Güneş lekeleriyle mücadele

Bugün yazın son günü ve yarın itibariyle sonbahara “merhaba” diyeceğiz. Söz konusu medikal estetik olduğunda, sonbahar en sevdiğimiz mevsimdir. Güneşin cildimizde bıraktığı lekelerden kurtulabilirsiniz.
Güneş lekelerinden korunmanın ilk yolu güneşten uzak kalmaktır. Güneşe mesafeli olarak yaklaşırsak lekelerin oluşması ve mevcut lekelerin derinleşmesi önlenir.
Özellikle yüz, dekolte ve eller güneşe yoğun bir şekilde maruz kaldığı için bu bölgeler lekelenmeye çok müsaittir. Kısıtlı süre güneşte kalmanın yanı sıra cildin doğrudan güneşle temas etmesi de engellenmelidir.
Güneş koruyucu sürmek, şapka kullanmak ve güneşte geçen süre boyunca sık sık güneş koruyucuları tekrarlamak gerekir. Cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de güneş sonrası cildin çok iyi nemlendirilmesidir. Cilt kuruduğu zaman suyunu kaybeder ve lekelenme, ince kırışıklıkların oluşumu gibi sorunlar artar.
Nasıl tedavi edilir?
Güneş lekelerini tedavi etmede ilk aşama, lekelerin oluşmasını önlemekten geçer. Doğum kontrol hapları veya hormonal ilaçlar kullanan kişilerde, hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde güneş lekesi oluşma riski daha yüksektir. Bu kişilerin güneşe karşı daha fazla tedbirlik olmaları gerekir.
Leke tedavisinde nem bakımının önemi
Cildin alttan beslenmesi de güneş lekelerini dolaylı olarak azaltır. İçinde hyaluronik asit, peptit ve çeşitli aminoasit ve minerallerin olduğu vitamin desteklerinin cilde enjekte edilmesi yoluyla cilt altı nemin sağlanması hem cilt sağlığı hem de lekelerle mücadelede çok önemlidir.
Vitamin enjeksiyonlarının üzerine yapılan nem bakımları da bu dönemde çok etkilidir. Nem bakımları sayesinde sonbahara girerken cildin kaybettiği nemin yerine konması ve cildin beslenmesi sağlanır.
Nemlenen cilt dokusu mat olmaz. Cilde dokunulduğunda, cilt yüzeyindeki kayganlık hissedilir hale gelir.
Nem bakımları, cilt altının kaybettiği suyu kazanmasını sağlar. Suyunu tekrar kazanan cildin yaşlanması durur ve lekelerin derinliği azalır. Önümüzdeki 1-1 buçuk aylık sürede 1-2 defa yapılacak derin nem bakımları sayesinde cilt nemini kazanır ve derin leke tedavilerine hazırlanmış olur.
Derin leke tedavileri öncelikle mekanik olarak cildin üzerindeki lekeyi atmaya yarayan peeling ya da maske ile başlar.
Ardından ayda bir defa ve toplamda 3-4 seans uygulanan ICON lazerle devam eder. Aralarda da mutlaka Q-switch lazer uygulaması yapılarak leke tedavisinin devamlılığı sağlanır.
Öncesi ve sırasında
dikkat edilmesi gerekenler
Sonbaharın ortalarında başlanacak leke tedavisi öncesinde hazırlık aşaması çok önemlidir. Gelişen teknolojilerin sunduğu imkanlar sayesinde derma-kozmetik ürünler doktor kontrolünde kullanılabilir, böylelikle kozmetik ürünlerin leke yapısı yan etkilerinden korunma sağlanır ve solaryum gibi leke artırıcı işlemlerden korunma sağlanır.
Leke tedavisinde beslenme de önemlidir. Yeşil sebze tüketmek ve bol su içmek leke tedavisinde etkilidir.
Öte yandan glutatyon gibi antioksidanların leke azaltıcı etkisi bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Hekim kontrolünde glutatyon kullanılabilir.
Leke tedavisi uygulanırken güneşten iyi korunmak gerekir.
Leke tedavisi sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ciltle temasının engellenmesidir.
Parfüm, makyaj malzemeleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Yüze sir ağda uygulamaları, iple alma, koltuk altına deodorant uygulamaları, kasık bölgesinde sir ağda uygulamaları günümüzde leke oluşumunu en çok artıran nedenler arasındadır.
Leke oluşumunun engellenmesi ve leke tedavisi sırasında bu bölgelerin saf zeytinyağı gibi ürünlerle desteklenmesi, beslenmesi gerekir.
Leke tedavisine başlarken bunun uzun soluklu bir tedavi olduğu, bazen lekelerin tekrarlayabileceği ve bazı lekelerin de tedaviye cevap vermeme ihtimalinin olduğu unutulmamalıdır.
Güneş lekeleriyle mücadele
Bugün yazın son günü ve yarın itibariyle sonbahara “merhaba” diyeceğiz. Söz konusu medikal estetik olduğunda, sonbahar en sevdiğimiz mevsimdir. Güneşin cildimizde bıraktığı lekelerden kurtulabilirsiniz.
Güneş lekelerinden korunmanın ilk yolu güneşten uzak kalmaktır. Güneşe mesafeli olarak yaklaşırsak lekelerin oluşması ve mevcut lekelerin derinleşmesi önlenir.
Özellikle yüz, dekolte ve eller güneşe yoğun bir şekilde maruz kaldığı için bu bölgeler lekelenmeye çok müsaittir. Kısıtlı süre güneşte kalmanın yanı sıra cildin doğrudan güneşle temas etmesi de engellenmelidir.
Güneş koruyucu sürmek, şapka kullanmak ve güneşte geçen süre boyunca sık sık güneş koruyucuları tekrarlamak gerekir. Cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de güneş sonrası cildin çok iyi nemlendirilmesidir. Cilt kuruduğu zaman suyunu kaybeder ve lekelenme, ince kırışıklıkların oluşumu gibi sorunlar artar.
Nasıl tedavi edilir?
Güneş lekelerini tedavi etmede ilk aşama, lekelerin oluşmasını önlemekten geçer. Doğum kontrol hapları veya hormonal ilaçlar kullanan kişilerde, hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde güneş lekesi oluşma riski daha yüksektir. Bu kişilerin güneşe karşı daha fazla tedbirlik olmaları gerekir.
Leke tedavisinde nem bakımının önemi
Cildin alttan beslenmesi de güneş lekelerini dolaylı olarak azaltır. İçinde hyaluronik asit, peptit ve çeşitli aminoasit ve minerallerin olduğu vitamin desteklerinin cilde enjekte edilmesi yoluyla cilt altı nemin sağlanması hem cilt sağlığı hem de lekelerle mücadelede çok önemlidir.
Vitamin enjeksiyonlarının üzerine yapılan nem bakımları da bu dönemde çok etkilidir. Nem bakımları sayesinde sonbahara girerken cildin kaybettiği nemin yerine konması ve cildin beslenmesi sağlanır.
Nemlenen cilt dokusu mat olmaz. Cilde dokunulduğunda, cilt yüzeyindeki kayganlık hissedilir hale gelir.
Nem bakımları, cilt altının kaybettiği suyu kazanmasını sağlar. Suyunu tekrar kazanan cildin yaşlanması durur ve lekelerin derinliği azalır. Önümüzdeki 1-1 buçuk aylık sürede 1-2 defa yapılacak derin nem bakımları sayesinde cilt nemini kazanır ve derin leke tedavilerine hazırlanmış olur.
Derin leke tedavileri öncelikle mekanik olarak cildin üzerindeki lekeyi atmaya yarayan peeling ya da maske ile başlar.
Ardından ayda bir defa ve toplamda 3-4 seans uygulanan ICON lazerle devam eder. Aralarda da mutlaka Q-switch lazer uygulaması yapılarak leke tedavisinin devamlılığı sağlanır.
Öncesi ve sırasında
dikkat edilmesi gerekenler
Sonbaharın ortalarında başlanacak leke tedavisi öncesinde hazırlık aşaması çok önemlidir. Gelişen teknolojilerin sunduğu imkanlar sayesinde derma-kozmetik ürünler doktor kontrolünde kullanılabilir, böylelikle kozmetik ürünlerin leke yapısı yan etkilerinden korunma sağlanır ve solaryum gibi leke artırıcı işlemlerden korunma sağlanır.
Leke tedavisinde beslenme de önemlidir. Yeşil sebze tüketmek ve bol su içmek leke tedavisinde etkilidir.
Öte yandan glutatyon gibi antioksidanların leke azaltıcı etkisi bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Hekim kontrolünde glutatyon kullanılabilir.
Leke tedavisi uygulanırken güneşten iyi korunmak gerekir.
Leke tedavisi sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ciltle temasının engellenmesidir.
Parfüm, makyaj malzemeleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
Yüze sir ağda uygulamaları, iple alma, koltuk altına deodorant uygulamaları, kasık bölgesinde sir ağda uygulamaları günümüzde leke oluşumunu en çok artıran nedenler arasındadır.
Leke oluşumunun engellenmesi ve leke tedavisi sırasında bu bölgelerin saf zeytinyağı gibi ürünlerle desteklenmesi, beslenmesi gerekir.
Leke tedavisine başlarken bunun uzun soluklu bir tedavi olduğu, bazen lekelerin tekrarlayabileceği ve bazı lekelerin de tedaviye cevap vermeme ihtimalinin olduğu unutulmamalıdır.