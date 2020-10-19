Elleriniz yaşınızı göstermesin

Sevgili dostlar, bugün sizi bir göğüs cerrahı arkadaşımla tanıştırmak istiyorum; Dr. Özlem Cankurtaran... Soyadı gibi, gerçekleştirdiği ameliyatlar ve yaptığı yardımlarla birçok kişinin hayatını kurtaran bir isim. “İyi Yaşam Reçeteleri”nde bu hafta onun herkese örnek olacak yaşam mücadelesini anlatmak istedim...

Tıp fakültesinde okuyanlar bilir; şöyle bir söz vardır: “Tıp fakültelerinden çok az doktor çıkar. Bir bakarsınız bir kısmı sanatçı, bir kısmı çiftçi olmuş.”





İşte biz hekimlerin hayatını aslında tıp fakültesine girmekten çok uzmanlık sınavında seçtiğimiz bölüm ve sonrasında mesleğimize ne şekilde devam ettiğimiz belirliyor.

Bu nedenle bir kısmımız fakültede akademik hayata devam ederken, bir kısmımız da başka yerlerde mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz.

Bu mesleği icra edenler arasında Dr. Özlem Cankurtaran bana hep güç veren bir kadın olmuştur. Neden mi? Anlatayım...

Cerrahi asistanlık çok zordur. Özellikle bir kadın açısından. Tamam, mental olarak tabii ki erkek meslektaşlarınızdan bir farkınız yoktur. Ancak fiziki olarak onlarla yarışmak sizi zorlar.

