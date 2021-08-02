Estetikte kök hücre uygulamaları

Geldi geliyor derken, neredeyse yazın ortasına geldik. Hava sıcaklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde cildimizi ve bedenimizi korumak için yapmamız gerekenleri maddeler halinde sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Malum bu dönemde özellikle cilt sağlığınızı korumak adına biraz daha özenli davranmak gerekiyor. Aksi takdirde kış boyunca cildinizi ve bedeninizi eski haline döndürebilmek için epey zaman ve çaba harcamak durumunda kalabilirsiniz.

Yazın cildimize neler olur?

Havalar ısındıkça ve ortamdaki nem arttıkça cildinizin yağ bezleri aşırı sebum (doğal yağ) üretmeye başlar. Salgılanan yağ cilt yüzeyine yapışarak, yapışkanlık, yağlanma ve tıkanmış gözeneklere sebebiyet verebilir. Bu da akneye meyilli ciltlerde akne oluşumunun hızlanmasına sebep olur.

Bunun yanı sıra cildimiz fazlaca güneş ışınlarına maruz kaldığında güneşin zararlarından korumak için melanin üretimini arttırır. Melanin, fotokoruyucu niteliklere sahiptir. Fazla melanin daha koyu, bronzlaşmış cilt ile sonuçlanır. Bizim bronzluk olarak nitelendirdiğimiz cilt rengi değişikliği aslında cildin kendini koruma reaksiyonudur. Bronzluk bir yana ciltlerde leke oluşumu da melanin salgılanması ile birlikte artar. Kuru ve alerjik ciltlerde ise özellikle güneşlenmeye bağlı ciltte kaşıntı, güneş yanığı ve güneşe karşı hassasiyete bağlı kızarıklıklar oluşabilir.

Cilt temizliğini ihmal etmeyin

Cilt bakımınızın temelini cilt tipinize uygun iyi bir arındırıcı temizleme ürünüyle başlayın. Kuru ciltler için jel bazlı ve yağlı ciltler için ise su bazlı ürünler tercih edin edebilirsiniz. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez temizleme, tonikleme ve nemlendirme rutini oluşturarak cildinizin yazın nefes almasına yardımcı olursunuz. Böylece cildinizin temiz ve taze kalmasını da sağlayabilirsiniz.

Cildinizi nemli tutun