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Dilek Avşar

Dilek Avşar

dilek@avsarestetik.com

Gülüş estetiği nasıl olur

29 Haziran 2020

Mutlu ve sağlıklı bir görüntü denince akla güzel bir gülümseme ve parlak bir cilt gelir. Estetik gülüşün sırrı ise dişler ve dudaklarda gizlidir. Dudakların hacmi, dişlerin rengi ve yapısı gülüş estetiğinin temelini oluşturur.

Estetik gülüşte diş rengi, cilt rengiyle uyumlu olmalıdır. Öte yandan cilt rengi ile dudağın rengi arasındaki uyum da önemlidir. Sararmış ve yıpranmış dişler, rengini ve canlılığını kaybetmiş diş etleri estetik bir gülüşe sahip olmaya engel olur.
Estetik, canlı ve sağlıklı görünen bir gülüş için diş sağlığı çok önemlidir. Sigara kullanımı, çay ve kahve gibi dişlerde leke oluşuma neden olan içeceklerin fazla tüketimi diş, diş eti ve dudak sağlığını olumsuz etkiler.
Estetik gülüşün bir diğer unsuru olan dudakların, gülerken çok incelmesi ve diş etlerinin gözükmesi birçok kişi için istenmeyen bir durum oluşturur.
Diş etlerini örtmek için yapılabilecek bazı cerrahi uygulamaların yanı sıra medikal olarak dudaklara uygulanacak hyaluronik asit içerikli dinamik dolgular ve üst dudak için botoks istenen gülüşün tamamlanmasına yardımcı olur.

Dudak dolgusunda dikkat edilecekler

Dudakların olması gerekenden ince ya da kalın olması estetik görüntüyü etkiler. Dudakların olması gerekenden ince olması kişiyi mutsuz ve sinirli gösterirken, olduğundan dolgun olması da hantal bir görüntüye neden olabilir.
Dudak dolgusu yapılırken yüzün bütün yapısı incelenmelidir. Alın, burun, çene mesafesi dudak hacmi ile orantılı olmalıdır.
Hyaluronik asit içerikli dolgular dudak hacmini artırır. Geçici ve dinamik dolgular dudak dolgunlaştırmada tercih edilmelidir.
Daha kalıcı sonuçlar için kişinin vücudundaki kendi yağ dokusundan yapılacak yağ enjeksiyonları önerilir. Yağ enjeksiyonunun ortalama 3-4 kez tekrarlanmasıyla kalıcı ve doğal sonuçlara ulaşmak mümkün olur.

Olmazsa olmazları

Gülüş estetiğinde dudakların yapısı kadar rengi de önemlidir. Dudak renklendirme işlemleri organik boyalarla yapılabilir.
Bir başka önemli konu da dudakların nemlendirilmesidir. Cilt bakımı ve günlük rutin bakımlar sırasında dudak derisinin de nemlendirilmesi ve güneşten korunması çok önemlidir. Dudak derisinin korunması için güneş koruyucu kremlerin belli aralıklarla dudağa uygulanması gerekir.
Gülme çizgisi dediğimiz nazolabial olukların doldurulması da estetik bir gülüşün tamamlayıcısıdır. Çenenin geride olması da gülüşü olumsuz etkiler. Bunu gidermek için çene dolgusu ya da protezi yapılabilir. Elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi ve yüz anatomisinin tamamlanması da estetik bir gülüşün önemli parçalarıdır.
Ciltteki lekelerin ve izlerin silinmesi, aknelerin önlenmesi, bakımlı ve sağlıklı bir görüntü sağlayarak estetik gülüşü tamamlar.
Ağız köşelerinin düşüklüğünün önlenmesi de estetik bir gülüş için önemlidir. Ağız köşesine yapılacak hyaluronik asit içerikli dolgular, gülüş estetiğini tamamlar. Bu bölgeye yağ enjeksiyonu da yapılabilir. Ancak ağız köşelerine dolgu uygulaması yapılırken, dolgu miktarının ölçülü olması gerekir.

 

 

 

 

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