Güneş yaşlandırmasın

Bu hafta yazın en sıcak günlerine “merhaba” diyoruz. Güneş en dik açıyla bizi selamlıyor. Güneşin en yoğun olduğu bu dönemde, denizin keyfini çıkarırken bazı önlemler de almak gerekiyor.
Kontrolsüz bir şekilde güneşte kalmak, ileride birçok cilt problemine neden olabilir. Cilt yaşlanması, estetik anlamda güneşin olumsuz etkilerinin başında gelir. Bunun dışında güneşe bağlı olarak ciltte lekeler, kuruma ve kurumaya bağlı ince çizgiler oluşur. Özellikle hassas ciltlerde güneş alerjisi gibi sorunlar da görülebilir. Güneşte kaldıktan sonra aşırı şişme, kızarma, kaşıntı ve hassasiyet oluşabilir.
Önce yüzümüz etkileniyor
Güneş, vücudumuzu kaplayan cilt tabakası içinde en fazla yüzümüzü olumsuz anlamda etkiler. Özellikle alın, burun üstü, elmacık bölgesi gibi doğrudan kemik üzerindeki ciltte oluşturduğu tahribat çok fazladır. Yüz cildinden sonra dekolte ve eller güneşin yan etkilerinin en fazla görüldüğü vücut bölgeleridir.
Güneşin ciltte oluşturduğu yan etkiler ilk olarak güneş yanığı şeklinde görülür. Güneş yanıkları hemen tedavi edilmez ve tekrarlarsa vücutta kalıcı izler bırakabilir.
Güneş yanıklarına özellikle küçük çocuklarda çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle bebek ve çocukların güneşte kaldıkları süre çok önemlidir.
Cilt benlerine dikkat
Güneşin bir başka olumsuz etkisi de cilt üzerindeki benlerinde artışa neden olmasıdır. Güneş sonrası vücutta ben sayısı artabilir, mevcut benler büyüyebilir ya da çapları genişleyebilir. Pigmente cilt lezyonları dediğimiz bu tür iyi huylu cilt lezyonları ileri yaşlarda cilt kanseri olarak karşımıza çıkabilir.
Cilt kanserleri vücutta baş ve boyun bölgesinde çok sık görülür. Mesleki sebeplerle güneşe çok yoğun olarak maruz kalan kişilerde cilt kanseri görülme oranı daha yüksektir. Bu yüzden güneşe bağlı olarak artan cilt benlerinin dikkatlice gözlemlenmesi gerekir.
Güneşe bağlı cilt lekeleri, pigmente lezyonlar ve cilt tümörlerinin kontrolsüz olarak güneşte kalmayla çok yakın ilişkisi vardır.
Nelere dikkat etmeliyiz
Güneşin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve cilt sağlığını korumak için güneşte uzun süre kalmamak çok önemlidir. Güneşe çıkarken cildin iyi nemlendirilmesi, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve belli aralıklarla tekrarlanması gibi temel kurallara uyulması gerekir.
Suya dayanıklı ve içeriğinde paraben olmayan yüksek faktörlü güneş koruyucular tercih edilmelidir.
Güneşe çıkarken makyaj yapmamak, yüzde lekelenmeye neden olabilecek yağları ya da kozmetik ürünleri kullanmamak çok önem taşır.
Güneş öncesi lazer veya kimyasal peeling gibi uygulamalara ara verilmeli, sir ağda gibi yüzde lekeye sebep olabilecek çeşitli işlemler yapılmamalıdır.
Bakımı asla unutmayın
Güneşe çıkmadan önce cilde nem verecek, cilt altı suyu tutma özelliği olan hyaluronik asit enjeksiyonları gibi mezoterapi tedavileri yapılabilir.
Mesojet uygulaması, serum fizyolojik ile yapılan ve içinde hiçbir kimyasal madde olmayan cilt nemlendirme tedavisidir.
Mesojet tedavisi düzenli yapıldığında dudak etrafı, göz çevresi ve yanaklardaki ince çizgilerin oluşması azalır. Mesojet aynı zamanda cilt gözeneklerinin küçülmesini ve cildin gergin kalmasını sağlar.
Yaz döneminde yüz bölgesinin özellikle su bazlı nemlendiricilerle nemlendirilmesi önemlidir.
Nemlendiricilerin dudak bölgesine de uygulanması unutulmamalıdır.
Saçlar ve tırnaklar da güneşte kuruyup yıpranabilir. İkisinin de nemlendirilmesi gerekir.
Vücuda güneş koruyucu uygulamak çok önemlidir.
Güneş yaşlandırmasın
Bu hafta yazın en sıcak günlerine “merhaba” diyoruz. Güneş en dik açıyla bizi selamlıyor. Güneşin en yoğun olduğu bu dönemde, denizin keyfini çıkarırken bazı önlemler de almak gerekiyor.
Kontrolsüz bir şekilde güneşte kalmak, ileride birçok cilt problemine neden olabilir. Cilt yaşlanması, estetik anlamda güneşin olumsuz etkilerinin başında gelir. Bunun dışında güneşe bağlı olarak ciltte lekeler, kuruma ve kurumaya bağlı ince çizgiler oluşur. Özellikle hassas ciltlerde güneş alerjisi gibi sorunlar da görülebilir. Güneşte kaldıktan sonra aşırı şişme, kızarma, kaşıntı ve hassasiyet oluşabilir.
Önce yüzümüz etkileniyor
Güneş, vücudumuzu kaplayan cilt tabakası içinde en fazla yüzümüzü olumsuz anlamda etkiler. Özellikle alın, burun üstü, elmacık bölgesi gibi doğrudan kemik üzerindeki ciltte oluşturduğu tahribat çok fazladır. Yüz cildinden sonra dekolte ve eller güneşin yan etkilerinin en fazla görüldüğü vücut bölgeleridir.
Güneşin ciltte oluşturduğu yan etkiler ilk olarak güneş yanığı şeklinde görülür. Güneş yanıkları hemen tedavi edilmez ve tekrarlarsa vücutta kalıcı izler bırakabilir.
Güneş yanıklarına özellikle küçük çocuklarda çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle bebek ve çocukların güneşte kaldıkları süre çok önemlidir.
Cilt benlerine dikkat
Güneşin bir başka olumsuz etkisi de cilt üzerindeki benlerinde artışa neden olmasıdır. Güneş sonrası vücutta ben sayısı artabilir, mevcut benler büyüyebilir ya da çapları genişleyebilir. Pigmente cilt lezyonları dediğimiz bu tür iyi huylu cilt lezyonları ileri yaşlarda cilt kanseri olarak karşımıza çıkabilir.
Cilt kanserleri vücutta baş ve boyun bölgesinde çok sık görülür. Mesleki sebeplerle güneşe çok yoğun olarak maruz kalan kişilerde cilt kanseri görülme oranı daha yüksektir. Bu yüzden güneşe bağlı olarak artan cilt benlerinin dikkatlice gözlemlenmesi gerekir.
Güneşe bağlı cilt lekeleri, pigmente lezyonlar ve cilt tümörlerinin kontrolsüz olarak güneşte kalmayla çok yakın ilişkisi vardır.
Nelere dikkat etmeliyiz
Güneşin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek ve cilt sağlığını korumak için güneşte uzun süre kalmamak çok önemlidir. Güneşe çıkarken cildin iyi nemlendirilmesi, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve belli aralıklarla tekrarlanması gibi temel kurallara uyulması gerekir.
Suya dayanıklı ve içeriğinde paraben olmayan yüksek faktörlü güneş koruyucular tercih edilmelidir.
Güneşe çıkarken makyaj yapmamak, yüzde lekelenmeye neden olabilecek yağları ya da kozmetik ürünleri kullanmamak çok önem taşır.
Güneş öncesi lazer veya kimyasal peeling gibi uygulamalara ara verilmeli, sir ağda gibi yüzde lekeye sebep olabilecek çeşitli işlemler yapılmamalıdır.
Bakımı asla unutmayın
Güneşe çıkmadan önce cilde nem verecek, cilt altı suyu tutma özelliği olan hyaluronik asit enjeksiyonları gibi mezoterapi tedavileri yapılabilir.
Mesojet uygulaması, serum fizyolojik ile yapılan ve içinde hiçbir kimyasal madde olmayan cilt nemlendirme tedavisidir.
Mesojet tedavisi düzenli yapıldığında dudak etrafı, göz çevresi ve yanaklardaki ince çizgilerin oluşması azalır. Mesojet aynı zamanda cilt gözeneklerinin küçülmesini ve cildin gergin kalmasını sağlar.
Yaz döneminde yüz bölgesinin özellikle su bazlı nemlendiricilerle nemlendirilmesi önemlidir.
Nemlendiricilerin dudak bölgesine de uygulanması unutulmamalıdır.
Saçlar ve tırnaklar da güneşte kuruyup yıpranabilir. İkisinin de nemlendirilmesi gerekir.
Vücuda güneş koruyucu uygulamak çok önemlidir.