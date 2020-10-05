Leke tedavisi zamanı yaklaştı

Göz kapağı estetiği belki de son zamanlarda herkesin en çok konuştuğu estetik konulardan biri oldu. İlgi çekmesindeki temel neden işlemlerin basit ve etkili olması. Üst ve alt göz kapağında yapılacak işlemler ve medikal uygulamaları sıraladık...

Üst göz kapağı estetiği

Üst göz kapağında cilt fazlalığına bağlı düşüklük ve sarkma olabilir. Bazen de yapısal olarak aynı zamanda kaslarda düşüklük olabilir. Üst göz kapağında cilt fazlalığı varsa lokal anestezi dediğimiz, sadece o bölgenin uyuşturulması ile yapılabilir.

Göz kapağındaki fazla cilt alınırken, altta yağ fıtıkları varsa onun da onarılması gerekir. Yağ fıtıkları onarılıp cilt fazlalığı alındıktan sonra doku ince dikiş ipleri ile kapatılır.

Ortalama beşinci günde dikişler alınabildiği gibi şehir dışında yaşayan ya da dikiş aldırmak istemeyen kişilerde kendiliğinden eriyen ipler hekiminin tercihi ile kullanılabilir.

Üst göz kapağı estetiği sonrasında gözler kapatılmaz. Sadece üst göz kapağındaki katlanma çizgisinde kalan dikiş izinin üzerine gerekiyorsa özel bir bant yapıştırılır veya açıkla bırakılır.

İşlemden sonra aynı gün içinde rahatlıkla eve dönülebilir ve birkaç gün sonra sosyal hayata başlanabilir. Ancak tam iyileşme ve sonuç alma 2 hafta ile 2 ay arasında tamamlanır. Sigara kullanmamak ve uyarılara dikkat etmek göz kapağının çabuk ve güzel iyileşmesini sağlar.



