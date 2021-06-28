Cilt çatlakları

Hâlâ çok fazla “Cilt bakımı yaptırmalı mıyım?” ya da “Neden cilt bakımı yaptırmalıyım?” gibi sorular alıyorum. Kimileri için alışkanlık, kimileri için keyif olarak nitelendirebileceğimiz cilt bakımı aslında cildimiz için bir gereklilik. Bu yazımda “Neden cilt bakımı yaptırmalıyız?” sorusunun cevabını bulacaksınız.

Bu hafta çok sık sorulan, internet aramalarında karşımıza çıkan, bizlere her yerde sıklıkla danışılan “cilt bakımı” konusunu ele almak istedim. Çünkü hâlâ “Benim cildim gayet iyi hocam, 40 yaşına kadar cilt bakımı yaptırmadan geldim, bundan sonra da yaptırmasam olur” gibi yorumlarla karşılaşabiliyoruz.

Cilt bakımı, cildin hava alması, nemlenmesi, tazelenmesi ve en önemlisi yenilenmesi için gerekli. Nasıl ki bedenimiz için detoks uyguluyor, yediklerimize, içtiklerimize dikkat ediyorsak cildimizin de arınması için düzenli olarak bakım rutinleri uygulamalıyız.

Cildinizin sağlıkla ışıldamasını, parlamasını, tazelenmiş ve canlı görünmesini istiyorsanız, bunun bir kremle ya da mucizevi içeriklerle olamayacağını da bilmelisiniz.

İŞTE NEDENLERİ

◊ İyi bir cilt bakımı rutini, cildinizin iyi durumda kalmasına yardımcı olur: Cildimiz 28 günde bir kendini yeniler.

Ancak yenilenirken ölü hücreler ciltte birikir.

Dolayısıyla cildi ölü hücrelerden arındırmak, cildin yenilenmesi için çok önemli bir adım.

Yeni nesil medikal cilt bakımlarında cilt PH’ına uygun solüsyonlarla dışarıdan sıvılar püskürtülerek cilt üzerindeki ölü tabaka atılır.