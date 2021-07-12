Estetikte “mutluluk askısı” dönemi

Öz, beslendiğinde ve davranışlar yaşam biçimiyle bütünleştiğinde anlamı daha derin olur. Hatta bunun yansımaları cildimizde, bedenimizde gerçekleşir. Bu satırları okurken “Dilek Hoca bu hafta ne yazmış!” diye şaşırabilirsiniz. Bu hafta operasyonlardan, müdahalelerden ve bakımdan uzaklaşıp kendimizi iyi hissettirecek öneriler ve bunların yaş alma sürecine nasıl etki edeceğini kaleme almak istedim.

İnsan konuşmaya başladığında ya devleşir ya da küçülür. Bizi biz yapan, bizimle özdeşleşen tanımlar vardır. Kimi için “iyi insan”, kimi için “dünya tatlısıdır” deriz.

Peki bizi iyi ya da dünya tatlısı yapan nedir? Sözlerimiz, davranışlarımız, dünyaya bakışımız, duruşumuz...

Bu, öyle bir günde gelişmeyen, çocukluk itibarıyla başlayan bir süreçtir.

Hekimlik vasfımdan ziyade bir insan, bir kadın ve anne olarak belirtmek isterim ki; hayat yolculuğunda çocukluktan itibaren sevgi ile aile ortamında büyümek, iyi eğitimler almak aslında bedenimize ve ruhumuza yatırım yapmaktır.

Tüm bunlar da cildimizin ve bedenimizin gelişiminde çok önemli etkenlerdir. Hatta diyebilirim ki, iyi yaş almanın sırrı da buradan geçiyor.

İYİ YAŞ ALMAK İÇİN

Son yıllarda “yaşının iyisi olmak”, “iyi yaş almak” gibi kavramlar hayatımıza girdi.

Ancak buna sadece estetikle ya da spor yaparak, beslenmemize dikkat ederek sahip olmamız mümkün değil.