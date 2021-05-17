Estetikte altın oran

Başlıkta “yaz terlemesi” olarak geçse de terleme birçok kişi için büyük sorun. Her ne kadar fiziksel bir olay olsa da; terleme yarattığı koku ve kötü görünümle sosyal yaşamda son derece rahatsız edici bir sağlık sorunu.

Terleme sorunuyla gelen danışanlarım genellikle şöyle diyor: “Dilek hocam her şeyi denedim ama terlemenin önüne geçemedim. Kullanmadığım deodorant, denemediğim bitkisel yöntem kalmadı ama çare olmadı. Aşırı terleme için ne yapabilirim?”

Burada önce terlemenin sebeplerine bakmalıyız. Çünkü aşırı terlemeye sebep olabilecek birden fazla neden var.

Hipoglisemi, ateş ve enfeksiyonlar, diyabet, hipotiroidi yani tiroid bezinin normalden fazla çalışması, kalp ve akciğer rahatsızlıkları ya da bazı vitaminlerin eksikliği aşırı terlemeye sebep olabilir.

Ben danışanlarıma önce gerekli tetkikleri yaptırıp yaptırmadıklarını sorar, terlemenin sebebiyle ilgili gerekli araştırmaları teyit etmek isterim. Eğer herhangi bir sorun bulunmadıysa, koltuk altı ve avuç içi ya da ayak tabanı botoksunu öneririm.

OSCAR’DA MODAEVLERİ

BOTOKSU ŞART KOŞUYOR

Aşırı terleme sorununda botoksun nasıl uygulandığına geçmeden önce sizinle kısa bir anekdotu paylaşmak isterim. Bu sorunla gelen hastalarım nedense sadece kendilerinin bu durumdan muzdarip olduklarını düşünüyor. Oysa TV’de, sinemada gördüğümüz oyuncular, göz önünde olan birçok insanda da aynı problemin olduğunu bilmelisiniz.