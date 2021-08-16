Erkek estetiği

Bugün, birbirinden bağımsız birçok cilt sorununda kullandığımız ve etkin sonuç aldığımız ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamalarından en popüler ve en bilinenlerini sizlerle paylaşıyorum.

Kimi cihazlar ya da uygulamalar spesifik bir cilt sorununa odaklanıp iyileştirirken kimi cihazlar da birden fazla cilt sorunun giderilmesinde etkin olarak kullanılır.

Farklı enerji kaynakları ve teknolojileri ile çalışan bu cihazlar biz doktorların, tedavi işlemlerinde elini güçlendirdiği gibi hastalarımızın-danışanlarımızın özellikle yüz, boyun, dekolte bölgelerinde yaş alma ile ortaya çıkan ince kırışıklıkların, sarkmaların; akne, leke, iz gibi cilt sorunlarının tedavilerinde tercih edilir.

Bu cihazlarda genellikle lazer ya da fokus ultrason dalga teknolojilerinden yararlanılır. Kliniğimde danışanlarımın cilt gençleştirme-iyileştirme işlemlerinde sıkça tercih ettiğim Endolift ve HiFU teknolojilerini hangi cilt sorunlarında uyguladığımızı yazımın devamında okuyabilirsiniz.

Bu uygulamaları, cildin durumuna göre tek başına yapabildiğimiz gibi daha etkin sonuç almak için multivitamin, PRP gibi işlemlerle birlikte de uygulayabiliyoruz. Bu uygulamaların bir avantajı da işlem sonrası iyileşme süresi gerekmediğinden kişinin sosyal hayatından uzaklaşmasına gerek kalmıyor.

GIDI VE BOYUNDA ETKİLİ

Sizlere ilk bahsetmek istediğim medikal cihazlı estetik teknolojisi Endolift. Genel olarak ameliyatsız cilt gençleştirme olarak da nitelendirebileceğimiz bu lazer uygulaması, yüz germe ve yağ alma ameliyatlarına alternatif olabilecek, ameliyatsız yüz germe ya da ameliyatsız yüz gençleştirme olarak nitelendirdiğimiz cihazlı bir lazer medikal estetik uygulamadır.

Gıdı, ağız, çene hattı ve ağız çevresi; boyun bölgesinde özellikle yaş alma ile ya da kilo alıp verme ile oluşan sarkmaların toparlanmasında tavsiye ettiğimiz ve etkin sonuç aldığımız bir uygulamadır. Bunun yanı sıra üst göz kapağı düşüklüklerinde ve kaş kaldırma da etkin sonuç alınır.