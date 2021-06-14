Maskelere veda zamanı yaklaşıyor

Sihirli bir değneğimiz yok, dolayısıyla sahip olduğumuz her şeyi emek vererek koruyabilir, muhafaza edebiliriz. Bu durum cildimiz ve vücudumuz için de geçerli. Kendimize ne kadar iyi davranırsak, cildimiz ve vücudumuz da buna o kadar karşılık verecektir. Bu haftaki yazımda size “cildimiz kadar değerli” önerilerde bulunmak istiyorum.

Yaptırılan işlemlerden, uygulamalardan ya da operasyonlardan mucize sonuçlar ortaya çıkmasını beklemek, sıkça karşılaştığımız bir durum.

Oysa bir şeyin süreklilik arz etmesi; ona iyi bakmak, ihmal etmemek ve önerileri yerine getirmekle olur.

Atalarımız “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” sözüyle anlatmak istediğimi bir cümleyle özetlemiş aslında.

Ben bu haftaki yazımda sizlere “cildimiz kadar değerli” önerilerde bulundum.

Biz doktorlar sizin için en iyisini yapsak da eğer ev ödevlerinizi yerine getirmezseniz sonuç iyi olmaz.

Özellikle medikal estetikte yapılan müdahalelerin veya zayıflama, incelme, sıkılaşma gibi uygulamaların etkileri kısa sürebilir.

Yani tüm bu uygulamalardan elde edeceğiniz sonucun etkisini uzatmak sizin elinizde.

Güzellik içte başlar