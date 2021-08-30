Hyalüronik asit mucizesi

Bu yazımda hepimizin doğası gereği yaşayacağımız bir süreç ve bu süreci nasıl yönetebileceğimiz ile ilgili genel bilgileri siz değerli okuyucularımla paylaşmak istedim. Yaş alma, yaşlanma karşıtı bakımlar, cerrahi ve cerrahi olmayan müdahaleler ve tüm yönleriyle anti-aging...

Anti-aging, yaşlanma sürecini geciktirmek veya yaşlanma etkilerinin gözle görülür sonuçlarını en aza indirmek için uygulanan tedavi ve bakım protokollerinin genel adıdır.

Aslında bu süreç kişinin hayatı, alışkanlıkları ile yakından ilişkilidir. Cerrahi ve cerrahi olmayan (ameliyatsız) prosedürleri kullanarak yaş almanın izlerini hafifletmeye yardımcı olan birçok uygulama vardır.

Size en uygun anti-aging yani yaşlanma karşıtı tedavi veya iyileştirme protokolünü sizi yakından takip eden doktorunuz belirleyecektir.

Yaş alma belirtileri nelerdir?

· Mimik çizgileri ve kırışıklıklar

· Yağ hacmi kaybı

