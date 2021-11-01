Kadın sanat ve estetik

Kadın ve erkek için saç çok önemli bir aksesuar. Hatta bu çok önemli aksesuarın kaybı her iki cins için kimi zaman travmatik sonuçları olabilen bir sorun. Bugünkü yazımda saçların tekrar çıkması için hangi medikal estetik uygulamaları yaptığımızdan bahsettim...

Farklı sebeplerin sonucu olarak ortaya çıkan saç dökülmelerinin en yaygın sebepleri arasında kadınlarda menopoz ve doğum sonrasında yaşanan hormonal iniş çıkışlar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, metabolik hastalıklar öne çıkıyor. Saç dökülmelerinin bir başka sebebi de genetik yatkınlıklar.

Ancak artık saç dökülmelerini bir sorun olarak görmüyoruz.

Çünkü uyguladığımız işlemlerle saç köklerini güçlendirerek, dökülmeleri durdurup, hatta yeni saç çıkışını da vitamin destekleriyle sağlayabiliyoruz.

Yani saç ekiminde başarılı uygulamalarla artık dökülme süreci gerçekleşmeden durdurabiliyoruz.

Genel cilt iyileştirmede kullandığımız mezoterapi, PRP, dermapen gibi yöntemleri saçlı deriye uyguluyor ve sonuç alıyoruz.

Bu yazımda bu uygulamalardan ziyade son dönemde daha popüler olan saç dökülmesine karşı uyguladığımız yöntemlerden bahsedeceğim.

Son yıllarda saç dökülmelerinde uygulanan en etkin tedavilerden biri kök hücre tedavisi

Birçok hastalığın tedavisinde kök hücre tedavilerini uyguluyoruz.