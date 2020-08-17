İYİ YAŞAM REÇETELERİ

Sizlere yaşam felsefesini beğendiğim, bende iz bırakan ya da sizin için takip edip beğendiğim isimlerden hayata dair ipuçları alıp aktaracağım. İlk konuğum plastik cerrah Yakup Avşar...
Pandeminin başladığı ilk günlerde karantinada olduğumuz dönemde fiziksel olarak iyi olsak bile endişe ve stres hali ruhsal olarak birçoğumuz için çok yıpratıcı oldu.
Uyku, konsantrasyon, düzensiz beslenme problemleri olarak ortaya çıktı. Şimdi yeni normale alışırken, hepimiz bu sıkıntılardan kurtulup “Daha iyi nasıl yaşayabilirim?” sorusuna yanıt aramaya başladık.
Kimimiz tatillerini bir köyde geçirmeyi, toprakla haşır neşir olmayı planlarken kimimiz sağlıklı beslenme ve daha sade yaşamanın yollarını araştırmaya başladık.
Huzurun ve sağlığın doğada saklı olduğunu bir kez daha gördük.
İşte ben de sizin için yaşam reçetelerinin ilkini hem hayat arkadaşım hem de meslektaşım olarak Yakup Avşar’ dan almak istedim.
Kendisi veya bir yakını hekim olan okurlarım çok iyi bilir, tıp fakültesine başladığınız gün siz sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam şekli seçersiniz.
Sabah erkenden uzun süre dikkatinizi azaltmadan devam eden çalışma saatleri hasta kontrolleri, ameliyatlar, işlemler, hasta muayeneleriyle geçer.
Özellikle cerrahi branşlarda ameliyatlar sırasında yoğun konsantrasyon devam ettiği için fiziki yorgunluğa büyük bir stres ve beyin yorgunluğu eklenir.
Her sabah yeni bir hastaya ameliyathane de “günaydın” diyerek başlayan ve geç saatlere kadar devam eden çalışma temposundaki bir cerrahın iyi yaşam reçetesine gelin birlikte bakalım...
Mutsuzken estetik
yaptırmamalısınız
◊ Hangi spor dallarıyla uğraşıyorsun?
- Üniversite yıllarında savunma sporları, dağcılık ve futbol gibi grup sporları hem arkadaşlarla olmak hem de spor adına çok keyifliydi. Ardından şartlar değişti ve yüzme ile tenis uzmanlığımın ilk yıllarında çok yoğun yaptığım iki spor dalı oldu. Kızımızın büyümeye başlaması ile özellikle onunla daha iyi vakit geçirmek adına hafta sonu başlayan kayak maceraları profesyonel snow board’culuğa taşındı. Kayak mevsimi öncesi ve sonrasındaki bahar aylarında ise golf oynamak bizi dinlendirdi. Yaz aylarında yaptığımız sörf ise kite ile tanıştıktan sonra bambaşka hale geldi.
◊ Estetik konusunda geri dönecek olursak, estetik demek önce sağlık mı demek?
- Kesinlikle öyle. Estetik, sağlığı korumakla ya da kaybedilen sağlığı tekrar kazanmakla başlar. Örneğin fazla kilo kişiyi daha yaşlı gösterirken, kalp, şeker, tansiyon gibi bir takım sağlık problemlerine de yol açabilir. Kişinin kaybettiği fiziksel hareketliliği onu kısır bir döngüye sokup aynada kendisini gördüğünde mutsuz olma gibi psikolojik etkiler ortaya çıkarabilir. Bu dönemde alınan bir kararla estetik operasyon yaptırmak, hayal edilen bir şekilde sonuçlanmayabilir. Oysa önce kaybedilen sağlığı tekrar kazanmak için kilo problemini çözüp ardından gerekli estetik işlemler yapılırsa çok daha memnun edici sonuçlar alınır.
◊ Estetik işlemler ne zaman yapılmalıdır?
- Estetik işlemler gerçekten ihtiyaç duyulduğunda, doğru zamanda ve kontrollü olarak yapılmalıdır. Örneğin çocuğunuzun burun şeklinde ve burundan nefes almasında sıkıntı olabilir ve bu da çocuğu psikolojik ve fiziksel olarak rahatsız edebilir. Çocuğunuz için 18 yaşına geldiğinde burun ameliyatı planlanabilir.
◊ Sevgili Yakup, bir plastik cerrah olarak sana göre güzel yaşam ne demektir?
- Güzel yaşam demek aslında doğal yaşamın kendisi demek... Olabildiği kadar sade, ne istediğini bilerek, hayatla barışık olmak... Gençlik dönemi, ideallerimizin olduğu ve yaşamın bizi şekillendirmeye başladığı dönemdir. Önemli olan, o gençlik dönemindeki heyecanları hiçbir zaman kaybetmeden tüm yaşantımıza yayabilmek.
◊ Peki bunu ilerleyen yaşlardan nasıl devam ettireceğiz?
- Tabii ki gençliğin enerjisi ve heyecanı farklıdır. Bu heyecan her yaşta farklı bir şekilde gözükür. İş hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun, keyif aldığınız, topraklanacağınız, size heyecan veren, sizi dinlendiren uğraşlarınız olmalı. Benim için bu spor oldu. Çocukluğumdan beri yaşadığım yere, imkanlara göre değişse de hayatımda sporun her zaman ayrı bir yer oldu. Spor beni dinlendiriyor, deşarj ediyor ve bana keyif veriyor.
Ruhu ve bedeni hep canlı tutmalıyız
◊ Gelecekte estetik işlemlerde sence en fazla hangi işlemler talep görecek?
- Gençliği ve doğallığı en uzun süre yaşamak istiyoruz. Cerrahide ise daha az invazif yaklaşım ve daha kalıcı sonuçlar talep görecek. Endoskopinin tamamen tüm cerrahi alanımızda kullanılacağını ve bu sayede daha hızlı iyileşme, daha konforlu bir süreç ve daha iyi sonuçların alınacağını düşünüyorum.
Medikal estetikte ise tüm vücudu toksinlerden arındırma, korumayı sağlamaya yönelik çalışmaların daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum.
◊ İyi yaşam reçetemiz için önerilerin neler?
- Ruhu ve bedeni yormadan, dinlendirerek hep canlı tutmak yaşam felsefemiz olmalıdır.
Pandemi süreci de hepimize sevdiklerimizle olmanın, işimizi tutkuyla yapmanın, çok hareket edip, sağlıklı beslenmenin ve doğada olmanın önemini hatırlattı.
Bunları yaşam felsefemize adapte edip bedenimizde bizi rahatsız eden problemler varsa bunları da uzmanı ile çözüp mutlu olabiliyorsak, estetik yaşamı yakalamış oluruz.
Estetik yaşam, iyi yaşam demektir ve bunun estetik operasyon yaptırmakta değil, yaşam şartlarımızı en iyiye taşımakta saklı.
İYİ YAŞAM REÇETELERİ
Sizlere yaşam felsefesini beğendiğim, bende iz bırakan ya da sizin için takip edip beğendiğim isimlerden hayata dair ipuçları alıp aktaracağım. İlk konuğum plastik cerrah Yakup Avşar...
Pandeminin başladığı ilk günlerde karantinada olduğumuz dönemde fiziksel olarak iyi olsak bile endişe ve stres hali ruhsal olarak birçoğumuz için çok yıpratıcı oldu.
Uyku, konsantrasyon, düzensiz beslenme problemleri olarak ortaya çıktı. Şimdi yeni normale alışırken, hepimiz bu sıkıntılardan kurtulup “Daha iyi nasıl yaşayabilirim?” sorusuna yanıt aramaya başladık.
Kimimiz tatillerini bir köyde geçirmeyi, toprakla haşır neşir olmayı planlarken kimimiz sağlıklı beslenme ve daha sade yaşamanın yollarını araştırmaya başladık.
Huzurun ve sağlığın doğada saklı olduğunu bir kez daha gördük.
İşte ben de sizin için yaşam reçetelerinin ilkini hem hayat arkadaşım hem de meslektaşım olarak Yakup Avşar’ dan almak istedim.
Kendisi veya bir yakını hekim olan okurlarım çok iyi bilir, tıp fakültesine başladığınız gün siz sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam şekli seçersiniz.
Sabah erkenden uzun süre dikkatinizi azaltmadan devam eden çalışma saatleri hasta kontrolleri, ameliyatlar, işlemler, hasta muayeneleriyle geçer.
Özellikle cerrahi branşlarda ameliyatlar sırasında yoğun konsantrasyon devam ettiği için fiziki yorgunluğa büyük bir stres ve beyin yorgunluğu eklenir.
Her sabah yeni bir hastaya ameliyathane de “günaydın” diyerek başlayan ve geç saatlere kadar devam eden çalışma temposundaki bir cerrahın iyi yaşam reçetesine gelin birlikte bakalım...
Mutsuzken estetik
yaptırmamalısınız
◊ Hangi spor dallarıyla uğraşıyorsun?
- Üniversite yıllarında savunma sporları, dağcılık ve futbol gibi grup sporları hem arkadaşlarla olmak hem de spor adına çok keyifliydi. Ardından şartlar değişti ve yüzme ile tenis uzmanlığımın ilk yıllarında çok yoğun yaptığım iki spor dalı oldu. Kızımızın büyümeye başlaması ile özellikle onunla daha iyi vakit geçirmek adına hafta sonu başlayan kayak maceraları profesyonel snow board’culuğa taşındı. Kayak mevsimi öncesi ve sonrasındaki bahar aylarında ise golf oynamak bizi dinlendirdi. Yaz aylarında yaptığımız sörf ise kite ile tanıştıktan sonra bambaşka hale geldi.
◊ Estetik konusunda geri dönecek olursak, estetik demek önce sağlık mı demek?
- Kesinlikle öyle. Estetik, sağlığı korumakla ya da kaybedilen sağlığı tekrar kazanmakla başlar. Örneğin fazla kilo kişiyi daha yaşlı gösterirken, kalp, şeker, tansiyon gibi bir takım sağlık problemlerine de yol açabilir. Kişinin kaybettiği fiziksel hareketliliği onu kısır bir döngüye sokup aynada kendisini gördüğünde mutsuz olma gibi psikolojik etkiler ortaya çıkarabilir. Bu dönemde alınan bir kararla estetik operasyon yaptırmak, hayal edilen bir şekilde sonuçlanmayabilir. Oysa önce kaybedilen sağlığı tekrar kazanmak için kilo problemini çözüp ardından gerekli estetik işlemler yapılırsa çok daha memnun edici sonuçlar alınır.
◊ Estetik işlemler ne zaman yapılmalıdır?
- Estetik işlemler gerçekten ihtiyaç duyulduğunda, doğru zamanda ve kontrollü olarak yapılmalıdır. Örneğin çocuğunuzun burun şeklinde ve burundan nefes almasında sıkıntı olabilir ve bu da çocuğu psikolojik ve fiziksel olarak rahatsız edebilir. Çocuğunuz için 18 yaşına geldiğinde burun ameliyatı planlanabilir.
◊ Sevgili Yakup, bir plastik cerrah olarak sana göre güzel yaşam ne demektir?
- Güzel yaşam demek aslında doğal yaşamın kendisi demek... Olabildiği kadar sade, ne istediğini bilerek, hayatla barışık olmak... Gençlik dönemi, ideallerimizin olduğu ve yaşamın bizi şekillendirmeye başladığı dönemdir. Önemli olan, o gençlik dönemindeki heyecanları hiçbir zaman kaybetmeden tüm yaşantımıza yayabilmek.
◊ Peki bunu ilerleyen yaşlardan nasıl devam ettireceğiz?
- Tabii ki gençliğin enerjisi ve heyecanı farklıdır. Bu heyecan her yaşta farklı bir şekilde gözükür. İş hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun, keyif aldığınız, topraklanacağınız, size heyecan veren, sizi dinlendiren uğraşlarınız olmalı. Benim için bu spor oldu. Çocukluğumdan beri yaşadığım yere, imkanlara göre değişse de hayatımda sporun her zaman ayrı bir yer oldu. Spor beni dinlendiriyor, deşarj ediyor ve bana keyif veriyor.
Ruhu ve bedeni hep canlı tutmalıyız
◊ Gelecekte estetik işlemlerde sence en fazla hangi işlemler talep görecek?
- Gençliği ve doğallığı en uzun süre yaşamak istiyoruz. Cerrahide ise daha az invazif yaklaşım ve daha kalıcı sonuçlar talep görecek. Endoskopinin tamamen tüm cerrahi alanımızda kullanılacağını ve bu sayede daha hızlı iyileşme, daha konforlu bir süreç ve daha iyi sonuçların alınacağını düşünüyorum.
Medikal estetikte ise tüm vücudu toksinlerden arındırma, korumayı sağlamaya yönelik çalışmaların daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum.
◊ İyi yaşam reçetemiz için önerilerin neler?
- Ruhu ve bedeni yormadan, dinlendirerek hep canlı tutmak yaşam felsefemiz olmalıdır.
Pandemi süreci de hepimize sevdiklerimizle olmanın, işimizi tutkuyla yapmanın, çok hareket edip, sağlıklı beslenmenin ve doğada olmanın önemini hatırlattı.
Bunları yaşam felsefemize adapte edip bedenimizde bizi rahatsız eden problemler varsa bunları da uzmanı ile çözüp mutlu olabiliyorsak, estetik yaşamı yakalamış oluruz.
Estetik yaşam, iyi yaşam demektir ve bunun estetik operasyon yaptırmakta değil, yaşam şartlarımızı en iyiye taşımakta saklı.