolojik olarak rahatlamaya ve öz güvenin yükselmesine yardımcı olur.
Meme küçültme zamanı
Sonbaharda özellikle tercih edilen estetik ameliyatlardan biri de meme küçültmedir. Ameliyatın temel amacı omuzlardaki fazla yükü alma ve kişiye düzgün postür vermektir.
Yazın bitmesi ve havaların serinlemesiyle birlikte estetik operasyonların sayısı da artmaya başladı. Yaz aylarında kişiyi yoran ve düzeltilmek istenen bölgelerdeki sıkıntıları gidermek isteyenler bu dönem estetik operasyonlara daha fazla başvuruyor. Bunlardan biri de meme küçültme ameliyatları.
Meme küçültme ameliyatında temel amaç şöyle açıklanabilir; büyük ve sarkık memeler omuzlarda fazla yük oluşturur.
Omuzlar düşer ve sırt kamburlaşır. Kişinin postürü bozulur, dik durmak zorlaşır ve bir süre sonra omurgaya binen yük sırt, bel, hatta diz ağrılarına neden olur.
İleri yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi sorununun nedeniyle vücuttaki fazla yükün taşınmaması gerekir.
Özellikle kadınlarda ciddi bir risk oluşturan kemik erimesini yavaşlatmak, meme kanseri riskini azaltmak, sağlıklı ve düzgün bir postüre sahip olmak için gerekli durumlarda meme küçültme ameliyatları planlanmalıdır.
İlgi sonbaharda neden artar
Yazın ağır ve sarkık meme dokusunu toparlamak birçok kadın için zordur. İnce kıyafetlerde memeyi kamufle etmenin zorluğu, mayo ve bikini gibi plaj kıyafetlerinde yaşanan sıkıntılar, sıcaktan meme altı ve meme aralarında oluşan egzama gibi rahatsızlıklar kişinin konforunu bozar. Hantal ve kilolu bir görünüme neden olur.
Yazın bitmesi, havaların serinlemesi ve özellikle meme ameliyatları sonrası memede oluşacak izlerin lazerle tedavisi için ihtiyaç duyulan zamanın kolaylıkla programlanabilmesi, sonbahar aylarında meme ameliyatlarına ilgiyi artıran sebepler arasında gösterilir.
Ameliyat kimlere yapılır
Meme dokusu gelişimini tamamlanmış, memeleri olması gereken büyüklükten fazla ve sarkık olan kişilere yapılır. Doğumlara bağlı olarak memelerinde sarkma ve yağlanma olan kişilere, yaşın ilerlemesiyle vücudundaki yağlanma artan kişilere meme küçültme ameliyatı yapılabilir. Genç kızlarda ise genetik olarak meme büyüklüğü, sarkıklığı çok fazlaysa ve bu durum fiziksel ve psikolojik olarak rahatsız ediyorsa meme küçültme ameliyatı planlanabilir.
Öncesinde nelere dikkat edilmeli
Meme ameliyatı öncesinde 40 yaş altındaki kadınlardan meme ultrasonu, 40 yaş üzerindeki kadınlardan meme ultrasonu ve mamografi istenir. Memede şüpheli veya takip gerektiren bir lezyon varsa mümkünse ameliyat sırasında bu da çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir.
Meme ameliyatı öncesinde tüm genel anestezi gerektiren ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat öncesi tetkikler yapılır. Bu dönemde mutlaka hastaya ameliyat öncesi Covid-19 testi yapılır.
Yoğun sigara içen kişiler meme ameliyatı sonrası bazı risklerle karşı karşıya kalabilir. Sigara meme ucundaki kan dolaşımını bozar. Bu da ameliyat sonrası meme ucunda kayıplara kadar gidebilecek riskler barındırır. Meme küçültme ameliyatlarından önce sigara kullanımına ara vermek hatta mümkünse sigarayı tamamen bırakmak tavsiye edilir.
Ne kadar süre ayrılmalıdır
Meme küçültme ameliyatlarının süresi ve iyileşme zamanı kısadır. Ancak cerrahi bir işlem olması ve iyileşmenin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle yapılacak planlama değişiklik gösterebilir. Ameliyat süresi ortalama 2 saattir. Ameliyat sonrası kişinin durumuna bağlı olarak genellikle 1 gece hastanede kalınır. Ameliyattan sonraki ortalama 7-10 gün içinde normal yaşantıya geri dönülür. Tempolu yürüyüşler, karın ve bacak egzersizleri gibi aktiviteler ameliyattan en az 2 hafta sonrasına bırakılmalıdır. Ameliyatta 2 ay sonra her türlü aktiviteye geri dönülebilir.
Ameliyatın kişiye katkıları
Meme küçültme ameliyatı hem fiziksel hem de psikolojik açıdan rahatlık sağlar. Özellikle büyük ve sarkık meme dokusu fiziksel hareketlerde kısıtlamalara neden olur. Kişi ne kadar diyet ve spor yapsa da memelerde istenen küçülme görülmez.
Memelerin ağırlığı azalsa da sarkma oranı arttığı için fizik kurallar gereği omuz ve boyuna yaptığı yük azalmaz. Bu durum psikolojik olarak özellikle gençlerde öz güven eksikliğine kadar varabilen sıkıntılara neden olur. Meme küçültme ameliyatı fiziksel olarak memeleri istenen ölçüye ulaştırırken aynı zaman da psikolojik olarak rahatlamaya ve öz güvenin yükselmesine yardımcı olur.