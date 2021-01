Gamze Keçeli’nin iyi yaşam reçeteleri

Her yeni yıl başlangıcında hepimiz daha iyi bir yaşam için planlar yaparız. Bu yıl hepimizin ilk dileği, pandeminin bir an önce bitmesi ve normal yaşantımıza dönmek. Peki 2021’in daha güzel bir yıl olması ve daha güzel yaş almak için neler yapabiliriz?

Bu yıl ilk mottomuz; kendimizi sevmek olsun. Kendini seven kişi olmak aslında her şeyi sevip, her güzel şeyden mutlu olmaktır. Güzellikleri görebiliyor ve gördüğümüz güzelliklerle mutlu olabiliyorsak, sağlıklı bir ruha sahibiz demektir.





MUTLU İNSAN SAĞLIKLI OLUR

Günümüzdeki en önemli sıkıntı ve hepimizin gizli anksiyetesinin gerçek sebebi, zamansızlıktan kaynaklanmaktadır. Zaman su gibi geçerken izlediğimiz bir gösterinin videosunu çekmeye takılıp o anı yakalayamazsak, sonradan geriye dönüp baktığımızda o tadı da yakalayamayız.

İşte tüm bunları unutmadan daha basit ama daha samimi yaşarsak hem çok yıpranmaz hem de mutlu oluruz.

Mutluluk her şeyin kapısını açar. Mutlu insan her zaman daha sağlıklı olur ve kendinde sorun yaratacak bir problemle karşılaştığında problemi çözmenin yollarını arar.