Dudak dolgusu deyip geçmemeli

Biri yirmili yaşlarda diğeri de daha ileri bir yaşta çekilmiş iki el fotoğrafını yan yana koysak ne gibi farklar görürüz? Yirmili yaşlarda eller daha pürüzsüz ve daha dolgundur. Yaş ilerledikçe de kolajen üretimi durur. Peki, biz bu emekçilere gereken ihtimamı gösteriyor muyuz?

Çoğumuzun el bakımı dendiğinde aklına manikür geliyor. Oysa manikür ya da gece sürülen kremler ellerimize sadece yüzeysel bakım sağlar. Ne mevsim geçişlerinde oluşan ne de ilaç kullanımı ve genetik yatkınlıklardan dolayı oluşan kurulukları süreceğimiz kremlerle tedavi etmek, iyileştirmek mümkün olmayabilir.

Bunun yanı sıra güneşlenme ya da hamilelikle oluşabilecek lekeler de yaş alma ile derinleşir, renkleri koyulaşır.

Ancak söylemek isterim ki medikal estetik uygulamalarla ellerimizin görünümün iyileştirebilir, yüzümüz ve vücudumuzla daha bütünleşik bir görünüm almalarını sağlayabiliriz. Yine özellikle 30’lu yaşlara gelindiğinde önce duran ve sonra da her yıl yüzde 1 oranında azalmaya başlayan kolajen ile birlikte ellerimizde başlayan yaşlanma, yaş alma sürecini de uygulanacak tedavi protokolleri ile durdurabilir, yaş almanın ellerimizde görünen izlerini silebiliriz.

Doku kaybı ile ilgili neler yapıyoruz?

Ellerimizin üzerinde yaş alma ile ortaya çıkan içi boşalmış, kemikli ve kırışmış görünümü yağ enjeksiyonları ya da kristal bazlı dolgu uygulamaları ile iyileştirmek mümkün. Yağ enjeksiyonlarında vücudun farklı bir bölgesinden alınan yağ, lokal anestezi ile ellere tatbik edilir. Uygulama sonrasında ellerde ödem oluşabilir. Uygulama sonrasında aynı gün içinde sosyal hayata dönülür. Ellerde kullanılacak dolgu diğer uygulamalarda kullanılan şekillendirme amaçlı ürünlere göre daha yoğundur. Kalıcı çözüm sağlamaz, ancak 1 yıl ile 18 ay arasında tekrar edilebilir. Yağ enjeksiyonunda olduğu gibi kişi, uygulama sonrasında aynı gün sosyal hayatına dönebilir. Her iki işlem de çok ağrılı, acılı değildir.

Lekeler için neler yapıyoruz?