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Dilek Avşar

Dilek Avşar

dilek@avsarestetik.com

Elleriniz hızla yaşlanmasın

10 Ağustos 2020

Covid-19’la el hijyeninin ne kadar önemli olduğu tüm dünyada bir kez daha anlaşıldı. Toplum olarak bizler her zaman el hijyenine dikkat ederiz ve çocuklarımızı da böyle yetiştiririz. Bu dönemde el bakımına da özen göstermeliyiz.

Ellerin sabunla yıkanması ve ardından dezenfektan kullanılması el cildinde hızlıca nem kaybına sebep olur ve kuruma, çatlama, lekelenme gibi sorunlara neden olur. Uzun yıllar ülkemizdeki kadınlar bulaşık, çamaşır deterjanı ve ev hijyeni için birçok kimyasal temizleyiciyi çıplak elle kullandı. Son zamanlarda ise özellikle içi pamuklu eldivenleri kullanmak, çamaşır ve bulaşığın makinelerde yıkanması el derisindeki yıpranmalara olumlu katkı sağladı.
Ancak yine de kontrolsüz güneşlenme ellerde yıpranma ve yaşlanmanın en önemli sebeplerinden biri. Yaz aylarında güneş koruyucuları yüze ve boyna uygularken ellere sürmemek, solaryumda kontrolsüz kalmak, elleri yaz ve kış gerektiği kadar nemlendirmemek el yaşlanmasına sebep olur. Kuruyan el cildi kırışmaya başlar ve lekelenmeye müsait olur. Yaşla birlikte el üzerinde oluşan güneş lekeleri kuru ciltlerde çok daha erken başlar ve hızlı ilerler.
Elleriniz hızla yaşlanmasın


Bakımını ihmal etmeyin
El bakımına erken yaşlarda başlamak çok önemlidir. Elleri kimyasallardan uzak tutmak, elleri yıkarken pH değeri vücut pH değeriyle uyumlu temizleyici kullanmak, elleri doğal sabunlarla temizlemek ve doğal ürünlerle nemlendirmek ve mümkün olduğu kadar güneş, solaryum gibi ciltte su kaybına neden olan uygulamalardan korumak çok önemlidir. Ellere yaz ve kış aylarında nemlendirici sonrası mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir.
Elde yıpranma başladığında ilk yapılacak uygulama ele derin nem sağlamaktır. Derin nem içten ve dıştan yapılan uygulamalarla sağlanabilir. Bol su içmek, yeşil yapraklı sebzeler tüketmek, Akdeniz mutfağı ile beslenmek çok önemlidir.
Sonrasında özellikle derin nem sağlayan nemlendiricileri düzenli kullanmak ve bazen de nemi derin dokulara ulaştırmak için mezoterapi uygulamalarına başvurmak gerekir.

Nemi artıran uygulamalar
El mezoterapi ürünlerinin içinde çapraz bağ olmayan hyaluronik asitlerin bulunması nemin derine işlemesine yardımcı olur. Vücutta çabuk tutunan vitamin ve mineral desteği ile hyaluronik asit kombinasyonları iyi sonuçların alınmasını sağlar.
El mezotrapileri birçok medikal uygulamayla da kombine edilebilir. El cildini sıkılaştırmak ve hafif pigmentasyon ile mücadele etmek için radyofrekans tedavileri önerilir. Günümüzde en sık uygulanan radyofrekans uygulamalarında scarlet tedavileri yaygındır. Radyofrekans tedavisi cilt altına elektrik uyarısı vererek öncelikle cilt gözeneklerinin sıkılaşmasını sağlar. Sıkılaşan gözenekler, ciltte lifting etkisi yaratır.
El radyofrekans tedavileri yılda bir ya da iki kez olmak üzere 6 ayda bir yapılır. Radyofrekans sonrası mutlaka mezoterapi enjeksiyonu yapılarak cilt altı nem dokusu sağlanmalıdır. Bu tedavilerden sonra ellerin güneşten korunması ve bol bol nemlendirilmesi çok önemlidir.
Radyofrekans tedavisi, yoğun nemi tutması için vitamin, PRP gibi bazı uygulamalarla kombine edilebilir. Günümüzde radyofrekans tedavileri en fazla yüze yapılırken artık tüm yüz tedavilerine el, dekolte, saç ve vücudun değişik bölgeleri de eklenmiştir.
Güneş lekeleriyle mücadele
Ellerde yaşla birlikte oluşan güneş lekeleri için en uygun tedavi icon lazer tedavileridir. Icon lazer tedavilerinde max-Q başlık lekeyi oluşturan melanositleri görür.
Melanosit hücrelerinin parçalanarak vücuttan atılmasını sağlar. Icon lazer tedavisinde leke başlığının yanı sıra gerekirse cildi sıkılaştırmak için derin doku lazer tedavisi de eklenebilir. Özellikle icon lazerin xd başlığı gözenekleri küçültüp el cildinin sıkılaşmasında çok etkilidir.
Yüze ve vücuda yapılan masajların düzenli olarak ellere uygulanması da önerilir. Eldeki lenfatik akım hızlandıkça elde oluşan ödem de engellenmiş olur. El cildinin daha genç görünmesi için bir başka uygulama da kişinin kendi vücut yağından elde edilen yağ hücrelerinin ele enjekte edilmesidir. Bu sayede yağ hücresinin gençleştirici ve hacim sağlayıcı etkisinden faydalanılmış olur. Yaşın ilerlemesiyle ellerin damarlı görünümü, kuruyup kırılması bazen kişiyi rahatsız edebilir.
Cilt altına yapılan yağ enjeksiyonu sayesinde el hem gençleşir hem de nemlenmiş olur. Yağ enjeksiyonu özellikle el sırtına mikro şekilde yapılmalıdır. El cildinin altından ele gelecek partiküller hissedilmemeli ve ele yeterli gerginliği sağlayacak volümde olmalıdır. Yağ enjeksiyonları sonrası kalıcılık el dokusunda fazladır. Yaklaşık 5-10 yıl sonrası 2 ya da 3 kez tekrarlanması yeterli olur.
Pandemi döneminde sık sık el yıkama ve dezenfektan kullanmaya bağlı olarak ellerin hemen sonrasında çok iyi nemlendirilmesi gerekir. El cildine göz altı, boyun, yüz cildi gibi değer vermek, güneşten korumak ve iyi nemlendirmek yapılan işlemlerin etkisini artırırken, ellerin güzel yaş almasını sağlar.

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