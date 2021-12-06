Kış kilolarına dikkat

Estetik operasyon dendiğinde hâlâ büyük bir kesimin önyargı ile yaklaştığı, cümlelerine “ama” ile başladığı, eğer operasyonel bir estetik müdahaleye karar vermiş ise hasta adayına “emin misin?” sorusunun muhakkak sorulduğu mutlak bir gerçeklik. Oysa bazı durumlarda estetik operasyonlar şarttır. Sporun, diyetin, ameliyatsız gençleştirme-yenilemelerin ve cihazlı uygulamaların çare olmadığı durumlarda biz hekimler hastalarımıza estetik operasyon öneririz. İşte bu işlemlerden biri de sıkça uyguladığımız “karın germe” operasyonlarıdır.

Estetik operasyonlara önyargı ile yaklaşılmasının birçok sebebi var. Hasta kafasında sorularıyla birlikte bizlere gelir. Çünkü medyada gördüğü haberler, çevresinden gelen fikrini değiştirmeye yönelik eleştirel yaklaşımlar hastanın kafasında soru işaretlerine sebep olur.

Biz doktorların birinci görevi gelen hastayı, operasyondan önce mental olarak ameliyata ikna etmek ve hazır olmasını sağlamak. Bunu da ancak hastamızı doğru bilgilendirerek ve ameliyat sonrası uyması gerekenleri anlatarak yapabiliriz.

İşte bu noktada bugün tam mevsimi olduğu için karın germe ameliyatı olmayı düşünüp de hâlâ kafasında soru işaretleri olanlar için “karın germe” operasyonu hakkında bilgi vermek istedim.

◊ Karın germe operasyonları hangi durumlarda yapılır?

Hamilelik, hızlı kilo alıp verme, yanlış beslenmeden dolayı kaynaklanan yağlanmalar, egzersiz ve cihazlı uygulamalarla toparlanamayan sarkmalarda karın germe operasyonlarını hastalarımıza öneriyorum.

Özellikle çoklu hamilelikler ve sezaryen doğum sonrasında deformasyonların giderilmesinde karın germe yapılır. Karın germe, vücut şekillendirme operasyonlarının en temel ameliyatlarından biridir.

Genel anestezi ile yapılan karın germede amaç, karın kaslarını onarmak ve karın bölgesindeki fazla yağı ve sarkan cildi dışarıya almaktır.

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