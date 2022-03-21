Hoş geldin bahar peki hazır mısınız?

Bugün artık resmi olarak bahar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Şimdi güneş ışınları, bahar yağmurları el birliği ile doğamızı rengarenk çiçeklerle bezeyecek ve içimiz ısınacak. Bizler de fiziken ve ruhen kendimizi daha iyi hissedeceğiz...
Doğa kendini yenilirken bizim son dakikacılar olarak nitelendirdiğimiz şok diyetçiler, bedenini yaza hazırlamak isteyenler, doğanın uyanışı ile paralel olarak “Ben de bir şeyler yapmayalım” diye harekete geçmeye başladılar. Ancak yaza çok az vakit kaldı. Kışın karanlıkta uyanmak istemeyip, “Nasıl olsa daha var” diyenler için hatırlatma niteliğinde bir yaza hazırlık rehberi paylaşmak istedim.
Yine hep söylediğim gibi bir sağlıklı beslenme, hareket (bolca yürüyüş) ile birlikte size önereceğim uygulamalar yaza kadar şekillenmeniz de fayda sağlayacaktır. Sadece cihazlardan, uygulamalardan medet ummak protokollerin hakkı ile sonuç vermesini sağlamaz. Yeterince su tüketmek, uyku düzenine dikkat etmek bu programların diğer önemli aktörleri olacak. Yazımın devamında sizlere kliniğimizde uyguladığımız yeni nesil radyofrekans ve fraksiyonel lazerle vücut şekillendirme programlarından bahsedeceğim.
Radyofrekanslı liposuction ile
yeni nesil vücut şekillendirme
Yeni nesil vücut şekillendirme ve sıkılaştırma yöntemi olarak bilinen bu uygulama, cildin sıkılaştırılmasında ve sarkmaların giderilmesinde kullanılan radyo frekans yardımlı yağ aldırma işlemidir. Düzensiz beslenme ile hareketsizlik sonucunda oluşan ve giderilmeyen cilt altındaki kalıcı yağların yok edilmesinde aynı zamanda sıkılaştırılmasında kullanılan radyofrekans son derece güvenilir ve etkilidir. Bu yöntemin amacı, radyofrekans dalgaları kullanılarak yağ hücreleri alınırken beraberinde cildin sıkılaşmasını sağlamaktır.
Yeni nesil liposuction cihazlarında cildi sıkılaştırma amaçlı olarak özellikle cildin temel yapıtaşı olan kolajeni arttırma hedeflenir. Bu cihazda ciltte açılan küçük bir delikten girilerek hem içerdeki yağ eritilip emilir hem içerdeki küçük kanamaları durdurulur. Böylece kanama ve morarma azalır. Ayrıca dışarıdaki parçasından cilde verdiği radyofrekans dalgaları ile cilt sıkılaşır. İşlemin sonunda sanki ütülenmiş gibi düz ve sıkı bir yüzey elde edilir. Bu radyofrekanslı liposcution uygulaması, istenmeyen bölgesel yağlanmanın olduğu tüm bölgelerde uygulanabilir, kadınlarda en sık yapıldığı bölgeler basenler, karın, bel, bacak iç ve dış kısmı ile diz bölgesi, sırt, kollar, göğüsler ve gıdı bölgelerine; erkeklerde ise jinekomasti denilen göğüs meme büyümelerinde, simit olarak adlandırılan bel bölgesine ve gıdıya sıklıkla yapılır. Burada belirtmeliyim ki klasik yağ aldırma yöntemlerine göre birçok avantajı bulunmaktadır.
Fraksiyonel radyofrekansla
vücut uygulamaları
Özellikle vücut biçimlendirme denilince danışanlarımızın çoğu bunun uzun ve acılı bir süreç olacağına inanıyor. Ancak radyofrekans enerjisi kullanan cihaz fonksiyonu ile kişiye özel planlanan seanslar, atletik bir vücut elde etme imkânını sunuyor. Kol ve bacak içi yanı sıra karın bölgesini sıkılaştırarak kas gölgelerine daha belirgin bir görünüm kazandırıyor. Bölgesel yağlanmalarda yapılan liposuction sonrasında da operasyon bölgesinde sıkılaşma etmek için fraksiyonel radyofrekanstan faydalanabiliyoruz. Uygulamanın gücünü ve etkisini arttırmak için PRP-mezoterapi gibi farklı tedavi protokolleri ile kombinleyerek kullanabiliyoruz. Seanslar 35 ila 40 dakika arasında uygulama yapılacak bölgeye göre değişkenlik gösteriyor ve seans sayısı da danışanın ihtiyacına göre belirleniyor. Altın iğneli fraksiyonel radyofrekans uygulaması vücudu sarkma oluşmuş iç bacak, kol gibi bölgelerini toparlamakta, yine özellikle kadınların rahatsızlık duyduğu çatlakların iyileştirilmesinde etkin sonuç aldığımız bir uygulama.
Hoş geldin bahar peki hazır mısınız?
Bugün artık resmi olarak bahar mevsimine girmiş bulunuyoruz. Şimdi güneş ışınları, bahar yağmurları el birliği ile doğamızı rengarenk çiçeklerle bezeyecek ve içimiz ısınacak. Bizler de fiziken ve ruhen kendimizi daha iyi hissedeceğiz...
Doğa kendini yenilirken bizim son dakikacılar olarak nitelendirdiğimiz şok diyetçiler, bedenini yaza hazırlamak isteyenler, doğanın uyanışı ile paralel olarak “Ben de bir şeyler yapmayalım” diye harekete geçmeye başladılar. Ancak yaza çok az vakit kaldı. Kışın karanlıkta uyanmak istemeyip, “Nasıl olsa daha var” diyenler için hatırlatma niteliğinde bir yaza hazırlık rehberi paylaşmak istedim.
Yine hep söylediğim gibi bir sağlıklı beslenme, hareket (bolca yürüyüş) ile birlikte size önereceğim uygulamalar yaza kadar şekillenmeniz de fayda sağlayacaktır. Sadece cihazlardan, uygulamalardan medet ummak protokollerin hakkı ile sonuç vermesini sağlamaz. Yeterince su tüketmek, uyku düzenine dikkat etmek bu programların diğer önemli aktörleri olacak. Yazımın devamında sizlere kliniğimizde uyguladığımız yeni nesil radyofrekans ve fraksiyonel lazerle vücut şekillendirme programlarından bahsedeceğim.
Radyofrekanslı liposuction ile
yeni nesil vücut şekillendirme
Yeni nesil vücut şekillendirme ve sıkılaştırma yöntemi olarak bilinen bu uygulama, cildin sıkılaştırılmasında ve sarkmaların giderilmesinde kullanılan radyo frekans yardımlı yağ aldırma işlemidir. Düzensiz beslenme ile hareketsizlik sonucunda oluşan ve giderilmeyen cilt altındaki kalıcı yağların yok edilmesinde aynı zamanda sıkılaştırılmasında kullanılan radyofrekans son derece güvenilir ve etkilidir. Bu yöntemin amacı, radyofrekans dalgaları kullanılarak yağ hücreleri alınırken beraberinde cildin sıkılaşmasını sağlamaktır.
Yeni nesil liposuction cihazlarında cildi sıkılaştırma amaçlı olarak özellikle cildin temel yapıtaşı olan kolajeni arttırma hedeflenir. Bu cihazda ciltte açılan küçük bir delikten girilerek hem içerdeki yağ eritilip emilir hem içerdeki küçük kanamaları durdurulur. Böylece kanama ve morarma azalır. Ayrıca dışarıdaki parçasından cilde verdiği radyofrekans dalgaları ile cilt sıkılaşır. İşlemin sonunda sanki ütülenmiş gibi düz ve sıkı bir yüzey elde edilir. Bu radyofrekanslı liposcution uygulaması, istenmeyen bölgesel yağlanmanın olduğu tüm bölgelerde uygulanabilir, kadınlarda en sık yapıldığı bölgeler basenler, karın, bel, bacak iç ve dış kısmı ile diz bölgesi, sırt, kollar, göğüsler ve gıdı bölgelerine; erkeklerde ise jinekomasti denilen göğüs meme büyümelerinde, simit olarak adlandırılan bel bölgesine ve gıdıya sıklıkla yapılır. Burada belirtmeliyim ki klasik yağ aldırma yöntemlerine göre birçok avantajı bulunmaktadır.
Fraksiyonel radyofrekansla
vücut uygulamaları
Özellikle vücut biçimlendirme denilince danışanlarımızın çoğu bunun uzun ve acılı bir süreç olacağına inanıyor. Ancak radyofrekans enerjisi kullanan cihaz fonksiyonu ile kişiye özel planlanan seanslar, atletik bir vücut elde etme imkânını sunuyor. Kol ve bacak içi yanı sıra karın bölgesini sıkılaştırarak kas gölgelerine daha belirgin bir görünüm kazandırıyor. Bölgesel yağlanmalarda yapılan liposuction sonrasında da operasyon bölgesinde sıkılaşma etmek için fraksiyonel radyofrekanstan faydalanabiliyoruz. Uygulamanın gücünü ve etkisini arttırmak için PRP-mezoterapi gibi farklı tedavi protokolleri ile kombinleyerek kullanabiliyoruz. Seanslar 35 ila 40 dakika arasında uygulama yapılacak bölgeye göre değişkenlik gösteriyor ve seans sayısı da danışanın ihtiyacına göre belirleniyor. Altın iğneli fraksiyonel radyofrekans uygulaması vücudu sarkma oluşmuş iç bacak, kol gibi bölgelerini toparlamakta, yine özellikle kadınların rahatsızlık duyduğu çatlakların iyileştirilmesinde etkin sonuç aldığımız bir uygulama.