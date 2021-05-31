Güzelleşmek için yaz molası vermek şart değil

Sağlıksız güneşlenmenin en büyük sonuçlarından birinin “lekeler” olduğunu söyleyebilirim. Güneş hasarını en aza indirmek için hâlâ vakit var.
Cilt bariyerini güçlendirmek, cildin nem tutma kapasitesini artırmak için somon DNA ve hyalüronik asit kombinasyonunu deneyebilirsiniz. Bu karışımla cildin güneşten daha az etkilenmesini sağlamanız mümkün.
İçeriğinde çeşitli vitaminler, çapraz bağlı hyalüronik asit, birçok mineral ve peptit bulunduran nem aşılarını da kür halinde uygulatarak cildinizi güneşten koruyabilir, hasarı en aza indirebilirsiniz.
Ayrıca botoksla göz çevresi ve kaş arasındaki ince çizgilerin derinleşmesinin önüne geçebilirsiniz.
Güneşlenirken cildinizin mutlaka temiz ve homojen yapıda olmasına dikkat etmenizi öneririm. Bunun için de her mevsim gönül rahatlığıyla yaptırabileceğiniz yeni nesil cilt bakımlarından faydalanabilirsiniz. Böylece daha sağlıklı bir bronzluk elde edersiniz.
Güneşlenmek için en ideal saatler; güneş ışınlarının dünyaya dik açıyla gelmediği sabah 11.00’e kadar olan saatlerdir. Akşamüstü de 16.00’dan sonrayı tercih etmek gerekir.
Yaz tatiline gitmeye hazırlananlara, ilk gün saatlerce güneş altında kalmak yerine her gün süreyi biraz daha uzatarak kontrollü bir şekilde güneşlenmelerini öneririm.
Doğada gördüğümüz hiçbir şey rastgele oluşmamıştır. Bir çiçeğin yapraklarında, bir deniz kabuğunda, bir ayçiçeğinin tohumunda hep aynı matematiği, aynı oranı görüyoruz. Bunu ben değil, bu işin sırrını aramış, araştırmış matematikçiler diyor. Güzelliğin salt bakan gözde olmadığının, güzel, çekici, sevimli görünenin sırrını araştıran matematikçiler; dünya üzerindeki nesnelerin, canlıların ve insanların kendi içinde bir orana sahip olduğunu ve bu orana en yaklaşık olanın her zaman daha çok beğenildiğini ortaya çıkardılar. Bu da sabit bir Phi: 1.618 değeri olarak “altın oran” şeklinde adlandırıldı.
Ünlü kadınların sırrı
Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Scarlett Johansson, Kim Kardashian, Charlize Theron, Katy Perry, Salma Hayek, Rita Ora, Adriana Lima, ülkemizde de Demet Özdemir, Hande Erçel, Eda Ece gibi başarılı oyuncular ‘altın oran’a sahip ünlü kadınlar arasında anılan isimler...
Hangi uygulamalarla yakalayabilir?
Herkesin hayranlık duyduğu, “keşke ona benzeseydim” diye olmak istediği bir sanatçı veya ünlü oyuncu vardır. Hatta hayranlık duydukları ünlülere benzemek için bir dizi ameliyat geçiren insanların varlığını haberlerden okuyoruz. Orada ona benzeme isteği yerine kendi altın oranına yakalaması için yapılacak müdahalelerle inanın hastayı daha mutlu etmek mümkün. Çünkü bir başkasına benzeme isteğinin sebebi karşısındakinin fazla beğenilmesinden kaynaklanıyor. Peki ne yapmalıyız? Kendi yüzüne uygun müdahalelerle kendi yapısına, enerjisine uyan bir uygulamalar sunmalıyız ve o işlemler ona özgü olmalı.
Burun en belirleyici organ
Yüz güzelliğinde burun, yüzdeki diğer organlara ve yüzün tamamına oranı ile yüz güzelliğinin en önemli organı diyebiliriz. Burnu endoskopik operasyonlarla küçülterek ya da büyüterek, ufak dokunuşlarla ucunu kaldırıp indirerek yüzdeki orantıyı yakalamaya çalışırız. Ancak yüz orantısını sadece burnu düzelterek istenen sonucu elde etmek mümkün değil.
Terleme sorunuyla gelen danışanlarım genellikle şöyle diyor: “Dilek hocam her şeyi denedim ama terlemenin önüne geçemedim. Kullanmadığım deodorant, denemediğim bitkisel yöntem kalmadı ama çare olmadı. Aşırı terleme için ne yapabilirim?”
Burada önce terlemenin sebeplerine bakmalıyız. Çünkü aşırı terlemeye sebep olabilecek birden fazla neden var.
Hipoglisemi, ateş ve enfeksiyonlar, diyabet, hipotiroidi yani tiroid bezinin normalden fazla çalışması, kalp ve akciğer rahatsızlıkları ya da bazı vitaminlerin eksikliği aşırı terlemeye sebep olabilir.
Ben danışanlarıma önce gerekli tetkikleri yaptırıp yaptırmadıklarını sorar, terlemenin sebebiyle ilgili gerekli araştırmaları teyit etmek isterim. Eğer herhangi bir sorun bulunmadıysa, koltuk altı ve avuç içi ya da ayak tabanı botoksunu öneririm.
OSCAR’DA MODAEVLERİ
BOTOKSU ŞART KOŞUYOR
Aşırı terleme sorununda botoksun nasıl uygulandığına geçmeden önce sizinle kısa bir anekdotu paylaşmak isterim. Bu sorunla gelen hastalarım nedense sadece kendilerinin bu durumdan muzdarip olduklarını düşünüyor. Oysa TV’de, sinemada gördüğümüz oyuncular, göz önünde olan birçok insanda da aynı problemin olduğunu bilmelisiniz.
Her yaş grubunun, cilt yapısına göre farklı bakımlarla ve ameliyatsız yüz gençleştirme-iyileştirme uygulamalarıyla desteklenmesi gerekir. Normal şartlarda 30’lu yaşlarda biri, botoks gibi ufak dokunuşlarla ve yeni nesil cilt bakımları ile uzunca bir süre o yaştaki tazeliğini ve canlılığını koruyabilirken 40’lı yaşlarda cildin artık daha fazla bakıma ve desteğe ihtiyacı olur. Çünkü yıldan yıla azalan kolajen miktarı, cilt altında doku kaybına sebebiyet verir ve bu da şakaklarda çökmeye, yüz ovalinde bozulmalara; yer çekimi ile de sarkmaların daha görünür hale gelmesine sebebiyet verir. O yüzden de bakım ve iyileştirme uygulamaları düzenlenirken her yaş grubuna ayrı işlemleri sunmak gerekir.
Kişiye özel, kişinin yaşantısına, yaşına, genetik yapısına uygun ve cilt/yüz sorunlarına çözüm sağlayacak, danışana kendisini iyi hissettirecek tedavi iyileştirme uygulamaları sunulmalıdır. Bununla birlikte danışan/hasta da ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamalarının ciltte yarattığı iyileşmenin süresini uzatmak için uygulamalarına sadık kalmalı ve harfiyen uymalıdır.
Sadece botoks yeterli olur mu?
Cildine daha genç yaşlarda yatırım yapmış, minik minik botoks ile ince çizgilerin görünümünü iyileştirmiş, cildinizi de vitamin uygulamalarını rutin olarak takviye ettiyseniz şanslısınız.
Çünkü bu yaş grubuna bir adım önde ve avantajla gireceksiniz. Evde krem sürmeye üşenenlerdenseniz sadece botoks sizin için yeterli olmayabilir.
Ancak yine de botoks bu yaş guruplarında uygulanacak işlemlerle birlikte göz çevresinde ve alın bölgesinde yerleşmeye başlayan kırışıklıkların görünümünün iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
Oysa doğum sonrasında toparlanmak için sadece zamana ihtiyaç var. Bu yazımda doğum sonrasında toparlanmak için neler yapılabileceğini, yeni bebek sahibi olmuş annelerimizle paylaşmak istedim.
Hamilelik, kadınların vücudunda değişimlere sebep olan ve doğum sonrasında da toparlanması zaman gerektiren bir süreç. Kimi kadınlar doğumdan hemen sonra eski formlarına kavuşsalar da büyük bir bölümünün toparlanmak için zamana ihtiyaçları oluyor.
Öncelikle yeni annelere ilk önerim, bebekleriyle tüm anların keyfine varmaları olur.
Zaten o süreçte hamilelikte alınan kiloların bir kısmı emzirme ile veriliyor. Eğer süt yapsın diye fazlaca tatlı ve kalorili yiyecekler tüketmezseniz toparlanma dönemi de çok uzun sürmüyor.
Doğumdan belli bir süre geçtikten sonra hafif yürüyüşlere de başlarsanız inanın bebeğiniz yaşına gelmeden epey yol kat etmiş olacaksınız. Hâlâ kendinizden memnun değilseniz emzirme dönemi sonrasında bir uzmana danışarak birlikte çizeceğiniz yol haritası ile formunuza kavuşabilirsiniz.
Hamilelik sonrası anneler bize
Bugün aslında hepimizin bildiği ancak bilse de riayet etmekte zorlandığı bir takım formda kalma kurallarını ramazan ayını da fırsat bilerek yazımda yer vermek istedim. Çünkü ne yazık ki büyük bir çoğunluğumuz “Aman nasıl olsa oruç tutuyorum. Akşam da istediğimi yerim” düşüncesiyle mükellef sofralarda oruç açıyor. Oysa bütün gün aç kalmış beden için doğru bir tercih değil. Değerli beslenme uzmanları arkadaşlarımızın önerisi; et suyuna bir çorba, ardından dinlenerek yenilecek protein ağırlıklı bir beslenme düzeni ardından sahura kadar bol su tüketmek ve yine sahurda yeni güne başlamak.
Oruç tutarken mutlaka düzenli yürüyüş yapmalıyız. Ağır yenen yemeklerin, akşam geç saatte afiyetle yenen tatlıların diyetini hafif tempolu yürüyüşlerle mutlaka ödemeliyiz. Sizlerin de bildiği gibi geç saatte yenen tatlılar, karbonhidratlı yiyecekler ne yazık ki hanemize yağ olarak ekleniyor. Beslenme ile ilgili altın kurallara uyduktan sonra şimdi de ramazan ayında eksi kiloda ya da formumuzu koruyarak çıkmak için kliniklerimizde sizlere nasıl destek olabileceğimizden de bahsetmek istiyorum.
Ameliyatsız uygulamalar
Önümüz yaz olduğu için özellikle formumuzu korumak ve içinde bulunduğumuz pandemi sürecini düşünürsek alınan kilolarla mücadele ettiğimiz bu dönemde bölgesel yağlanma, bölgesel incelme ve selülit uygulamalarına ramazanda rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Danışanlarıma önerdiğim etkin sonuç aldığımız uygulamaları yazın bu bölümünde okuyabilirsiniz.
Genel olarak ameliyatsız vücut estetiği olarak nitelendirdiğimiz bu uygulamalar ağrısız, acısızdır ve anestezi gerektirmez.
Bu yılın trendlerinin en başında gelen ve etkin sonuç aldığımız, danışanlarımızın çok memnun kaldığı; ameliyatsız, radyofrekans ile incelme sağladığımız cihazlı bir uygulamadır.
Medikal estetik teknolojileri geliştikçe acıyı, ağrıyı azaltan cihazlar da artmaya başladı. Dolayısıyla özellikle ramazan ayında açlığın üzerine acı çekmeyi danışanlarımız istemiyor. Gönül rahatlığı ile önerdiğimiz bu uygulamada, karın, bacak, sırt ve kol bölgelerine rahatça uygulanabiliyor. Bu sistemde vakumlu radyofrekansla yağ hücreleri sıvılaştırılıyor ve daha sonra lenf sistemiyle uzaklaştırılıyor.
Dolgu dediğimizde dudaklara bir daha asla tekrarlanması gerekmeyen, kalıcı bir işlem olarak düşünürüz. Dudaklara ilk dolgu yapılmaya başlandığı zamanlarda kullanılan içeriklerden dolayı o dönem yapılan uygulamalar kalıcı olabiliyormuş.
Ancak medikal tıpta teknolojiler ilerledikçe dudak dolgusunda kullanılan maddeler de değişti. Danışanlarımızın isteğine bağlı olarak ürün tercihi yapılarak, dudak dolgusunun çeşidine karar verebiliyoruz. Artık sadece dudaklara hacim vermek için değil, farklı sorunlara çözüm sağlayacak, farklı akışkanlıkta ve yoğunlukta dolgular önerip, kullanabiliyoruz.
Burada belirtmek isterim ki dudaklarınızın görünümü yüzünüzle bir bütünlük sağlamalı, alt ve üst dudak orantısına muhakkak dikkat edilmelidir. Güzel bir dudak nasıl olmalı diye sorarsanız; hacmi, simetrisi, yüzünüzle genel ve kendi içinde orantısı olmalı. Ayrıca gülümserken diş etleri görünmemelidir.
Dolgu nedir? İçeriğinde ne vardır?
Dilimize dolgu olarak oturmuş olan bu uygulama aslında hyalüronik asit bazlı akışkan ve hacim kazandırma özelliği olan medikal içeriktir. Hyalüronik asit dışında farklı elementleri, maddeleri içeriğinde barındıran cildin su tutma kapasitesini artırarak enjekte edildiği bölgeye kısa sürede hacim kazandırır.
Yaş alma ile birlikte artan, dudağa dik inen ve barkod çizgisi olarak anılan, dudak konturunu bozan, özellikle ruj sürüldüğünde dağılmış bir görüntü yaratan çizgilerin iyileştirilmesinde de önerdiğimiz ve sıkça uyguladığımız bir medikal estetik uygulamadır. Yazımın başında dediğim gibi teknoloji geliştikçe danışanlarımızın talebine uygun olarak dolgu seçebiliyor, önerebiliyoruz.
Nasıl yapılır?
Çoğumuzun el bakımı dendiğinde aklına manikür geliyor. Oysa manikür ya da gece sürülen kremler ellerimize sadece yüzeysel bakım sağlar. Ne mevsim geçişlerinde oluşan ne de ilaç kullanımı ve genetik yatkınlıklardan dolayı oluşan kurulukları süreceğimiz kremlerle tedavi etmek, iyileştirmek mümkün olmayabilir.
Bunun yanı sıra güneşlenme ya da hamilelikle oluşabilecek lekeler de yaş alma ile derinleşir, renkleri koyulaşır.
Ancak söylemek isterim ki medikal estetik uygulamalarla ellerimizin görünümün iyileştirebilir, yüzümüz ve vücudumuzla daha bütünleşik bir görünüm almalarını sağlayabiliriz. Yine özellikle 30’lu yaşlara gelindiğinde önce duran ve sonra da her yıl yüzde 1 oranında azalmaya başlayan kolajen ile birlikte ellerimizde başlayan yaşlanma, yaş alma sürecini de uygulanacak tedavi protokolleri ile durdurabilir, yaş almanın ellerimizde görünen izlerini silebiliriz.
Doku kaybı ile ilgili neler yapıyoruz?
Ellerimizin üzerinde yaş alma ile ortaya çıkan içi boşalmış, kemikli ve kırışmış görünümü yağ enjeksiyonları ya da kristal bazlı dolgu uygulamaları ile iyileştirmek mümkün. Yağ enjeksiyonlarında vücudun farklı bir bölgesinden alınan yağ, lokal anestezi ile ellere tatbik edilir. Uygulama sonrasında ellerde ödem oluşabilir. Uygulama sonrasında aynı gün içinde sosyal hayata dönülür. Ellerde kullanılacak dolgu diğer uygulamalarda kullanılan şekillendirme amaçlı ürünlere göre daha yoğundur. Kalıcı çözüm sağlamaz, ancak 1 yıl ile 18 ay arasında tekrar edilebilir. Yağ enjeksiyonunda olduğu gibi kişi, uygulama sonrasında aynı gün sosyal hayatına dönebilir. Her iki işlem de çok ağrılı, acılı değildir.
Lekeler için neler yapıyoruz?
Her gün onlarca danışanımla bir araya geliyorum. Herkes artık yaşsız bir görünüm yerine yaşının iyisi olmak istiyor. Aslında önemli olan da o. Yaşının iyisi olmak, yaşlanma çizgilerini yok etmeden iyileştirmek, mimik ve ifadeleri kaybetmeden; taze, canlı, ışıl ışıl parlayan bir cilt ve çene hattı belli bir ifadeye sahip olmak. Bunu yapabilmek için elimizde cihazlarımız ve en önemli destekçimiz olan vitaminlerimiz var.
Cildin ihtiyacına göre hazırladığımız protokollerde multivitamin kombinasyonlarını, radyofrekans, lazer ya da mezoterapi ile birlikte cilde uygulayarak hedeflediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz.
Cilde yüzeysel olarak uyguladığımız kremler ve serumlar, bu noktada bizlerin klinikte uyguladığı bakımların tamamlayıcısı oluyor.
Sadece evde yapılan bakımlar cildin ihtiyacını gidermekte yeterli olmayabiliyor.
Ciltte iç ve dış faktörler, alışkanlıklar, ilaç kullanımı, genetik yatkınlıklardan dolayı leke, ince kırışıklık, yüz hattında sarkma oluşabiliyor. Bunların yanı sıra göz çevresinde morluk ve halkalar da meydana gelebiliyor. Uygun vitaminlerle cildi desteklediğimizde, belirlenen seansların sonunda gözle görülür iyileşme kaydedebiliyoruz.
Etkileri neler?
Sağlıklı yaşlanmanın yolu, yıllar geçerken doğru atılan adımlardan geçer. Sağlıklı bir bedenin en temel yapı taşlarından biri de vitaminlerdir.
Cilt, kış mevsiminde tıpkı doğa gibi kurumaya başlar. Mevsimin sert etkilerinden dolayı cilt, fizyolojik reaksiyonlarını gösteremez hale gelir ve cildin koruyucu bariyeri hasar görür. Ağaçlar yapraklarını nasıl döküyorsa cildimiz de kurudukça pul pul döküntüler, bazı ciltlerde kızarıklıklar, yanma hissi yaşayabilir. Yağlı ciltler, diğer cilt tiplerine göre biraz daha şanslılar. Ancak her cilt tipinin kışı sağlam geçirip bahara ermek için bakıma ihtiyacı vardır.
Bir de bu dönemde içilen su miktarı da azaldıysa sadece yüzümüzde değil vücudumuzun genelinde kurumalar, dökülmeler görülebilir. İşte şimdi bu hasarı silmenin tam zamanı... Bahar ayları aslında kışın alınan kilolarla, bölgesel yağlanmalarla vedalaşma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hâlâ yaza kadar vaktimiz var. Özellikle bahar ayları liposuction operasyonları sonrasında gereken zamanı bize sağlıyor.
Mevsim geçişlerinde ihtiyacımız olan bakımlar
Peeling: Ciltte biriken ölü hücreler cildi matlaştırır ve cilt canlılığını yitirir. Yağlı ciltlerde dolan gözenekler ise sivilce ve akneye neden olabilir. İlk adımda peeling ile ölü hücrelerinden temizlemeliyiz.
Evde haftalık yapacağınız peeling işleminin yanı sıra cildin ihtiyacına göre belirli aralıklarla profesyonel olarak da peeling yaptırmak cildi rahatlatacaktır.
Cilt tipine göre hazırlanmış kimyasal peelinglerle (AHA, salisilik, glikolik asit, milk peel gibi) kolajen ve elastin doku uyarıldığı için cilt ölü hücrelerinden arınırken, akne ve sivilce izlerinin görünümü düzelir.
ANNE VE BABAMI BİR YILDA SADECE BİRKAÇ DAKİKA GÖRDÜM
Uzm. Dr. Mustafa Erdede - Acil hekimi
◊ Bir yılı geride bıraktığınız, çok uğraştığınız ve yorulduğunuz bu dönemde hekim olmak özellikle Nöroloji Hastalıkları Uzmanı olarak hasta bakmak nasıldı?
- Tüm sağlık çalışanları olarak hep beraber inanılmaz zor bir dönem geçirdik. Performansımızı hep zorladık, mesailerimizi hep aştık. Bir taraftan hastaları iyileştirmek, bir taraftan toplumu bilinçlendirmek, bir taraftan ailemize ve sevdiklerimize bu hastalığı bulaştırmamak için günlerce, haftalarca, hatta aylarca ayrı kaldık. Belki inanması güç ama hiç yorulmadık, hiç karamsarlığa düşmedik. Çünkü çok iyi bir eğitim ve görgü ile meslek hayatımıza atılmıştık.
◊ Mesleğinizi yaparken en çok ne sizi yorar ve mutlu eder?
- Yine iddialı cevap vereceğim ama biz acil sağlık çalışanları hiç yorulmayız ve yorulmadık da. Ancak bu zorlu dönemde tedbir kurallarından özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayanları gördükçe karamsarlığa düştüğümüz oldu. “Bana bir şey olmaz, ben bu salgına inanmıyorum” diyenlerin aile üyelerini kaybettiklerine şahit olduk. Evet belki onlar hastalanmadı, belki hiçbir bulgu göstermediler ama en yakınlarına bulaştırarak hastalanmalarına belki de kaybetmelerine neden oldular. Mutlu eden tek şey ise bu dönemde verdiğimiz yoğun emeğin mesleki başarısını görmek oldu.
◊ Dünyayı güzelleştirmek için yaptığınız bunca şeyin yanında kendiniz ve aileniz için neler yapıyorsunuz?
Prof. Dr. Aslı Ekmekçi (Marmara İşletme Fakültesi Profesörü)
En büyük arzum gençlerin meslek sahibi olması
◊ Mesleğinizin en iyilerindensiniz bunun için ne yaptınız?
- Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra hocalarımın önerisiyle üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladım. Bugün mesleğimin 30’uncu senesi içindeyim. Ne mutlu bana ki her gün aynı heyecan ve mutlulukla derslerime başlıyorum. Ve şunu da biliyorum ki son nefesime kadar öğrenmeye ve öğretmeye de devam edeceğim.
◊ Dünyada ve ülkemizde kadını kendi meslek grubunda nerede görüyorsunuz?
- Konu ne olursa olsun bir insanın hayatına dokunabilmek çok önemli. Bir gün annem dedi ki; “Bu aralar hep online olduğu için tabii daha çok görüşebiliyoruz. Kızım sen bu jürilerden hiç bıkmaz mısın?” Bu kadar öğrencinin hayatına bir katkım olmayacaksa ben niye bu kadar çalıştım ki...
Bu arada benim bu mesleği yapmam için yüreklendiren ve hep destekleyen babama çok minnettar olduğumu söylemeliyim. Çağımız bilgi çağı artık ve bilgiye ulaşmak çok kolay. Asıl olan rahatlıkla erişebildiğimiz bilgileri doğru özümseyerek yeni bir perspektif kazanabilmek ve kazandırabilmek.
◊ Liposuction kadınlara mı, yoksa erkeklere mi uygulanmalı?
- Liposuction uygulamaları çok uzun zamandır kadınların tercih ettiği estetik operasyonlarda ilk sıralarda yer alsa da son zamanlarda erkekler arasında da oldukça revaçta. Özellikle bir an önce vücut konturlarını düzeltmek isteyen kişiler için liposuction ideal bir işlem olarak görülebilir. Kadın vücudundaki östrojen hormonunun yağların bölgesel dağılımında etkin bir yapısı bulunur.
Kadınlarda yağlanma elma ya da armut vücut tipi şeklinde gerçekleşir. Elma tipinde; yağlanma öncelikle karın bölgesi, kol ve bacaklarda meydana gelir. Armut tipi yağlanmada ise basenler geniş, bel ve karın bölgesi ince olur. Yağlar kadınlarda yüz bölgesinde, özellikle gıdıda toplanır. Liposuction hem östrojen hormonu hem de kadınların yapısal özellikleri nedeniyle daha yağlı yapıları olduğu için büyük fayda sağlar.
Erkeklerde ise yağ salınımı daha düzenli olduğundan yağlar neredeyse her bölgede eşit denecek kadar düzenli yayılır. Aynı zamanda cilt altı dokusu ve yağları sert olduğu için liposuction daha zor yapılır ve daha az fayda sağlar.
Kadınlarda, yağlanan bölgelerde östrojenin yan etkisi olarak portakal kabuğu görünümü dediğimiz selülit yapılar görebiliriz. Selülit, cilt altındaki bağ dokusunun iltihabı olarak tanımlanır. En önemli etkeni östrojen hormonu olan selülit, kadınlara ait bir problemken erkeklerde görülmez. Erkeklerde görülmediği için de liposuction tedavilerinde selülite özel bir uygulama yer almaz. Selülit tedavisinde yağlı bölgelerdeki yağın alınması ve o bölgede cildi çeken bağların kırılması çok iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur.
◊ Liposuction hangi bölgelere yapılır?
Depresyona dayalı kişilik yapıları incelendiğinde mutlaka altta genetik bir yatkınlık ortaya çıkar. Özellikle çocukluk travmaları olup onları üzerinden atamayan ve genetik olarak psikolojisi rahat olmayan kişilerde sürekli bir endişe ve mutlu olamama hali gelişir. Tüm vücutları gergin, yüzler asık ve bakışlar mat görünür.
Oysaki hayata daha yumuşak tutunan, fiziki ve ruhsal sağlığı iyi olan anne babaların çocukları tüm yaşantıları boyunca hem daha sağlıklı hem de daha mutlu yaşadıkları bilinir.
Estetik dediğimiz dış görünüm ise tüm vücudumuzun bedensel ve psikolojik olarak dışa yansıması olur. Ruhsal olarak rahat olan bir insanın altta başka bir sebep yoksa kan basıncı kolay kolay yükselmez. Gece rahat uyur, yeme bozuklukları görülmez, vücut dengesi yerinde ve hormonal yapısı da düzenlidir.
“Cilt yapım anneme hatta anneanneme benziyor” gibi söylemleri yakın çevremizdeki kişilerden de duyarız. Zaman içinde ve yaşanılan dönemlere bağlı olarak güzellik algısı da değişir. Bundan 40-50 yıl önce 35-40 yaşındaki insanlara yaşlı denilirken; 25-30 yıl önce bu yaş grubuna orta yaşlı denmeye başlandı.
Günümüzde ise orta yaş 65’li yaşlarda başlıyor. Kişiler kendilerine dikkat etmeye başlamalarıyla düşünce yapıları, yeme alışkanlıkları yanı sıra fiziki aktiviteleri de değişti ve daha sağlıklı yaş alınmaya başlandı. Bununla birlikte, güzellik algısı da değişti. Bir kişiye güzel demek için önce ondaki ruh ışığını sonra gözlerdeki parlaklığı ve ciltteki kaliteyi arar olduk. Tüm bunları bütün olarak gördüğümüzde de güzellik tanımı doğru ifade edilmiş oluruz.
Genetik miras yaş almayı etkilediği gibi yaş alma sırasında ortaya çıkan deformasyonların da belirleyicisi olabilir. Örneğin, annenizin cildi çok incedir ve sigara kullanmadığı halde üst dudak çizgileri çok belirgindir. Sizin de böyle bir sıkıntınız olacağını erken yaşta fark ederseniz.
Genetik mirasın değiştirilmesi mümkün değilse de bazı durumlarda yönlendirilmesi mümkündür. Genetik mirasla birlikte beslenme şekli, hayat görüşleri, yaşanan bölge, yapılan meslek, yaşadığımız sosyal çevre de yaş almada etkili birer faktör diyebiliriz.
“Gözlerinin feri gitmiş” sözünü çok duyarız. Yoğun çalışmalar, uykusuz geceler, kilo kaybı ve doğal olarak yaşın ilerlemesiyle birlikte göz çevresinin yorulduğunu ve yıprandığını hem etrafımızdaki kişilerde hem de kendimizde görebiliriz.
Kişinin anne ya da babasından kaş düşüklüğü, üst göz kapaklarında fazlalık ya da alt göz kapaklarında torbalanma mirası varsa, çok erken yaşlarda dahi göz çevresi problemleri yaşayabilir.
Kuru cilt yapısına sahip kişilerde göz etrafında ince kırışıklıklar olabilir.
Bu kırışıklıklar gözleri uzağı görmekte zorlanan miyoplarda, sarışınlarda ve güneş gözlüğü kullanmadan açık havada çok fazla kalan kişilerde sıklıkla gözlemlenir.
Göz çevresinin yaşlanmasını engellemek için en etkili yöntem, göz çevresini çok iyi nemlendirmektir.
Tabii ki sağlıklı beslenmek, bol su içmek, sık sık kilo alıp vermemek ve vücutta su tutan gıdaları fazla tüketmemek de önemlidir.
Sevgililer Günü öncesi kadınlar estetik operasyon yaptırmayı tercih edebilir. İşte bu dönem en fazla yaptırılan 5 işlem:
1- Meme estetiği
2- Dudak dolgusu
3- Cilt bakimi
4- Lazer epilasyon
5- Şok diyetler
Meme estetiği
Genç kadınlarda meme küçüklüğü zaman zaman sıkıntıya neden olabilir. Aslında meme küçüklüğü işlevsel olarak hiçbir sıkıntıya neden olmaz. Sadece estetik olarak vücut konturunu tamamlamak için meme büyütmek istenebilir. Özellikle göğüs dekoltesini tamamlamak için hafif dolgun meme dokusu tercih edilebilir. Günümüzdeki trend, doğal ancak dekoltesi dolgun duran Fransız tipi meme...
Yani hareketsiz yaşam ve fazla karbonhidratla beslenme, kilo artışlarına sebep oldu. Bu nedenle karın germe ameliyatları için doğru zaman diyebiliriz. Çünkü vücut şekillendirmenin temelinde karın germe operasyonları yer alır.
Ayrıca hamilelik ve hızlı kilo alıp verme gibi durumlarda sıklıkla karşılaşılan sarkmalar çoğu kadın için büyük bir sorundur. Bu gibi durumlarda vücuda en çok şekil veren ve metabolizma hızını artıran ameliyatlardan biri olarak yine karın germe ameliyatı yapılabilir.
Anti-aging uygulamalarda vücut sağlığını koruma ve vücut şekillendirmede de ayrıca etkilidir. Özellikle doğum sonrası ve fazla kiloların verilmesinden sonra karın bölgesinde olan yağlanma ve deformitelerin giderilmesinde yapılan işlemlerin başında gelir.
◊ Karın germe ameliyatı hangi durumlarda tercih edilebilir?
- Karın germe ameliyatı, karın bölgesinde yağlanma ve sarkma olan kişilerde tercih edilen cerrahi işlemdir. Karın germede amaç, karın kaslarını onarmak ve karın bölgesindeki fazla yağı ve sarkan cildi dışarıya almaktır. Özellikle sezaryen doğumlar, ikiz hamilelikler, fazla kilo alıp vermelere bağlı olarak karın bölgesinde yağlanma ve sarkma oluşur.
Genetik olarak da bazı kişilerin karın bölgesinde yağlanma ve gevşeklik görülebiliyor. Hayatında spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları olmasına rağmen kişinin karın bölgesindeki deformitenin düzelmediği ya da istenildiği kadar sonuç alınamadığı durumlarda karın bölgesindeki kasların onarılıp ciltteki fazlalığın dışarıya alınması gerekir.
Karın germe ameliyatına karar veren kişilerin ameliyat öncesinde kendilerini ameliyat ve sonrasındaki sürece hazırlamaları çok önemlidir.
Gençler için cildin kalitesini korumak çok önemli. Dengeli ve sağlıklı beslendikleri takdirde ciltlerinde de vücutlarında da bir deforme olmayacaktır. Gençlerin sağlıklı beslenmeleri gelecek hayatlarını da çok etkileyecektir. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, psikolojik ve fizyolojik olarak güçlü yapılar kazanmalarını sağlar. Okul stresi, pandemide yaşanan kaygılar ve değişen hormonal yapı nedeniyle ciltlerinde döküntü ve sivilce problemi bu dönem çok yaşayabilir.
Tatil dönemini verimli geçirmek için öneriler
İşte tatilin başladığı bu hafta güzel bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Medikal bir bakım için klinik ortamına şu dönemde gidemeyen gençler evde de sağlıklı bir bakım yapabilirler.
Gençler için evde yapılacak cilt bakımı; öncelikle cildinizi ılık su ile yıkayıp yumuşak kullanılmamış bir diş fırçasını batikona batırdıktan sonra cildinize hafif masaj yaparak yedirin. Ancak alerji ve tiroid hastalığı olanların batikon kullanmasını önermiyoruz. Birkaç dakika sonra ılık su ile cildinizi yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın.
Kurulama sonrası su bazlı bir nemlendirici ile cildinizi nemlendirin. Gün içinde ise yüzünüze mümkün olduğu kadar dokunmayın ve saçlarınızı toplayın ki yüzünüze gelmesin. Özellikle maske kullanımına bağlı çene bölgesinde oluşan sivilceler de bu sayede hafifleyecektir. Evde kaldığınız süre içinde ciltten kimyasalları uzaklaştırmak, makyaj yapmamak ve kozmetiklere ara vermekte cildin rahatlamasını sağlar.
Lazer epilasyon; bu dönem yazdan kalan bronzluğun geçmesi ve güneşin olmaması lazer epilasyon için uygun bir zamandır. Tüm vücut için rahatlıkla epilasyona girilebilir. Sömestir tatilinde özellikle seans aralığında bir buçuk, iki ay gibi bir süre olduğu için lazer epilasyon işlemi planlanabilir.
Fazla kilolardan kurtulmak için diyet ve spor ile medikal destek alınabilir; vücut şekillendirme medikal uygulamalarından legacy ultrasonik ses dalgaları, yağların parçalanmasını ve sıkılaşmasını sağlar. İşte bu dönemde sağlıklı yemek, erken akşam yemekleri ve planlanmış egzersizle birlikte beş günde bir legacy gibi medikal şekillendirici aletlerden de yardım alınabilir.
Tatilde yapılan minik bakımlar, biraz daha iyi hissetmeyi ve motive olmayı sağlarken bazı cerrahi işlemler de planlanabilir. Özellikle cerrahi işlemlerin tatilin ikinci haftasına kadar yapılıp bitirilmesi, iyileşmeye yeterli zamanın bırakılması için önemlidir.
Hepimiz daha güzel yaşamak için bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Güzelliğin saçta, yüzde, vücutta saklı olduğunu zannediyoruz. Bir de bakıyoruz ki hayat her an değişen sürprizlerle dolu. Zaman zaman bizi güldürüyor, bazen de ağlatabiliyor. Hepimiz daha güzel yaşamak için bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Güzelliğin saçta, yüzde, vücutta saklı olduğunu zannediyoruz. Bir de bakıyoruz ki hayat her an değişen sürprizlerle dolu. Zaman zaman bizi güldürüyor, bazen de ağlatabiliyor. Her zaman “Yüzümde bir yaşlanma, bir sarkma var” diyen hastalarıma “Önce aynaya bakın” derim. Eğer keyfiniz iyi, enerjiniz yüksek bir anda aynaya bakarsanız, kendinizi dünyanın en güzeli hissedersiniz. Oysa ki mutsuz bir anda aynaya baktığınızda yorgun ve her şeyden vazgeçmiş bir yüz size merhaba diyebilir. Mutlu insanların gözleri parlar, yüzleri güler ve kıpır kıpır olurlar. İşte böyle bir genç kadının; Gamze Keçeli’nin hayata ve güzelliğe bakışını sizin için sorguladım.
◊ Kısaca geçmişinden bahseder misin?
- Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Uzun yıllar hentbol oynadım. Daha sonra güzellik yarışmasına katıldım. Ardından okulumu bitirdim ve Ayla Algan hocamdan oyunculuk dersleri almaya başladım. Sonrası diziler, televizyon programları...
◊ Üniversite ve gençlik yıllarında güzellik takıntıların var mıydı?
- Ben güzel olan her şeye oldum olası bayılırım, bu güzellik takıntısı ise cevabım evet. Sadece kadın-erkek olarak değil. Güzel döşenmiş bir ev, doğa ananın güzelliği, güzel bir manzara beni kendine hayran bırakabilir.
◊ Peki güne kendin için nasıl başlarsın?
- Kocaman bir bardak su içerek güne başlarım.
Güzelleşmek için yaz molası vermek şart değil
Özellikle ilkbaharda kendileri için medikal estetik ya da estetik operasyon düşünenlerde “yaz gelmeden halletmeliyim” telaşını görüyoruz. Bu haftaki yazımda yazın hangi operasyonların ve müdahalelerin yapılabileceğini paylaşmak istedim.
Genel olarak estetik müdahaleler ya da medikal estetik işlemler söz konusu olduğunda nedense yaza yetişmeli gibi bir izlenim oluşuyor. Bunu tetikleyen de hastalarımızın özellikle zayıflama, sıkılaşma ya da toparlanma gibi ameliyatlı ya da ameliyatsız uygulamalarla yaza daha fit girmek için yaptırmak istemelerinden kaynaklanıyor. Oysa yaz döneminde de uygulanabilecek, risk yaratmayan uygulamalar ve ameliyatlar var.
Ancak burada hastanın kendisini operasyon sonrasında koruması, kendisinden istenenleri harfiyen yerine getirmesi önem arz ediyor. Bunun yanı sıra yeni nesil cihazlı uygulamaları da gönül rahatlığı yaptırabilirsiniz. Yani güzelleşmek için yaz molası vermek şart değil.
Cilt bakımı yaptırmaya
devam edebilirsiniz
Eskiden cilt bakımı dendiğinde aklımıza sıkmalı, acılı, yapıldığında cildi tahrip eden klasik cilt bakımları gelirdi. Oysa şimdi yeni nesil cilt bakımı olarak nitelendirdiğimiz uygulamaları eğer güneşe çıkmak gibi bir niyetiniz yoksa yazın da rutininizde yapmaya devam edebilirsiniz. Güneşlenmekten vazgeçemiyorsanız da cildinize yoğun nem verecek maskeleri, bakımları tercih edebilirsiniz. Ayda bir kez yaptıracağınız yaz bakımları ile cildinizi konforlu bir yaz geçirtebilirsiniz.
Botoks ve dolgu zamanı geldiyse sonbaharı beklemek
zorunda değilsiniz
Kimi zaman vakti geldiği halde botoks ve dolgu için sonbaharı bekleyen hastalarımızla ya da “Hocam botoks yaptırmak istiyorum ama sonbaharda mı yaptırmalıyım” gibi sorularla karşılaşıyoruz. Botoks ve dolgu dört mevsim rahatlıkla yaptırabileceğiniz medikal işlemler. Sadece uygulama sonrasında doktorunuzun tavsiyelerine, önerilerine kulak vermeniz yeterli.
Ameliyatsız vücut uygulamalarını
durdurmanıza gerek yok
Kıştan ilkbahara geçişte vücut toparlama, sıkılaşmaya yönelik radyofrekans ve ultrason dalgaları ile çalışan cihazlı uygulamalar, kış kilolarından ya da bölgesel fazlalıklardan kurtulmak isteyen hastalarımızın favorisi oluyor.
Yaz aylarında da seanslarına devam edebilirsiniz. Ameliyatsız cihazlı incelme ve sıkılaşma uygulamaları cilt yüzeyinde tahribata sebep olmadığı için tatil arası vererek daha sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Yazın ameliyat yapılır mı?
Hasta kendisini iyi koruyacaksa, ona söylenenleri harfiyen yerine getirecekse özellikle endoskopik cerrahi ile yapılacak operasyonları yazın yapmak mümkün. Ancak operasyon sonrası koruyucu korselerin giyildiği meme ameliyatları, karın germe ve liposuction gibi işlemler serin bölgelerde kalınacaksa uygulanabilir.
Ancak lazer epilasyon, lazer enerjisi ile çalışan cihazlarla cilt iyileştirme akne, iz tedavisi gibi uygulamaların yazın yapılmamalıdır.
Ameliyatsız yüz gençleştirme için hangi cihazı tercih etmeli?
Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları için yazı tercih etmek istiyorsanız, kullanılan cihazın enerji ve teknolojisi ön plana çıkıyor. Cildin yüzeyinde tahribat yaratacak, soyma işlemi yapacak lazer enerjileri için en uygun mevsimler, kış ve bahar mevsimleri. Ancak ciltte derin dokuda tahribat yaratarak ciltteki sarkmaları iyileştirmek, yüz ovalini toparlamak için ultrason ya da radyofrekans ile çalışan cihazlı uygulamaları yaptırabilirsiniz. Uygulama sonrasında uygun bir nem maskesi ve cilt koruyucu ile cildinizi korumanız yeterli olur.