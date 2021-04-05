Ellerimiz en büyük emekçimiz

Aynaya baktığımızda hepimiz ışıl ışıl parlayan bir ciltle, aydınlanmış göz altlarıyla, dinamik ve mutlu bir ifadeyle karşılaşmak isteriz. Aksi takdirde enerjimizi kaybederiz, motivasyonumuz düşer. Özellikle son dönemde artan çevrim içi görüşmelerle nasıl göründüğümüz daha da önem kazandı. İyi bir görünüm sağlamada en büyük destekçimizin “vitaminler” olduğunu söyleyebilirim.

Her gün onlarca danışanımla bir araya geliyorum. Herkes artık yaşsız bir görünüm yerine yaşının iyisi olmak istiyor. Aslında önemli olan da o. Yaşının iyisi olmak, yaşlanma çizgilerini yok etmeden iyileştirmek, mimik ve ifadeleri kaybetmeden; taze, canlı, ışıl ışıl parlayan bir cilt ve çene hattı belli bir ifadeye sahip olmak. Bunu yapabilmek için elimizde cihazlarımız ve en önemli destekçimiz olan vitaminlerimiz var.

Cildin ihtiyacına göre hazırladığımız protokollerde multivitamin kombinasyonlarını, radyofrekans, lazer ya da mezoterapi ile birlikte cilde uygulayarak hedeflediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz.

Cilde yüzeysel olarak uyguladığımız kremler ve serumlar, bu noktada bizlerin klinikte uyguladığı bakımların tamamlayıcısı oluyor.

Sadece evde yapılan bakımlar cildin ihtiyacını gidermekte yeterli olmayabiliyor.

Ciltte iç ve dış faktörler, alışkanlıklar, ilaç kullanımı, genetik yatkınlıklardan dolayı leke, ince kırışıklık, yüz hattında sarkma oluşabiliyor. Bunların yanı sıra göz çevresinde morluk ve halkalar da meydana gelebiliyor. Uygun vitaminlerle cildi desteklediğimizde, belirlenen seansların sonunda gözle görülür iyileşme kaydedebiliyoruz.

Etkileri neler?

Sağlıklı yaşlanmanın yolu, yıllar geçerken doğru atılan adımlardan geçer. Sağlıklı bir bedenin en temel yapı taşlarından biri de vitaminlerdir.

