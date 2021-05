Güneşlenme rehberi

Bu hafta sizi sevgili dostum Gamze Keçeli ile tanıştırmak istiyorum. Gamze’nin hayat enerjisi gözlerinde saklı.

Hepimiz daha güzel yaşamak için bir şeylerin peşinden koşuyoruz. Güzelliğin saçta, yüzde, vücutta saklı olduğunu zannediyoruz. Bir de bakıyoruz ki hayat her an değişen sürprizlerle dolu. Zaman zaman bizi güldürüyor, bazen de ağlatabiliyor. Her zaman "Yüzümde bir yaşlanma, bir sarkma var" diyen hastalarıma "Önce aynaya bakın" derim. Eğer keyfiniz iyi, enerjiniz yüksek bir anda aynaya bakarsanız, kendinizi dünyanın en güzeli hissedersiniz. Oysa ki mutsuz bir anda aynaya baktığınızda yorgun ve her şeyden vazgeçmiş bir yüz size merhaba diyebilir. Mutlu insanların gözleri parlar, yüzleri güler ve kıpır kıpır olurlar. İşte böyle bir genç kadının; Gamze Keçeli'nin hayata ve güzelliğe bakışını sizin için sorguladım.



◊ Kısaca geçmişinden bahseder misin?

- Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunuyum. Uzun yıllar hentbol oynadım. Daha sonra güzellik yarışmasına katıldım. Ardından okulumu bitirdim ve Ayla Algan hocamdan oyunculuk dersleri almaya başladım. Sonrası diziler, televizyon programları...

◊ Üniversite ve gençlik yıllarında güzellik takıntıların var mıydı?

- Ben güzel olan her şeye oldum olası bayılırım, bu güzellik takıntısı ise cevabım evet. Sadece kadın-erkek olarak değil. Güzel döşenmiş bir ev, doğa ananın güzelliği, güzel bir manzara beni kendine hayran bırakabilir.

◊ Peki güne kendin için nasıl başlarsın?

- Kocaman bir bardak su içerek güne başlarım.